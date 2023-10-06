《NHK》專訪賴清德：避免戰爭、穩定台海、確保世界和平，這是我的目標

（中央社）副總統賴清德昨（5）日接受《日本放送協會》（NHK）專訪時表示，國際社會愈團結、愈有準備的話，中國發動戰爭、「台灣有事」的機會就變少。他說：「我所有的努力都在避免戰爭、穩定台海、確保世界的和平，這是我的目標。」

《NHK》記者田中正良到台北專訪賴副總統後，內容於日本時間昨晚7時及9時的新聞節目播放。《NHK》指出，距離明（2024）年1月13日投開票的台灣總統選舉倒數約100天，這場選舉不僅是對台灣，對日本、中國，以及對這地區今後的走向、安定都有很大的影響，各國關心度增高。隨著台灣總統選舉主要參選人大致上確定，選舉漸漸升溫。

4位主要參選人當中，這次專訪的是原是醫師、留學美國，當過行政院長、這3年來身為台灣副總統支持總統蔡英文，行政經驗豐富的賴清德。

賴清德被《NHK》記者田中問及「這次大選對台灣的未來有什麼樣的歷史意義」時表示，2024年的總統與立法委員的大選，一定會影響台灣未來的國家方向，更重要的是會影響印太的和平穩定，所以身為民主進步黨的黨主席，又是民主進步黨所提名的總統參選人，他有責任來完成這個使命。

針對當前的世界局勢，賴清德指出，中國國家主席習近平領導的中國已經朝向對外擴張，造成區域緊張的情況。台灣與民主陣營都是理念相同的國家，台灣將強化國防力量，同時跟民主陣營站在一起。特別是他非常期待台灣未來要和日本緊密進行各項合作。

《NHK》在這則報導中指出，台灣總統大選重要的焦點之一就是如何面對統一台灣欲望強的中國？習近平上個月強調說：「實現祖國完全統一是民心所向，時代潮流，歷史必然。是任何勢力都阻擋不了的。」

賴清德受訪時表示，台灣或國際社會應該做最壞的打算、做最好的準備。國際社會大家愈團結愈有準備，中國發動戰爭、台灣有事的機會就變少。

他強調：「我所有的努力都在避免戰爭、穩定台海、確保世界的和平，這是我的目標。」

他還說：「因為如果台灣被侵略了，下一個受影響的一定是日本。台灣如果被中國併吞了，台灣海峽就變成了中國的內海，對日本的影響何其大啊。」

賴清德指出，台日都在印太地區，最接近中國的威脅，所以在這種狀況之下，為了要確保台日的安全或世界的和平穩定，必要的、可以做的合作機制都可以來進行。

他表示，中國應該要展現大國的格局與風範，台灣與中國可以成為朋友，台灣也不希望跟中國成為敵人，所以他希望習近平能夠重新思考。他認為，目前習近平的戰略不僅是對國際社會沒有幫助、帶來破壞，也對中國的發展帶來負面的影響。

被《NHK》記者田中問及「如果當選總統，想與日本展開或加強哪一方面的合作」的問題時，賴清德答說：「全方位的合作。」

他說，因為台日歷史淵源深厚、人民感情非常好，為了台日兩國的福祉，或者是為了印太的和平穩定，甚至於在全球產業鏈重組的時候，台日共同合作可造福全世界的經濟發展，台日應該要全方位的合作。

《NHK》記者田中被《NHK》攝影棚內的女主播問及實際專訪賴清德後，對賴清德的印象如何？

田中表示，賴副總統現年63歲，明天是64歲。覺得他發言很謹慎，字字推敲，尤其是對於與中國有關的發問，可能事涉敏感，回答得很慎重。中國認為賴清德台獨志向強，現在也對賴清德有疑慮。賴清德在受訪時表示不希望與中國對立，僅就這一點，在了解賴清德的立場上是很重要的。此外，從訪談中可知，賴清德期盼台日擴大、加強合作。

攝影棚內的男主播問及台灣總統選舉其他參選人的情形時，田中答說，台灣民調最新的數字，國民黨的總統參選人侯友宜、民眾黨的總統參選人柯文哲緊追著目前處於領先地位的賴清德，目前差距約8至15個百分點。此外，在日本也有知名度的郭台銘今年8月宣布參選。

田中表示，台灣2024總統選舉是舉行總統直接民選以來歷經27年、第8次的總統直選。一般認為，台灣經歷過政權輪替，民主更加成熟，這次到台灣，也聽到了選民的要求是希望有變化。台灣選民的心聲各式各樣都有，這些心聲將如何影響選舉，《NHK》會持續採訪。

在昨晚這則報導中，《NHK》記者田中還在台灣採訪民眾的心聲，問台灣的選民這次大選的重要因素為何？有一名女性答說：「主要是經濟，生活比較重要。」有一名男性答說：「目前不管是生育和教育，台灣都有點落後其他地方。」

有一名男性答說：「兩岸關係其實會影響整個台灣所有的事情。日本、韓國、東南亞應該都會受影響。」有一名女性答說：「我覺得就是維護台灣的主權。因為一個國家最重要的就是領土、領域，我們沒主權的話，就沒有話語權。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航