開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/09,
印太

讓香港文化的星火在異鄉開枝散葉 ，專訪馬來西亞港人書店「星葉書房」

讓香港文化的星火在異鄉開枝散葉 ，專訪馬來西亞港人書店「星葉書房」
Photo Credit:關鍵評論網/杜晉軒

我們想讓你知道的是

在馬來西亞雪蘭莪州近期出現了一家推廣香港文化的書店-「星葉書房」，兩位創辦人是香港回來馬生活的年輕夫婦，先生Harvey是香港人，太太Michelle則是馬來西亞人。近年香港社會情勢巨變，因此能開書店，既是他們的夢想，也是無可奈何。

星葉書房座落在馬來西亞雪州梳邦再也（Subang Jaya）一帶，相對熱鬧的吉隆坡市中心，這裡位置相對偏僻，星葉書房也大概是這周圍唯一一間中文獨立書店。從書房的落地玻璃望出去，可以看得見天邊與朝陽，少了鬧哄哄的遊客和拔地而起的地標建築，四周的環境襯托出星葉書房更多一分靜雅。

開書店的是兩位從香港回來馬來西亞生活的年輕夫婦，先生Harvey是土生土長的香港人，太太Michelle則是馬來西亞人。倆人都是中學老師，在學校相識、相戀。原本定居在香港的生活經歷社運和疫情的大起大落，他們經過慎重地考慮之後，決定離開香港，回來馬來西亞生活。

像這樣經營一間雅緻的書店，在咖啡飄香的書房內看書，窗外是明媚的朝陽，窗內是與戀人朝朝暮暮編織的日色慢，這也許是不少人夢寐以求的理想生活。Michelle正是其中之一，她自小就希望能夠開一間書店，過上與文字為伍的安逸生活。

但這看似浪漫的理想背後，卻充滿著生活的種種限制。經營書店需要面對很多挑戰，大眾攝取知識的渠道轉變、閱讀環境的轉變，書越來越貴，而讀書的人越來越少⋯⋯大環境各種難以控制的因素，都讓經營獨立書店變得格外困難。

更何況，是在中文市場相對中港台更小的馬來西亞。他們為什麼會想要回來馬來西亞開書店呢？

「開書店最重要的目標之一，是希望提供人家一個閱讀的空間。在這裡附近國際學校比較多，大家都講英文、讀英文，所以中文書店就比較少。相比起來，吉隆坡、八打靈再也的中文書店比較多。所以我們就想在這裡開始做做看，讓大家可以來這裡讀一讀中文書。」Michelle說。

這是星葉書房存在的意義，但也不是他們開書店的唯一理由。

_DSC4466
Photo Credit：關鍵評論網/杜晉軒
星葉書房一隅。

開書店是夢寐以求，也是無可奈何

其實，雖然Michelle是在馬來西亞出生，但六歲時便隨父母移居到香港，因此香港文化已是她生命的一部分。「我們在馬來西亞開書店還有一個背後目的，是為了保存香港一些可能以後沒有機會在出現的文化、文學。因為在香港，現在言論自由、出版自由等等和文化相關的空間會越收越窄。以後會有很多限制，我們也預示到可能會有很多東西可能會消失不見，像是繁體字、廣東話。」Michelle說。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。