《日本經典動畫指南》：在1988年看起來非常前衛與奢侈的畫面，《阿基拉》如今仍然燦爛無比

文:麥可.里德(Michael LeaderMichael Leader)、傑克.康寧漢(Jake Cunningham)

《阿基拉》(アキラ,1988)

動畫的世界……即將發生大爆炸

AKIRA

ANIME... IS ABOUT TO EXPLODE

在2019年末日後的未來,兩名在新東京街頭遊走的青少年被賦予了政府的最高機密任務,該計畫企圖賦予人類破壞性的念力。當鐵雄被軍方俘虜並準備接受實驗時,他的朋友金田必須拯救他,並發現神秘的「阿基拉」真相。

1988

導演:大友克洋

124分鐘

Photo Credit: 黑體文化出版

《阿基拉》在動畫界可說是無人不知,並且和《攻殼機動隊》與《神隱少女》一樣,皆為家喻戶曉的動畫電影,至少對影迷來說確實如此;而對某個世代的動漫迷來說,《阿基拉》更是讓他們得以逃脫的想像世界。

《阿基拉》不僅在動漫領域享有盛譽,在動畫藝術、後末日科幻類型領域與全球電影發行史上,都佔有一席之地。由於現在的專業發行商與串流媒體,人們接觸動漫比以往更為容易,我們很容易忘掉《阿基拉》是如何天翻地覆地改變了西方世界對日本動畫的認知。

1994年,BBC製作的半小時紀錄片專題《漫畫!》(Manga!),檢視1980年代末發行的《阿基拉》在英國引發的動漫浪潮。節目主持人喬納森.羅斯(Jonathan Ross)特別強調了另一位工作方式大異其趣的電影人,以他的說法,「這人在日本以外竟然鮮有人知」,他說的就是宮崎駿,不過節目中採訪的卻是《阿基拉》的原作者暨導演大友克洋。

大友克洋出生於1954年,在日本東北的宮城縣長大。在青少年時期,他搬到東京以便從事漫畫工作,並受到繁華的大都市、包圍著他的數百萬人,以及潛伏其中的故事所啟發。他的漫畫風格受到法國大師尚.吉羅(Jean ‘Mœbius’ Giraud)啟發,藝術風格深具獨特性與衝擊感;他的角色設計相當逼真,充滿著錯綜複雜的細節,背景繪圖更是充滿技術感。

他的崛起具有時代代表性,亦被視為漫畫圈的分水嶺,特別是當他在1983年以超自然科幻系列《童夢》獲得日本SF大賞——此為該獎首次頒發給漫畫作品。他的下一部長篇作品系列《阿基拉》也與他所觀察的東京社群與地下文化有關,他向喬納森.羅斯解釋,「我感受到了那邊的氛圍,學生抗議者、重機騎士、政治運動、黑道與無家可歸的青少年。」

Photo Credit: 黑體文化出版 大友克洋受到1980年代東京街頭不良少年的啟發。

從1982年至1990年間,《阿基拉》在《週刊Young Magazine》上連載,最終共有2,000頁,但是在連載中途,出現了將《阿基拉》翻拍成電影的機會。「阿基拉製作委員會」就此成立(包括玩具商萬代、發行商東寶和大友克洋的出版社講談社),並合力支持此片誕生;《阿基拉》成為史上製作成本最昂貴的動畫(直到宮崎駿推出《魔女宅急便》才卸下此頭銜)。在大友克洋的監督與執導之下,由東京電影新社(TMS)擔任製作公司,率領數間工作室製作《阿基拉》動畫。

當時大友克洋已參與數個動畫製作,包括動畫選集《機器人嘉年華》與《新東京》,不過《阿基拉》是他的首部執導長片,也因此他對該影片期望甚高。他們創造了驚人的繪圖數量——據稱超過150,000幅賽璐珞(在製作動畫時使用的賽璐珞片),以創造出驚人的流動感,甚至加倍努力讓角色的嘴部動作與事前錄製的演員對白聲音同步。接著,完成的作品以70釐米的底片拍攝下來,以便捕捉大友克洋繁複的手繪感以及後末日的新東京大都會。不管在色彩、聲音、攝影、電腦動畫方面,《阿基拉》都展現了實驗與創新,無怪乎成本如此高昂。不少動畫師在大友克洋充滿藝術氣息的貧民窟畫面中,加上了自己的塗鴉,以抗議他過分執迷細節。

