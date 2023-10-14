【專訪】文策院董事長蔡嘉駿：引發熱議的「黑潮計畫」如何運轉？台灣影視產業的問題絕非給錢就能解決

文：徐佑德

文化部的黑潮計畫在推出之後，引起業界正反聲浪，在接軌國際的過程中，台灣內容產業確實需要升級，但直接祭出更高額的文化部補助、同步加上文策院的投資，是否就能催生對市場有正面意義、帶動正向回收與循環的影視案件，相信是大家所關心的焦點。

前此筆者曾在此篇文章〈文化部對影視產業推出「黑潮計畫」大筆資金補助投資，但這真是台劇躍上國際的良藥活水嗎？〉，說明黑潮計畫的必然與隱憂。

而這篇文章，特地再針對這題專訪到文策院董事長蔡嘉駿，希望能進一步了解黑潮計畫，為了不重蹈過去補助偏離市場需求的問題，文策院在投資這環會有什麼配套機制，來讓黑潮計畫能夠更貼近市場，促成正向回收與產業成長。

台灣的問題絕對不是給錢就能解決

蔡嘉駿首先開門見山直言：「台灣產業的問題絕對不是只給錢就能解決，這我很清楚。目前內容產業缺的東西很多，問題也很複雜，像是影視產業鏈來說，缺平台、缺明星、也缺銷售代理商的角色等等，所以單純把標規拉高，並不會就造就獨角獸。但我還是要講一下我們的看法跟角度，雖然錢不是唯一，但沒有錢萬萬不能，所以我跟史哲部長討論很久，還是認為政府一定需要帶頭讓大家降低風險。」

他說明，自己這次支持黑潮計畫，關鍵還是在於大環境的改變：「其實過去我自己一貫的論調，也是不希望政府的資金和補助，佔製作整體資金太高的，因為這確實有可能變成補助在主導作品方向。但這幾年投資人確實對影視產業失去信心，甚至演變到對簿公堂的都有，我到文策院來也一直卡在這中間思考。事實上現在黑潮開出去，即使一部1億的作品，市場負擔30%，僅3000萬的部分，現在資方還是會怕！所以我們先前就完成投資抵減的政策配套，希望鼓勵更多不同的企業和投資方進場。」

除了今年稍早公布的投資抵減政策，蔡嘉駿也表示在要點之外，水面下他們已經走訪台灣各家電視台、OTT、電信公司等關鍵投資方，他進一步說明道：「在公布徵件之前，我們已經先去拜訪所有的電視台、OTT、電信公司等投資方，我們先去溝通，如果拿到黑潮計畫的案子，文化部的補助4成和文策院投資3成，已經支持了7成，希望大家能拿出誠意，勇敢承擔剩下的風險。」

蔡嘉駿進一步說：「事實上電信公司在全世界都是最大的數位內容投資者，世界各地能對抗國際平台的都是電信公司的平台。而這次我們很開心的是，中華電信承諾願意支持黑潮計畫與台灣影視內容，也會跟我們合組一個大型基金，長期做影視投資，才能長治久安地協助影視產業發展。」

黑潮計畫關於「國際化」和「台灣元素」的想像

黑潮計畫關於「國際化」和「台灣元素」的想像，也是眾所熱議的焦點，為何文化部長史哲在訪談報導中，直言黑潮計畫是要扶植大型製作公司呢？

蔡嘉駿認為：「黑潮計畫表面最大的目標看起來是要瞄準國際平台，但其實國際化並不只現在我們想聯想到的，以Netflix為首的國際串流平台，而是著眼於製作出有國際觀眾的台劇，而不是要被國際平台綁住。今天有台劇可以跟CJ合作是不是國際化？當然是；今天有台劇可以賣到日本電視台，是不是國際化？當然也是。」

蔡嘉駿繼續解釋：「要製作國際規格題材的劇集風險還是比較高？對呀，我知道，所以我幫你承擔70%，還能投資抵稅，而且也有先去跟電視台、平台溝通，鼓勵他們進場投資，這樣風險夠低了吧，當然還有30%要自負風險，但做每一門生意都有風險的，這很合理了。」

而針對究竟什麼是 「台灣元素」這個問題與爭議，蔡嘉駿則舉例說明：「其實實際執行上並不會只看台灣歷史，像《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》一樣有濃厚的台灣元素與價值。評審會評估的包括台灣元素、商業性等面性，要拍台灣歷史當然很好，我們很缺好的台灣故事，在特殊的地緣政治下，我們當然希望別人更了解台灣。」

蔡嘉駿期待台灣影視的對標可以是，韓國的《鳴梁》一般，故事既精彩、商業上能夠賺錢，又能讓觀眾了解韓國文化，「可以讓這樣的題材持續不斷拍下去，那當然很好，但商業性仍是很重要的考量，不會只以台灣歷史為主」，其實要點的都是鼓勵性質，而不是限制，重點是說台灣人的故事。

結合公視孵育專長，提升安打率

除了資金以外，更令人意外的是，在內容上黑潮計畫也有內容端夥伴的支持，蔡嘉駿直言：「我們都知道有了錢之後，同樣重要的是要有好的內容、好的劇本，而台灣最缺的就是好的開發計畫，可能這10年內最好的劇本都在公視手上。所以我們也跟公視洽談非常多次，達成一定的共識。」

蔡嘉駿說明，公視不只是個電視頻道，而是以公共服務為核心精神，目前公視手上孵育有20幾個劇本，但畢竟畢竟公視是財團法人，不是商業電視台，好的劇本帶來的商業產值，其實很難在公視體現，因為公視沒有廣告。所以如果好的劇本都卡在公視的話，即便開發了好的戲劇，有助於培養導演、演員等人才，但商業產值就出不來。

蔡嘉駿以《我的婆婆怎麼這麼可愛》舉例，「《我的婆婆怎麼這麼可愛》最後收視率破5%，如果是在其他商業電視台播出，光電視播出時的廣告的產值早就爆錶。所以我們鼓勵公視打開想法，如果要拍國際規格的劇，不見得公視一定要是播出平台。這幾年也開始有先例，包括《她和她的她》、《人選之人》都是電視台先投資開發，但首播賣到國際平台，也成為一種新的商業模式」。