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TNL+ 2023/10/07,
歐洲

瑞典幫派利用Spotify洗錢、吸納青少年進行毒品交易，他們是怎麼做到的？

瑞典幫派利用Spotify洗錢、吸納青少年進行毒品交易，他們是怎麼做到的？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

受訪的警方調查人員向《瑞典日報》表示，自己2021年時就已經聯繫Spotify，想要了解並且討論幫派透過音樂平台洗錢的問題，但Spotify從未回覆他。該名調查人員也表示，「Spotify已經成為幫派的洗錢機器，與幫派的犯罪行有直接的關聯。」

文：賴明君

幫派贊助唱「黑幫饒舌」的歌手，以進行洗錢

《瑞典日報》（Svenska Dagbladet）日前揭露，瑞典的幫派集團將毒品交易、搶劫、詐欺，以及接案殺人所獲得的傭金，以加密貨幣的形式，贊助Spotify上與幫派有聯繫的音樂創作者。音樂創作者在Spotify撥款後，抽取傭金，再將這些「已經洗乾淨」的錢匯給幫派成員。

《瑞典日報》也指出，有些所謂的「音樂創作者」，其實就是幫派成員自己在Spotify上設立的帳號。他們透過這個音樂串流平台，將犯罪所獲得的款項，轉換為歌手進行音樂創作所獲得的報酬。

該篇報導與4名幫派成員，以及一名瑞典警方調查人員進行查證，有幫派成員向《瑞典日報》表示，「我可以百分之百肯定，這種情況會持續下去，因為我自己就參與其中。」他表示自己的團隊從2019年開始透過Spotify洗錢，當時「黑幫饒舌」（ganster rap）開始在瑞典流行起來，並且贏得音樂獎項。「我們付費給某些唱黑幫饒舌的歌手，他們有系統地替我們辦事。」

幫派成員向該報指出，之所以選擇以比特幣等加密貨幣進行支付，是為了增加款項被追蹤的難度。而他也表示，幫派贊助給音樂創作者的費用，替其在音樂平台創造了相當高的流量，讓這些音樂人的作品在排行榜上名列前茅，進而為他們帶來更多來自真實聽眾的流量。《瑞典日報》指出，在瑞典，音樂創作人的作品若累積到100萬次的播放量，就能從Spotify獲得4萬至6萬瑞典克朗（約新台幣11.68萬至17.52萬元）的報酬。

受訪的警方調查人員向《瑞典日報》表示，自己2021年時就已經聯繫Spotify，想要了解並且討論幫派透過音樂平台洗錢的問題，但Spotify從未回覆他。該名調查人員也表示，「Spotify已經成為幫派的洗錢機器，與幫派的犯罪行有直接的關聯。」

在《瑞典日報》發布報導後，Spotify發聲明表示，「人為操縱流量是所有串流影音媒體所面臨的挑戰，而Spotify正在努力解決這個問題」。該聲明也提到，「Spotify上所有的播放量中，只有不到1％確定是人為操縱的，且平台在確定其為虛假的流量後，會立即停止任何款項的支付。」

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