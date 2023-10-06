明揚大火4勇消公奠：總統蔡英文頒發褒揚令、屏東縣消防局長許美雪請辭獲准
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上個月底，屏東明揚工廠發生大火爆炸意外，造成4名消防員不幸殉職。今（6）日屏東縣政府舉行聯合公祭典禮與追思會，總統蔡英文到場頒發褒揚令，最後說：「吉垣、寶翔、柏翰、俊儒，任務結束。」公祭後，屏東縣消防局長許美雪請辭獲准。
屏東科技產業園區上個月發生大火與爆炸意外，造成4名消防員殉職。今（6）日上午舉行聯合公奠儀式，會後屏東縣消防局長許美雪以個人規劃為由，正式請辭，並獲得縣長周春米批准。
屏東縣長周春米表示，消防局業務繁重，許美雪任職局長期間，為消防弟兄盡心盡力，經常處在身心緊繃的狀態，現在她已完成階段任務，同意許美雪的辭呈。屏東縣政府表示，許美雪將在卸下局長職務後轉任參議，由現任副局長李彬正出任代理局長，並尋覓適合的局長人選。
明揚大火殉職4消防員今公祭，蔡英文到場致意頒褒揚令
（中央社）明揚工廠大火造成4名消防員殉職，今天舉行聯合公祭，總統蔡英文南下屏東出席頒發褒揚令，蔡總統感謝4名消防弟兄盡忠職守，並強調已啟動災害調查、研議消防政策。
屏東科技產業園區內的明揚國際科技公司廠房9月22日發生大火爆炸意外，造成屏東消防局屏二分隊消防員鍾吉垣、施寶翔、陳柏翰、賴俊儒殉職，縣府今天在屏東縣立體育館舉行聯合公祭典禮及追思會，並追晉為小隊長。蔡總統頒發褒揚令。
蔡總統致詞表示，4名消防弟兄盡忠職守、前進火場，守護國人生命安全，除頒發褒揚令，也代表全體國人表達最深切哀悼和感謝。這段時間台灣社會對4名弟兄有許多不捨，各界也都前來表達追思。
蔡總統說，前天下午當4名弟兄的移靈車隊繞行屏二分隊時，消防車鳴笛，現場警消與縣長周春米敬禮致意，沿途也有上百名鄉親前來送別；這場事故不論搜救或照護工作都很艱鉅，要感謝第一線的警消、義消、醫護人員，多日搜救尋獲最後失聯員工，也給予傷者最好照顧。
蔡總統強調，政府已啟動災害調查，釐清事故原因，各界關心的消防政策及管理機制議題，也會與家屬共同研議，撫卹慰問金從優，讓家屬可以安心生活；希望經歷這次事故的所有人都能走出傷痛，讓生活回歸平靜。
蔡總統最後向4名消防員說：「吉垣、寶翔、柏翰、俊儒，任務結束。」
災後檢討，行政院核定「災害防救基本計畫」
（中央社）明揚大火事故引發關注，行政院長陳建仁昨（5）日核定「災害防救基本計畫（含屏東火災未來精進策略規劃）」，未來將精進工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）5大面向。
行政院透過新聞稿指出，陳建仁5日召開會議，聽取行政院災害防救辦公室報告「災害防救基本計畫（含屏東火災未來精進策略規劃）」。
陳建仁指出，災害防救基本計畫是災害防救上位指導性的計畫，做為各部會撰擬災害防救業務計畫與地區災害防救計畫的基礎，感謝行政院政務委員吳澤成督導，災防辦統籌企劃，凝聚產官學研共識，提出「災害調適」、「數位轉型」及「強韌復原」3大方針及19項策略，做為國家未來5年災害防救基本方針與策略推動方向；此案經陳建仁核定後，將依行政程序函頒實施。
陳建仁說，惟有確實落實執行，才能彰顯計畫的價值，請各部會依計畫內容重點策略整合地方政府，並協同民間團體與產業作跨域連結，藉由法令增修、新增中長程計畫及修訂災害防救業務計畫等各種政策工具推動執行。
他表示，為跨域整合各項方針與策略，災害防救辦公室已規劃「災害防救基本計畫統合推動專案小組」，後續請持續檢視各項策略推動情形，務必使各項災防政策如期、如質完成。
至於明揚大火檢討精進措施部分，陳建仁說，簡報中已清楚分析對未來工廠化學品安全管理優先推動的課題重點，包括工廠管理輔導、消防安全、職安守護及化學雲優化、企業課責（自主防災）等5大面向精進措施，上述必須搭配強力落實執行與法規增修，務實解決問題。
他也提醒，化學物質的管理相當複雜且專業，需要經濟部、內政部、勞動部及環境部等相關部會橫向勾稽、充分溝通。
陳建仁也強調企業課責的重要性，要求經濟部及勞動部會同金管會等相關機關投入必要資源與政策誘因，讓企業響應、發揮全民防災的影響力，促使企業肩負社會責任，強化以自助自救為核心價值的全民防救災。
針對工廠管理輔導及職安守護部分，陳建仁說，現行雖然都有相關法規與機制，但缺乏主導統籌與明確分工以及順暢的運作方法，請吳澤成邀集經濟部及勞動部等相關部會協助完成，並提出根本的問題解決與改善措施。
另外，陳建仁要求行政院政務委員張子敬、環境部共同參考先進國家作法，提出化學雲精進改善措施。
監委申請自動調查，考究火災原因、人力與裝備數量
監委王麗珍、葉大華、張菊芳等人昨（5）日說，屏東明揚公司發生重大火災工安事故，10人死亡，包含4名消防隊員殉職，多人輕重傷，火災發生原因為何，現場消防人力、裝備是否足夠，已申請自動調查。
監察委員王麗珍、葉大華、張菊芳透過新聞稿表示，屏東科技產業園區內的明揚國際科技股份有限公司，9月22日傍晚發生火災引發嚴重爆炸，因廠區範圍大，火勢延燒28小時後始撲滅，更造成10死慘劇，其中更有4名消防員不幸殞命。
監委說，這次火災造成人員死傷嚴重，火災發生原因為何、火災發生時權責機關在現場指揮及救災程序有無符合流程；現場消防人員的人力、裝備，以及救災知識與專業訓練是否足夠，都有待調查。
監委指出，明揚國際科技屏東廠內存放大量化學物品，掌握廠區內必要資訊對於救災實為重要，並攸關現場指揮、救災程序及消防人員生命安全，相關資訊是否確實依法揭露，並指派專人到現場協助救災；各權責主管機關對於該廠的消防安全、勞動檢查、毒性化學物列管等有無善盡監督與稽查責任，都將深入調查。
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA