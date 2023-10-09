販售復古情懷的藍皮解憂號：怎麼訂票？一日來回行程會去哪些地方？

文：曾令懷

橘紅的柴油車頭，拉著三節藍色開窗的印度製車廂，早早停靠在第一月台。老舊的綠色硬椅背，電風扇緩慢轉動，還有味道差強人意的廁所，彷彿載著滿滿的八○年代，甚至更老的台灣。——劉克襄《小站也有遠方》

因為《南方，寂寞鐵道》而認識了南迴鐵路、一直聽聞「藍皮解憂號」大名已久的我，突然也有種前去朝聖的衝動，看看那依山傍海的鐵路、傾聽那柴油牽引機的引擎聲、聞一聞混雜窗外海風與車廂鐵窗的鹹味與鐵鏽。

承載鄉愁與思念的藍皮解憂號，重生南迴微笑曲線

湖水綠沙發椅、循環式廁所、沒有冷氣、吊頂電扇、全台唯一可開窗的列車⋯⋯關於藍皮解憂號的獨特，網路上已經有許多說明，就不再贅述了。

藍皮解憂號的前身是由柴電機車頭所牽引的台鐵普快車，也就是區間通勤用的火車，隨著鐵路電氣化的進行，普快車的行駛區間從西部縱貫線退至僅剩的東部和南迴，2014年後更只剩枋寮到台東這段南迴鐵路。2020年12月23日，南迴線與屏東完成鐵路電氣化之後，藍皮普快車正式停駛，時隔近一年後才以「藍皮解憂號觀光列車」的身份重新亮相，標誌著台鐵的另一個新時代。

湖水綠皮的椅子、懸吊式電扇、可以開窗的火車，這就是藍皮解憂號。｜Photo Credit: 本文作者攝影、提供

對於再長一輩的台灣人民與南迴沿線的居民來說，藍皮普快車承載的應該是家、思念與鄉愁居多，不過對於90後和千禧世代來說，或許對藍皮普快車沒什麼印象，今日再識已是以「觀光列車」的身份審視它的美與舊，一是重新認識、一是再次回味，不同身份與年代的人們，體驗到的鐵道之旅也會有所不同吧。

行走阿朗壹、出海花蓮，再靠鐵路完成台東段太平洋

今年夏天先是走了趟阿朗壹古道、用雙腳與重機看見了屏東旭海一帶的的太平洋，接著去花蓮用船隻欣賞了整個台11線與193縣道、花蓮段的太平洋與抹香鯨，剩下的缺口，就是台東太麻里段的那片台東藍了，趁著中秋連假、東北季風報到之前，趕緊訂了藍皮解憂號的套票行程——這次就用鐵路來完成吧！

藍皮解憂號怎麼訂票？

1. 藍皮解憂號行程目前由雄獅旅遊獨家經營，有單程半日票、一日來回票、高鐵一日來回套票、包含其他行程的多日套票等。

2. 以藍皮列車體驗來說，都會包含：

藍皮解憂列車單程車資

乘車識別證

紀念車票

導覽耳機（兒童票未含）

遊程導覽

藍皮解憂茶飲（兒童票未含）

特色餐盒（兒童票未含）

專屬紀念禮品（兒童票未含）

旅行業責任保險

3. 我這次選擇的是高鐵一日來回套票，還會包含接駁車接送，至於高鐵票則可以等高鐵開放的30日前開放預訂

4. 為了搭配藍皮解憂號發車時間，接駁車會準時於8:50發車，因此建議高鐵買203車次，時間比較充裕

5. 接駁車的位置在台鐵新左營站一樓（站前北路1號），從高鐵站出來需要走捷運站通道到2號出口才會抵達

藍皮解憂號的一日來回行程有什麼？

枋寮出發往台東沿途停靠加祿、大武與太麻里，其中太麻里車站會由導覽員帶領前往櫻木平交道景點 台東出發往枋寮則會停靠金崙與枋山，金崙車站會停靠一小時，由當地原住民族人導覽部落風情

去藍皮解憂號要注意什麼？

藍皮解憂號的紀念商品建議發車前就先在藍皮意象館購買，因為回程時時間不夠充分，列車上的紀念品數量則有限 由於整趟幾乎都會開窗行駛，用餐時務必拿好手上東西（包含手機） 往台東坐右手側、往枋寮坐左手側才能在第一排看到海景，但是車廂基本不會坐滿，屆時再移動去拍這也沒問題，不必在上車時搶佔位子 藍皮解憂號歷經努力修復得以復駛，切勿破壞、愛惜搭乘

