《其實你不必強迫自己喜歡父母》：總覺得自己不夠好，全因未被父母肯定過

完美背後的殘缺——總覺得自己不夠好，全因未被父母肯定過

門一打開，走進來是個乍看四十多歲、靈魂欠奉的中年女性——實際上，詠芷只有二十五歲，因為嚴重抑鬱而接受輔導。由於病情嚴重，詠芷辭去了設計師的工作，專心養病。除了藥物治療，她也積極透過運動，希望令自己重新振作。然而即使情況偶爾轉好，但心裏那空洞的感覺卻一直揮之不去。每當空洞感出現，她就會再陷入自責、傷心和沮喪之中。

詠芷從小就是個完美主義者，即使簡單如一個數目字，都會要求自己寫得完美；別人花十分鐘完成的功課，詠芷卻因為不斷修正而比別人花多數倍時間。問及她的家庭關係，她形容一家人感情良好，然而焦點卻一直集中在母親身上。我估計，凡是在輔導中被刻意遺忘的人，正正有可能是問題所在之處。果然，當被問起父親，詠芷沉默了良久。

原來詠芷父親是一名退休軍人，從小對詠芷及哥哥相當嚴格。由於父親經常出外工作，能夠陪伴兩兄妹的時間少之又少。有趣的是，每當提到與父親有限的親子時間，詠芷總會以體諒的口吻說：「都明白，爸爸需要出去搵錢照顧頭家。」我反問：「其實你係唔係都好想爸爸陪你？」詠芷不語，眼淚卻默默地流，整個桌面都是她一滴一滴的眼淚。

在輔導的歷程之中，我遇過許多成年人，即使對父母有相當的不滿，可是在表達自己的負面情緒過後，往往都會急不及待以一句寬恕的說話為父母開脫。很可能在亞洲文化，我們總是從小被教導「天下無不是之父母」。可是我卻覺得，負面情緒背後針對的並不是父母，而是父母不良的教養風格。

「去到我大學畢業禮，爸爸都一樣冇出現過。」詠芷總覺得，爸爸在她的生命之中一再缺席，是因為他覺得自己不夠好。於是，詠芷開始對自己的要求非常嚴格，力求完美，而在不知不覺之中，規行矩步，模仿父親的一舉一動，潛意識裏，她以為只要變成爸爸，就會得到爸爸的認同。可惜，無論詠芷表現得再好，卻從未得到父親的一聲讚許，於是「我不夠好」就變成了詠芷心中的魔咒，逼使她盲目地追求完美。「我知道爸爸好想我讀法律，但當年唔夠分，所以最後讀設計。」也許因為父親的不認可，即使詠芷其實喜歡設計，心裏也總有一種說不出的奇怪感覺。這正好解釋，何以在詠芷抑鬱最嚴重的時候，選擇放棄工作，因為放棄，正好回應了父親的不認可。

透過了解自己「完美」背後的心靈殘缺，詠芷漸漸了解到真正的認可，永遠只能在自己的身上獲得。父親自幼貧窮，所有的時間都在為生活打拼，情感需要在他的成長之中毫不重要，於是在父親的世界裏，工作排在生命的第一位。詠芷後來從母親的口中得知，當年父親知道詠芷考上大學的一刻，其實高興得徹夜未眠——即使沒有明確表達，也能從他那張終於放鬆的臉容上得到一絲答案。從此，詠芷慢慢學懂觀察父親表達認同的方式，也學會了人生只有圓滿，沒有完美。只要認可自己，認同感從來不會離我們而去。

書籍介紹

本文摘錄自《其實你不必強迫自己喜歡父母》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

簡介

你是否覺得人生總有些痛，未能好好釋懷？

你是否發現生命中有些問題，總是一而再地重複發生？

沒有人是完美的，也因此，世上沒有完美的父母。無論愛有多少，每個原生家庭總有教養方式上的不足，造成每個人成長路上大大小小的痛。有些痛潛藏在你的莫名恐懼、焦慮之中；有些痛演化成過於謹慎、自信心不足、沒有主見等性格；有些痛甚至變成怪獸，讓你擺脫不了暴躁、暴力、自殘及傷害他人等行為問題。

其實父母的教養問題，無論是忽視、打鬧、缺席、表達方式錯誤、抑壓情緒，或是情緒勒索等不當教養「毒素」，都可能來自父母本身的原生家庭經歷。於是，未被處理的需要所造成的問題，一代一代遺傳下去，傷痕久久未能治癒。

指出原生家庭教養的錯，不是針對父母本身。認清原生家庭的毒，不在於指責，而是接納－接納自己的傷，接納自己可能放不下的恨，接納有些事情可能改變不了，然後好好面對，選擇不再重蹈覆轍，才能走好自己的人生。

作者簡介

吳芷嫣（Natalie） 註冊輔導心理學家、臨床催眠治療師、靜觀導師、認可調解員。 Natalie專注家庭教育為個人成長所帶來的影響，致力透過公眾教育，培養大眾關注心理健康。曾任ViuTV《克服他她它》及TVB 《夢中．情．人》節目客座專家。 Facebook／IG／YouTube／Website／E-mail：natalieng@mymindclinics.com

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin