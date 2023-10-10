紐約古根漢美術館最新發現：畢卡索早期畫作裡有隻⋯⋯可愛的狗狗？

文：博物館吧The Museum Bar

紐約古根漢美術館（Solomon R. Guggenheim Museum）在5月12日舉辦「Young Picasso in Paris（暫議：年輕的畢卡索在巴黎）」特展，展示「成為畢卡索之前的畢卡索」的創作階段，來紀念這位享譽全球的西班牙藝術大師畢卡索（Pablo Ruiz Picasso）辭世50週年。

展覽裡面有一幅畢卡索早期的作品《Le Moulin de la Galette》（繪於1900年），畫了知名的巴黎舞廳，內容是穿著時髦的男女在舞廳裡跳舞、喝酒和聊八卦，表現出巴黎第18區夜生活的情景。

Photo Credit: Solomon R. Guggenheim Museum

針對這次的展覽，這件作品特別進行了修復、清潔和檢查。不過，進行畫作檢查的時候，修復師一直覺得這幅作品左下方被認為是前方椅子靠背、或是披在椅子上外套的的前景，也就是一坨黑棕色區域，非常的特別，而且一坨深色在白色桌布旁邊格外顯眼

於是就把作品拿去做X射線螢光光譜分析。

沒想到意外的發現了……畢卡索原本在這裡畫了一隻綁著蝴蝶結的毛茸茸狗狗！

研究人員特別透過對顏料層分析，把這隻狗狗視覺化的還原了出來。

Photo Credit: Solomon R. Guggenheim Museum

雖然不能確定為什麼畢卡索會把這隻汪星人塗掉，但是研究人員推測，可能是這隻狗勾活潑的臉和醒目的紅色蝴蝶結，會讓人太出戲（分心），導致作品焦點跑掉，所以只好把狗遮起來，才能讓觀眾更仔細地欣賞構圖裡的所有人物，並且好好的體驗空間氛圍。

這幅畫目前發現還有其他被調整過的地方，也正在進行研究中。

在畢卡索這幅早期的畫裡發現這隻狗狗的身影，對研究人員來說，是更加了解畢卡索創作的過程。事實上，畢卡索修改畫作的情形也不是不常見。他在創作的時候，他時常會先畫出某些圖像，然後再改變或轉換為新的圖像或細節。不過，這次的發現，很有可能會讓這幅作品成為這種情形的最早例子 ！

值得一提的是，畢卡索經常會讓塗改的地方，還是具有「可辨識度」，似乎是要給那些會非常仔細觀看他作品的觀眾，也能有機會一窺他原本創作的圖案。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：紐約古根漢美術館最新發現！畢卡索早期的畫作裡有隻⋯⋯可愛的狗勾

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航