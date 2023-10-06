學者分析總統大選：賴清德有執政包袱，三腳督機率高，藍白難棄保整合也未必贏
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國立台灣大學政治學系教授王業立接受《中央社》記者訪問時說，侯友宜與柯文哲民調呈麻花捲交纏狀態，誰要退都不易，且雙方都要拉抬立委席次。如果明天就投票，還是綠、藍、白三腳督機率較高；至於目前支持度偏低的郭台銘即使參選，對大局也不會有太大影響。
（中央社）2024總統選舉，在野陣營各立山頭。學者認為，侯友宜與柯文哲民調交纏宛如麻花捲，談合不易，棄保也難奏效，目前三腳督機率高，可能重演2000年泛藍選民不知該棄保誰的情況；但就算整合也未必穩操勝券。
2024總統選戰，執政8年的民進黨推出副總統賴清德，力拚打破台灣民選總統後8年政黨輪替魔咒，在野方面，國民黨推出新北市長侯友宜、民眾黨則由黨主席、前台北市長柯文哲參戰，鴻海創辦人郭台銘尋求透過連署，爭取獨立參選。
依照目前各界民調結果，儘管賴清德占有優勢，但幅度不大，侯友宜、柯文哲互有領先，郭台銘也有一定的支持度，在野雖疾呼整合，卻並未有實質進展，選情充滿變數，也讓這次選戰陷入混沌詭譎局面。
國立台灣大學政治學系教授王業立接受《中央社》記者訪問時說，侯友宜與柯文哲民調呈麻花捲交纏狀態，誰要退都不易，且雙方都要拉抬立委席次。如果明天就投票，還是綠、藍、白三腳督機率較高；至於目前支持度偏低的郭台銘即使參選，對大局也不會有太大影響。
回顧歷年總統選舉三腳督案例，最激烈一役，莫過於2000年國民黨連戰與出走籌組親民黨的宋楚瑜決裂，對戰民進黨陳水扁。
王業立說，原本遙遙領先的宋楚瑜因興票案被陳水扁超越，當時多份民調使泛藍選民在宋連間不知該「棄誰保誰」，最終因沒有明確棄保方向，使陳水扁以不到4成得票率獲勝，宋楚瑜36％居次，連戰也拿到超過2成選票，這也是唯一一次當選人得票率未過半的總統選舉。
王業立認為，只有在民調差距明顯時才會凸顯棄保成效；2000年情況與現在有些類似，如果藍白無法整合，民調又無明顯差距，選民可能會不知該棄保誰，對民進黨還是最有利，而這也是目前綠營「誰民調升就打誰」的策略。
至於藍白有無可能整合，王業立說，或許可參考2004年經驗，但時空背景還是有差異，畢竟親民黨與國民黨意識形態相似，但主打超越藍綠的民眾黨與國民黨差異較大。此外，當時立委選舉採複數選區制，連宋在立委席次還有協調空間，但現在改採單一選區制「有你無我」，較難協調。
東海大學政治學系教授沈有忠指出，藍白整合機率低，也都各自操作「棄郭保自己」，郭台銘明顯邊緣化。
就算整合推出一組人選，沈有忠分析，藍白合「1+1不見得等於2」，畢竟柯文哲支持者不滿藍綠，可能不投票或投給別組參選人表達不滿，「進入PK戰，這部份選票可能很關鍵，就像2004年一樣」。
王業立認為，就算是一對一，藍白合未必就穩操勝券，目前實力較強組合是侯柯配，畢竟國民黨基層組織與立委提名人數都遠超過柯文哲；如果是柯侯配，基層動員能量可能不如侯柯配來得高。
蔡總統上屆拿下817萬票，但民進黨政黨票僅約481萬票。沈有忠認為，中間選民與青年選票是4年前總統蔡英文大勝時任國民黨總統參選人韓國瑜的關鍵，去年地方選舉也造成民進黨大敗，接下來就要看參選人如何爭取這族群認同。
沈有忠說，民進黨執政近8年，最近也面臨雞蛋等議題，對於賴清德來說是先天包袱。且按照台灣過去8年政黨輪替的政治文化，很多中間選民或年輕人會認為可換人做做看，因此選票多少會有侷限性。就像賴清德在年輕選票一開始就落後柯文哲，現在雖然有拉起來，但與過去蔡總統表現仍有落差。
他說，目前對民進黨來說是持盈保泰，沒有太大突破點，但只要在野無法整合，賴清德守住基本盤就可獲勝。
王業立說，影響選民3個主要變數包括參選人特質、政黨認同與議題取向，雖然賴清德目前得到綠營支持者高度青睞，但應更積極樹立領導人形象與恢宏格局，避免讓民眾產生只會「跟進在野提出政策」的印象，如果提出更讓人耳目一新的政見，對目前領先態勢還是有幫助。
成功大學政治系教授王宏仁說，面對執政包袱，考驗賴清德如何證明自己有能力解決問題，賴在內政上也在清理戰場，包括前農業部長陳吉仲下台等。
他認為，賴清德除了能固守基本盤，還有上升空間，因為中間選民仍在觀望，其中又以柯文哲與侯友宜執政過的雙北較有成長潛力。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。