1988年7月上映的《阿基拉》在日本的票房成績平平,未能成為年度票房收入最高的前十部影片。然而,就像1988年發行的另一部具有里程碑意義的動畫電影——宮崎駿的《龍貓》,《阿基拉》在海內外都將歷久不衰。在1988年看起來非常前衛與奢侈的畫面,如今仍然燦爛無比,不管是從家庭放映技術革新的DVD到藍光,再到4K,都讓新的觀眾眼花撩亂。〔雖然電視節目《屋事生非》(Spaced)的粉絲會說在大銀幕上看才是最合適的,特別是在IMAX看。〕

《阿基拉》的影響足以引發許多人的書寫。數個世代的作家、漫畫藝術家、動畫師、電影人與電玩設計師,都在其影響下成長。而幫助大友克洋完成其視野的動畫師們,也在自己的藝術生涯上,持續前行,好比《貓的報恩》的導演森田宏幸;參與《駭客任務立體動畫特輯》、《心靈遊戲》的森本晃司;《千年女優》的作畫監督井上俊之;以及成為宮崎駿最信任的主要動畫師之一的二木真希子。

在國際上,《阿基拉》的成功規模可說是前所未見。在美國,不管是午夜電影院網絡或是大學校園,都有其身影。如同1990年10月,《阿基拉》在紐約戲院上映時,《紐約時報》(New York Times)評論家珍娜.瑪斯林(Janet Maslin)盛讚此片為「非凡的動畫作品,並擁有能夠立刻成為經典cult片的一切特質。」

1991年1月,《阿基拉》透過英國當代藝術中心(Institute of Contemporary Arts)在藝術電影院進行放映,隨後,透過小島唱片(Island Records)的旗下子公司進行家庭放映版的銷售,並創下70,000張的佳績。小島唱片的安迪.法蘭(Andy Frain)察覺到此浪潮的強勁後,開設了專營日本動畫的新廠牌,然而其名稱「漫畫娛樂」(Manga Entertainment)著重漫畫而非電影,讓人感到相當混淆,他的野心在於從日本引進更多電影,以鞏固《阿基拉》的跨界成功。

延伸觀影 與本書所討論的許多電影導演不同,大友克洋在1988年《阿基拉》上映後,結束了動畫長片的導演工作。相反地,他執導了實景真人喜劇恐怖片《國際恐怖公寓》,這部片在今天最為人所知的恐怕是其合作藝術家,也就是共同編劇信本敬子(《星際牛仔》的編劇),兩人在當時都正要開啟璀璨的專業生涯。《國際恐怖公寓》的故事改編自今敏的作品。 在之後十多年間,大友克洋所參與的動畫工作主要為編劇(《老人Z》、《手塚治虫之大都會》)、總監修(《轟天高校生》);以及擔任水準參差不齊但時而精彩的動畫選集《回憶三部曲》的聯合導演、編劇與總監督。諷刺的是,《回憶三部曲》裡最無可爭議的精彩片段為受到大友克洋影響最少的《她的回憶》,此片由森本晃司導演、今敏撰寫劇本與設定。 2004年蒸氣龐克冒險故事《蒸氣男孩》上映時,大家才了解大友克洋沉寂多年的原因。這是一部高預算、高宣傳規格、並且耗時十年製作完成的動畫電影。雖然《蒸氣男孩》沒有大賣也沒有成為影迷們的最愛,但是仍舊相當具有吸引力,而且在本片中,大友克洋本身也對工業革命時期的倫敦與曼徹斯特打造出奇異、科幻的動漫想像。

Photo Credit: 黑體文化出版

