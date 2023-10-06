9月CPI年增率2.93%創8個月新高；物價漲幅將達調整門檻，綜所稅標扣額可望調升7000元

9月CPI年增率2.93%創8個月新高，主計總處估年底壓力趨緩

（中央社）主計總處5日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.93%，創下近8個月新高。主計總處官員表示，這是颱風帶來的短期影響，但若近期颱風災損大，10月CPI可能再擴大，甚至超過3%，估計今年第4季、明年第1季的物價壓力有望放緩。

9月CPI年增率為2.93%，較8月CPI年增率2.53%再度擴大，漲幅連續2個月衝破2%警戒線。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，主因為9月颱風豪雨災損大，推升蔬菜、水果價格分別上漲9%與8.46%，對總指數影響0.41個百分點，加上國際油價略有上揚，帶動油料費上漲。

曹志弘表示，今年以來颱風帶來的農業災損近新台幣25億元，已經2016年來較高的金額。近期颱風小犬侵台，如果災損跟先前颱風海葵一樣嚴重，10月CPI年增率不排除再擴大、有可能超過3%，若災損較不嚴重，10月CPI可能跟9月CPI接近。

不過，曹志弘表示，9月不含蔬果與能源的核心CPI年增率為2.48%，是1年半來新低，預期10月核心CPI還會縮減，主要有兩個原因，一是去年10月放寬邊境，娛樂服務價格去年的基數將會變高，二是外食費漲幅4.24%有緩步縮小，已是6個月新低。

至於民眾關切的重要民生物資CPI，曹志弘指出，雖然9月豬肉、雞蛋、牙膏牙粉物價年增率仍逾4%，不過整體來看，9月重要民生物資CPI漲幅持續縮小到3.57%，是19個月新低。

曹志弘進一步表示，全球主要央行持續貨幣緊縮政策，抑制消費與投資需求，國際農工原物料價格多呈現下跌，不過國際原油價格仍有上漲。新台幣對美元雖呈現貶值，但以新台幣計價的進口物價指數已連續7個月下跌，輸入性通膨壓力應可明顯減輕。

不過，曹志弘也說，颱風雖為短期因素，但觀察民眾每月購買一次的品項，像是蔬菜、水果、外食、肉類等，平均漲幅5.02%，仍明顯高於9月CPI的2.93%，加上服務類價格具有僵固性，民眾對物價上漲感受仍較明顯。

綜合整體物價情勢，曹志弘表示，9月CPI年增率逾2%還是相對高，但這屬於短期因素，不會構成二次通膨，而且核心CPI有緩步縮減，觀察領先指標內銷品物價指數已經連續2季下跌，根據過去經驗研判，今年第4季、明年第1季的物價壓力有望放緩。

物價漲幅將達調整門檻，綜所稅標扣額可望調升7000元

（中央社）消費者物價指數（CPI）上漲幅度，估計將達2024年綜所稅免稅額等調整的門檻，若先以累計至今年9月的漲幅試算，免稅額可望調升新台幣5000元、標扣額調高7000元、薪資及身障扣除額調升1.1萬元，2025年報稅時全民有感減稅。

是否調整、確切調整幅度，財政部將於今年底依實際調整情況對外公告。

財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得免稅額度，以及所得基本稅額條例（最低稅負制）各項免稅額。

根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高上述免稅額等項目；以綜所稅來說，調整門檻為物價指數累計上漲達3%。

儘管財政部尚未公告2024年綜所稅免稅額（2025年報稅適用）等是否調整，確切物價累計上漲幅度也須待主計總處發布10月消費者物價指數，再予以試算較為準確，但先以截至9月的物價上漲幅度計算，綜所稅免稅額等調升機率可說是相當高。

截至今年9月，物價指數較前一次調整上漲5.33%，照此幅度進一步計算，2024年綜所稅免稅額可由現行的9.2萬調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調升7000元至13.1萬元（有配偶者26.2萬元）；薪資及身障扣除額上調1.1萬元至21.8萬元；同時，綜所稅的課稅級距預計也將調升。

以雙薪4口之家為例簡單試算，綜所稅免稅額、扣除額調高後，報稅時可多扣除5.6萬元，按適用稅率5%至40%計算，可省稅2800元至2萬2400元。若是單身上班族，可多扣2.3萬元，少繳1150元至9200元。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