開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/07,
影劇

《蒼鷺與少年》：宮﨑駿用82年時間，寫給「走向災難」觀眾一部重建生活的文學

《蒼鷺與少年》：宮﨑駿用82年時間，寫給「走向災難」觀眾一部重建生活的文學
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

宮﨑駿的第12部長篇動畫電影《蒼鷺與少年》於2023年7月14日在日本上映。這部電影是宮﨑駿在完成《風起》宣佈隱退後再度複出的作品。製片人鈴木敏夫決定採取不尋常的宣發策略，不進行任何預熱宣傳，甚至連預告片都沒有發佈，在電影首映之前沒有透露任何資訊。這樣一部吊足觀眾胃口的影片，宮﨑駿想通過它告訴觀眾些什麼呢？

文：稻垣貴俊

片名取自吉野源三郎的同名小說

電影名《蒼鷺與少年》借用了吉野源三郎（1899-1981年）1937年發表的兒童文學作品的題目。這部小說2017年改編成漫畫時就引起了巨大的反響。小說講述的是15歲的少年、「小哥白尼」本田潤一的故事，他通過在學校的經歷、和朋友的相處以及和舅舅的交流逐漸成熟，領悟了人在社會中的角色以及生存的意義。

宮﨑駿在《有書真好啊》這部著作中盡情表達了自己對兒童文學及故事的熱忱，書中兩次提及這部小說，可見他從中獲得了深刻的感悟。

然而，電影《蒼鷺與少年》並非吉野這部小說的影視化改編。

影片從響徹東京上空的空襲警報開始。1944年太平洋戰爭末期，主角牧真人在美軍的空襲中失去了母親，後跟隨經營兵工廠的父親一起疏散到小姨夏子（真人母親的妹妹）在郊外的家。真人的父親和夏子再婚，三人開始了新的生活。但是真人無法接受夏子和她腹中的新生命，在新學校的環境中也格格不入。

就在這時，真人聽到了已故母親的的呼喚——「救救我！」接著，一隻蒼鷺出現並告知真人：「你的媽媽沒有死，她在等著你去救她。」就在真人從母親的遺物中發現了小說《蒼鷺與少年》那天，夏子失蹤了。為了尋找夏子，真人走進了一座位於住宅一角的廢棄洋樓。那座洋樓是夏子的叔祖建造的，他是一個極其熱愛閱讀的人，而且也曾經在這裡失蹤。在那裡，真人遇到了蒼鷺和一個神秘人物，從此，真人跟隨他們開啟了一段前往「彼岸世界」的奇妙之旅。

據鈴木敏夫擔任責編的《吉卜力工作室物語》記載，宮﨑駿是在2016年7月把這部影片的策劃書交到鈴木手中的。影片的內容根據宮﨑駿讀到的一本「愛爾蘭人創作的兒童文學」構思而成，此前鈴木也讀過這本書，他也認為「這是一個適合在這個時代拍成長篇動畫電影的故事」。於是專案順利啟動，在電影正式開始製作後，片名才確定為《蒼鷺與少年》。

也就是說，宮﨑駿執導的電影《蒼鷺與少年》，其故事構思的靈感並非來源於吉野的同名小說。那麼，這部電影又為何要借用這個標題呢？

宮﨑駿，一位重塑故事的創作者

宮﨑駿是宏偉奇幻的童話世界的締造者，他創作的《風之谷》（1984年）、《天空之城》（1986年）、《魔法公主》（1997年）等作品觀眾耳熟能詳，同時他也是一位癡迷於閱讀古今中外故事，並得心應手地重新講述故事的創作者。從《魔女宅急便》（1989年）、《霍爾的移動城堡》（2004年），到親自擔任編劇的《借物少女艾莉緹》（2010年）和《來自紅花坂》（2011年）等作品，都是以小說或漫畫為原型創作而成的。

宮﨑駿還在《風起》（2013年）這部作品中描繪了戰鬥機設計師堀越二郎的前半生，其中穿插著堀辰雄同名小說的內容。《崖上的波妞》（2008年）以安徒生童話《小美人魚》為原型，以夏目漱石的《門》為其中的一個主題；他擔任編劇的《地海戰記》（2006年）則將娥蘇拉・勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）的同名小說和自己的漫畫作品《修那之旅》結合在一起。《龍貓》（1988年）以宮澤賢治的《橡子與山貓》，《神隱少女》（2001年）以柏葉幸子所著《霧中的奇幻小鎮》為構思的起點，作品在很大程度上受到原作的影響。

和這些作品一樣，《蒼鷺與少年》也是宮﨑駿對既有故事的重新講述。題材取自「愛爾蘭人創作的兒童文學」，即約翰・康諾利（John Connolly）於2006年發表的《失物之書》。宮﨑駿還為這本書的日譯版寫過推薦語。

在《失物之書》中，主角少年大衛的母親在1939年病故。他離開熟悉的倫敦，搬到了位於郊外的父親的再婚對象羅斯家裡。羅斯懷著大衛父親的孩子，但大衛拒絕接受繼母和同父異母的弟弟，終日把自己關在書架上滿是書的房間裡。那個房間原來是羅斯伯父的房間，他是一個喜歡閱讀的人，但在14歲時失蹤了。在夢中出現的「扭曲人」的指引下，在一個夜晚，大衛從花園進入了異世界。

母親之死、搬往郊外、新的家庭、老屋、書、失蹤的伯父、異形的存在（蒼鷺和扭曲人）、不同於現實的異世界——電影《蒼鷺與少年》和《失物之書》有著很多相似點。大衛也同樣從「扭曲人」那裡得知已故母親其實還活著，為了找回母親而開啟一段異世界的冒險之旅。那個世界裡有《小紅帽》、《糖果屋》、《白雪公主》等童話和民間故事裡的人物，在那裡所有的故事都被重新講述。

當然，宮﨑駿並非將《失物之書》的內容原封不動地搬到了螢幕上，他還將自己的半生經歷融入了故事之中。他將自己4歲時和家人一起在空襲中逃難的記憶投射到了影片的開篇部分，而他的父親也曾經營一家兵工廠。那隻不願離開真人的蒼鷺，很可能是以鈴木敏夫為原型塑造的…。

在意象的洪流中現身的宮﨑駿

如上所述，宮﨑駿在這部影片的創作中，將1937年的小說《蒼鷺與少年》和以1939年為背景的《失物之書》結合起來，並疊加了1941年出生的自己的少年時代。他講述的是真人通過異世界的冒險，重新發現自己與家庭、自己與世界之間關係的故事。也就是說，在這部影片中，曾深深打動宮﨑駿的吉野的小說《蒼鷺與少年》並未體現於故事內容，而是成為貫穿整部影片的主題。


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。