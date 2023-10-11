跨文化團隊溝通管理五步驟：第一步要先拿掉每個人心中的「文化濾鏡」
我們想讓你知道的是
以跨文化溝通為工具舉例，你可先判對對方為低情境，或是高情境的溝通文化。高情境在很多一樣的情境時，一句話能夠代表不同意思，但對於低情境的國家好的溝通就是說清楚講明白，不要有太多詮釋或誤解的空間。若今天你的團隊同時有橫跨高低情境的團隊成員，就需要調整你的溝通風格，使用「低情境」溝通方式把事情說明白，尤其是會議紀錄。
文：Rae Chen
當你必須要領導一個全球化的跨國團隊時，跨文化溝通就會是一個關鍵的技能。
然而，跨文化溝通也時常面臨許多挑戰，像是誤解、衝突和刻板印象等。要如何提高你的溝通技巧，並與來自不同背景、價值觀和觀點的人建立信任和融洽的關係？以下是五步驟，幫助你有效地跨文化溝通。
第一步，認知到文化的不同
人類學家Kevin Avruch與Peter Black説，每個人就好像帶著自己文化形成的「濾鏡」在看著世界，使用習慣的文化處理資訊，並且賦予每件事的意義，也就是說，文化是我們所看見、理解以及如何表達自己的核心。
「文化」 不單純是指國家的不同，區域也會有差異這樣的主題，像是每到端午節的南北粽等等，所以第一步先認知到文化的不同是非常重要的。而世界觀也不是指對於各地區的偏見，但我們要先看見自己的成見。
文化就像是馬賽克、冰山，有許多表面看不見的行為與習慣，就像是水中游泳的魚，無法辨認水的模樣一樣，我們時常不知道文化正在影響我們。甚至，我們有時候不知道我們有與他人不同的文化價值觀或假設，所以在認識不同文化前，別太快貼上標籤。在跨文化溝通時，延續剛剛的譬喻，要先提醒自己在水中，若以陸上動物視角來觀察時，我們也會發現自己也是多面向的，也會有文化差異。
為了提高跨文化溝通，首先需要了解自己的文化假設、偏見和偏好。可以問問自己是如何表達自己、聆聽、給予反饋、談判或解決衝突的呢？這些行為如何反映你的文化規範和價值觀？這些行為與其他文化的規範和價值觀有何不同或衝突？
同時，也要學習和了解你互動的人的文化。不限於知道一些基本的事實和禮儀，還要理解他們的溝通模式、期望和偏好。他們如何使用語言和非語言提示，例如語氣、手勢、眼神交流或沉默？他們如何看待時間、階層、關係或情感等主題？他們如何應對模糊、不確定或風險？通過對自己和他人的文化認知，你可以避免刻板印象和一般化，展現尊重和好奇心，並避免將自己的溝通風格強加於他人或基於它來判斷他人。
實務上，有一些員工散佈在全球的公司，他們也會舉辦領導層的聚會活動，透過這些活動，讓人們從中獲得的對自己和他人文化的理解，也因此改變之後的看待彼此與互動的方式。讓團隊可以提高生產力，增加合作精神。
第二步，適應不同的溝通方式
我們一直都在與他人溝通，不論是在家裡、工作場所、所屬的團體與社群。不管我們認為自己多麼了解對方，溝通都是困難的，例如，我們經常聽到像「他不懂」或「她沒有真正理解我想說的」。通常溝通發生問題，「文化」往往是根源。
提高跨文化溝通的第二步是當面對不同的情境、對象時調整你的溝通風格，包含語言、語氣、肢體語言和行為等。例如，根據文化和溝通的目的，你可能需要更直接或間接、正式或非正式、主動或合作。通過調整你的溝通風格，你可以提高你的清晰度、可信度和融洽度。
以 Netflix《零規則》共同作者艾琳・梅爾著作《文化地圖》內所提到跨文化溝通為工具舉例，你可先判對對方為低情境，或是高情境的溝通文化。
高情境 （High-context）就是較為關係導向的社會，在很多一樣的情境時，一句話能夠代表不同意思，認為好的溝通是細膩、多層次的，有些事情「盡在不言中」。代表國家為亞洲與中東國家。對於高情境文化共識，要多多提問釐清、從肢體語言找線索、向在地人請教。
而對於低情境（Low-context）的國家，像是美國、荷蘭、加拿大等，他們認為好的溝通是簡單明瞭，說清楚講明白，不要有太多詮釋或誤解的空間。與低情境文化共識時要具體說明目標、明確表達意見、覆述聽到的內容、摘要重點、發信，不清楚就要確認。
若今天你的團隊同時有橫跨高、低情境的團隊成員時，你就需要調整你的溝通風格，使用「低情境」的溝通方式，把事情說明白，尤其是會議紀錄。
第三步，面對歧異時，尋求回饋以及清楚對焦
跨文化溝通時要保持開放的態度與專注，若有你不確定或是感到困惑的部分，就要趕快提問，或是確認雙方的理解程度。同時，這也代表要以具備建設性與尊重的方式給予對方反饋及對焦，避免自己做假設或是判斷。
實務上，在跨文化團隊協作時，有幾個方式可以幫助你更好的溝通：
- 當有人強烈反對我的意見時，可以先停下來想一下，對方是否定我，還是否定我的意見？協助自己看見不同的可能性。
- 將反對意見去識別化，像是運用匿名投票，或是使用便利貼收集想法等。
- 在會議中指定某人扮演「魔鬼代言人」（Devil’s advocate），促使他們提出反對或質疑的觀點，變成會議的設計之一。
可以採用焦點討論法（ORID）來協助自己面對跨文化協作時的衝突與溝通
- Objective 客觀：我看到什麼、我聽到什麼？
- Reflective 反應：我對這個客觀事實有什麼感受？
- Interpretive 詮釋：這個客觀事實對我有什麼意義？這怎麼影響你的工作？
- Decisional 決策：未來若是有衝突或與他人意見相左時，你會做什麼樣不同的選擇？
第四步，積極式聆聽與開放式提問，接受多樣性和學習
積極聆聽是在職場發展成功的跨文化溝通的重要步驟。通過積極地聆聽講話者，您可以建立信任並建立關係，因為他們知道您真的在聽他們所說的話。除了傾聽外，它還需要特別注意非語言的線索，包括身體語言、語調和文化特點。通過實踐主動聆聽，我們可以展現尊重、提高理解能力，並培養一個有效溝通的文化。
建立開放的心態，對於彌補對於促進跨文化理解至關重要。人類學家 Avruch 和 Black 指出，當我們面對一個我們不理解的互動時，人們傾向於將其他參與者解釋為「反常」、「奇怪」 或 「錯誤」。如果放縱這種傾向，它會在個人層面上導致偏見。
如果這種傾向有意識或無意識地融入組織結構中，那麼偏見就會在會變得在各種面向根深蒂固，所以要提高跨文化協作的重要步驟之一就是對人和文化之間的差異和相似性保持積極和欣賞的態度，並認識到他們帶來的價值和潛力，運用開放式提問去激發更多合作的可能。
最後，培養跨文化能力，彈性調整領導風格
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA