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2023/10/06,
影劇

BLACKPINK成員Lisa完成三天瘋馬秀，結束感言：「有缺人的時候都可以找我！」

BLACKPINK成員Lisa完成三天瘋馬秀，結束感言：「有缺人的時候都可以找我！」
Photo Credit: lalalalisa_m

我們想讓你知道的是

BLACKPINK成員Lisa日前完成了充滿爭議的「瘋馬秀」，甚至在個人官方IG貼出數張性感照片，引起廣大網友熱議，反對者指責Lisa助長物化女性的風向，支持者則認為Lisa對自己的身體有絕對的話語權，而在「瘋馬秀」過後，Lisa本人又是怎麼說的呢？

文：韓流歐搜哇

BLACKPINK Lisa日前參演法國的《瘋馬秀》引發眾多爭議，表演結束後的感言也表示：「任何時候都可以找我！」展現自己對該表演的熱愛。

Lisa於5日上傳參與法國巴黎最著名三大秀之一的《瘋馬秀》表演照片與感言：「《瘋馬秀》是個非常驚艷的經歷，感謝讓這一切實現的大家。只要有缺人的時候都可以找我！」

作為首位在《瘋馬秀》表演的K-POP 藝人，Lisa不忌諱地上傳表演時性感火辣的照片，大膽地做自己的行為，掀起網友的熱烈討論。

Lisa在《瘋馬秀》連三天的精彩表演，BLACKPINK的成員與Lisa母親都有到場支持，其中Lisa的緋聞男友LVMH集團的三公子Frédéric Arnault也被傳出與家人一起觀賞。

《瘋馬秀》的導演Andrée Deissenberg 曾向媒體表示：

「Lisa觀賞過多次我們的演出，還曾到後台跟演員們打過招呼，當時我心裡浮現一個很不錯的想法，鼓起勇氣邀約了Lisa，她不僅爽快的答應，還提出可以不用因為她而特別訂製曲目。」

由於《瘋馬秀》的表演強調破格的裸露與性感、舞者們的服裝尺度皆為上空，因此引發女性性商品化的批評。不過有部分人認為《瘋馬秀》是激情與藝術交織的性感歌舞劇，跟一般脫衣舞秀性質不同，表演者需要經過嚴密的篩選和訓練才有機會踏上台。

部分網友指責Lisa助長物化女性的風向，但支持Lisa的粉絲則認為，Lisa對自己的身體有絕對的話語權，且希望透過Lisa的參演，歌頌女性的自由、彰顯女性的身體自主權。

Lisa這次果斷參演的行為，不少人抱持兩極的態度，也讓粉絲相當好奇Lisa未來會如何發展演藝活動。

本文經《歐搜哇》授權轉載，原文發表於此
原標題：BLACKPINK Lisa發表參演《瘋馬秀》感言！儘管爭議不斷，仍喊道「任何時候都可以找我！」

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：楊士範


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