美國眾議院議長誰來當？前總統川普表示有意「暫代」議長一職，但仍將重心放在總統大選

（中央社）美國有線電視新聞網（CNN）等多家美媒今（6）日報導，前總統川普（Donald Trump）表示願意暫代聯邦眾議院議長一職，恐讓當前紛亂的眾院亂上加亂。

共和黨籍的眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）本週遭黨內極右派無情的歷史性倒戈，被拉下議長寶座。極右派指控麥卡錫接連違背承諾，更不滿他與民主黨合作通過臨時撥款法案沒讓聯邦政府停擺。

川普告訴福斯新聞（Fox News）：「因我在國會有很多朋友，所以我一直被問到能否出任『團結者』的角色。如果選不出人，他們問我是否考慮暫代議長，直到他們選出議長，反正我也在選總統。」

「他們問我是否可以為了黨內而暫代議長，直到他們有結論為止。我這麼做並不是我主動想當，而是如果他們無法下決定，必要的話我願暫代。」

川普還說，如果黨內無法達成共識，他一暫代可能得要「30天，60天或90天」。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普先前說他沒想要競選議長，並表示他的重點是在明年競選總統。 然而他先前曾表示，在共和黨人尋求團結選出新領袖之際，他將「盡一切努力提供協助」。

不過共和黨籍前聯邦眾議員康斯塔克（Barbara Comstock）告訴CNN，川普不符眾院議長資格，因為他已被控刑事罪名。

康斯塔克說：「不幸的是，他不了解眾院規定，那就是如果被起訴，就不能擔任眾議院領導職務。」

川普被起訴密謀推翻拜登贏得2020年總統大選的選舉結果，全案已訂於明年3月在華府的法院開庭。

其他針對川普的刑事案件，還包括被控為推翻2020年總統大選喬治亞州的開票結果，而在喬治亞州遭起訴敲詐勒索，以及明年5月在佛羅里達州因不當處理政府最高機密文件而受審。

川普和他的兩個兒子目前還在紐約面臨民事欺詐的審訊，被控浮報房地產和金融資產價值，以獲得更優惠的銀行貸款和保險條件。

CNN：前前議長裴洛西的禮遇辦公室遭收回，麥卡錫是幕後推手

2名共和黨消息人士透露，暫代美國聯邦眾議院議長的麥亨利，把前眾院議長裴洛西和前眾院民主黨領袖霍耶爾趕出禮遇辦公室，幕後運作者就是稍早被罷的眾院議長麥卡錫。

「有線電視新聞網」（CNN）報導，共和黨籍路易斯安納州聯邦眾議員葛瑞夫斯（Garret Graves）今天告訴媒體，麥卡錫（Kevin McCarthy）將搬進麥亨利（Patrick McHenry）命令裴洛西（Nancy Pelosi）騰出的禮遇辦公室。

葛瑞夫斯說：「現在的情況是，裴洛西的辦公室如今是前議長（麥卡錫）的了。裴洛西和其他民主黨人鐵了心要新的…議長，那就讓麥卡錫去用她現在的辦公室。」

與裴洛西及霍耶爾（Steny Hoyer）接近的消息人士表示，這是為報復昨天投票同意罷免麥卡錫的民主黨人。

麥卡錫和麥亨利都未回覆記者詢問。

霍耶爾辦公室當地時間4日對CNN證實，眾院共和黨高層也把霍耶爾趕出在眾院的禮遇辦公室。

共和黨籍前眾議院議長麥卡錫的辦公室｜Photo Credit: GettyImages

「紐約時報」指出，裴洛西與霍耶爾被收回的是俗稱「私密小窩」（hideaways）的禮遇辦公室；仍保有眾議員身分的裴洛西與霍耶爾，兩人的正式辦公室沒有變動。

禮遇辦公室是國會山莊內一些高檔的小套房，離眾議院議事大廳和所有活動會場都很近，可作為眾院全體表決空檔時休息或下班後與同僚小聚。這類辦公室屬於參、眾兩院領袖的福利，通常眾院議長也會分配給前手作為禮遇。

裴洛西之前擔任議長時就曾給共和黨籍前手哈斯特爾特（Dennis Hastert）禮遇辦公室，麥卡錫今年初接任議長後也蕭規曹隨，分別給裴洛西及霍耶爾這份禮遇。

「華盛頓郵報」指出，麥卡錫沒有議長身分的拘束後開始爆料，首度披露今年初角逐議長時曾垂詢當時還沒卸任的裴洛西，該否修改眾院規則允許只需任何一名議員即能提出罷免議長動議，裴洛西當時要他放心，若遭罷免時定會予以相挺，結果昨天麥卡錫罷免表決時，裴洛西缺席。

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責任編輯：王昱晴

核稿編輯：楊士範