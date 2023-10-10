【小說】《城市與海洋》選摘：「他不像其他人，他是為自己而存在。」
我們想讓你知道的是
《城市與海洋》在2023年獲得丹麥廣播公司年度文學大獎，這本還沒有在台灣出版的作品，經由譯者進行第一章的翻譯，讓讀者一窺這個關乎地質學、母愛和性愛，也關乎男人之間的友誼的故事。
《Byen og havet》（暫譯名《城市與海洋》）一書獲得丹麥廣播公司2023年度文學大獎（DR Romanprisen）。漢譯章節經丹麥出版社Modtryk授權發表。有合作意向的出版社請聯繫Modtryk，或致信譯者：byenoghavetdk@gmail.com。
文：Keld Conradsen
譯：黃照靜
第一章
那位年長的女士郵遞來一個驚奇。它在一個六月的傍晚悄然而至，就在我剛回到公寓的時候。她記得我的姓名，她寫道，並且通過谷歌搜索找到了我的地址。她收拾舊物的時候找到一個故紙堆，我可能會對此有興趣，大多數是信件，也有些別的內容。這些舊物和艾維德有關。她是他的姑母，住在亨德里克彭脫皮丹大街，或許我還記得她。
我在對著大街的桌旁坐下，清清了喉嚨。我記得艾維德的姑母是沒錯，更令人驚訝的是她竟然沒忘掉我。我與艾維德本人多年來未曾聯絡，自從他駕船遠去。
那是和拉爾森講師爆出醜聞的同一時間。可能我是最後一個猜到這兩件事有所關聯的人。雖然艾維德和我是朋友，我結識他並不久，對他也談不上多麼了解。他這人有些神秘和異國情調，至少他的船是如此。艾維德那時住在城北頭的老碼頭，睡在一條三十五呎的帆船上。船是他某個時候在福堡買的，在夏天拖到一個島，擱在淺灘上。之後，他在一個船廠幹了一段時間的活，攢了些錢，又駕著帆船四處漂蕩了幾年，直到他到奧胡斯上岸去念建築學院的那天。
那艘帆船是一架纖細而敏捷的群島遊船，帶瑞典紅殼。奇怪的是，除了這艘船，艾維德不願在別的地方睡覺。無論他身在何處，天色多晚，他一定會設置航程回到碼頭。雖然他念的是建築學院，他顯然不需要磚頭和牆壁。有一回，他給我看了一個模型，是建築學院的作業。那是一座海灘上的博物館，由木棍和木塊建成，靈感來自於他去過的南部某個海島。島上的小木屋沒有圍牆，每個人都能看見彼此，黑夜降臨時，木屋裡的爐火亮起，就像在發光的照明場景之間走來走去。他的博物館沒有門，朝所有方向開啟。我問他，到了冬天，訪客如何取暖，又如何將沒票的人拒之門外？他只是聳聳肩，說人們可以自己進去。
那是我唯一一次在學校裡見他。我那會住在帕克學院裡的黃磚建築之一，樓宇老得就像大學裡的植物，走廊吱嘎作響。宿舍談不上多麼便利，但有個小賣部，房間窗戶寬大，帶洗手池和露台，最緊要的是租金便宜。五年前，我母親剛去世，拋下我父親，我大姐和我。一年半前，我服完兵役後剛剛搬到城裡，開始念地質學。
對我來說那是個恰如其分的學科。我專業的名稱指的是對地球的研究，但它也可以是對時間和生命的歷史的研究，以及對未來無限時空的日常交接。地球的緩慢變化為我打開了另一個世界，它本來為我所有，但未曾掌握。
我還找到一份零工，在沿海公路邊一條名為Sibirien街道盡頭的燒烤店裡。這條街將港口和城市分開。燒烤店名為「海港之光」，從那兒到集裝箱港口還有幾條街，包括瑞典街，高地街，島國街和暖國街，右邊是倉庫，左邊是搖滾俱樂部，航海俱樂部和靠近城市的賭博遊艇港口。是我的一個同學從燒烤店老闆那幫我弄到的面試，他自己不幹了。老闆名叫比約恩，開著奶油色的梅賽德斯四處閒逛，要麼就是穿著風衣晃來晃去。他像獅身人面像一般沈默地聽我說完，點點頭，就給了我那份工作。燒烤店的大多數主顧都是港口工人，上下班途中來吃個牛排三明治，烤香腸或者什麼都有的熱狗。我很快學會了如何正確地搖勻可可奶，並且按食客的意思烹制牛排和薯條。
總的來說這得靠學。如果一個人不入流，或者丟人現眼，就會被以冠冕堂皇的奧胡斯方言審讀並打上標籤。有些人既矮且壯，有些人又高又胖，有些人步行或是騎車而來，有些人騎摩托或者開車來，喧鬧地停留在燒烤店旁的一個小礫石子地裡。有些人歡樂高昂，有些人一語不發，但所有人都穿著工裝。顯然是此般氛圍令艾維德選擇停駐在這港口。有一點是肯定的：吸引他的並不是港口南端那些新的招攬昂貴遊艇的五顏六色的小房子或食肆。
但我並不是在港口結識艾維德的。我是通過烏拉才認識他。我是在凌晨三點的天堂路上的「最後的咖啡廳」認識烏拉。她剛從建築學院的一個派對過來，我是和學院裡的幾個伙計從城裡開車過來。我們排隊的時候就在樓梯上對上了眼。我們兩個神志都不太清楚，大家都明白，彼時彼地，如果一個人遇到另一個人，既然沒有立刻伸出觸角，大概率是你們有著某種共識。然後烏拉和我在咖啡廳裡碰上了，開始交談，玩得很開心，然後一同離開。我們開懷大笑，在街上閒逛，最後來到她在費德里科山街上的公寓酒後亂性，直到第二天晚餐之前。我們醒來，看著彼此，兩人似乎都無悔意，直接了當地又開始敘舊。
可能就是這種單純成了我們繼續約會的基礎。之後，某個春天晚上，我們撞見了艾維德。我們剛在烏拉床上廝混了一下午，做完飯，難得地同時離開公寓。在去向通往城裡的弗萊德里克小巷的路上，壯士路的鐵路橋盡頭，他朝我們走來。烏拉朝他揮手，停住腳。他身後那間英文二手書店讓我不合邏輯地想起了都柏林，或者可能我以前就見過他，至少我覺得他很面善。日頭漸沉，右邊的狹窄街道通向鐵路窪地。艾維德身材高瘦，輪廓分明的臉龐上長著個大鼻子。他身著藏藍色毛衣和墨綠色帆布褲，褲袋上有縫線。烏拉介紹說他是建築學院的，艾維德，那個怪人，哈，哈，專門做酸不溜秋的項目，閱讀Sandemose [1] 和Hesse [2] 的著作，住在一條帆船上，環遊了世界。
當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA