德國國有鐵路拒絕更換華為設備，為何這卻引發朝野各黨不滿？

文：德國之聲中文網（商報，Table.Media等）

德國《商報》10月2日報導，在針對華為等中國網路技術產品的安全顧慮不斷增加的背景下，身為德國國有企業的德國鐵路公司（簡稱「德鐵」，DB）日漸成為人們關注焦點，因為德鐵也使用了華為的技術。

報導稱，儘管早就存在安全擔憂，但是德鐵尚未採取任何行動，這一事實引起了各方的極大不滿。

綠黨議會黨團副主席馮・諾茨（Konstantin von Notz）對《商報》表示：「這裡所體現的商業決策的短視是致命的。」他呼籲採取「更加堅定的做法」，來保護關鍵基礎設施。他說，「應該非常認真地對待安全部門發出的緊急警告」。

基民盟安全政治家基瑟韋特（Roderich Kiesewetter）也稱，使用華為組件是「錯誤的和疏忽的」。他表示，「中國組件通常應該被排除在關鍵基礎設施之外」。

社民黨數位化領域政治家齊默爾曼（Jens Zimmermann）向《商報》表示，「在我看來，德國任何關鍵基礎設施都不應該過於依賴單個製造商，尤其是來自具有政治影響力的國家的製造商」， 這包括眾多基礎設施網路，因此也包括鐵路。他認為，德鐵現在應該更換其整個華為基建設施。

自民黨也有明確的表態。其議會黨團的數位專家芬克－凱澤（Maximilian Funke-Kaiser）說：「在基礎設施的所有領域，對中國組件的依賴都是一種很難被證明合理的風險。對於在運輸和物流領域發揮主導作用的德鐵來說尤其如此。」

去年12月才簽下新訂單

據《路透社》今年3月報導，德鐵去年12月才簽下一筆訂單，委託德國電信（Deutsche Telekom）旗下子公司為其打造企業內部IT網路，而其中也會用到華為的零件。這筆訂單的金額為6400萬歐元，設備將使用華為生產的路由器和交換器，其作業系統須定期進行更新。安全專家認為，軟體更新過程中存在的一個風險是被植入有害程式。

當時德鐵的一名發言人表示，對所涉及的網路設施，並沒有規定必須進行申報審批，因為這一網路是企業內部使用，而非公共基礎設施。隸屬於德國內政部的聯邦訊息技術安全局（BSI）當時也強調，到目前為止，德鐵的IT系統並未被列為敏感基礎設施。

由於與中國政府關係密切，網路設備製造商華為被多個國家列入有安全風險的企業「黑名單」。安全機構擔心，華為的產品、零件有可能被用來將訊息數據傳輸至中國，或者進行網路破壞。

不過，尚無公開訊息顯示有跡象證實上述嫌疑。華為和中國政府也均否認此類懷疑。

《明鏡周刊》今年8月引述德鐵內部文件報導稱，如果德國鐵路拆除目前所使用的全部華為通訊基建設備，將總共造成高達4億歐元的更換成本。此外，鐵路的數位化改革也將面臨「延遲五到六年」的威脅。

據德國網路媒體Table.Media10月5日報導，德鐵2015年以來一直在安裝來自中國的組件，因此數量眾多。

德鐵：政府沒有發出警告

德鐵在發給Table.Media的一份聲明中為自己辯護。德鐵一位發言人表示：「外包服務和產品，包括關鍵基礎設施中的服務和產品，是通過正式的招標程序進行的，這些程序是依據適用的歐盟法律原則和標準進行的。」在此類招標中，公司需要選擇最佳報價，沒有辦法簡單地排除單個提供商。

就此，德鐵正在將責任推回政治層面。因為如果德國政府正式建議不要使用華為零件，那麼德鐵在招標時就可以依據法律做出相應的變動。但是 「聯邦訊息技術安全局沒有就使用華為組件發出警告」，該發言人說，並表示如果這種情況發生變化，德鐵當然會做出相應的反應。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：拆不拆華為設備？德國跨黨派政治家批評德鐵

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：丁肇九