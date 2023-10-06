《其實你不必強迫自己喜歡父母》：手足間的無理攻擊，或是妒忌心作怪

不誠實的指控——手足間的無理攻擊，或是妒忌心作怪

候診區的阿賢顯得非常忙碌，一通電話接一通電話，有時和診所溝通，有時是工作事宜，直至姑娘把她叫到輔導室，阿賢才有一小時的呼吸空間。

阿賢衣著大方，談吐很有條理，看得出她是一位有識之士。她最近開始意識到自己經常有莫名其妙的焦慮，晚上出現失眠和情緒低落的現象，為日間工作帶來相當困擾。問阿賢最近有否明顯已知的情緒誘因，她的眼淚迅即落下，並用手按著胸口，似乎有胸悶的感覺。她說，父親的癌症到了晚期，面對父親可能快要離世，有一份很深厚的不捨，但讓她情緒波動的主因，卻是來自照顧父親背後、和姐妹之間的角力。

父親病情惡化是兩個月前的事，自醫生宣布癌症進入晚期一刻，整個家庭的氣氛都變得相當緊張。阿賢在眾多姐妹之中，和父親的感情最為深厚，由父親患病之始，阿賢對他照護有加，小至進出醫院，大至手術安排，均一手包辦。兩年過去，父親從癌症康復到最近復發，病情已經再沒有任何藥物可以幫助，最後只餘下紓緩治療。阿賢心裏清楚，父親可能在不久之後離開人世。無助的阿賢嘗試齋戒，哪怕只有一絲期望，也想為老父祈福。

阿賢在家中排行最小，對上共有五位姐姐。以往姐姐們都因為各種原因而推卸照顧父親的責任，但今次也許大家都心中有數，終於開始分擔照顧的工作。那時開始，阿賢就時不時收到姐姐們的訊息，大多數都是指控阿賢照顧不周。阿賢心中受盡委屈，一方面覺得指控不實，另一方面極力消化老父身體變差所帶來的哀痛，加上工作壓力等等，實在讓她苦不堪言。

最近一次爆發點，是其中一位姐姐指控她沒有每天在老父家中留宿，斷言她是不孝、自私、見死不救。這次，阿賢終於崩潰了。她留意到自己有強烈的輕生念頭，而且每天外出工作都總會心跳加速。她腦內一而再出現姐姐對她的不實指控，覺得明明自己問心無愧，何以她們總是非針對自己不可？即使有其他姐姐同情她，可是居然無人為她說半句公道話，讓阿賢覺得自己在孤軍作戰。一星期過去，姐姐的指控有增無減，嚴重影響她的睡眠質素和工作表現。

問她和姐姐們的成長有否不同之處，阿賢表示姐妹當中，只有她一人能夠升讀大學，其他姐姐都是找到好歸宿，成為全職主婦。她回想起，以往許多衝突時，姐姐總會以一句「你最叻啦大學生！」作回應。阿賢覺得自己在姐姐眼中，做任何事都是錯，就連讀大學也成為被攻擊的理由。

輔導的過程，最初著重處理阿賢的感覺，待她慢慢釋懷之後，我讓她重新審視姐姐一而再針對和攻擊自己的原因。這一次，她由姐姐的角度出發，終於留意到自己原來一直都是姐姐妒忌的對象——她自小因為比其他人聰慧而得到父母偏愛，而自己的眼光、事業和人生發展都比姐姐有更顯著的成就。姐姐一直想把阿賢拉下去，好讓阿賢能夠和她們看齊，因此也透過老父的病，無意識地想把阿賢的事業拖垮。說著說著，她更明白姐姐的指控，可能並非因為自己做得不好，反而是做得太好。姐姐也許想透過這個方法，減輕自己照顧不力的罪疚感。

「可恨之人，必有可憐之處」，阿賢知道自己和姐姐的矛盾，並不會在一時三刻修好，因此決定接受並記住姐姐的慣性批判行為，日後盡量提醒自己不再跌入別人所設的情緒陷阱之中。她也做好心理準備，當父親的情況愈見下滑，她將可能受到更多的批評與攻擊，但她決定日後盡量活在當下，用心照顧雙親，務求問心無愧便可。

書籍介紹

本文摘錄自《其實你不必強迫自己喜歡父母》，蜂鳥出版

圖片來源：蜂鳥出版

簡介

你是否覺得人生總有些痛，未能好好釋懷？

你是否發現生命中有些問題，總是一而再地重複發生？

沒有人是完美的，也因此，世上沒有完美的父母。無論愛有多少，每個原生家庭總有教養方式上的不足，造成每個人成長路上大大小小的痛。有些痛潛藏在你的莫名恐懼、焦慮之中；有些痛演化成過於謹慎、自信心不足、沒有主見等性格；有些痛甚至變成怪獸，讓你擺脫不了暴躁、暴力、自殘及傷害他人等行為問題。

其實父母的教養問題，無論是忽視、打鬧、缺席、表達方式錯誤、抑壓情緒，或是情緒勒索等不當教養「毒素」，都可能來自父母本身的原生家庭經歷。於是，未被處理的需要所造成的問題，一代一代遺傳下去，傷痕久久未能治癒。

指出原生家庭教養的錯，不是針對父母本身。認清原生家庭的毒，不在於指責，而是接納－接納自己的傷，接納自己可能放不下的恨，接納有些事情可能改變不了，然後好好面對，選擇不再重蹈覆轍，才能走好自己的人生。

作者簡介

吳芷嫣（Natalie） 註冊輔導心理學家、臨床催眠治療師、靜觀導師、認可調解員。 Natalie專注家庭教育為個人成長所帶來的影響，致力透過公眾教育，培養大眾關注心理健康。曾任ViuTV《克服他她它》及TVB 《夢中．情．人》節目客座專家。 Facebook／IG／YouTube／Website／E-mail：natalieng@mymindclinics.com

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin