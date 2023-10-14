【專訪】文策院董事長蔡嘉駿：引發熱議的「黑潮計畫」如何運轉？台灣影視產業的問題絕非給錢就能解決
我們想讓你知道的是
文化部日前針對影視產業，大動作推出全新的補助方案「黑潮計畫」引起熱議。這篇文章專訪文策院董事長蔡嘉駿，希望能進一步了解黑潮計畫，為了不重蹈過去補助偏離市場需求的問題，文策院在投資這環會有什麼配套機制，來讓黑潮計畫能夠更貼近市場，促成正向回收與產業成長？
文：徐佑德
文化部的黑潮計畫在推出之後，引起業界正反聲浪，在接軌國際的過程中，台灣內容產業確實需要升級，但直接祭出更高額的文化部補助、同步加上文策院的投資，是否就能催生對市場有正面意義、帶動正向回收與循環的影視案件，相信是大家所關心的焦點。
前此筆者曾在此篇文章〈文化部對影視產業推出「黑潮計畫」大筆資金補助投資，但這真是台劇躍上國際的良藥活水嗎？〉，說明黑潮計畫的必然與隱憂。
而這篇文章，特地再針對這題專訪到文策院董事長蔡嘉駿，希望能進一步了解黑潮計畫，為了不重蹈過去補助偏離市場需求的問題，文策院在投資這環會有什麼配套機制，來讓黑潮計畫能夠更貼近市場，促成正向回收與產業成長。
台灣的問題絕對不是給錢就能解決
蔡嘉駿首先開門見山直言：「台灣產業的問題絕對不是只給錢就能解決，這我很清楚。目前內容產業缺的東西很多，問題也很複雜，像是影視產業鏈來說，缺平台、缺明星、也缺銷售代理商的角色等等，所以單純把標規拉高，並不會就造就獨角獸。但我還是要講一下我們的看法跟角度，雖然錢不是唯一，但沒有錢萬萬不能，所以我跟史哲部長討論很久，還是認為政府一定需要帶頭讓大家降低風險。」
他說明，自己這次支持黑潮計畫，關鍵還是在於大環境的改變：「其實過去我自己一貫的論調，也是不希望政府的資金和補助，佔製作整體資金太高的，因為這確實有可能變成補助在主導作品方向。但這幾年投資人確實對影視產業失去信心，甚至演變到對簿公堂的都有，我到文策院來也一直卡在這中間思考。事實上現在黑潮開出去，即使一部1億的作品，市場負擔30%，僅3000萬的部分，現在資方還是會怕！所以我們先前就完成投資抵減的政策配套，希望鼓勵更多不同的企業和投資方進場。」
除了今年稍早公布的投資抵減政策，蔡嘉駿也表示在要點之外，水面下他們已經走訪台灣各家電視台、OTT、電信公司等關鍵投資方，他進一步說明道：「在公布徵件之前，我們已經先去拜訪所有的電視台、OTT、電信公司等投資方，我們先去溝通，如果拿到黑潮計畫的案子，文化部的補助4成和文策院投資3成，已經支持了7成，希望大家能拿出誠意，勇敢承擔剩下的風險。」
蔡嘉駿進一步說：「事實上電信公司在全世界都是最大的數位內容投資者，世界各地能對抗國際平台的都是電信公司的平台。而這次我們很開心的是，中華電信承諾願意支持黑潮計畫與台灣影視內容，也會跟我們合組一個大型基金，長期做影視投資，才能長治久安地協助影視產業發展。」
黑潮計畫關於「國際化」和「台灣元素」的想像
黑潮計畫關於「國際化」和「台灣元素」的想像，也是眾所熱議的焦點，為何文化部長史哲在訪談報導中，直言黑潮計畫是要扶植大型製作公司呢？
蔡嘉駿認為：「黑潮計畫表面最大的目標看起來是要瞄準國際平台，但其實國際化並不只現在我們想聯想到的，以Netflix為首的國際串流平台，而是著眼於製作出有國際觀眾的台劇，而不是要被國際平台綁住。今天有台劇可以跟CJ合作是不是國際化？當然是；今天有台劇可以賣到日本電視台，是不是國際化？當然也是。」
蔡嘉駿繼續解釋：「要製作國際規格題材的劇集風險還是比較高？對呀，我知道，所以我幫你承擔70%，還能投資抵稅，而且也有先去跟電視台、平台溝通，鼓勵他們進場投資，這樣風險夠低了吧，當然還有30%要自負風險，但做每一門生意都有風險的，這很合理了。」
而針對究竟什麼是 「台灣元素」這個問題與爭議，蔡嘉駿則舉例說明：「其實實際執行上並不會只看台灣歷史，像《俗女養成記》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》一樣有濃厚的台灣元素與價值。評審會評估的包括台灣元素、商業性等面性，要拍台灣歷史當然很好，我們很缺好的台灣故事，在特殊的地緣政治下，我們當然希望別人更了解台灣。」
蔡嘉駿期待台灣影視的對標可以是，韓國的《鳴梁》一般，故事既精彩、商業上能夠賺錢，又能讓觀眾了解韓國文化，「可以讓這樣的題材持續不斷拍下去，那當然很好，但商業性仍是很重要的考量，不會只以台灣歷史為主」，其實要點的都是鼓勵性質，而不是限制，重點是說台灣人的故事。
結合公視孵育專長，提升安打率
除了資金以外，更令人意外的是，在內容上黑潮計畫也有內容端夥伴的支持，蔡嘉駿直言：「我們都知道有了錢之後，同樣重要的是要有好的內容、好的劇本，而台灣最缺的就是好的開發計畫，可能這10年內最好的劇本都在公視手上。所以我們也跟公視洽談非常多次，達成一定的共識。」
蔡嘉駿說明，公視不只是個電視頻道，而是以公共服務為核心精神，目前公視手上孵育有20幾個劇本，但畢竟畢竟公視是財團法人，不是商業電視台，好的劇本帶來的商業產值，其實很難在公視體現，因為公視沒有廣告。所以如果好的劇本都卡在公視的話，即便開發了好的戲劇，有助於培養導演、演員等人才，但商業產值就出不來。
蔡嘉駿以《我的婆婆怎麼這麼可愛》舉例，「《我的婆婆怎麼這麼可愛》最後收視率破5%，如果是在其他商業電視台播出，光電視播出時的廣告的產值早就爆錶。所以我們鼓勵公視打開想法，如果要拍國際規格的劇，不見得公視一定要是播出平台。這幾年也開始有先例，包括《她和她的她》、《人選之人》都是電視台先投資開發，但首播賣到國際平台，也成為一種新的商業模式」。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
我們想讓你知道的是
眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/