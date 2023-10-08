AI股電子四哥只剩廣達還能續抱，也跟00878有關，另外三支的致命傷在哪裡？
我們想讓你知道的是
我的選股原則講求技術面和基本面並重，缺一不可。緯創基本面確有優勢，但現在的股價卻「叫好不叫座」跌落季線，加上籌碼很凌亂，初跌段110-140元這區量大、套了不少人，目前的技術面背離基本面太多。未來要起漲的前提，勢必要先等籌碼安定了再說，在此之前，都沒充足的條件再大漲一波。
文：SK白話財經
AI族群，也就是所謂的伺服器廠商，第四季股價請別抱太高期待。事實上，我的粉絲們都知道，從7月起，我對台灣「AI股」的股價並不樂觀。
電子五哥裡，撇開爹娘疼愛少、較小的和碩不談，剩下的四哥當中，多數敗象已露，只剩下「某一支」還有投資價值，文末我再公布答案是哪一家公司。
先說整體伺服器產業面
AI伺服器目前只佔整體伺服器的7-10％（甚至有幾家的AI營收比連5%都不到），代表傳統伺服器佔了90%+的營收，那些過去被譏笑「毛三到四」（毛利率偏低）的產品線仍是絕對大宗，AI的純度不夠高。
對這些公司而言，AI對毛利、毛利率確實有所幫助，但可能沒到「這麼有幫助」。我講的是，那種年初以來可以助漲3倍，未來還能期待再翻倍的程度。
樂觀主義者會說，「AI純度高不高，很重要嗎？反正未來AI勢必會成長，快或慢而已」，如果你是把電子四哥當作「未來10年大趨勢」，視為5年前的特斯拉，或10年前的蘋果去作長期投資，我沒意見，可以略過這篇不看，不過，相信多數人不是這樣思考的。
為何廣達（2382）有理由續抱？
1. AI純度：AI產品佔伺服器營收的比例，也就是所謂「AI純度」，廣達是電子五哥裡面最高的（傳有到四成），也是五哥裡少數展望較樂觀的。
2. 技術面（量能）：8-9月這波AI大修正，廣達的交易量明顯下降，「漲有量、跌縮量」，才符合健康型多頭該有的樣子。（vs. 緯創的初跌段有出量，不健康）
3. 技術面（均線）：裡面唯一股價還在季線之上，比起股價已跌至季線下方的緯創、仁寶、英業達，相對強勢。季線（60日均線）是長期投資者的生命線，一但跌破後就不容樂觀，有時需要耗費長時間才能站回來，或者好不容易站回後，一下子又被跌破。就像糖尿病無法根治，痛風容易復發一樣，股票一但跌破季線，體質就整個變差了。
另外三支的致命傷在哪（緯創、仁寶、英業達）
接下來講個不中聽的，聊聊另外三支「不值得抱」的理由。如果你持股裡有緯創／仁寶／英業達的人，請自行斟酌要不要繼續看下去......
- 仁寶 （2324）：8月營收的月增率居然是負的，是這四支裡面唯一負的，有點誇張，說好的AI題材挹注在哪？眾所皆知，今年AI股的營收「年增率」都很普通，官方說法是要拼毛利率，所以刻意把產能留給AI訂單，導致各家營收普遍下滑，「年增率」時常為負。OK，年增率是負的還說得過去，但當今年第二季以來市場瘋搶AI訂單的時候，仁寶的月增率竟然是負的，8月比7月差，是個大警訊。
- 英業達（2356）：搶單能力不如其他的哥兒們，一直接不到Nvidia的單。目前為止，英業達的AI單應該都來自AMD，始終得不到AI之神Nvidia的眷顧......沒有神的幫助，要想跳躍式的成長，難度很高。
- 緯創（3231）：說緯創不值得抱，大概是這篇文章最具爭議的點，也是我與大部分外資朋友歧見之所在。基本面來說，緯創沒話說，Nvidia、AMD及Intel三家在AI伺服器方面都有與緯創合作，而且緯創都算比較吃重的角色，不是打打醬油而已。
尤其是Nvidia給緯創的HGX訂單量不少 ，且HGX是基板含GPU模組一起出廠，對毛利的貢獻非常好。
然而，我的選股原則講求技術面和基本面並重，缺一不可。緯創基本面確有優勢，但現在的股價卻「叫好不叫座」跌落季線，加上籌碼很凌亂，初跌段110-140元這區量大、套了不少人，目前的技術面背離基本面太多。未來要起漲的前提，勢必要先等籌碼安定了再說，在此之前，都沒充足的條件再大漲一波。
結論，要我排序的話：廣達＞＞緯創＞仁寶＝英業達
投資人具體可以怎麼做
- 持有這三支的人：如果反彈到季線左右，逢高最好下車。
- 持有相關ETF的人：許多高股息ETF的成分股裡都有電子四哥的身影，請檢視手上的ETF，前十大持股裡面，包含緯創／仁寶／英業達合計的比重高不高。如果三支都有，且比例不小，代表合計的AI比重太高（例如00878），最好換檔高股息ETF，或者轉向「市值型ETF」例如00922、00921、00905，這三檔ETF的前十大持股，都是只有廣達，沒有另外三支，相對健康。
底下幫大家準備好成分股連結，供查看：
※ETF成分股每年會調整1-2次，視各ETF指數規則而定，成分股、比重都可能有變，請以最新的為準
※免責聲明：文中所提之個股，並非投資建議，請謹慎評估風險，自負盈虧。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：AI股（電子四哥），只剩這支還能抱，也跟00878有關
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。