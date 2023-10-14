《日本經典動畫指南》：在1988年看起來非常前衛與奢侈的畫面，《阿基拉》如今仍然燦爛無比
我們想讓你知道的是
現在，讓我們回到吉卜力圖書館（Ghibliotheque），日本動畫的想像沒有邊際，展現了寬闊的視野。從《阿基拉》、《攻殼機動隊》和《你的名字》等票房大片，到晦澀冷門、未來可能成為經典的作品，本書下筆深刻、具有啟發性且研究詳實，深入探索日本動畫電影的神奇世界與藝術形式。書中也收錄精彩的電影劇照和海報，不論是入門的動畫迷或鐵粉，都可翱翔在日本動畫的世界裡。
文：麥可．里德（Michael LeaderMichael Leader）、傑克．康寧漢（Jake Cunningham）
《阿基拉》（アキラ，1988）
動畫的世界……即將發生大爆炸
AKIRA
ANIME... IS ABOUT TO EXPLODE
在2019年末日後的未來，兩名在新東京街頭遊走的青少年被賦予了政府的最高機密任務，該計畫企圖賦予人類破壞性的念力。當鐵雄被軍方俘虜並準備接受實驗時，他的朋友金田必須拯救他，並發現神秘的「阿基拉」真相。
- 1988
- 導演：大友克洋
- 124分鐘
《阿基拉》在動畫界可說是無人不知，並且和《攻殼機動隊》與《神隱少女》一樣，皆為家喻戶曉的動畫電影，至少對影迷來說確實如此；而對某個世代的動漫迷來說，《阿基拉》更是讓他們得以逃脫的想像世界。
《阿基拉》不僅在動漫領域享有盛譽，在動畫藝術、後末日科幻類型領域與全球電影發行史上，都佔有一席之地。由於現在的專業發行商與串流媒體，人們接觸動漫比以往更為容易，我們很容易忘掉《阿基拉》是如何天翻地覆地改變了西方世界對日本動畫的認知。
1994年，BBC製作的半小時紀錄片專題《漫畫！》（Manga!），檢視1980年代末發行的《阿基拉》在英國引發的動漫浪潮。節目主持人喬納森．羅斯（Jonathan Ross）特別強調了另一位工作方式大異其趣的電影人，以他的說法，「這人在日本以外竟然鮮有人知」，他說的就是宮崎駿，不過節目中採訪的卻是《阿基拉》的原作者暨導演大友克洋。
大友克洋出生於1954年，在日本東北的宮城縣長大。在青少年時期，他搬到東京以便從事漫畫工作，並受到繁華的大都市、包圍著他的數百萬人，以及潛伏其中的故事所啟發。他的漫畫風格受到法國大師尚．吉羅（Jean ‘Mœbius’ Giraud）啟發，藝術風格深具獨特性與衝擊感；他的角色設計相當逼真，充滿著錯綜複雜的細節，背景繪圖更是充滿技術感。
他的崛起具有時代代表性，亦被視為漫畫圈的分水嶺，特別是當他在1983年以超自然科幻系列《童夢》獲得日本SF大賞——此為該獎首次頒發給漫畫作品。他的下一部長篇作品系列《阿基拉》也與他所觀察的東京社群與地下文化有關，他向喬納森．羅斯解釋，「我感受到了那邊的氛圍，學生抗議者、重機騎士、政治運動、黑道與無家可歸的青少年。」
從1982年至1990年間，《阿基拉》在《週刊Young Magazine》上連載，最終共有2,000頁，但是在連載中途，出現了將《阿基拉》翻拍成電影的機會。「阿基拉製作委員會」就此成立（包括玩具商萬代、發行商東寶和大友克洋的出版社講談社），並合力支持此片誕生；《阿基拉》成為史上製作成本最昂貴的動畫（直到宮崎駿推出《魔女宅急便》才卸下此頭銜）。在大友克洋的監督與執導之下，由東京電影新社（TMS）擔任製作公司，率領數間工作室製作《阿基拉》動畫。
