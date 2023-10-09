瑞士人都超有錢？其實月薪14萬台幣還只能活在貧窮邊緣
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「你是瑞士人，一定很有錢！」有能力輕鬆支付帳單和享受生活。這就是外界對瑞士薪資收入的看法。然而，生活成本持續上升正在迫使普通家庭求助於食物銀行，福利制度擁護者和經濟學家紛紛發出警告。
文：Alexandra Andrist
在許多國家，月薪4000瑞郎（約美金4353.64元）可以說相當可觀，在瑞士卻足以將個人和家庭推到貧窮邊緣。
房租上漲、住房短缺、通貨膨脹，再加上現在醫療保險費用增加：住在瑞士的人可能拿著高薪，但月底剩下的錢卻越來越少。
我們不談錢
丹尼爾・勞珀（Daniel Lauper）是國際明愛組織（Caritas）的企劃經理，該機構致力於預防和緩解瑞士的貧窮問題。
求助者感受到的羞恥感令人痛心。勞珀說：「在瑞士，我們不談錢，也不談自己沒有錢。」然而，將近75萬人感受到經濟壓力。
他說：「每當想到還有更多的家庭正處在貧困邊緣，我就會覺得如不吐不快。這一人群的數量多得難以計算。」
勞珀認為，許多家庭岌岌可危的處境「風險很大」，他擔心那些得不到所需幫助的家庭會因為失望而造成更大的問題。他說：「我們甚至還沒有開始討論明年會發生什麼。」他預計會有更多的人尋求幫助，因為隨著2024年醫療保險費上漲，明年個人收入的支配將會更加緊繃。
迫切需要改革
9月底，即將離任的衛生部長阿蘭・貝爾塞（Alain Berset）向瑞士敲響了警鐘。他說：「對於已經飽受通貨膨脹困擾的家庭來說，我有一個壞消息。2024年，醫療保險費將上漲8.7％。」
根據《新蘇黎世報》（NZZ）報導，這意味著一個有兩名幼兒的家庭每年的醫療保險支出將增加1000瑞郎。
在瑞士，個人可以申請健保減免，讓經濟困難的民眾可以繳交更低的保費。此外，各州也為符合資格的個人提供醫療保險費補貼。
然而，經濟學家認為，讓各州負擔這些費用並非長久之計。目前，瑞士用於減免醫療保險費的開支為55億瑞郎，相當於瑞士軍隊的預算。
蘇黎世應用科技大學（ZHAW）醫療經濟學家蒂爾曼・斯勒姆貝克（Tilman Slembeck）告訴瑞士德語廣播電視台SRF，如果不減免醫療保險費，瑞士早就「全國起義」了。斯勒姆貝克說，用於減免醫療保險費的開支相當於軍事預算，這表明瑞士的醫療系統「迫切需要改革」。
不夠團結
關於這次保費上漲，各個政治派系紛紛發聲。有些人呼籲建立一個由政府財稅出資的保險體系。然而，斯勒姆貝克認為這對瑞士來說並不可行，因為這與瑞士的文化觀念不符。
一位綠黨議員說：「一名高層管理人員和一名建築工人繳納相同的醫保保費。這表明社會內部缺乏團結。」
左翼政黨，尤其是綠黨，呼籲建立基於收入的醫療保險費用制度。然而，斯勒姆貝克對此也不以為然，認為這麼做「沒有任何益處」。他表示，這樣做只是權宜之計，將減輕政府在醫療系統改革領域面臨的壓力，但最終並不能解決長期問題。
通貨膨脹和房租
更糟的是，雖然瑞士的通貨膨脹率低於歐洲大多數國家，但從瑞士的角度來看，通貨膨脹率仍然很高，而且房租價格一直在穩步上升。
瑞士聯邦住房局局長預計，從現在到2026年，房租將上漲超過15％。此外，低空置率（從2020年的1.72％降至去年的1.31％）和不斷增長的人口（即將達到900萬）也帶來了租金上漲壓力。
雖然通膨率已從年初的3.4％高點降至8月份的1.6％，但國內商品的價格仍比2022年高出2.2％。
伯恩的福利組織「明愛」並沒有感受到通膨降溫。明愛組織也正在以較低的價格提供食品和家居用品。勞珀說，他在伯恩州的明愛商店看到，尋求幫助的家庭和個人增加了30％。他表示：「更多像你我這樣有孩子的家庭來到店裡。你根本想不到會這樣。」更多的老年人和「在業窮人」到他的商店購物。
然而，並非只有瑞士感受到了通貨膨脹的負擔。2022年10月，歐盟的通膨率達到11.5％的高峰。這導致21.6％的歐盟人口面臨貧窮風險。
對於居住在瑞士的人來說，今年冬天情況能有所緩解嗎？去年，由於俄羅斯入侵烏克蘭，人們擔心能源成本會突然飆升，因為瑞士家庭取暖所使用的天然氣大部分來自俄羅斯。專家表示，今年冬天的情況應該會好一點。但他們警告說，瑞士仍需加強投資力度，推動從化石燃料轉型為再生能源的長期能源。
瑞士將於10月22日舉行聯邦大選，生活成本上升的外溢效應必將成為選民議程上的首要議題。
本文經《Swissinfo瑞士資訊中文》授權轉載，原文發表於此
原標題：瑞士高薪幻覺：生活成本高企，警鐘敲響
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：丁肇九
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。