恆大碧桂園後中國房企再爆雷，中駿集團違約逾581億外債停牌；世銀下修中國明年經濟成長預估
我們想讓你知道的是
中駿集團1987年創立於上海，2010年2月在港交所掛牌上市，曾是中國房地產開發企業30強，並連續7年入選「財富」中國500強。至於陷入債務違約的原因，中駿集團表示，自2021年下半年以來，中國房產業面臨前所未有的挑戰，加上經營環境日益惡化及融資困難，許多民營房企面臨資金流動吃緊的情況。
恆大碧桂園後中國房企再爆雷，中駿集團違約逾581億外債停牌
（中央社）中國房企中駿集團4日於港交所公告，由於無法依據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期本息共6100萬美元，因此4筆約18億美元（約新台幣581億元）的境外優先票據將於10月5日起暫停交易。
綜合中國各家媒體4日報導，繼中國房產巨賈恆大與碧桂園等相繼爆雷後，在港股上市的上海房企中駿集團4日也發布債務違約公告。
中駿集團說：「中駿集團並未根據2021年3月22日簽訂的銀團貸款協議支付已到期的本金和利息共約6100萬美元。未支付貸款已導致公司的境外美元優先票據出現違約事件。」
至於中駿集團申請自5日起暫停交易的4筆境外債包括，2024年4月到期7.375％優先票據、2024年9月到期5.95％優先票據、2025年5月到期7％優先票據、2026年2月到期6％優先票據，總計本金18億美元，直到另行通知止。
中駿集團1987年創立於上海，2010年2月在港交所掛牌上市，曾是中國房地產開發企業30強，並連續7年入選「財富」中國500強。
至於陷入債務違約的原因，中駿集團表示，自2021年下半年以來，中國房產業面臨前所未有的挑戰，加上經營環境日益惡化及融資困難，許多民營房企面臨資金流動吃緊的情況。
即因如此，集團已實施不同措施以減輕流動性資金壓力，包括加速物業銷售、延長債務期限及爭取新的融資來源、推動資產處置及嚴控費用等。
房地產危機拖累，世銀下修中國明年經濟成長預估
世界銀行2日發布報告，下修對中國明（2024）年經濟成長的預測。這個亞洲最大經濟體正設法應對醞釀中的房市危機，這場危機不僅可能危害中國經濟前景，也將拖累區域其他國家。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，根據世銀（World Bank）最新的報告，目前預測2024年中國國內生產毛額（GDP）成長率為4.4％，低於該機構4月預測的4.8％。
至於東亞和太平洋區域的其他發展中經濟體，如柬埔寨、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南等，目前預測2024年成長率為4.5％，同樣低於4月預測的4.8％ 。
報告也警告，源自該區域最大貿易夥伴中國和美國的「成長衝擊」（growth shock）將透過雙邊貿易和資金流動影響亞洲經濟。
世銀東亞和太平洋地區首席經濟學家馬圖（Aaditya Mattoo）告訴日經亞洲，「中國已成為區域內真正關鍵的市場。中國發生的事情對區域內其他地區的經濟活動至關重要…包括貿易和服務、中國遊客等因素。」
4.4％的增長率意味中國的經濟成長不會像疫情前那麼強勁。據官方統計數據，2010年代末期，中國經濟年增率約為6％至7％，但受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情衝擊，2020年的成長率放緩至2.2％；2021年成長率反彈至8.4％，但由於北京嚴格清零政策傷害商業活動，2022年成長率再次放緩至3％。世銀預估，今年該國經濟成長為5.1％。
世銀的報告指出，中國經濟成長率每下降1％，區域增長就會跟著下降0.3個百分點。
報告內容稱，「中國過去的增長主要仰賴基礎建設和房地產投資，這讓企業和地方政府背負債務。由於飽和的基礎建設導致回報遞減，住房供應過剩則拖累房價下跌。」
僅次於美國的全球世界第2大經濟體中國最近面臨陷入困境的房地產開發商帶來的壓力。舉例來說，曾是中國最大開發商的恆大集團正在沉重債務下苦苦掙扎，政府出手打擊房市之後，銷售下滑也讓其現金水位雪上加霜。
馬圖表示，房地產對中國GDP的貢獻估計在四分之一到三分之一之間，其中也包括房市周邊產業。
「房地產在整體經濟的占比已變得非常大，我們看到廣泛的困難，因為不幸的是，大城市的房價似乎正在復甦，但二線城市仍深陷困境。」
世銀預計，東亞和太平洋區域發展中經濟體今年的成長率將維持在5％的水準，但這個勢頭將在下半年出現放緩。儘管中國遇到了麻煩，該機構還是看好東南亞的表現，全球通膨也預計將出現緩解。
根據報告，在東南亞，服務業改革與數位化正在創造新機會，「數位科技的傳播」將有助改善經濟表現。
世銀強調，在過去10年的大部分時間裡，軟體利用和數據分析技術讓菲律賓企業生產力平均提高了1.5％；而在越南，部分政策限制解除也有助提高勞工生產力。
儘管如此，馬圖認為風險仍然存在，「在各個國家、家庭、企業，債務都比以前高得多。這仍將成為負擔。家庭將減少支出，企業則會減少投資，政府支持經濟活動的財政空間也會受限。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%