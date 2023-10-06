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2023/10/06,
社會

明揚大火4勇消公奠：總統蔡英文頒發褒揚令、屏東縣消防局長許美雪請辭獲准

明揚大火4勇消公奠：總統蔡英文頒發褒揚令、屏東縣消防局長許美雪請辭獲准
屏東明揚工廠大火造成4名消防員殉職，6日在縣立體育館舉行聯合公祭｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

上個月底，屏東明揚工廠發生大火爆炸意外，造成4名消防員不幸殉職。今（6）日屏東縣政府舉行聯合公祭典禮與追思會，總統蔡英文到場頒發褒揚令，最後說：「吉垣、寶翔、柏翰、俊儒，任務結束。」公祭後，屏東縣消防局長許美雪請辭獲准。

屏東科技產業園區上個月發生大火與爆炸意外，造成4名消防員殉職。今（6）日上午舉行聯合公奠儀式，會後屏東縣消防局長許美雪以個人規劃為由，正式請辭，並獲得縣長周春米批准。

屏東縣長周春米表示，消防局業務繁重，許美雪任職局長期間，為消防弟兄盡心盡力，經常處在身心緊繃的狀態，現在她已完成階段任務，同意許美雪的辭呈。屏東縣政府表示，許美雪將在卸下局長職務後轉任參議，由現任副局長李彬正出任代理局長，並尋覓適合的局長人選。

明揚大火殉職4消防員今公祭，蔡英文到場致意頒褒揚令

（中央社）明揚工廠大火造成4名消防員殉職，今天舉行聯合公祭，總統蔡英文南下屏東出席頒發褒揚令，蔡總統感謝4名消防弟兄盡忠職守，並強調已啟動災害調查、研議消防政策。

屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司廠房9月22日發生大火爆炸意外，造成屏東消防局屏二分隊消防員鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰、賴俊儒殉職，縣府今天在屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，並追晉為小隊長。蔡總統頒發褒揚令。

蔡總統致詞表示，4名消防弟兄盡忠職守、前進火場，守護國人生命安全，除頒發褒揚令，也代表全體國人表達最深切哀悼和感謝。這段時間台灣社會對4名弟兄有許多不捨，各界也都前來表達追思。

明揚大火公奠＿蔡英文
總統蔡英文（右2）、屏東縣長周春米（左2）出席屏東明揚大火消防員聯合公祭｜Photo Credit: 中央社

蔡總統說，前天下午當4名弟兄的移靈車隊繞行屏二分隊時，消防車鳴笛，現場警消與縣長周春米敬禮致意，沿途也有上百名鄉親前來送別；這場事故不論搜救或照護工作都很艱鉅，要感謝第一線的警消、義消、醫護人員，多日搜救尋獲最後失聯員工，也給予傷者最好照顧。

蔡總統強調，政府已啟動災害調查，釐清事故原因，各界關心的消防政策及管理機制議題，也會與家屬共同研議，撫卹慰問金從優，讓家屬可以安心生活；希望經歷這次事故的所有人都能走出傷痛，讓生活回歸平靜。

蔡總統最後向4名消防員說：「吉垣、寶翔、柏翰、俊儒，任務結束。」

明揚消防員
明揚工廠大火造成4名消防員殉職，6日在屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會｜Photo Credit: 中央社

災後檢討，行政院核定「災害防救基本計畫」

（中央社）明揚大火事故引發關注，行政院長陳建仁昨（5）日核定「災害防救基本計畫（含屏東火災未來精進策略規劃）」，未來將精進工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）5大面向。

行政院透過新聞稿指出，陳建仁5日召開會議，聽取行政院災害防救辦公室報告「災害防救基本計畫（含屏東火災未來精進策略規劃）」。

陳建仁指出，災害防救基本計畫是災害防救上位指導性的計畫，做為各部會撰擬災害防救業務計畫與地區災害防救計畫的基礎，感謝行政院政務委員吳澤成督導，災防辦統籌企劃，凝聚產官學研共識，提出「災害調適」、「數位轉型」及「強韌復原」3大方針及19項策略，做為國家未來5年災害防救基本方針與策略推動方向；此案經陳建仁核定後，將依行政程序函頒實施。

陳建仁說，惟有確實落實執行，才能彰顯計畫的價值，請各部會依計畫內容重點策略整合地方政府，並協同民間團體與產業作跨域連結，藉由法令增修、新增中長程計畫及修訂災害防救業務計畫等各種政策工具推動執行。

他表示，為跨域整合各項方針與策略，災害防救辦公室已規劃「災害防救基本計畫統合推動專案小組」，後續請持續檢視各項策略推動情形，務必使各項災防政策如期、如質完成。

至於明揚大火檢討精進措施部分，陳建仁說，簡報中已清楚分析對未來工廠化學品安全管理優先推動的課題重點，包括工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）等5大面向精進措施，上述必須搭配強力落實執行與法規增修，務實解決問題。

他也提醒，化學物質的管理相當複雜且專業，需要經濟部、內政部、勞動部及環境部等相關部會橫向勾稽、充分溝通。

陳建仁也強調企業課責的重要性，要求經濟部及勞動部會同金管會等相關機關投入必要資源與政策誘因，讓企業響應、發揮全民防災的影響力，促使企業肩負社會責任，強化以自助自救為核心價值的全民防救災。

針對工廠管理輔導及職安守護部分，陳建仁說，現行雖然都有相關法規與機制，但缺乏主導統籌與明確分工以及順暢的運作方法，請吳澤成邀集經濟部及勞動部等相關部會協助完成，並提出根本的問題解決與改善措施。

另外，陳建仁要求行政院政務委員張子敬、環境部共同參考先進國家作法，提出化學雲精進改善措施。

監委申請自動調查，考究火災原因、人力與裝備數量

監委王麗珍、葉大華、張菊芳等人昨（5）日說，屏東明揚公司發生重大火災工安事故，10人死亡，包含4名消防隊員殉職，多人輕重傷，火災發生原因為何，現場消防人力、裝備是否足夠，已申請自動調查。

監察委員王麗珍、葉大華、張菊芳透過新聞稿表示，屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司，9月22日傍晚發生火災引發嚴重爆炸，因廠區範圍大，火勢延燒28小時後始撲滅，更造成10死慘劇，其中更有4名消防員不幸殞命。

監委說，這次火災造成人員死傷嚴重，火災發生原因為何、火災發生時權責機關在現場指揮及救災程序有無符合流程；現場消防人員的人力、裝備，以及救災知識與專業訓練是否足夠，都有待調查。

監委指出，明揚國際科技屏東廠內存放大量化學物品，掌握廠區內必要資訊對於救災實為重要，並攸關現場指揮、救災程序及消防人員生命安全，相關資訊是否確實依法揭露，並指派專人到現場協助救災；各權責主管機關對於該廠的消防安全、勞動檢查、毒性化學物列管等有無善盡監督與稽查責任，都將深入調查。


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