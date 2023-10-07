《蒼鷺與少年》：宮﨑駿用82年時間，寫給「走向災難」觀眾一部重建生活的文學
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宮﨑駿的第12部長篇動畫電影《蒼鷺與少年》於2023年7月14日在日本上映。這部電影是宮﨑駿在完成《風起》宣佈隱退後再度複出的作品。製片人鈴木敏夫決定採取不尋常的宣發策略，不進行任何預熱宣傳，甚至連預告片都沒有發佈，在電影首映之前沒有透露任何資訊。這樣一部吊足觀眾胃口的影片，宮﨑駿想通過它告訴觀眾些什麼呢？
文：稻垣貴俊
片名取自吉野源三郎的同名小說
電影名《蒼鷺與少年》借用了吉野源三郎（1899-1981年）1937年發表的兒童文學作品的題目。這部小說2017年改編成漫畫時就引起了巨大的反響。小說講述的是15歲的少年、「小哥白尼」本田潤一的故事，他通過在學校的經歷、和朋友的相處以及和舅舅的交流逐漸成熟，領悟了人在社會中的角色以及生存的意義。
宮﨑駿在《有書真好啊》這部著作中盡情表達了自己對兒童文學及故事的熱忱，書中兩次提及這部小說，可見他從中獲得了深刻的感悟。
然而，電影《蒼鷺與少年》並非吉野這部小說的影視化改編。
影片從響徹東京上空的空襲警報開始。1944年太平洋戰爭末期，主角牧真人在美軍的空襲中失去了母親，後跟隨經營兵工廠的父親一起疏散到小姨夏子（真人母親的妹妹）在郊外的家。真人的父親和夏子再婚，三人開始了新的生活。但是真人無法接受夏子和她腹中的新生命，在新學校的環境中也格格不入。
就在這時，真人聽到了已故母親的的呼喚——「救救我！」接著，一隻蒼鷺出現並告知真人：「你的媽媽沒有死，她在等著你去救她。」就在真人從母親的遺物中發現了小說《蒼鷺與少年》那天，夏子失蹤了。為了尋找夏子，真人走進了一座位於住宅一角的廢棄洋樓。那座洋樓是夏子的叔祖建造的，他是一個極其熱愛閱讀的人，而且也曾經在這裡失蹤。在那裡，真人遇到了蒼鷺和一個神秘人物，從此，真人跟隨他們開啟了一段前往「彼岸世界」的奇妙之旅。
據鈴木敏夫擔任責編的《吉卜力工作室物語》記載，宮﨑駿是在2016年7月把這部影片的策劃書交到鈴木手中的。影片的內容根據宮﨑駿讀到的一本「愛爾蘭人創作的兒童文學」構思而成，此前鈴木也讀過這本書，他也認為「這是一個適合在這個時代拍成長篇動畫電影的故事」。於是專案順利啟動，在電影正式開始製作後，片名才確定為《蒼鷺與少年》。
也就是說，宮﨑駿執導的電影《蒼鷺與少年》，其故事構思的靈感並非來源於吉野的同名小說。那麼，這部電影又為何要借用這個標題呢？
宮﨑駿，一位重塑故事的創作者
宮﨑駿是宏偉奇幻的童話世界的締造者，他創作的《風之谷》（1984年）、《天空之城》（1986年）、《魔法公主》（1997年）等作品觀眾耳熟能詳，同時他也是一位癡迷於閱讀古今中外故事，並得心應手地重新講述故事的創作者。從《魔女宅急便》（1989年）、《霍爾的移動城堡》（2004年），到親自擔任編劇的《借物少女艾莉緹》（2010年）和《來自紅花坂》（2011年）等作品，都是以小說或漫畫為原型創作而成的。
宮﨑駿還在《風起》（2013年）這部作品中描繪了戰鬥機設計師堀越二郎的前半生，其中穿插著堀辰雄同名小說的內容。《崖上的波妞》（2008年）以安徒生童話《小美人魚》為原型，以夏目漱石的《門》為其中的一個主題；他擔任編劇的《地海戰記》（2006年）則將娥蘇拉・勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）的同名小說和自己的漫畫作品《修那之旅》結合在一起。《龍貓》（1988年）以宮澤賢治的《橡子與山貓》，《神隱少女》（2001年）以柏葉幸子所著《霧中的奇幻小鎮》為構思的起點，作品在很大程度上受到原作的影響。
和這些作品一樣，《蒼鷺與少年》也是宮﨑駿對既有故事的重新講述。題材取自「愛爾蘭人創作的兒童文學」，即約翰・康諾利（John Connolly）於2006年發表的《失物之書》。宮﨑駿還為這本書的日譯版寫過推薦語。
在《失物之書》中，主角少年大衛的母親在1939年病故。他離開熟悉的倫敦，搬到了位於郊外的父親的再婚對象羅斯家裡。羅斯懷著大衛父親的孩子，但大衛拒絕接受繼母和同父異母的弟弟，終日把自己關在書架上滿是書的房間裡。那個房間原來是羅斯伯父的房間，他是一個喜歡閱讀的人，但在14歲時失蹤了。在夢中出現的「扭曲人」的指引下，在一個夜晚，大衛從花園進入了異世界。
母親之死、搬往郊外、新的家庭、老屋、書、失蹤的伯父、異形的存在（蒼鷺和扭曲人）、不同於現實的異世界——電影《蒼鷺與少年》和《失物之書》有著很多相似點。大衛也同樣從「扭曲人」那裡得知已故母親其實還活著，為了找回母親而開啟一段異世界的冒險之旅。那個世界裡有《小紅帽》、《糖果屋》、《白雪公主》等童話和民間故事裡的人物，在那裡所有的故事都被重新講述。
當然，宮﨑駿並非將《失物之書》的內容原封不動地搬到了螢幕上，他還將自己的半生經歷融入了故事之中。他將自己4歲時和家人一起在空襲中逃難的記憶投射到了影片的開篇部分，而他的父親也曾經營一家兵工廠。那隻不願離開真人的蒼鷺，很可能是以鈴木敏夫為原型塑造的…。
在意象的洪流中現身的宮﨑駿
如上所述，宮﨑駿在這部影片的創作中，將1937年的小說《蒼鷺與少年》和以1939年為背景的《失物之書》結合起來，並疊加了1941年出生的自己的少年時代。他講述的是真人通過異世界的冒險，重新發現自己與家庭、自己與世界之間關係的故事。也就是說，在這部影片中，曾深深打動宮﨑駿的吉野的小說《蒼鷺與少年》並未體現於故事內容，而是成為貫穿整部影片的主題。
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雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
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2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。