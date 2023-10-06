9月CPI年增率2.93%創8個月新高；物價漲幅將達調整門檻，綜所稅標扣額可望調升7000元
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消費者物價指數（CPI）上漲幅度，估計將達2024年綜所稅免稅額等調整的門檻，若先以累計至今年9月的漲幅試算，免稅額可望調升新台幣5000元、標扣額調高7000元、薪資及身障扣除額調升1.1萬元，2025年報稅時全民有感減稅。
9月CPI年增率2.93%創8個月新高，主計總處估年底壓力趨緩
（中央社）主計總處5日發布9月消費者物價指數（CPI）年增率為2.93%，創下近8個月新高。主計總處官員表示，這是颱風帶來的短期影響，但若近期颱風災損大，10月CPI可能再擴大，甚至超過3%，估計今年第4季、明年第1季的物價壓力有望放緩。
9月CPI年增率為2.93%，較8月CPI年增率2.53%再度擴大，漲幅連續2個月衝破2%警戒線。主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，主因為9月颱風豪雨災損大，推升蔬菜、水果價格分別上漲9%與8.46%，對總指數影響0.41個百分點，加上國際油價略有上揚，帶動油料費上漲。
曹志弘表示，今年以來颱風帶來的農業災損近新台幣25億元，已經2016年來較高的金額。近期颱風小犬侵台，如果災損跟先前颱風海葵一樣嚴重，10月CPI年增率不排除再擴大、有可能超過3%，若災損較不嚴重，10月CPI可能跟9月CPI接近。
不過，曹志弘表示，9月不含蔬果與能源的核心CPI年增率為2.48%，是1年半來新低，預期10月核心CPI還會縮減，主要有兩個原因，一是去年10月放寬邊境，娛樂服務價格去年的基數將會變高，二是外食費漲幅4.24%有緩步縮小，已是6個月新低。
至於民眾關切的重要民生物資CPI，曹志弘指出，雖然9月豬肉、雞蛋、牙膏牙粉物價年增率仍逾4%，不過整體來看，9月重要民生物資CPI漲幅持續縮小到3.57%，是19個月新低。
曹志弘進一步表示，全球主要央行持續貨幣緊縮政策，抑制消費與投資需求，國際農工原物料價格多呈現下跌，不過國際原油價格仍有上漲。新台幣對美元雖呈現貶值，但以新台幣計價的進口物價指數已連續7個月下跌，輸入性通膨壓力應可明顯減輕。
不過，曹志弘也說，颱風雖為短期因素，但觀察民眾每月購買一次的品項，像是蔬菜、水果、外食、肉類等，平均漲幅5.02%，仍明顯高於9月CPI的2.93%，加上服務類價格具有僵固性，民眾對物價上漲感受仍較明顯。
綜合整體物價情勢，曹志弘表示，9月CPI年增率逾2%還是相對高，但這屬於短期因素，不會構成二次通膨，而且核心CPI有緩步縮減，觀察領先指標內銷品物價指數已經連續2季下跌，根據過去經驗研判，今年第4季、明年第1季的物價壓力有望放緩。
物價漲幅將達調整門檻，綜所稅標扣額可望調升7000元
（中央社）消費者物價指數（CPI）上漲幅度，估計將達2024年綜所稅免稅額等調整的門檻，若先以累計至今年9月的漲幅試算，免稅額可望調升新台幣5000元、標扣額調高7000元、薪資及身障扣除額調升1.1萬元，2025年報稅時全民有感減稅。
是否調整、確切調整幅度，財政部將於今年底依實際調整情況對外公告。
財政部例行在課稅年度的前一年年底或當年年初，公布綜所稅免稅額、標準扣除額、薪資所得及身心障礙特別扣除額、課稅級距、退職所得免稅額度，以及所得基本稅額條例（最低稅負制）各項免稅額。
根據稅法規定，當遇到消費者物價指數較前一次調整年度的指數，累計上漲達一定程度時，就會按物價漲幅調高上述免稅額等項目；以綜所稅來說，調整門檻為物價指數累計上漲達3%。
儘管財政部尚未公告2024年綜所稅免稅額（2025年報稅適用）等是否調整，確切物價累計上漲幅度也須待主計總處發布10月消費者物價指數，再予以試算較為準確，但先以截至9月的物價上漲幅度計算，綜所稅免稅額等調升機率可說是相當高。
截至今年9月，物價指數較前一次調整上漲5.33%，照此幅度進一步計算，2024年綜所稅免稅額可由現行的9.2萬調高5000元、至9.7萬元；標準扣除額調升7000元至13.1萬元（有配偶者26.2萬元）；薪資及身障扣除額上調1.1萬元至21.8萬元；同時，綜所稅的課稅級距預計也將調升。
以雙薪4口之家為例簡單試算，綜所稅免稅額、扣除額調高後，報稅時可多扣除5.6萬元，按適用稅率5%至40%計算，可省稅2800元至2萬2400元。若是單身上班族，可多扣2.3萬元，少繳1150元至9200元。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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