販售復古情懷的藍皮解憂號：怎麼訂票？一日來回行程會去哪些地方？
我們想讓你知道的是
藍皮解憂號的前身是由柴電機車頭所牽引的台鐵普快車，也就是區間通勤用的火車，隨著鐵路電氣化的進行，普快車的行駛區間從西部縱貫線退至僅剩的東部和南迴，2014年後更只剩枋寮到台東這段南迴鐵路。2020年12月23日，南迴線與屏東完成鐵路電氣化之後，藍皮普快車正式停駛，時隔近一年後才以「藍皮解憂號觀光列車」的身份重新亮相，標誌著台鐵的另一個新時代。
文：曾令懷
橘紅的柴油車頭，拉著三節藍色開窗的印度製車廂，早早停靠在第一月台。老舊的綠色硬椅背，電風扇緩慢轉動，還有味道差強人意的廁所，彷彿載著滿滿的八○年代，甚至更老的台灣。——劉克襄《小站也有遠方》
因為《南方，寂寞鐵道》而認識了南迴鐵路、一直聽聞「藍皮解憂號」大名已久的我，突然也有種前去朝聖的衝動，看看那依山傍海的鐵路、傾聽那柴油牽引機的引擎聲、聞一聞混雜窗外海風與車廂鐵窗的鹹味與鐵鏽。
承載鄉愁與思念的藍皮解憂號，重生南迴微笑曲線
湖水綠沙發椅、循環式廁所、沒有冷氣、吊頂電扇、全台唯一可開窗的列車⋯⋯關於藍皮解憂號的獨特，網路上已經有許多說明，就不再贅述了。
藍皮解憂號的前身是由柴電機車頭所牽引的台鐵普快車，也就是區間通勤用的火車，隨著鐵路電氣化的進行，普快車的行駛區間從西部縱貫線退至僅剩的東部和南迴，2014年後更只剩枋寮到台東這段南迴鐵路。2020年12月23日，南迴線與屏東完成鐵路電氣化之後，藍皮普快車正式停駛，時隔近一年後才以「藍皮解憂號觀光列車」的身份重新亮相，標誌著台鐵的另一個新時代。
對於再長一輩的台灣人民與南迴沿線的居民來說，藍皮普快車承載的應該是家、思念與鄉愁居多，不過對於90後和千禧世代來說，或許對藍皮普快車沒什麼印象，今日再識已是以「觀光列車」的身份審視它的美與舊，一是重新認識、一是再次回味，不同身份與年代的人們，體驗到的鐵道之旅也會有所不同吧。
行走阿朗壹、出海花蓮，再靠鐵路完成台東段太平洋
今年夏天先是走了趟阿朗壹古道、用雙腳與重機看見了屏東旭海一帶的的太平洋，接著去花蓮用船隻欣賞了整個台11線與193縣道、花蓮段的太平洋與抹香鯨，剩下的缺口，就是台東太麻里段的那片台東藍了，趁著中秋連假、東北季風報到之前，趕緊訂了藍皮解憂號的套票行程——這次就用鐵路來完成吧！
藍皮解憂號怎麼訂票？
1. 藍皮解憂號行程目前由雄獅旅遊獨家經營，有單程半日票、一日來回票、高鐵一日來回套票、包含其他行程的多日套票等。
2. 以藍皮列車體驗來說，都會包含：
- 藍皮解憂列車單程車資
- 乘車識別證
- 紀念車票
- 導覽耳機（兒童票未含）
- 遊程導覽
- 藍皮解憂茶飲（兒童票未含）
- 特色餐盒（兒童票未含）
- 專屬紀念禮品（兒童票未含）
- 旅行業責任保險
3. 我這次選擇的是高鐵一日來回套票，還會包含接駁車接送，至於高鐵票則可以等高鐵開放的30日前開放預訂
4. 為了搭配藍皮解憂號發車時間，接駁車會準時於8:50發車，因此建議高鐵買203車次，時間比較充裕
5. 接駁車的位置在台鐵新左營站一樓（站前北路1號），從高鐵站出來需要走捷運站通道到2號出口才會抵達
藍皮解憂號的一日來回行程有什麼？
- 枋寮出發往台東沿途停靠加祿、大武與太麻里，其中太麻里車站會由導覽員帶領前往櫻木平交道景點
- 台東出發往枋寮則會停靠金崙與枋山，金崙車站會停靠一小時，由當地原住民族人導覽部落風情
去藍皮解憂號要注意什麼？
- 藍皮解憂號的紀念商品建議發車前就先在藍皮意象館購買，因為回程時時間不夠充分，列車上的紀念品數量則有限
- 由於整趟幾乎都會開窗行駛，用餐時務必拿好手上東西（包含手機）
- 往台東坐右手側、往枋寮坐左手側才能在第一排看到海景，但是車廂基本不會坐滿，屆時再移動去拍這也沒問題，不必在上車時搶佔位子
- 藍皮解憂號歷經努力修復得以復駛，切勿破壞、愛惜搭乘
明暗之間穿越中央山脈
藍皮解憂號行駛於南迴路段，從枋寮開始沿途經過加祿、內獅、枋山、枋野號誌站、中央號誌站、古莊、大武、瀧溪、多良、金崙、香蘭、台麻里、三和、知本、康樂與台東，不過古莊、多良與香蘭等三站皆因運客量少而廢除或裁撤，而枋山、枋野號誌站、中央號誌站等站則因地處偏遠或是飛載客用途，基本上一般人及極少有機會前往，搭乘藍皮解憂號不失為一種一探秘境車站的辦法。
盛產魩仔魚、芒果和蓮霧的枋寮是藍皮解憂號的起點站，也是藍皮意象館的所在地，藍皮意象館提供的蓮霧果露特調也是融合當地的特產而製成，在夏末秋初的時節挺消暑的。喝了飲料、買了紀念品，踏上月台後那身「浪漫藍」映入眼簾——解憂也好、浪漫也好、復古也好，這是一個時代的記憶，車廂內的湖水綠皮椅以及懸吊式，更是時代的印證，「不要太早開電扇喔，不然這台車是會沒電的。」導覽人員半開玩笑地提醒著。
發車後的第一站是被鐵道迷戲稱為「最大的小站」的加祿車站，因為鄰近加祿營區，加祿車站儘管不具備什麼載客功能，卻擁有極大的腹地，乘載著軍事與載貨的用途，甚至在車站南邊還有一座為了防止砲彈演習打中火車的假隧道——嘉禾遮體佇立在沒有山坡的鐵道上，是個極具人文特色的地景，也是整個南迴鐵道36座隧道裡唯一的假隧道。
過了知名攝影景點枋山彎之後，藍皮解憂號正式進入山區，往中央山脈穿越。山區裡分別有枋野站、中央站、古莊等三站，目前都是用於監控的號誌站性質，並非真正載客運輸的車站，都被說是最難抵達的無人車站。枋野號誌站和中央號誌站基本上掌控著南迴鐵路單雙軌的交會運作，中央號誌站以東直到古莊站就是第二長的中央隧道，全線單軌通行，枋野號誌站則是讓列車交會與通過的地方，同時監測落山風、遠端遙控中央號誌站。
這一段的體驗就是明暗、明暗的不斷交錯，可以想見當時開鑿的不易與艱辛，到了長達八公里的中央隧道時，藍皮解憂號的特製便當也交到遊客手上了，言下之意再明顯不過：接下來好一段時間沒有風景，大家放下手機與相機，可以好好休息、慢慢用餐了。
藍皮搭配藍海，懸浮在海上的藍皮解憂號
出了古莊、過了大武，窗邊景色換成眾人期待已久的太平洋海岸線，到了鼎鼎大名的多良車站時，車速還會降到20公里，就是為了讓遊客們拍得盡興。對於環島常客的我來說，這一段海岸線已經欣賞過無數次，但從沒有在這麼高的高度以第一排視角欣賞這海景，從窗邊望去只會看見蔚藍的大海，彷彿真的是搭乘著懸浮在海上的火車般，那驚豔程度彷彿是整趟列藍皮解憂號的「iPhone時刻」。
下一個停靠站也是個觀光大站：太麻里。可以望向太平洋的車展景緻以及一旁的櫻木花道平交道是這次停留的重點，不過我選擇在月台上好好欣賞藍皮解憂號以及太麻里車站。太麻里最知名的除了日出外就是名產金針花了，台麻里車站也特別以金針花的代表色黃色作為點綴與裝飾；至於這一趟5899號車次的藍皮解憂號由R129柴電機車領頭，看得出來編號R129的車頭與車身的藍色不太一樣，查了一下才發現車頭的藍色屬於海軍藍，與車身的浪漫藍確實不同。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。