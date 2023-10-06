外媒：移民成2024美國大選焦點、拜登政府重建邊境圍牆，以阻擋破紀錄移民潮
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過去幾週，越來越多委內瑞拉人穿越達連關口（Darién Gap）來到美墨邊境，試圖入境美國。拜登政府週四宣布，將增建邊境圍牆，延伸邊境障礙道近日飽受移民潮困擾的德州南部地區，遭墨西哥總統批評是一種「倒退」，且是無用的作法。
昨（5）日，美國政府宣布要在德州南部，增建美國與墨西哥之間的邊境圍牆，並開始驅逐越境的委內瑞拉人。《紐約時報》和《CNN》報導，最近幾週從邊境湧入的移民人數不斷上攀，非法越境案件也隨之升高，當地與聯邦政府得資源緊繃，讓拜登政府陷入政治壓力。
據美國國土安全部（Department of Homeland Security）週四發表於《聯邦公報》的一份公告，國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）表示，每天有數千名移民試圖跨越格蘭德河（the Rio Grande），為了在德州南部進行邊境管制，勢必放寬法律限制，建築圍牆。《路透社》指出，移民問題是美國2024年總統大選的焦點之一。根據該報民調顯示，有54％的美國人民認同「移民讓美國出生的國民生活變得更加艱難」的說法。
非法越境創新高，移民問題持續延燒
《CNN》報導，據國土安全部官員，今（2023）年9月，邊境巡警已逮捕20萬名試圖非法跨越美墨邊境的的移民，創下截至目前，今年的最高紀錄。而在即將興建圍牆的格蘭德河，自去年10月至今年8月，邊境巡警查獲的移民人數高達30萬起。
委內瑞拉移民是僅次於墨西哥第二大移民群體，《紐約時報》指出，委內瑞拉長期的政治與經濟動盪，迫使該國數百萬人流離失所，光是9月就有5萬名委內瑞拉人跨越美國南部邊境，寫下歷史新高。
不過，委內瑞拉移民到美國是最近才出現的現象。《紐約時報》提到，多數的委內瑞拉人在美國沒有親戚或朋友可以接待，因此他們睡在城市裡的避難所，依賴市或州政府的援助。為了遏止這個趨勢，拜登政府在過去一年，制定新的政策，為委內瑞拉人提供合法途徑，使他們在有經濟擔保的情況下，申請合法入境美國。
為了讓移民更容易找到工作，以減輕紐約和芝加哥處理大量湧入的委內瑞拉移民的壓力，美國政府在3週前曾宣布，授予數十萬已在美國領土內的委內瑞拉非法移民「臨時合法身份」。
移民政策自打臉？國土安全部強調沿用川普資金，絕非政策變調
2020年總統大選時，拜登曾公開批評川普興建邊境圍牆的政策。拜登指稱「這不是一個認真的解決辦法」，如今卻宣布增建圍牆，與當年的立場相違背。國土安全部5日在《聯邦公報》中的一份公告寫下：「國土安全部部長決定，在法律基礎之上，有必要豁免部分法條和一些法律要求，以確保在德州的邊界線建築障礙物和道路。」
增建圍牆的地點，位於德州麥卡倫市以西的20公里處，該地區約有6萬6000名居民，同時也是格蘭德河下游國家野生動物保護區。因此，增建圍牆，意味著拜登政府必須豁免像是《清淨空氣法》（Clean Air Act）、《安全飲用水法》（Safe Drinking Water Act）和《瀕臨滅絕物種保護法》（Endangered Species Act）等 20多條聯邦法律。
國土安全部部長馬約卡斯表示，這項工程是川普執政時期的一項法律要求。他在《聯邦公報》的公告中重申，每天有數千名移民穿越格蘭德河來到美國，因此，放寬法律限制對於加快在德州南部邊境的建設是必要的。馬約卡斯也說，建設圍牆的資金，沿用2019年川普任內，國會用於建造格蘭德河邊境圍牆的撥款。他反覆強調：「政府沒有關於邊界的新政策。」
國會在2019年通過興建圍牆的預算，並將該金費指定用於「格蘭德河谷屏障」，總金額約13.75億美元，其中仍有2億美元的餘額即將到期。馬約卡斯表示，國土安全部必須將這些資金用於指定用途，而該預算在今年9月30日的就到期。消息人士告訴《CNN》，因於預算到期日將至，迫使政府選擇在今年建造圍牆。
拜登週四告訴記者：「這筆預算被撥用於建造邊境圍牆。我試著讓他們重新撥款、重新分配這筆錢，但他們不這麼做，他們不想。」《紐約時報》補充，「他們」即是國會。當拜登被問到他是否認為邊境圍牆有效時，他回答：「不。」
移民問題成選舉焦點，民調：過半民眾認為移民使生活更加艱難
根據《路透社》9月實施一項民調顯示，移民問題將成為2024年美國總統大選的主要議題之一。這份民調指出，有54％的美國人認同「移民使出生在美國的人民，生活變得更加艱困」的說法，其中，有73％的同意者是支持共和黨，其餘37％的同意者傾向民主黨。
《CNN》報導，南部邊境的移民問題，一直是作為在野黨的共和黨黨內初選，以及保守派媒體的關注焦點。除此之外，包括與拜登同屬民主黨的紐約和芝加哥市長，也都已公開要求聯邦政府加強提供資源，以安置大量湧入城市的移民。
週四，在新的邊境圍牆政策宣布之際，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）、國土安全部部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）、司法部長賈蘭德（Merrick Garland）正與墨西哥共同舉行年度安全會談，會面墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador），談論移民與毒品問題。
羅培茲歐布拉多談到邊境政策時回應，建造新的圍牆是一種「倒退」，無法真的解決移民問題。他批評右翼共和黨人士出於政治目的，施壓移民和販毒問題，並說道：「他們（右翼共和黨）的行為非常不負責任，強力施壓總統（拜登）。」他再三強調，修築圍牆並非解決之道。
新聞來源
- U.S. Will Build Stretch of Border Wall and Begin Deportations to Venezuela（The New York Times）
- Migration and Fentanyl Take Center Stage as U.S. and Mexican Officials Meet（The New York Times）
- Biden says border walls don’t work as administration bypasses laws to build more barriers in South Texas（CNN）
- Unlawful border crossings hit high for the year with over 200,000 apprehensions in September（CNN）
- Biden to build more US border wall using Trump-era funds（Reuters）
- Determination Pursuant to Section 102 of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, as Amended（Federal Register）
延伸閱讀
- 中南美洲移民不斷「北漂」，墨西哥總統：每天有1萬移民抵達美墨邊境，籲拉美國家攜手解決
- 抗議拜登續建「美墨長城」，墨西哥邊境城市豎立柏林圍牆殘片，期盼「沒有高牆的世界」
- 德州拒絕移除格蘭河「浮標攔網」阻非法移民，州長艾波特嗆拜登「我們法庭見」
- 驅逐非法移民的《第42條法案》終止，美墨邊境彌漫著困惑和混亂
- 《撥款法案》月底到期，美國聯邦政府10月1日將「關門」，眾議院極右翼擬罷免同黨議長麥卡錫
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/