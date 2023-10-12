從毒品到洗錢，東南亞組織犯罪不斷擴大，影響地方與國際政治

文：David Stinson孫維德（台灣金融研訓院特聘外籍研究員）

譯：廖珮杏

常言逆境是創新之母，東南亞的犯罪組織對這個道理瞭若指掌。

長期以來這個地區最令人詬病的地方就是各種違法亂紀。自1950年代以來，泰國、緬甸和寮國這個「金三角」地區，就因為生產鴉片而聞名。然而在世紀之交，毒品交易受到一定控制之後，東南亞轉而成為洗錢聖地。金三角周圍開始建起大型賭場，主要客源來自中國，因為賭博在中國是違法的。

除了與中藥有關的野生動物運販，毒品等商業模式也助長了這類大規模的洗錢活動。洗錢問題確實引起了全球金融監理機構的一些關注，但並沒有成為政治討論的焦點。然而，後來這樣的局面改變了，主要因素有二。

首先，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情減少了中國的顧客數量。即使在今年初解封之後，來自中國的遊客人數依然低迷，無論是地下還是地上經濟都受到了影響。與此同時，緬甸在2021年政變之後，國內內戰持續不斷，成為大規模犯罪活動的溫床。組織性犯罪不斷擴大，不僅影響了地方政治，也波及了國際政治。

經濟「特」區

柬埔寨人口販運問題猖獗，去年在台灣鬧得沸沸揚揚，震驚社會。這類案件主要是透過投資詐騙得逞，雖然當下問題因外交壓力暫時緩解，但背後更大的結構問題卻尚待解決。

由於疫情關係，面對面的實體生意減少，賭場老闆和地方軍閥被迫另開新財源，他們盯上了線上賭博，這不僅更不受地域限制，能夠輕易躲過警方掃蕩，同時還能吸收更多元的顧客群，而這條路最後走到了人口販賣。

據《美國之音》引述，泰國皇家警察外事局局長Khemmarin Hassiri稱，邊境地區和經濟特區「過去是非常出名的毒品走私地區，但是現在他們什麼都有，有毒品、有人口販賣、有通訊詐騙、線上賭博……」。

政府在疫情期間實施了外出限制，也關閉了邊境，使得毒品運輸更加困難。在重新開放之後，毒品運輸業務恢復正常，還新增了新的利潤來源。聯合國毒品與犯罪辦公室（UNODC）最近警告，甲基安非他命（又稱冰毒）的供應突然激增，甚至幫助犯罪組織開拓了遠至澳洲、印度和日本等地的新市場。因此，犯罪活動的經濟足跡比以往任何時候都來得更廣泛。

這樣的發展不僅引起了國際組織的關注，也推動了當地政治的演變。東南亞國協第二大經濟體──泰國，就是一個很好的例子。

困境的成因

泰國5月的大選結果，可以視為是對民主本身的全民公投，以曼谷市區為根據地的自由派政黨「前進黨」（Move Forward Party, MFP）的得票數最高，但由於該黨在其他政黨間缺乏盟友，最終未能順利組建政府。

前進黨的前身是未來前進黨（Future Forward Party, FFP），該黨於2020年因違反政治獻金相關法律，遭泰國憲法法院裁定解散，此事件也引爆了2020至21年的示威抗議，群眾後來甚至要求改革泰國皇室。為了鎮壓抗議運動，政府大量使用了禁止批評國王的「冒犯君主罪」（lese majeste），這在民主制度中並不常見。

泰國的君主制可以追溯到十九世紀，當時它依據西方主權國家的路線創建一個政府，成功避免了被殖民的命運。君主制的政府長期以來掌握大權並與軍方緊密相連，政變在泰國政治體系中很常發生。因此某種程度上來說，學生的抗議運動無法真正撼動泰國主流政治。

所謂的「灰金」和「黑金」一直是這場運動的焦點。前未來前進黨指責軍政府在一馬公司（1MDB）洗錢案中，沒有認真制裁肇事者，該公司約有45億美元遭侵吞。

雖然泰國公眾很慢才意識到這個問題的嚴重性，不過它逐漸成為政治討論的焦點。在這次選舉中，某些涉及中國的貪污醜聞，使前進黨得以崛起。泰國政府原本要放鬆限制讓外國人自由購屋，但提案在2022年11月被迫撤回。在這之前，警方突襲破獲了多樁中國人盜用泰國人身分證的洗錢犯罪。

許多情報都來自爆料大王丘威（Chuwit Kamolvisit），他一直在揭發政府高層的貪汙勾結，其中大部分跟中國有關。丘威有一半的中國血統，出生香港，曾是泰國浴產業大亨，也曾吃過牢飯，還曾兩次參選曼谷市長、獲得第三高的得票數。他後來決定在體制外做事，而且成績斐然，不過仍然公開支持前進黨。今年2月，前進黨國會議員Rangsiman Rome批評總理帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）不願及時打擊洗錢事件，丘威也表態支持。

尷尬的難題

Rome靠著丘威的爆料，在國會指控中國勢力直接影響了泰國政治，中國黑道以泰國陝西同鄉會為幌子，助長泰國官員的貪腐行為。

中國意識到這項指控的潛在威力。駐泰大使發文抨擊「第三方勢力」試圖利用這個問題「抹黑中國，破壞中泰友好合作」（但近期一則報導卻顯示，中國在歐洲設立的「海外警察局」也與犯罪組織有關）。

某種程度上來說，中國很可能是真的希望剷除貪腐。除了前述造成犯罪增加的因素外，中國在泰國的組織性犯罪增加還有另外兩個原因，那就是中國犯罪人士在反貪腐運動之後都逃往泰國，以及疫情的封鎖措施讓社會監控力道增強。去年「海外警察局」引起國際媒體關注，中國聲稱之所以成立這個部門，是為了防止東南亞詐騙集團傷害中國人；這部分說的沒錯，中國是詐騙集團的主要肥羊。另外，中國也越來越擔心洗錢導致的資本外流。