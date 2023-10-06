《其實你不必強迫自己喜歡父母》：手足間的無理攻擊，或是妒忌心作怪
我們想讓你知道的是
阿賢在家中排行最小，對上共有五位姐姐。以往姐姐們都因為各種原因而推卸照顧父親的責任，但今次也許大家都心中有數，終於開始分擔照顧的工作。那時開始，阿賢就時不時收到姐姐們的訊息，大多數都是指控阿賢照顧不周。阿賢心中受盡委屈，一方面覺得指控不實，另一方面極力消化老父身體變差所帶來的哀痛，加上工作壓力等等，實在讓她苦不堪言。
不誠實的指控——手足間的無理攻擊，或是妒忌心作怪
候診區的阿賢顯得非常忙碌，一通電話接一通電話，有時和診所溝通，有時是工作事宜，直至姑娘把她叫到輔導室，阿賢才有一小時的呼吸空間。
阿賢衣著大方，談吐很有條理，看得出她是一位有識之士。她最近開始意識到自己經常有莫名其妙的焦慮，晚上出現失眠和情緒低落的現象，為日間工作帶來相當困擾。問阿賢最近有否明顯已知的情緒誘因，她的眼淚迅即落下，並用手按著胸口，似乎有胸悶的感覺。她說，父親的癌症到了晚期，面對父親可能快要離世，有一份很深厚的不捨，但讓她情緒波動的主因，卻是來自照顧父親背後、和姐妹之間的角力。
父親病情惡化是兩個月前的事，自醫生宣布癌症進入晚期一刻，整個家庭的氣氛都變得相當緊張。阿賢在眾多姐妹之中，和父親的感情最為深厚，由父親患病之始，阿賢對他照護有加，小至進出醫院，大至手術安排，均一手包辦。兩年過去，父親從癌症康復到最近復發，病情已經再沒有任何藥物可以幫助，最後只餘下紓緩治療。阿賢心裏清楚，父親可能在不久之後離開人世。無助的阿賢嘗試齋戒，哪怕只有一絲期望，也想為老父祈福。
阿賢在家中排行最小，對上共有五位姐姐。以往姐姐們都因為各種原因而推卸照顧父親的責任，但今次也許大家都心中有數，終於開始分擔照顧的工作。那時開始，阿賢就時不時收到姐姐們的訊息，大多數都是指控阿賢照顧不周。阿賢心中受盡委屈，一方面覺得指控不實，另一方面極力消化老父身體變差所帶來的哀痛，加上工作壓力等等，實在讓她苦不堪言。
最近一次爆發點，是其中一位姐姐指控她沒有每天在老父家中留宿，斷言她是不孝、自私、見死不救。這次，阿賢終於崩潰了。她留意到自己有強烈的輕生念頭，而且每天外出工作都總會心跳加速。她腦內一而再出現姐姐對她的不實指控，覺得明明自己問心無愧，何以她們總是非針對自己不可？即使有其他姐姐同情她，可是居然無人為她說半句公道話，讓阿賢覺得自己在孤軍作戰。一星期過去，姐姐的指控有增無減，嚴重影響她的睡眠質素和工作表現。
問她和姐姐們的成長有否不同之處，阿賢表示姐妹當中，只有她一人能夠升讀大學，其他姐姐都是找到好歸宿，成為全職主婦。她回想起，以往許多衝突時，姐姐總會以一句「你最叻啦大學生！」作回應。阿賢覺得自己在姐姐眼中，做任何事都是錯，就連讀大學也成為被攻擊的理由。
輔導的過程，最初著重處理阿賢的感覺，待她慢慢釋懷之後，我讓她重新審視姐姐一而再針對和攻擊自己的原因。這一次，她由姐姐的角度出發，終於留意到自己原來一直都是姐姐妒忌的對象——她自小因為比其他人聰慧而得到父母偏愛，而自己的眼光、事業和人生發展都比姐姐有更顯著的成就。姐姐一直想把阿賢拉下去，好讓阿賢能夠和她們看齊，因此也透過老父的病，無意識地想把阿賢的事業拖垮。說著說著，她更明白姐姐的指控，可能並非因為自己做得不好，反而是做得太好。姐姐也許想透過這個方法，減輕自己照顧不力的罪疚感。
「可恨之人，必有可憐之處」，阿賢知道自己和姐姐的矛盾，並不會在一時三刻修好，因此決定接受並記住姐姐的慣性批判行為，日後盡量提醒自己不再跌入別人所設的情緒陷阱之中。她也做好心理準備，當父親的情況愈見下滑，她將可能受到更多的批評與攻擊，但她決定日後盡量活在當下，用心照顧雙親，務求問心無愧便可。
書籍介紹
本文摘錄自《其實你不必強迫自己喜歡父母》，蜂鳥出版
簡介
你是否覺得人生總有些痛，未能好好釋懷？
你是否發現生命中有些問題，總是一而再地重複發生？
沒有人是完美的，也因此，世上沒有完美的父母。無論愛有多少，每個原生家庭總有教養方式上的不足，造成每個人成長路上大大小小的痛。有些痛潛藏在你的莫名恐懼、焦慮之中；有些痛演化成過於謹慎、自信心不足、沒有主見等性格；有些痛甚至變成怪獸，讓你擺脫不了暴躁、暴力、自殘及傷害他人等行為問題。
其實父母的教養問題，無論是忽視、打鬧、缺席、表達方式錯誤、抑壓情緒，或是情緒勒索等不當教養「毒素」，都可能來自父母本身的原生家庭經歷。於是，未被處理的需要所造成的問題，一代一代遺傳下去，傷痕久久未能治癒。
指出原生家庭教養的錯，不是針對父母本身。認清原生家庭的毒，不在於指責，而是接納－接納自己的傷，接納自己可能放不下的恨，接納有些事情可能改變不了，然後好好面對，選擇不再重蹈覆轍，才能走好自己的人生。
作者簡介
吳芷嫣（Natalie） 註冊輔導心理學家、臨床催眠治療師、靜觀導師、認可調解員。 Natalie專注家庭教育為個人成長所帶來的影響，致力透過公眾教育，培養大眾關注心理健康。曾任ViuTV《克服他她它》及TVB 《夢中．情．人》節目客座專家。 Facebook／IG／YouTube／Website／E-mail：natalieng@mymindclinics.com
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%