澤倫斯基出席西班牙峰會，籲西方協助強化防空系統；《法新社》：中企賣衛星和影像給瓦格納，助對烏作戰

澤倫斯基出席西班牙峰會，籲西方協助強化防空系統

（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間5日）表示，他在西班牙城市格拉納達參加聚集了近50個歐洲國家領袖的『歐洲政治共同體』（European Political Community）峰會。

《法新社》報導，這次訪問正值澤倫斯基遊說西方盟友提供更多軍事援助和防空系統之際，官員們警告，俄羅斯可能會在冬季發動更激烈的攻勢。

澤倫斯基在社群媒體貼文寫道：「西班牙格拉納達（Granada）。『歐洲政治共同體』峰會。我們將以聯合形式舉辦重要的雙邊會議。」

澤倫斯基指出：「對我們來說，特別是在冬天來臨之前，重點是要加強防空能力，我們已經有和夥伴們達成新協議的基礎。我們正在準備確認和實施它們（即協議）。」

自從俄國退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議後，俄軍便加強針對多瑙河沿岸和奧德薩（Odesa）港口的烏克蘭穀物出口基礎設施加強空襲。黑海穀物協議允許烏克蘭安全地由黑海港口出口穀物。

隨著俄國退出這項協議，烏克蘭一直在測試新的海上路線，希望恢復黑海的規律出口。

澤倫斯基表示：「我們應該特別關注黑海地區，共同致力於全球糧食安全和保護航行自由。」

美對烏支持恐遭大選削弱，澤倫斯基坦言憂心

烏克蘭總統澤倫斯基今天不諱言，美國明（2024）年總統大選前的政治論戰恐削弱華府對基輔的支持，令他感到憂心。

《法新社》報導，抵西班牙格拉納達（Granada）出席歐洲政治共同體高峰會的澤倫斯基表示，美國總統拜登已就華府的支持對基輔作出保證，但也坦承已經進入「艱難的美國選舉時期」。

他說：「有各種聲音，有的非常奇怪。也有關於這種事的聲音，我們會就此討論。」

歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天則表示，如果華府政治傾軋損及它對基輔的支持，歐洲無法填補其間差距。

他抵達格拉納達出席這場峰會時說：「烏克蘭需要歐洲聯盟支持，但是也需要美國支持。」

「歐洲能夠填補美國留下的缺口嗎？這個嘛，歐洲當然無法取代美國。」

俄黑海艦隊頻遇襲，將在喬治亞分離地區設海軍基地

在烏克蘭對黑海的俄羅斯艦艇發動越來越多次攻擊後，喬治亞分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）的領袖巴札尼亞今天表示，俄國將在當地黑海沿岸建立一個海軍基地。

《法新社》報導，俄羅斯的黑海艦隊近期遭受數次襲擊，令克里姆林宮尷尬。自從俄國7月退出保證運穀船能安全往返烏克蘭黑海港口的協議後，這條關鍵水道的緊張情勢便不斷升溫。

根據親克里姆林宮的俄羅斯《消息報》（Izvestia）今天刊出的訪問，巴札尼亞（Aslan Bzhania）表示：「我們已經簽署一份協議，俄羅斯海軍不久後將在（阿布哈茲的）奧查齊瑞（Ochamchire）有一個永久部署點。」

巴札尼亞還說，這份協議的目標，是「同時提高俄羅斯和阿布哈茲的防禦能力」。他並表示：「這類的合作將持續下去，因為這保障了阿布哈茲和俄羅斯雙方的基本利益。而安全是最優先要務。」

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他無法對此發表評論，僅告訴媒體記者：「我們的部隊和艦艇部署相關問題，要由（俄羅斯）國防部來回答。」

《法新社》：中企賣衛星和影像給瓦格納，助對烏克蘭作戰

根據《法新社》見過的合約，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）去年與一家中國企業簽約採購2枚人造衛星，並利用這些衛星影像提供的情報，來協助其尋求推進俄國對烏克蘭的侵略行動。

這份合約於去年11月15日簽署，此時俄羅斯全面侵略烏克蘭已半年多。在這場戰爭中，瓦格納集團在創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的帶領下，在戰場上扮演關鍵角色。

一名歐洲安全消息人士告訴《法新社》，瓦格納集團因此能夠取得的衛星影像，還用於協助其在非洲的作戰，甚至瓦格納今年6月失敗的兵變時也派上用場。

根據《法新社》見到以英文和俄文撰寫的合約，北京昀澤科技公司出售2枚高解析度觀測衛星給Nika-Frut公司。Nika-Frut當時屬於普里戈任商業帝國的一部分，2枚衛星則來自中國太空業巨擘長光衛星技術公司。

這份合約的價格超過3000萬美元（約新台幣9億6900萬元），包含衛星本身和額外服務費用。

要求匿名的歐洲安全消息人士告訴《法新社》，合約內容還包括隨需求提供衛星影像，瓦格納因此能夠獲得在烏克蘭和集團傭兵在非洲一些活躍地區的衛星畫面，包括在利比亞、蘇丹、中非和馬利。

根據這名消息人士，瓦格納今年5月底還下訂俄羅斯境內的衛星影像，拍攝從烏克蘭邊界通往首都莫斯科的道路沿線一帶。瓦格納部隊6月底短暫兵變時正是奪下這條道路。

但採購合約中並未提到這項交易，《法新社》也無法獨立證實相關影像是否有被提供。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航