澤倫斯基出席西班牙峰會，籲西方協助強化防空系統；《法新社》：中企賣衛星和影像給瓦格納，助對烏作戰
我們想讓你知道的是
歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天則表示，如果華府政治傾軋損及它對基輔的支持，歐洲無法填補其間差距。「歐洲能夠填補美國留下的缺口嗎？這個嘛，歐洲當然無法取代美國。」
澤倫斯基出席西班牙峰會，籲西方協助強化防空系統
（中央社）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天（當地時間5日）表示，他在西班牙城市格拉納達參加聚集了近50個歐洲國家領袖的『歐洲政治共同體』（European Political Community）峰會。
《法新社》報導，這次訪問正值澤倫斯基遊說西方盟友提供更多軍事援助和防空系統之際，官員們警告，俄羅斯可能會在冬季發動更激烈的攻勢。
澤倫斯基在社群媒體貼文寫道：「西班牙格拉納達（Granada）。『歐洲政治共同體』峰會。我們將以聯合形式舉辦重要的雙邊會議。」
澤倫斯基指出：「對我們來說，特別是在冬天來臨之前，重點是要加強防空能力，我們已經有和夥伴們達成新協議的基礎。我們正在準備確認和實施它們（即協議）。」
自從俄國退出由聯合國斡旋達成的黑海穀物協議後，俄軍便加強針對多瑙河沿岸和奧德薩（Odesa）港口的烏克蘭穀物出口基礎設施加強空襲。黑海穀物協議允許烏克蘭安全地由黑海港口出口穀物。
隨著俄國退出這項協議，烏克蘭一直在測試新的海上路線，希望恢復黑海的規律出口。
澤倫斯基表示：「我們應該特別關注黑海地區，共同致力於全球糧食安全和保護航行自由。」
美對烏支持恐遭大選削弱，澤倫斯基坦言憂心
烏克蘭總統澤倫斯基今天不諱言，美國明（2024）年總統大選前的政治論戰恐削弱華府對基輔的支持，令他感到憂心。
《法新社》報導，抵西班牙格拉納達（Granada）出席歐洲政治共同體高峰會的澤倫斯基表示，美國總統拜登已就華府的支持對基輔作出保證，但也坦承已經進入「艱難的美國選舉時期」。
他說：「有各種聲音，有的非常奇怪。也有關於這種事的聲音，我們會就此討論。」
歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天則表示，如果華府政治傾軋損及它對基輔的支持，歐洲無法填補其間差距。
他抵達格拉納達出席這場峰會時說：「烏克蘭需要歐洲聯盟支持，但是也需要美國支持。」
「歐洲能夠填補美國留下的缺口嗎？這個嘛，歐洲當然無法取代美國。」
俄黑海艦隊頻遇襲，將在喬治亞分離地區設海軍基地
在烏克蘭對黑海的俄羅斯艦艇發動越來越多次攻擊後，喬治亞分離主義地區阿布哈茲（Abkhazia）的領袖巴札尼亞今天表示，俄國將在當地黑海沿岸建立一個海軍基地。
《法新社》報導，俄羅斯的黑海艦隊近期遭受數次襲擊，令克里姆林宮尷尬。自從俄國7月退出保證運穀船能安全往返烏克蘭黑海港口的協議後，這條關鍵水道的緊張情勢便不斷升溫。
根據親克里姆林宮的俄羅斯《消息報》（Izvestia）今天刊出的訪問，巴札尼亞（Aslan Bzhania）表示：「我們已經簽署一份協議，俄羅斯海軍不久後將在（阿布哈茲的）奧查齊瑞（Ochamchire）有一個永久部署點。」
巴札尼亞還說，這份協議的目標，是「同時提高俄羅斯和阿布哈茲的防禦能力」。他並表示：「這類的合作將持續下去，因為這保障了阿布哈茲和俄羅斯雙方的基本利益。而安全是最優先要務。」
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他無法對此發表評論，僅告訴媒體記者：「我們的部隊和艦艇部署相關問題，要由（俄羅斯）國防部來回答。」
《法新社》：中企賣衛星和影像給瓦格納，助對烏克蘭作戰
根據《法新社》見過的合約，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）去年與一家中國企業簽約採購2枚人造衛星，並利用這些衛星影像提供的情報，來協助其尋求推進俄國對烏克蘭的侵略行動。
這份合約於去年11月15日簽署，此時俄羅斯全面侵略烏克蘭已半年多。在這場戰爭中，瓦格納集團在創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的帶領下，在戰場上扮演關鍵角色。
一名歐洲安全消息人士告訴《法新社》，瓦格納集團因此能夠取得的衛星影像，還用於協助其在非洲的作戰，甚至瓦格納今年6月失敗的兵變時也派上用場。
根據《法新社》見到以英文和俄文撰寫的合約，北京昀澤科技公司出售2枚高解析度觀測衛星給Nika-Frut公司。Nika-Frut當時屬於普里戈任商業帝國的一部分，2枚衛星則來自中國太空業巨擘長光衛星技術公司。
這份合約的價格超過3000萬美元（約新台幣9億6900萬元），包含衛星本身和額外服務費用。
要求匿名的歐洲安全消息人士告訴《法新社》，合約內容還包括隨需求提供衛星影像，瓦格納因此能夠獲得在烏克蘭和集團傭兵在非洲一些活躍地區的衛星畫面，包括在利比亞、蘇丹、中非和馬利。
根據這名消息人士，瓦格納今年5月底還下訂俄羅斯境內的衛星影像，拍攝從烏克蘭邊界通往首都莫斯科的道路沿線一帶。瓦格納部隊6月底短暫兵變時正是奪下這條道路。
但採購合約中並未提到這項交易，《法新社》也無法獨立證實相關影像是否有被提供。
新聞來源
- 澤倫斯基出席西班牙峰會 籲西方協助強化防空系統（中央社）
- 美對烏支持恐遭大選削弱 澤倫斯基坦言憂心（中央社）
- 俄黑海艦隊頻遇襲 將在喬治亞分離地區設海軍基地（中央社）
- 法新：中企賣衛星和影像給瓦格納 助對烏克蘭作戰（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%