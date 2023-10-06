恆大碧桂園後中國房企再爆雷，中駿集團違約逾581億外債停牌；世銀下修中國明年經濟成長預估

恆大碧桂園後中國房企再爆雷，中駿集團違約逾581億外債停牌

（中央社）中國房企中駿集團4日於港交所公告，由於無法依據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期本息共6100萬美元，因此4筆約18億美元（約新台幣581億元）的境外優先票據將於10月5日起暫停交易。

綜合中國各家媒體4日報導，繼中國房產巨賈恆大與碧桂園等相繼爆雷後，在港股上市的上海房企中駿集團4日也發布債務違約公告。

中駿集團說：「中駿集團並未根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元。未支付貸款已導致公司的境外美元優先票據出現違約事件。」

至於中駿集團申請自5日起暫停交易的4筆境外債包括，2024年4月到期7.375％優先票據、2024年9月到期5.95％優先票據、2025年5月到期7％優先票據、2026年2月到期6％優先票據，總計本金18億美元，直到另行通知止。

中駿集團1987年創立於上海，2010年2月在港交所掛牌上市，曾是中國房地產開發企業30強，並連續7年入選「財富」中國500強。

至於陷入債務違約的原因，中駿集團表示，自2021年下半年以來，中國房產業面臨前所未有的挑戰，加上經營環境日益惡化及融資困難，許多民營房企面臨資金流動吃緊的情況。

即因如此，集團已實施不同措施以減輕流動性資金壓力，包括加速物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推動資產處置及嚴控費用等。

房地產危機拖累，世銀下修中國明年經濟成長預估

世界銀行2日發布報告，下修對中國明（2024）年經濟成長的預測。這個亞洲最大經濟體正設法應對醞釀中的房市危機，這場危機不僅可能危害中國經濟前景，也將拖累區域其他國家。

《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，根據世銀（World Bank）最新的報告，目前預測2024年中國國內生產毛額（GDP）成長率為4.4％，低於該機構4月預測的4.8％。

至於東亞和太平洋區域的其他發展中經濟體，如柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等，目前預測2024年成長率為4.5％，同樣低於4月預測的4.8％ 。

報告也警告，源自該區域最大貿易夥伴中國和美國的「成長衝擊」（growth shock）將透過雙邊貿易和資金流動影響亞洲經濟。

世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）告訴日經亞洲，「中國已成為區域內真正關鍵的市場。中國發生的事情對區域內其他地區的經濟活動至關重要…包括貿易和服務、中國遊客等因素。」

4.4％的增長率意味中國的經濟成長不會像疫情前那麼強勁。據官方統計數據，2010年代末期，中國經濟年增率約為6％至7％，但受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，2020年的成長率放緩至2.2％；2021年成長率反彈至8.4％，但由於北京嚴格清零政策傷害商業活動，2022年成長率再次放緩至3％。世銀預估，今年該國經濟成長為5.1％。

世銀的報告指出，中國經濟成長率每下降1％，區域增長就會跟著下降0.3個百分點。

報告內容稱，「中國過去的增長主要仰賴基礎建設和房地產投資，這讓企業和地方政府背負債務。由於飽和的基礎建設導致回報遞減，住房供應過剩則拖累房價下跌。」

僅次於美國的全球世界第2大經濟體中國最近面臨陷入困境的房地產開發商帶來的壓力。舉例來說，曾是中國最大開發商的恆大集團正在沉重債務下苦苦掙扎，政府出手打擊房市之後，銷售下滑也讓其現金水位雪上加霜。

馬圖表示，房地產對中國GDP的貢獻估計在四分之一到三分之一之間，其中也包括房市周邊產業。

「房地產在整體經濟的占比已變得非常大，我們看到廣泛的困難，因為不幸的是，大城市的房價似乎正在復甦，但二線城市仍深陷困境。」

世銀預計，東亞和太平洋區域發展中經濟體今年的成長率將維持在5％的水準，但這個勢頭將在下半年出現放緩。儘管中國遇到了麻煩，該機構還是看好東南亞的表現，全球通膨也預計將出現緩解。

根據報告，在東南亞，服務業改革與數位化正在創造新機會，「數位科技的傳播」將有助改善經濟表現。

世銀強調，在過去10年的大部分時間裡，軟體利用和數據分析技術讓菲律賓企業生產力平均提高了1.5％；而在越南，部分政策限制解除也有助提高勞工生產力。

儘管如此，馬圖認為風險仍然存在，「在各個國家、家庭、企業，債務都比以前高得多。這仍將成為負擔。家庭將減少支出，企業則會減少投資，政府支持經濟活動的財政空間也會受限。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航