學者分析總統大選：賴清德有執政包袱，三腳督機率高，藍白難棄保整合也未必贏

（中央社）2024總統選舉，在野陣營各立山頭。學者認為，侯友宜與柯文哲民調交纏宛如麻花捲，談合不易，棄保也難奏效，目前三腳督機率高，可能重演2000年泛藍選民不知該棄保誰的情況；但就算整合也未必穩操勝券。

2024總統選戰，執政8年的民進黨推出副總統賴清德，力拚打破台灣民選總統後8年政黨輪替魔咒，在野方面，國民黨推出新北市長侯友宜、民眾黨則由黨主席、前台北市長柯文哲參戰，鴻海創辦人郭台銘尋求透過連署，爭取獨立參選。

依照目前各界民調結果，儘管賴清德占有優勢，但幅度不大，侯友宜、柯文哲互有領先，郭台銘也有一定的支持度，在野雖疾呼整合，卻並未有實質進展，選情充滿變數，也讓這次選戰陷入混沌詭譎局面。

國立台灣大學政治學系教授王業立接受《中央社》記者訪問時說，侯友宜與柯文哲民調呈麻花捲交纏狀態，誰要退都不易，且雙方都要拉抬立委席次。如果明天就投票，還是綠、藍、白三腳督機率較高；至於目前支持度偏低的郭台銘即使參選，對大局也不會有太大影響。

回顧歷年總統選舉三腳督案例，最激烈一役，莫過於2000年國民黨連戰與出走籌組親民黨的宋楚瑜決裂，對戰民進黨陳水扁。

王業立說，原本遙遙領先的宋楚瑜因興票案被陳水扁超越，當時多份民調使泛藍選民在宋連間不知該「棄誰保誰」，最終因沒有明確棄保方向，使陳水扁以不到4成得票率獲勝，宋楚瑜36％居次，連戰也拿到超過2成選票，這也是唯一一次當選人得票率未過半的總統選舉。

王業立認為，只有在民調差距明顯時才會凸顯棄保成效；2000年情況與現在有些類似，如果藍白無法整合，民調又無明顯差距，選民可能會不知該棄保誰，對民進黨還是最有利，而這也是目前綠營「誰民調升就打誰」的策略。

至於藍白有無可能整合，王業立說，或許可參考2004年經驗，但時空背景還是有差異，畢竟親民黨與國民黨意識形態相似，但主打超越藍綠的民眾黨與國民黨差異較大。此外，當時立委選舉採複數選區制，連宋在立委席次還有協調空間，但現在改採單一選區制「有你無我」，較難協調。

東海大學政治學系教授沈有忠指出，藍白整合機率低，也都各自操作「棄郭保自己」，郭台銘明顯邊緣化。

就算整合推出一組人選，沈有忠分析，藍白合「1+1不見得等於2」，畢竟柯文哲支持者不滿藍綠，可能不投票或投給別組參選人表達不滿，「進入PK戰，這部份選票可能很關鍵，就像2004年一樣」。

王業立認為，就算是一對一，藍白合未必就穩操勝券，目前實力較強組合是侯柯配，畢竟國民黨基層組織與立委提名人數都遠超過柯文哲；如果是柯侯配，基層動員能量可能不如侯柯配來得高。

蔡總統上屆拿下817萬票，但民進黨政黨票僅約481萬票。沈有忠認為，中間選民與青年選票是4年前總統蔡英文大勝時任國民黨總統參選人韓國瑜的關鍵，去年地方選舉也造成民進黨大敗，接下來就要看參選人如何爭取這族群認同。

沈有忠說，民進黨執政近8年，最近也面臨雞蛋等議題，對於賴清德來說是先天包袱。且按照台灣過去8年政黨輪替的政治文化，很多中間選民或年輕人會認為可換人做做看，因此選票多少會有侷限性。就像賴清德在年輕選票一開始就落後柯文哲，現在雖然有拉起來，但與過去蔡總統表現仍有落差。

他說，目前對民進黨來說是持盈保泰，沒有太大突破點，但只要在野無法整合，賴清德守住基本盤就可獲勝。

王業立說，影響選民3個主要變數包括參選人特質、政黨認同與議題取向，雖然賴清德目前得到綠營支持者高度青睞，但應更積極樹立領導人形象與恢宏格局，避免讓民眾產生只會「跟進在野提出政策」的印象，如果提出更讓人耳目一新的政見，對目前領先態勢還是有幫助。

成功大學政治系教授王宏仁說，面對執政包袱，考驗賴清德如何證明自己有能力解決問題，賴在內政上也在清理戰場，包括前農業部長陳吉仲下台等。

他認為，賴清德除了能固守基本盤，還有上升空間，因為中間選民仍在觀望，其中又以柯文哲與侯友宜執政過的雙北較有成長潛力。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航