當時大友克洋已參與數個動畫製作，包括動畫選集《機器人嘉年華》與《新東京》，不過《阿基拉》是他的首部執導長片，也因此他對該影片期望甚高。他們創造了驚人的繪圖數量——據稱超過150,000幅賽璐珞（在製作動畫時使用的賽璐珞片），以創造出驚人的流動感，甚至加倍努力讓角色的嘴部動作與事前錄製的演員對白聲音同步。接著，完成的作品以70釐米的底片拍攝下來，以便捕捉大友克洋繁複的手繪感以及後末日的新東京大都會。不管在色彩、聲音、攝影、電腦動畫方面，《阿基拉》都展現了實驗與創新，無怪乎成本如此高昂。不少動畫師在大友克洋充滿藝術氣息的貧民窟畫面中，加上了自己的塗鴉，以抗議他過分執迷細節。
1988年7月上映的《阿基拉》在日本的票房成績平平，未能成為年度票房收入最高的前十部影片。然而，就像1988年發行的另一部具有里程碑意義的動畫電影——宮崎駿的《龍貓》，《阿基拉》在海內外都將歷久不衰。在1988年看起來非常前衛與奢侈的畫面，如今仍然燦爛無比，不管是從家庭放映技術革新的DVD到藍光，再到4K，都讓新的觀眾眼花撩亂。〔雖然電視節目《屋事生非》（Spaced）的粉絲會說在大銀幕上看才是最合適的，特別是在IMAX看。〕
《阿基拉》的影響足以引發許多人的書寫。數個世代的作家、漫畫藝術家、動畫師、電影人與電玩設計師，都在其影響下成長。而幫助大友克洋完成其視野的動畫師們，也在自己的藝術生涯上，持續前行，好比《貓的報恩》的導演森田宏幸；參與《駭客任務立體動畫特輯》、《心靈遊戲》的森本晃司；《千年女優》的作畫監督井上俊之；以及成為宮崎駿最信任的主要動畫師之一的二木真希子。
在國際上，《阿基拉》的成功規模可說是前所未見。在美國，不管是午夜電影院網絡或是大學校園，都有其身影。如同1990年10月，《阿基拉》在紐約戲院上映時，《紐約時報》（New York Times）評論家珍娜．瑪斯林（Janet Maslin）盛讚此片為「非凡的動畫作品，並擁有能夠立刻成為經典cult片的一切特質。」
1991年1月，《阿基拉》透過英國當代藝術中心（Institute of Contemporary Arts）在藝術電影院進行放映，隨後，透過小島唱片（Island Records）的旗下子公司進行家庭放映版的銷售，並創下70,000張的佳績。小島唱片的安迪．法蘭（Andy Frain）察覺到此浪潮的強勁後，開設了專營日本動畫的新廠牌，然而其名稱「漫畫娛樂」（Manga Entertainment）著重漫畫而非電影，讓人感到相當混淆，他的野心在於從日本引進更多電影，以鞏固《阿基拉》的跨界成功。
延伸觀影
與本書所討論的許多電影導演不同，大友克洋在1988年《阿基拉》上映後，結束了動畫長片的導演工作。相反地，他執導了實景真人喜劇恐怖片《國際恐怖公寓》，這部片在今天最為人所知的恐怕是其合作藝術家，也就是共同編劇信本敬子（《星際牛仔》的編劇），兩人在當時都正要開啟璀璨的專業生涯。《國際恐怖公寓》的故事改編自今敏的作品。
在之後十多年間，大友克洋所參與的動畫工作主要為編劇（《老人Z》、《手塚治虫之大都會》）、總監修（《轟天高校生》）；以及擔任水準參差不齊但時而精彩的動畫選集《回憶三部曲》的聯合導演、編劇與總監督。諷刺的是，《回憶三部曲》裡最無可爭議的精彩片段為受到大友克洋影響最少的《她的回憶》，此片由森本晃司導演、今敏撰寫劇本與設定。
2004年蒸氣龐克冒險故事《蒸氣男孩》上映時，大家才了解大友克洋沉寂多年的原因。這是一部高預算、高宣傳規格、並且耗時十年製作完成的動畫電影。雖然《蒸氣男孩》沒有大賣也沒有成為影迷們的最愛，但是仍舊相當具有吸引力，而且在本片中，大友克洋本身也對工業革命時期的倫敦與曼徹斯特打造出奇異、科幻的動漫想像。
影評：《阿基拉》
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA