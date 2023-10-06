國造潛艦洩密案，國民黨立委馬文君遭控反駁：國防部說無機密才請韓國協助調查

（中央社）前海軍顧問郭璽指控涉入潛艦洩密的國民黨立委馬文君，5日聲明資料提供韓國國安單位前，曾將資料交給時任國防部次長房茂宏，並無機敏性。國防部長邱國正今（6）日表示，他知道這件事，全案已進入司法程序，屆時會提供檢調所需資料。

行政院長陳建仁今天受邀赴立法院施政報告並備質詢，邱國正在會前接受媒體訪問時做上述表示。

馬文君昨天發表聲明指出，她在2022年1月10日接獲爆料資料，包括難辨真偽的大量圖紙、計畫與簡報，還有郭璽也承認就是他本人的錄音檔，當時她把完整爆料資料交給房茂宏，房茂宏收下資料後很快就帶領相關人員到她辦公室說明是廠商惡鬥、沒什麼特別的機敏資料洩漏。

馬文君說，後來她以國會辦公室名義行文法務部調查局，並附上爆料錄音檔，請調查局立案調查，並透過外交部，取得韓國駐台代表處的聯絡方式，在獲得對方同意之後，將爆料錄音檔送去交韓國代表處。

她說，國防部說沒什麼機敏，於是她就請調查局調查，又牽涉韓籍技協可能詐欺中華民國政府，也請韓國政府協助調查，有什麼不對；「難道做為一位國會議員，要坐視潛艦國造，可能淪為國際醜聞？」

對於馬文君的說法，邱國正表示，他知道音檔這件事，國防部當時有去跟她說明，此案已經進入司法程序，檢調也會來問，國防部就配合檢調所需要資料會全數提供，完全配合。

至於馬文君聲稱國防部認證沒有機敏性，邱國正說，他不知道這一段，現在就看檢調單位。國防部並沒有刻意要說這份如何、那份如何。

邱國正說，本來好事一樁，搞到最後變成這樣，大家都不樂見，很期望平和落幕，不偏袒哪一個人，或幫哪一個人講話，也不會去害哪個人，自有一個論斷。

至於郭璽對他的批評，及國民黨台北市議員徐巧芯近日爆料，邱國正表示，他不認得這些人，也沒接觸過。

國防部長邱國正：交給司法，無偏袒任何一方或經掮客私下溝通

國民黨立委馬文君今天說，國造潛艦召集人黃曙光曾指有軍火商把資料丟給中國大使館，到底有無調查此事。行政院長陳建仁表示，洩密案尊重司法調查；國防部長邱國正則說，交給檢調一樣樣釐清。

台灣首艘國造潛艦海鯤號9月28日正式亮相，卻爆出國民黨立委馬文君遭控洩密，引發討論。

有媒體報導，國安會諮詢委員、總統府國造潛艦專案小組召集人黃曙光日前披露，潛艦國造政策明令不接受民代和黨派人士關說，但「有一位立委一直在搞」，甚至有軍火商賣國，將資料丟給中國大使館。

陳建仁今天受邀赴立法院施政報告並備質詢；馬文君質詢指出，黃曙光說有資料洩漏給中共大使館，這非常嚴重，到底是誰洩漏、有無調查。

陳建仁說，關於洩密案問題，已在進行司法調查，尊重司法調查。

行政院長陳建仁（中）、國防部長邱國正（右）與法務部長蔡清祥（左）6日列席立法院會備詢｜Photo Credit: 中央社

馬文君指出，洩密案已經進入司法程序，但媒體、前海軍顧問郭璽、立委都一直在講，這些沒有洩密嗎；有關將資料洩漏給中共大使館部分，有無調查或立案。

邱國正說，他多次表達，潛艦國造是好事一件，但現在鬧到這種地步，他不樂見；立委說有人到處在講，國防部為避免當中有穿鑿附會，在不了解狀況下，一回應步調就會完全搞亂，現在就交給檢調單位一樣樣釐清。

邱國正表示，如果檢調要國防部提供證據或資料，國防部會依法提供，現在誰講什麼話，國防部不便追溯，事實上案子發生後的第2天，有請人問黃曙光，黃曙光回說他沒有惡意，也沒有說哪一個人。

馬文君追問，黃曙光已經講有軍火商洩漏資料給中共大使館，接下來可以怎麼做，也應該找黃曙光來詢問，而非沒有人追究，或是不敢追究。

邱國正回應，會把立委說的話交給檢調，讓他們去查證。

法務部長蔡清祥指出，關於潛艦的問題，只要涉及刑事責任，檢察與調查機關都會進行偵查、了解；若站在法務部立場，會把訊息告訴檢調單位，他們會依法蒐證、查明事實。

馬文君詢問，「自製防禦性潛艦（indigenous defense Submarine，IDS）」聘請爭議性人物郭璽擔任顧問，此決策是否有經過簽核。

邱國正說，他不認得郭璽，而海軍有請郭璽當顧問一年，後來因為有些事情做得太過分，所以停掉；至於郭璽有參與哪些會議與內容，他目前不了解，但立委交代的，他回去會問海軍。

此外，民進黨立委蔡適應質詢時表示，潛艦推動是一件困難重重的事，應該給國防部鼓勵，他也問邱國正，當天出席海鯤號命名下水儀式的心情及想法是什麼。

邱國正說，他相當高興，他從小加入軍中，多麼期望任何一樣武器裝備是由國家自己製造，對他來說，潛艦國造是很大的期待和成就，不管是國機國造、國艦國造，是從年輕開始就期望，現在已經看到眉目，是好事一件。

不過，邱國正表示，本來是好事一樁，怎麼現在弄到這個地步，現在就一樣一樣來釐清，國防部沒有偏袒哪一個人，也不會去找哪個掮客私下溝通。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範