英國《金融時報》：台積電赴美遇文化衝擊，施工與勞動力成難題
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業界專家也示警，台積電賦予台灣晶圓廠員工的彈性，難以套用於美國勞動市場，畢竟台灣員工通常經歷4年工學院訓練，但美國工學院畢業生有更高薪的工作機會。根據兩名熟悉內情人士，台積電在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）兩廠計劃雇用4500名員工，現已聘僱2200多人，但近半來自台灣。
（中央社）日本媒體日前報導，台積電熊本廠已開始裝機，設廠進度明顯超越其在美國亞利桑那州的新廠。英媒《金融時報》5日刊登專文，分析台積電在美國面臨的施工和勞動力等諸多障礙。
《金融時報》指出，台積電掌握當今世界上最先進的晶片生產技術，並控制全球9成最先進的客製化晶片市場。但台積電耗資400億美元在亞利桑那州建造2座晶圓廠的計畫，卻給公司自身帶來文化衝擊。
台積電董事長劉德音9月表示，亞利桑那州晶圓廠是台積電第一次嘗試在海外建造超大晶圓廠，台積電從3年前開始這項專案，這是一個學習的過程，這也是美國第一個如此大規模的晶圓廠。
然而前兩年路途艱辛，影響到計畫時間表和公司雄心。加州晶片業研究與顧問公司SemiAnalysis首席分析師巴特爾（Dylan Patel）表示，台積電疲於應付美國的施工與勞動方式。他說：「台積電不大明白這種文化。」
劉德音7月告訴投資人，美國亞利桑那州廠量產時程恐自原訂的2024年底，延後至2025年。
目前台積電已在亞利桑那州廠開始第2期工程。《金融時報》指出，台積電已經取得足夠再進行4期擴建工程的土地，但尚未公開許諾。幾位台積電供應商主管如今表示，他們不認為6期都會建完。
工廠的第一階段工程就充滿挑戰，《金融時報》指出，台積電的發包方式引發許多摩擦，導致進度延遲。在美國，晶片廠傾向選擇3家不同工程承包商，來打造辦公大樓、中央公用建築（容納所有水電基礎設施）和無塵室。但台積電通常會分成20個或更多案，有台企主管表示這是「為了節省成本」。
最近台積電碰上的問題則是難以找到足夠的熟練技師來裝設先進機器設備。今年6月，台積電從台灣增派500名專業人員赴美協助。一些業界專家表示，在極紫外光（EUV）機器方面，美國的確經驗較少，除了英特爾（Intel）在俄勒岡州的技術研發中心之外，還沒有美國晶圓廠安裝過EUV。
貝恩策略顧問公司（Bain & Co.）半導體專家漢伯理（Peter Hanbury）指出，台積電在台灣有非常強大的供應鏈生態系，但很多都是小公司，問題是有多少人會跟著台積電遷移。
多名主管人員和分析家認為，台積電的真正挑戰，在於如何把新廠經營地跟台灣廠一樣有效率。
業界專家也示警，台積電賦予台灣晶圓廠員工的彈性，難以套用於美國勞動市場，畢竟台灣員工通常經歷4年工學院訓練，但美國工學院畢業生有更高薪的工作機會。根據兩名熟悉內情人士，台積電在亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）兩廠計劃雇用4500名員工，現已聘僱2200多人，但近半來自台灣。
《金融時報》指出，台積電試圖透過支持幾間在地工學院來開發人才。然而許多年輕工程師雖然開始把台積電視為良好職涯起點，卻計劃早早跳槽。
亞利桑那州立大學（Arizona State University）教授科齊茨基（Michael Kozicki）就表示，台積電在亞利桑那州面臨的工作流動環境，跟台灣非常不同。
分析家指出，台積電在每個新生產地點的挑戰都不同，日本晶圓廠的興建過程就比在美國順得多。一名兩項計畫都熟悉的台積電工程師說：「我們的文化比較相近，日本跟我們有類似的生產思維和工作倫理。」
儘管台積電日本與德國廠使用的技術都會比亞利桑那廠的更成熟，但分析家認為，施工或初期生產構成的挑戰應該會比較少。但漢伯理相信德國廠可能遇到更為棘手的勞工問題。
《金融時報》指出，台積電深知這些根本差異，除了技術訓練之外，公司也讓外國員工接受語言和文化訓練。例如2021年底進公司的摩吉斯（Mino Morgese）就獲得公司安排心理師，來幫助他和其他美國新進員工因應可能面臨的文化衝擊。
一年多過去，摩吉斯已經適應在台積電的生活。身為協助打造亞利桑那新廠的先鋒之一，讓摩吉斯很自豪。他說：「打造這樣一座大型晶圓廠，而且還都是尖端科技，這可不是常有的事。」
新聞來源
延伸閱讀
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- 《紐約時報》：台積電美國擴廠成本高，台灣員工憂文化衝突，美國員工不願為公司「賣肝」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。