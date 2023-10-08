AI股電子四哥只剩廣達還能續抱，也跟00878有關，另外三支的致命傷在哪裡？

文：SK白話財經

AI族群，也就是所謂的伺服器廠商，第四季股價請別抱太高期待。事實上，我的粉絲們都知道，從7月起，我對台灣「AI股」的股價並不樂觀。

電子五哥裡，撇開爹娘疼愛少、較小的和碩不談，剩下的四哥當中，多數敗象已露，只剩下「某一支」還有投資價值，文末我再公布答案是哪一家公司。

先說整體伺服器產業面

AI伺服器目前只佔整體伺服器的7-10％（甚至有幾家的AI營收比連5%都不到），代表傳統伺服器佔了90%+的營收，那些過去被譏笑「毛三到四」（毛利率偏低）的產品線仍是絕對大宗，AI的純度不夠高。

對這些公司而言，AI對毛利、毛利率確實有所幫助，但可能沒到「這麼有幫助」。我講的是，那種年初以來可以助漲3倍，未來還能期待再翻倍的程度。

樂觀主義者會說，「AI純度高不高，很重要嗎？反正未來AI勢必會成長，快或慢而已」，如果你是把電子四哥當作「未來10年大趨勢」，視為5年前的特斯拉，或10年前的蘋果去作長期投資，我沒意見，可以略過這篇不看，不過，相信多數人不是這樣思考的。

為何廣達（2382）有理由續抱？

1. AI純度：AI產品佔伺服器營收的比例，也就是所謂「AI純度」，廣達是電子五哥裡面最高的（傳有到四成），也是五哥裡少數展望較樂觀的。

2. 技術面（量能）：8-9月這波AI大修正，廣達的交易量明顯下降，「漲有量、跌縮量」，才符合健康型多頭該有的樣子。（vs. 緯創的初跌段有出量，不健康）

3. 技術面（均線）：裡面唯一股價還在季線之上，比起股價已跌至季線下方的緯創、仁寶、英業達，相對強勢。季線（60日均線）是長期投資者的生命線，一但跌破後就不容樂觀，有時需要耗費長時間才能站回來，或者好不容易站回後，一下子又被跌破。就像糖尿病無法根治，痛風容易復發一樣，股票一但跌破季線，體質就整個變差了。

另外三支的致命傷在哪（緯創、仁寶、英業達）

接下來講個不中聽的，聊聊另外三支「不值得抱」的理由。如果你持股裡有緯創／仁寶／英業達的人，請自行斟酌要不要繼續看下去......

仁寶 （2324）：8月營收的月增率居然是負的，是這四支裡面唯一負的，有點誇張，說好的AI題材挹注在哪？眾所皆知，今年AI股的營收「年增率」都很普通，官方說法是要拼毛利率，所以刻意把產能留給AI訂單，導致各家營收普遍下滑，「年增率」時常為負。OK，年增率是負的還說得過去，但當今年第二季以來市場瘋搶AI訂單的時候，仁寶的月增率竟然是負的，8月比7月差，是個大警訊。

英業達（2356）：搶單能力不如其他的哥兒們，一直接不到Nvidia的單。目前為止，英業達的AI單應該都來自AMD，始終得不到AI之神Nvidia的眷顧......沒有神的幫助，要想跳躍式的成長，難度很高。

緯創（3231）：說緯創不值得抱，大概是這篇文章最具爭議的點，也是我與大部分外資朋友歧見之所在。基本面來說，緯創沒話說，Nvidia、AMD及Intel三家在AI伺服器方面都有與緯創合作，而且緯創都算比較吃重的角色，不是打打醬油而已。

尤其是Nvidia給緯創的HGX訂單量不少 ，且HGX是基板含GPU模組一起出廠，對毛利的貢獻非常好。

很多籌碼套在緯創（3231）110-140元。｜這區Photo Credit: 本文作者提供

然而，我的選股原則講求技術面和基本面並重，缺一不可。緯創基本面確有優勢，但現在的股價卻「叫好不叫座」跌落季線，加上籌碼很凌亂，初跌段110-140元這區量大、套了不少人，目前的技術面背離基本面太多。未來要起漲的前提，勢必要先等籌碼安定了再說，在此之前，都沒充足的條件再大漲一波。

結論，要我排序的話：廣達＞＞緯創＞仁寶＝英業達

投資人具體可以怎麼做

持有這三支的人：如果反彈到季線左右，逢高最好下車。

持有相關ETF的人：許多高股息ETF的成分股裡都有電子四哥的身影，請檢視手上的ETF，前十大持股裡面，包含緯創／仁寶／英業達合計的比重高不高。如果三支都有，且比例不小，代表合計的AI比重太高（例如00878），最好換檔高股息ETF，或者轉向「市值型ETF」例如00922、00921、00905，這三檔ETF的前十大持股，都是只有廣達，沒有另外三支，相對健康。

底下幫大家準備好成分股連結，供查看：

00922 國泰台灣領袖50 ETF，成分股點我

00921 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF，成分股點我

00905 富蘭克林華美台灣Smart ETF，成分股點我

※ETF成分股每年會調整1-2次，視各ETF指數規則而定，成分股、比重都可能有變，請以最新的為準

※免責聲明：文中所提之個股，並非投資建議，請謹慎評估風險，自負盈虧。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：AI股（電子四哥），只剩這支還能抱，也跟00878有關

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航