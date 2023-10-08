德國國有鐵路拒絕更換華為設備，為何這卻引發朝野各黨不滿？
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近日，來自德國不同黨派的多位政治家齊聲批評德鐵繼續使用華為組件，稱這是「短視且致命的」。不過，德鐵如果更換全部華為組件，需要付出高昂的代價。而且，德鐵方面強調，德國政府並未直接發出警告，也沒有給出避免使用華為的正式建議。
文：德國之聲中文網（商報，Table.Media等）
德國《商報》10月2日報導，在針對華為等中國網路技術產品的安全顧慮不斷增加的背景下，身為德國國有企業的德國鐵路公司（簡稱「德鐵」，DB）日漸成為人們關注焦點，因為德鐵也使用了華為的技術。
報導稱，儘管早就存在安全擔憂，但是德鐵尚未採取任何行動，這一事實引起了各方的極大不滿。
綠黨議會黨團副主席馮・諾茨（Konstantin von Notz）對《商報》表示：「這裡所體現的商業決策的短視是致命的。」他呼籲採取「更加堅定的做法」，來保護關鍵基礎設施。他說，「應該非常認真地對待安全部門發出的緊急警告」。
基民盟安全政治家基瑟韋特（Roderich Kiesewetter）也稱，使用華為組件是「錯誤的和疏忽的」。他表示，「中國組件通常應該被排除在關鍵基礎設施之外」。
社民黨數位化領域政治家齊默爾曼（Jens Zimmermann）向《商報》表示，「在我看來，德國任何關鍵基礎設施都不應該過於依賴單個製造商，尤其是來自具有政治影響力的國家的製造商」， 這包括眾多基礎設施網路，因此也包括鐵路。他認為，德鐵現在應該更換其整個華為基建設施。
自民黨也有明確的表態。其議會黨團的數位專家芬克－凱澤（Maximilian Funke-Kaiser）說：「在基礎設施的所有領域，對中國組件的依賴都是一種很難被證明合理的風險。對於在運輸和物流領域發揮主導作用的德鐵來說尤其如此。」
去年12月才簽下新訂單
據《路透社》今年3月報導，德鐵去年12月才簽下一筆訂單，委託德國電信（Deutsche Telekom）旗下子公司為其打造企業內部IT網路，而其中也會用到華為的零件。這筆訂單的金額為6400萬歐元，設備將使用華為生產的路由器和交換器，其作業系統須定期進行更新。安全專家認為，軟體更新過程中存在的一個風險是被植入有害程式。
當時德鐵的一名發言人表示，對所涉及的網路設施，並沒有規定必須進行申報審批，因為這一網路是企業內部使用，而非公共基礎設施。隸屬於德國內政部的聯邦訊息技術安全局（BSI）當時也強調，到目前為止，德鐵的IT系統並未被列為敏感基礎設施。
由於與中國政府關係密切，網路設備製造商華為被多個國家列入有安全風險的企業「黑名單」。安全機構擔心，華為的產品、零件有可能被用來將訊息數據傳輸至中國，或者進行網路破壞。
不過，尚無公開訊息顯示有跡象證實上述嫌疑。華為和中國政府也均否認此類懷疑。
《明鏡周刊》今年8月引述德鐵內部文件報導稱，如果德國鐵路拆除目前所使用的全部華為通訊基建設備，將總共造成高達4億歐元的更換成本。此外，鐵路的數位化改革也將面臨「延遲五到六年」的威脅。
據德國網路媒體Table.Media10月5日報導，德鐵2015年以來一直在安裝來自中國的組件，因此數量眾多。
德鐵：政府沒有發出警告
德鐵在發給Table.Media的一份聲明中為自己辯護。德鐵一位發言人表示：「外包服務和產品，包括關鍵基礎設施中的服務和產品，是通過正式的招標程序進行的，這些程序是依據適用的歐盟法律原則和標準進行的。」在此類招標中，公司需要選擇最佳報價，沒有辦法簡單地排除單個提供商。
就此，德鐵正在將責任推回政治層面。因為如果德國政府正式建議不要使用華為零件，那麼德鐵在招標時就可以依據法律做出相應的變動。但是 「聯邦訊息技術安全局沒有就使用華為組件發出警告」，該發言人說，並表示如果這種情況發生變化，德鐵當然會做出相應的反應。
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：拆不拆華為設備？德國跨黨派政治家批評德鐵
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。