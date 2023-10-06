亞運第16金！輕艇好手張筑涵1分49秒51無罰秒完賽，摘個人首面亞運金牌，直呼「夢想成真」
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杭州亞運場上再傳捷報，台灣輕艇好手張筑涵在女子激流標竿K1決賽中，以1分49秒51無罰秒的成績奪得金牌。賽後張筑涵感嘆在台灣訓練場所少，又加上疫情難以出國練習，獎牌得來不易。她也感念已逝的啟蒙教練李榮溫，希望替祂完成奧運夢。
（中央社）台灣輕艇選手張筑涵今（6）日在杭州亞運女子激流標竿K1決賽登場，繳出1分49秒51，中國選手李露雖以1分48秒22完賽，但遭罰2秒，最終由張筑涵拿下金牌，這也是台灣在這次亞運第16金。
張筑涵2014年仁川亞運曾奪得銀牌，2018年雅加達亞運則獲得銅牌，今天再搶下個人生涯亞運首面金牌。
張筑涵摘金：「不敢相信，像夢一樣」，為已逝教練圓夢
從一度無緣杭州亞運，台灣輕艇選手張筑涵因賽事延期獲得機會，歷經全運會斷槳錯失金牌，她今天在杭州亞運女子激流標竿K1摘金，完成已逝教練夢想，直呼「不敢相信，像夢一樣」。
杭州亞運女子輕艇激流標竿K1決賽今天下午登場，比賽在水流湍急賽道進行，總長約200多公尺，設有16至25個水門，選手必須按照水門號碼順序以及正確方向通過各個水門，過水門時，不得碰觸門桿，否則會罰2秒，選手最終完賽時間和罰秒相加後總得分，分數最低者，名次在前。
張筑涵決賽在7名選手中排第6位出發，以109秒51、沒有任何罰秒完賽，壓軸登場的中國選手李露雖繳出108秒22，但通過第20個水門時被罰2秒，張筑涵最終以0.71秒之差，帶走金牌。
繼2014年仁川亞運銀牌、2018年雅加達亞運銅牌後，張筑涵終於奪得個人亞運首金，她在看到成績當下一度不敢置信，賽後接受媒體聯訪直呼：「跟夢一樣，沒想過會拿過第1，想說應該就是前3，原本想拚拚，能不能拚第2名，第1名真的是夢想成真。」
張筑涵是台灣第1名登上奧運殿堂的輕艇激流好手，但東京奧運後並不順遂，一度萌生放棄念頭，從亞運國手選拔資格失而復得，到今年全國運動會斷槳錯失金牌，讓她哭成淚人兒，在家人幫助下才重拾自信。
4度參加亞運的張筑涵原本抱持著最後1次參加亞運的心情參賽，奪金後回想起一路走來不容易，忍不住落淚，受訪提到家人時還一度哽咽。
張筑涵說：「台灣沒什麼場地可以訓練，原本說宜蘭、台中要蓋場地，但也沒有，我們訓練真的很辛苦，除了台灣一般天然場地外，只能出國訓練，加上前幾年疫情沒辦法出國訓練，覺得這塊金牌得來不易。」
張筑涵特別提到，啟蒙教練李榮溫在輕艇運動付出很多，但在東京奧運前腦溢血過世，「我上東奧，教練也沒看到，很希望能完成教練的夢想」。
張筑涵站在頒獎台上，開心地輕咬著金牌，她表示，這面金牌代表自己多年付出獲得肯定，並期待未來輕艇激流界有更好成績。
張筑涵收下金牌後，臉上多了自信，原本在國際賽退役想法似乎在奪金那一刻煙消雲散，她表示，未來如果能划，她將會繼續划，後續將赴日本移地訓練，預計10月底參加巴黎奧運資格賽，力拚最後1屆奧運。
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責任編輯：王昱晴
核稿編輯：楊士範
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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