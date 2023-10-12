認識子宮內膜：怎樣的增厚程度算正常？什麼狀況又可能潛藏癌症？

大象醫師隨堂考

Photo Credit: 大象醫生

第一題的大象隨堂考，我們會在最後一頁公布解答唷。

月經前導介紹

每個月一次的出血──月經，是因為女性身上有一個非常神奇的組織「子宮內膜」。子宮內膜的英文是Endometrium，Endo的字根是Inner，內裡的意思。Metrium則來自拉丁文，代表Womb，子宮的意思。子宮這個字是源自於古希臘文的「metrion」，意涵代表的是「母親」。

而這個每個月不斷增長又剝落的神奇組織子宮內膜，到底每個月都在做什麼呢？

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子宮內膜家族成員介紹

首先，子宮內膜分為兩層「機能層（Functionalis）」、「基底層（Basalis）」，前面的機能層佔了內膜外2/3的厚度；基底層占了內1/3的厚度。

一般月經開始出血的時候，內膜其實也開始蠢蠢欲動，讓我們來看看裡面發生了什麼事吧。

內膜中是人體中少數仍有「幹細胞（Stem Cell）」的地方，這些幹細胞就生長在基底層裡面。而基底層除了幹細胞之外，還藏有很多的「雌激素接受器」，當卵巢中的濾泡開始逐漸生長的時候，就會開始分泌越來越多的雌激素，這時候神奇的事情就開始發生了。

在大象醫師講述完整的故事之前，先讓我們先來看看內膜的血管分布吧。

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神奇內膜的養分來源

血流供應為何重要？我們可以想像血管是提供組織養分的輸送管，沒有養分，體內任何組織都沒辦法正常作用。

我們先記住，所有子宮相關組織的血流供應都是來自子宮動脈（Uterine arteries），而基底層的血流是來自其分支「基底動脈（Basal arteries）」，機能層則是來自於「子宮螺旋動脈（Spiral arteries）」。

有趣的是，當女性體內的雌激素增高的時候，基底層的雌激素接受器接受到訊息的時候，反而開始刺激對雌激素非常有反應的「子宮螺旋動脈（Spiral arteries）」，快速生長的螺旋動脈也帶動了「機能層」的生長。

再補充一個有趣小知識，而為何螺旋動脈會長得如此蜿蜒扭曲呢？這是因為機能層的生長速度慢於螺旋動脈，螺旋動脈只好在有限的空間中扭曲找空間。

大家看到這邊，一定已經跟自己的內膜從不熟的陌生人，變成有點小熟的新朋友了。

何種狀況要小心內膜異常？

先來定義一下什麼是正常：

月經週期（Interval） : 每21－35天來一次。

持續天數（Duration） : 正常2－6天內結束。

可以參考「月經週期專業版說明」：

經血量過多（Menorrhagia） : 月經週期規則，但是經血量與持續天數都有增加。 不定期出血（Metrorrhagia） : 月經週期不規則，但經血量跟持續天數正常。 月經間出血（Intermenstrual bleeding） : 在規則的月經之間有出血 月經不定期與過多（Menometrorrhagia） : 月經不但不規則、出血量跟持續天數都過多。 停經後出血（Postmenopausal bleeding） : 在確定停經後出現陰道出血都要視為異常。

會影響月經規則與否跟出血量的原因其實非常多，包含像是腦中激素分泌異常、子宮肌瘤跟子宮內膜異位症甚至是其他內分泌疾病，像是多囊性卵巢或是甲狀腺發炎，都有可能會導致。但是內膜的異常是我們一定要排除的，不管是內膜上長了瘜肉或是肌瘤，我們都可以用以上的臨床症狀加上超音波來做出判斷。

所以說，那個正常的子宮內膜厚度呢？讓我們來看看下圖吧。

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上面這張圖來看，是在月經中一個適合懷孕的時間點所照的，而箭頭的部分就是我們平常會去量測的「內膜厚度」：

以育齡期的女性來說，其實子宮內膜會依據月經週期不同的時期，而有不同的厚度。我們可以以1.5公分當作一個參考，但其實若真的比較厚，也不一定就是不正常，仍需要醫師根據全部的檢查來做出判斷。 而停經後的女性，因為少了女性賀爾蒙的刺激，內膜不應該會變厚，所以若停經後有出血，搭配內膜厚度有大於0.5公分的話，我們都會特別注意是否有不好的變化。

子宮內膜增厚的原因

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而這張圖之外，還有一個重點，就是內膜不單單只是看「厚度」而已，內膜的「型態」長什麼樣子，其實都是我們用來參考是否是惡性的重要線索。

小心癌症找上門

而內膜怎樣的增厚算是正常、怎樣的增厚又有可能潛藏癌症呢？

這其實需要以下三個步驟來知道：

你因為月經不規則、不正常陰道出血前去就診 在醫師從月經週期加上超音波判斷內膜可能有異常 門診或安排開刀取得內膜組織，送去病理化驗

以下的圖是大象醫師整理字WHO2014年的國際指引，給大家參考的。

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子宮內膜增厚（Endometrial hyperplasia）拿下來的組織，送去病理化驗後會分為以下兩種：

單純性增生（Hyperplasia without atypia）：指的是內膜的細胞是單純的增生，細胞並沒有異常「癌化」的樣子，通常在20年的追蹤下只有4.6％會演變成癌症（ref. 1）。 非典型複雜性增生（Atypia hyperplasia）：這裡指的是雖然細胞還不是真正的癌症，但已經開始有「不正常」的形態出現了，根據研究，在未來20年的追蹤下會有28％的機率演變成癌症。這裡也必須特別提到，病理組織切片在不同區域也是會有些微差異的。有些已經完成生育、確定不生育或是停經後的女性，如果後續有做子宮切除的話，會發現有32－35％有非典型複雜性增生的女性（ref. 1, 2），已經是子宮內膜癌了，不過這類的癌症也幾乎都是早期癌症居多。

大象醫師隨堂考解答篇

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子宮內膜絕對是人體最神奇的組織之一，因為她擁有幹細胞的能力，是體內唯一可以反覆增長、剝落的組織。雖然上述的內容我不斷提到內膜的不正常增生、跟變得惡性的可能。但其實只要負責讓內膜增生的雌激素，能夠跟黃體素一起跳出和諧的雙人舞，在大部分的狀況之下是不用擔心的。

但你要是有以下的狀況之一，仍要特別注意：

想要知道更多資訊：請追蹤大象醫師IG、加入大象醫師官方Line。

參考資料

Significance of concurrent endometrial cancer in women with a preoperative diagnosis of atypical endometrial hyperplasia Absolute risk of endometrial carcinoma during 20-year follow-up among women with endometrial hyperplasia

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航