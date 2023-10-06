亞運第16金！輕艇好手張筑涵1分49秒51無罰秒完賽，摘個人首面亞運金牌，直呼「夢想成真」

（中央社）台灣輕艇選手張筑涵今（6）日在杭州亞運女子激流標竿K1決賽登場，繳出1分49秒51，中國選手李露雖以1分48秒22完賽，但遭罰2秒，最終由張筑涵拿下金牌，這也是台灣在這次亞運第16金。

張筑涵2014年仁川亞運曾奪得銀牌，2018年雅加達亞運則獲得銅牌，今天再搶下個人生涯亞運首面金牌。

台灣輕艇好手張筑涵6日在亞運女子激流標竿K1決賽以1分49秒51的成績奪金，於頒獎典禮咬金牌慶祝｜Photo Credit: 中央社

張筑涵摘金：「不敢相信，像夢一樣」，為已逝教練圓夢

從一度無緣杭州亞運，台灣輕艇選手張筑涵因賽事延期獲得機會，歷經全運會斷槳錯失金牌，她今天在杭州亞運女子激流標竿K1摘金，完成已逝教練夢想，直呼「不敢相信，像夢一樣」。

杭州亞運女子輕艇激流標竿K1決賽今天下午登場，比賽在水流湍急賽道進行，總長約200多公尺，設有16至25個水門，選手必須按照水門號碼順序以及正確方向通過各個水門，過水門時，不得碰觸門桿，否則會罰2秒，選手最終完賽時間和罰秒相加後總得分，分數最低者，名次在前。

張筑涵決賽在7名選手中排第6位出發，以109秒51、沒有任何罰秒完賽，壓軸登場的中國選手李露雖繳出108秒22，但通過第20個水門時被罰2秒，張筑涵最終以0.71秒之差，帶走金牌。

張筑涵以1分49秒51的成績摘金，賽後接受媒體聯訪時說：「第1名真的是夢想成真。」｜Photo Credit: 中央社

繼2014年仁川亞運銀牌、2018年雅加達亞運銅牌後，張筑涵終於奪得個人亞運首金，她在看到成績當下一度不敢置信，賽後接受媒體聯訪直呼：「跟夢一樣，沒想過會拿過第1，想說應該就是前3，原本想拚拚，能不能拚第2名，第1名真的是夢想成真。」

張筑涵是台灣第1名登上奧運殿堂的輕艇激流好手，但東京奧運後並不順遂，一度萌生放棄念頭，從亞運國手選拔資格失而復得，到今年全國運動會斷槳錯失金牌，讓她哭成淚人兒，在家人幫助下才重拾自信。

4度參加亞運的張筑涵原本抱持著最後1次參加亞運的心情參賽，奪金後回想起一路走來不容易，忍不住落淚，受訪提到家人時還一度哽咽。

張筑涵說：「台灣沒什麼場地可以訓練，原本說宜蘭、台中要蓋場地，但也沒有，我們訓練真的很辛苦，除了台灣一般天然場地外，只能出國訓練，加上前幾年疫情沒辦法出國訓練，覺得這塊金牌得來不易。」

張筑涵特別提到，啟蒙教練李榮溫在輕艇運動付出很多，但在東京奧運前腦溢血過世，「我上東奧，教練也沒看到，很希望能完成教練的夢想」。

張筑涵站在頒獎台上，開心地輕咬著金牌，她表示，這面金牌代表自己多年付出獲得肯定，並期待未來輕艇激流界有更好成績。

張筑涵收下金牌後，臉上多了自信，原本在國際賽退役想法似乎在奪金那一刻煙消雲散，她表示，未來如果能划，她將會繼續划，後續將赴日本移地訓練，預計10月底參加巴黎奧運資格賽，力拚最後1屆奧運。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範