藍皮意象館。｜Photo Credit: 本文作者攝影、提供

明暗之間穿越中央山脈

藍皮解憂號行駛於南迴路段，從枋寮開始沿途經過加祿、內獅、枋山、枋野號誌站、中央號誌站、古莊、大武、瀧溪、多良、金崙、香蘭、台麻里、三和、知本、康樂與台東，不過古莊、多良與香蘭等三站皆因運客量少而廢除或裁撤，而枋山、枋野號誌站、中央號誌站等站則因地處偏遠或是飛載客用途，基本上一般人及極少有機會前往，搭乘藍皮解憂號不失為一種一探秘境車站的辦法。

藍皮解憂號路線。Photo Credit: 雄獅旅遊

盛產魩仔魚、芒果和蓮霧的枋寮是藍皮解憂號的起點站，也是藍皮意象館的所在地，藍皮意象館提供的蓮霧果露特調也是融合當地的特產而製成，在夏末秋初的時節挺消暑的。喝了飲料、買了紀念品，踏上月台後那身「浪漫藍」映入眼簾——解憂也好、浪漫也好、復古也好，這是一個時代的記憶，車廂內的湖水綠皮椅以及懸吊式，更是時代的印證，「不要太早開電扇喔，不然這台車是會沒電的。」導覽人員半開玩笑地提醒著。

發車後的第一站是被鐵道迷戲稱為「最大的小站」的加祿車站，因為鄰近加祿營區，加祿車站儘管不具備什麼載客功能，卻擁有極大的腹地，乘載著軍事與載貨的用途，甚至在車站南邊還有一座為了防止砲彈演習打中火車的假隧道——嘉禾遮體佇立在沒有山坡的鐵道上，是個極具人文特色的地景，也是整個南迴鐵道36座隧道裡唯一的假隧道。

過了知名攝影景點枋山彎之後，藍皮解憂號正式進入山區，往中央山脈穿越。山區裡分別有枋野站、中央站、古莊等三站，目前都是用於監控的號誌站性質，並非真正載客運輸的車站，都被說是最難抵達的無人車站。枋野號誌站和中央號誌站基本上掌控著南迴鐵路單雙軌的交會運作，中央號誌站以東直到古莊站就是第二長的中央隧道，全線單軌通行，枋野號誌站則是讓列車交會與通過的地方，同時監測落山風、遠端遙控中央號誌站。

這一段的體驗就是明暗、明暗的不斷交錯，可以想見當時開鑿的不易與艱辛，到了長達八公里的中央隧道時，藍皮解憂號的特製便當也交到遊客手上了，言下之意再明顯不過：接下來好一段時間沒有風景，大家放下手機與相機，可以好好休息、慢慢用餐了。

Photo Credit: 本文作者攝影、提供 藍皮解憂號特製便當。

藍皮搭配藍海，懸浮在海上的藍皮解憂號

出了古莊、過了大武，窗邊景色換成眾人期待已久的太平洋海岸線，到了鼎鼎大名的多良車站時，車速還會降到20公里，就是為了讓遊客們拍得盡興。對於環島常客的我來說，這一段海岸線已經欣賞過無數次，但從沒有在這麼高的高度以第一排視角欣賞這海景，從窗邊望去只會看見蔚藍的大海，彷彿真的是搭乘著懸浮在海上的火車般，那驚豔程度彷彿是整趟列藍皮解憂號的「iPhone時刻」。

Photo Credit: 本文作者攝影、提供 藍皮解憂號彷彿懸浮在海面上。

下一個停靠站也是個觀光大站：太麻里。可以望向太平洋的車展景緻以及一旁的櫻木花道平交道是這次停留的重點，不過我選擇在月台上好好欣賞藍皮解憂號以及太麻里車站。太麻里最知名的除了日出外就是名產金針花了，台麻里車站也特別以金針花的代表色黃色作為點綴與裝飾；至於這一趟5899號車次的藍皮解憂號由R129柴電機車領頭，看得出來編號R129的車頭與車身的藍色不太一樣，查了一下才發現車頭的藍色屬於海軍藍，與車身的浪漫藍確實不同。