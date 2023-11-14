台美聯防「金融金鐘罩」：具備防災思維是必要的，尤其是對當今的金融業而言
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隨著金融科技發展，金融產業運用數據演算以及讓服務上雲已經成為下階段發展的必要方向。然而，資訊安全的挑戰持續不斷，藉由科技創新提供更便利的金融服務時，卻也讓機構以及消費者的資訊與資產暴露於更多的資安挑戰之下。
文：黃崇哲（《台灣銀行家》雜誌總編輯）
在日本311事件發生的四個月前，福島核能電廠依據《原子力災害對策特別措置法》規定，辦理了核能綜合防災訓練演習，只是沒有想到演習事件竟然成真！該次的演習經驗成為福島核電廠員工災後的工作遵循，同時還減少災難發生時的徬徨感，也盡可能降低損失。
具備防災思維是相當必要的，尤其是對當今的金融業而言。隨著金融科技發展，金融產業運用數據演算以及讓服務上雲已經成為下階段發展的必要方向。然而，資訊安全的挑戰持續不斷，藉由科技創新提供更便利的金融服務時，卻也讓機構以及消費者的資訊與資產暴露於更多的資安挑戰之下。
這些風險多種多樣，從試圖盜取個人帳號密碼的個人駭客，到企圖破壞金融市場穩定的恐怖份子集團，都需要完善進行資安辨識、保護、偵測、回應和復原等工作。尤其台灣的地緣政治風險，讓具有敵意的網路駭客不時挑釁滋事或隱藏毒蟲，等待衝突發生。我們能做的，就是更多的因應防備，更多的演習演練。
為了滿足這樣的需求，台灣金融研訓院與美國在台協會（AIT）在6月底共同舉辦了台美金融資安論壇。論壇特別邀請了3位來自美國財政部網路安全和關鍵基礎設施保護辦公室（OCCIP）的專家，分享美國經驗。同時，也藉此機會，讓台灣各金融資安主管人員齊聚一堂，針對台灣金融資安的整備情況與美方進行交流。
OCCIP的主要責任是協調整合美國公部門和民間產業的金融資安能量，同時尋求因應之道。該機構甚至在2020年協助了七大工業國發布《G7網路演練計畫的基本要素》（G-7 Fundamental Elements of Cyber Exercise Programmes），針對G7各國的金融部門在實體網路攻防演練時，提供作業項目指引。因此，如果台灣能引進OCCIP這樣的國際專業機構，協助台灣金融機構演練資安威脅，將對台灣資安能力的培養有顯著助益。
這樣的台美合作也受到一直以來重視資安議題的蔡總統親自出席並予以肯定。蔡總統一直強調「資安即國安」，領導執政團隊不斷努力提升各方面的資安防護，除積極成立數位發展部與國家資通安全研究院外，更持續推動資安國際合作，例如自2022年開始，台灣成為美國資安事件應變及安全小組論壇（FIRST）的會員，並與許多國家的金融資安單位簽訂了MOU，建立了合作管道，進一步拓展了台灣金融資安的國際合作。
在政府諸多努力下，蔡總統也期勉金融業：雖然提升資安需要投入大量成本，但堅持實施資安措施將有助於保護金融機構、企業和客戶，使資安成為金融機構的重要資產。
災難往往有徵兆，但只有做好準備的人才能看見。很高興看到台灣與美國金融資安團隊開始對談，相互交流風險認知與因應思維。我們更期待，除了軍事熱戰的演練，台美也可以開始規劃金融資安的聯合演練，以提升我國金融業應對資安風險的能力。
在這其中，若能結合台灣本身已有的資訊產業能量，將是更好的方向。然而，在進行這些演練之前，各家金融機構高層應更加重視資安人員的薪酬和升遷，才能為一切準備奠定良好基礎。
本文經《台灣銀行家》雜誌授權轉載，原文刊載於此
原標：期待台美聯防 金融金鐘罩
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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探索無窮世界，憧憬海外生活，【離家 抵家】帶你跨越國籍， 勇闖世界 !
我們想讓你知道的是
今年11月25日，中國信託即將於松菸文創園區1號倉庫舉辦【離家 抵家】異同勇闖世界，透過文化講堂、南洋風格市集、演唱會、追夢之影四大主題活動，聚焦包容不同，異同共榮的愛，讓勇闖世界位於世界每個角落的心，都依然能夠溫暖「抵家」。
你覺得，旅行的意義是什麼？是踏入陌生國度、觸碰文化及語言界線的勇敢，還是放慢生活步調，細細品嘗周遭事物風景的體驗；又或是跨出舒適圈，發掘你未曾看過的世界樣貌的新奇……，不論你的答案為何，它們的內涵都是種「探索」──也就是嘗試未知、包容差異，理解所有「不一樣」的過程。
其實，不分性別及年齡，許多人的內心仍保留著探索世界的渴望，疫情解封後，這股熱血也漸漸被喚醒。根據交通部觀光局統計，今年上半年臺灣出國人次高達492萬，也就是每5人就有1人曾於上半年出國旅遊；而在臺人前十名旅遊目的地中除了佔據前三名的日本、韓國、中國，另外七名則包含了越南、泰國、馬來西亞等六個東南亞國家，可見除了熱門的日韓潮流及風景秘境，南洋獨有的文化風情也受到不少民眾喜愛，吸引人們探索異國的人文風景。
持續前進！無論形式，人生就是無止盡的探索
除了出國旅行，海外工作也是探索世界的另一種形式。若能勇敢地脫離舒適圈，前往海外尋覓發展機會，長期海外生活的體驗又與短暫的旅程截然不同；當我們與異鄉的人們密切溝通、合作時，雖然容易產生文化衝突，但也因此在對話、理解後，更能深入了解當地文化、看見隱於表面的人情與風景；甚至，還能展開自我的探索，爭取理想的職涯發展機會，活出一個不曾想過的自己！
勇敢探索，心無國界！與中國信託「異同」看見文化包容之美
為了鼓勵更多臺灣人勇敢築夢、踏出探索世界的腳步， 今年11月25日星期六，中國信託即將於松山文創園區一號倉庫舉辦【離家抵家】異同勇闖世界主題活動，邀請民眾展現敢於探索的勇氣、聚集包容不同文化的心，讓所有在外的心，即便離家千萬里依然能夠溫暖「抵家」。
本次活動最受矚目的部分從下午2點展開的「文化講堂」活動，講座共有三場，分別邀請知名作家謝哲青、臺灣女婿吳鳳，以及資深媒體人何戎與身經百戰的海外工作者們蒞臨分享：
- 課本外的東南亞：泰國文化生活
本場短講邀請到謝哲青從文化、旅遊、信仰的角度，和大家聊聊有趣的泰式特色與文化，並大方分享泰國生活禮節及參與重要文化活動的注意事項，帶領聽眾從臺灣看見泰國。
- 異國婚姻大解密
接著邀請來自土耳其的吳鳳從文化差異的角度，和聽眾分享九年至今異國婚姻的酸甜苦辣，聊聊他與愛妻兩人是如何一步步克服文化背景的差異，以及步入禮堂後，兩人是如何彼此尊重、維持甜美的關係。
- 給嚮往海外工作者的建議
最後邀請身經百戰的海外工作者以及跨國企業的人資主管共同與談，替抱有海外工作夢想的人準備超前圓夢攻略，同時鼓勵聽眾，不管是旅行、求學、工作，都能勇敢踏出探索的第一步，邁向更廣袤的世界。
看見「心」南洋！風格市集、紀錄短片、音樂演出不間斷
除了內容豐富的「文化講堂」，活動當天還有「南洋風格市集」、「演唱會」、「追夢之影」三大主題區。抵達舞台前會經過道地的「南洋風格市集」，將有如泰式奶茶、編織手作等東南亞韻味濃厚的市集攤位，營造沈浸式異國風情；一旁「追夢之影」會特別放映中國信託深入泰國製作的三部紀錄短片，用深刻動人的追蹤訪談，刻劃每一位遠在異鄉的追夢者，如何跨越文化藩籬，找到「離家抵家」的幸福真諦。活動最後，我們也特別邀請饒舌歌手「桃子A1J」及金曲創作才女「孫盛希」，帶來一個小時聽覺與視覺的文化饗宴。
「探索」是每個人終其一生的課題，相信每位參與【離家 抵家】異同勇闖世界的民眾，都能更加用心的傾聽與理解，看見不同文化的美麗、拓展人生的視野。
【離家 抵家】異同勇闖世界 活動資訊
活動時間：2023年11月25日（六）11:00 - 20:00
活動地點：松山文創園區1號倉庫
報名連結：https://www.accupass.com/go/2023ctbchome