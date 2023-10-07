Disney +《洛基》第二季：在幾名核心角色中，湯姆希德斯頓反而是最沒戲唱的

文：出前一廷

在電影《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的評價失利後，可說使漫威電影宇宙陷入一定程度的危機，在這部片明明與第五、六階段的多元宇宙主線息息相關的情況下，卻難以像是片名那樣，為觀眾掀起一股狂熱的期待感，反倒只叫人意興闌珊，因此也使這條多元宇宙的未來之路，不免顯得有些前途難料。

而在扳回一城的《星際異攻隊3》，以及再度叫人失望的《秘密入侵》後，《洛基》第二季的表現，則被普遍視為漫威電影宇宙的關鍵一搏。

除了這個從第一階段便已登場的角色，實在不容再有閃失，再加上《洛基》第二季同樣與多元宇宙主線密切相關，是以也更讓本劇的表現，使所有漫威支持者都在期待的同時，卻也不免稍感緊張。

Photo Credit: Disney+ 《洛基》第二季劇照

《洛基》本季的前三分之二：有樂趣、讓觀眾保持高度好奇心

所幸的是，至少就目前已提供給部分評論觀賞的第二季1至4集，也就是本季的前三分之二內容來看，《洛基》第二季確實令人鬆了一口氣，維持著相當程度的樂趣，使觀眾在那些不時令人意外的發展裡，始終對情節保持著高度好奇心。

事實上，打從緊接上季結局的開頭，《洛基》第二季便以一個意料之外的發展，讓人察覺原來上一季的結尾，其真正的狀況恐怕與絕大多數人以為的都不一樣，接著再環繞上季留下那些懸而未決的情節，迅速抓住了觀眾的注意力。

就此，帶來一個更為迫切的危機，並將前四集的主要情節全都給扣在上頭，於第四集結尾時，帶來一個吊足胃口，換做其它影集，應該都會把這種情節給放在最後一集中的重大發展。

Photo Credit: Disney+ 《洛基》第二季劇照

喬納森梅傑斯演技驚人、關繼威一登場便是焦點

至於角色刻劃方面，像是歐文威爾森（Owen Wilson）飾演的莫比烏斯、蘇菲雅迪馬蒂諾（Sophia Di Martino）飾演的希薇、古古瑪芭塔勞（Gugu Mbatha-Raw）飾演的洛斯蕾爾，甚至是分鐘小姐這些延續自上季的角色，也都有著頗為搶眼的表現，劇本也確實為他們打造了明確的發展弧線，讓人好奇他們的過去與未來。

而在新登場的角色裡，像是早在《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》的隱藏片段中，便已先行登場的另一個變體版本「康」，也就是同樣由喬納森梅傑斯（Jonathan Majors）所飾演的維克多泰姆利，便再一次展現他的驚人演技，帶來又一個極為不同的「康」，並在相關情節部分，同樣為觀眾帶來接二連三的意外感，比起《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》裡的「征服者康」而言，也明顯是個更加有趣的角色。

不過，若要提到《洛基》第二季最為搶眼的角色，則還是當屬關繼威飾演的「銜尾蛇」O.B. 一角。雖然他的戲份並不算多，但只要他一登場，便總是能吸引走觀眾的注意力，而且就角色設定而言，甚至還有點像是《七寶奇謀》裡的他長大以後，被時間變異管理局招募（或抓來）似的，在十分討喜之餘，甚至也帶給觀眾一種懷念而開心的感受。

Photo Credit: Disney+ 《洛基》第二季劇照

Photo Credit: Disney+ 《洛基》第二季劇照

洛基卻缺乏角色弧線

但就這個部分而言，或許也正是《洛基》第二季，可能會在某些觀眾眼中的一個重大缺點。是的。在上面聊到的角色裡，之所以沒有提及湯姆希德斯頓（Tom Hiddleston）飾演的洛基，是因為在這一季的幾名核心角色中，他算是最缺乏明確角色弧線的人物。

雖然他確實仍是主角沒錯，但是與他有關的戲份，幾乎都環繞在阻止劇情主要的危機上頭，相對於其他角色同時還得面對自己的問題，也讓洛基顯得比較沒戲可唱，最後也使第二季在與第一季相較下，變成比較接近群戲般的作品，而不像是劇名那樣，如此地聚焦在「洛基」上頭。

不過平心而論，《洛基》第二季前四集的表現卻也仍是足夠出色，更別說我們也還不知道最後兩集會是什麼狀況，因此也難以斷言洛基的主角地位，是否會在後面才被進一步強調出來。

相同地，不管是延續自上一季的某些謎團，或者是本季才又出現的未解之祕，也都同樣還有待最後兩集上線，才能讓我們得知一切是否有個同樣令人滿意的解答（當然，有些地方說不定得要留待有可能推出的第三季才能揭曉）。

但無論如何，從前四集來看，就算第二季或許無法像第一季那樣，為觀眾帶來那麼多的新鮮感，不過就整體而言，卻也還是足以令人看得開心。

無論是演員們的表現，或是讓人目不暇給的熱鬧情節，都能夠為你帶來一段快樂的追劇時光，就連比起多元宇宙來說，似乎更聚焦在時空穿梭的情節，也讓人可以更集中在本劇的故事裡，暫且不用受到太多硬要塞進去的電影宇宙連結所打擾。

好好放鬆，享受即將到來的追劇樂趣。如果可以的話，能在《洛基》第二季上線以前，稍微複習一下第一季的劇情，喚醒你對某些角色的回憶，那麼肯定就再好不過了。

本文經電影神搜授權轉載，原文刊載於此

原文標題：Disney +《洛基》第二季開箱劇評：漫威電影宇宙的矚目焦點，有了一個讓人鬆口氣的有趣開始

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九