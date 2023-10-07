罰六萬護一生？實境節目《嗨！營業中2》走入山林，立委陳椒華爆涉違法開墾嫌疑
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水土保持法的罰緩金額為新台幣6萬至30萬元。苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，全台許多縣市都有這種大型違法開發，但政府常常只依最低標準象徵性罰6萬元，網友們戲稱這叫「罰6萬護一生」，對節目單位或有錢的開發商而言不痛不癢，應連續重罰並限時改善，甚至要將節目收益列為「不法所得」追加罰緩。
環境資訊中心記者 那滈報導
實境節目走入山林，卻被爆出破壞水土保持嫌疑。立委陳椒華和苗栗環團上月28日開記者會指控，知名實境節目《嗨！營業中2》在苗栗造橋鄉農地違建餐廳和民宿進行拍攝，濫伐苗栗1.2萬坪原始森林，違反水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法等多項法規。
陳椒華批評，經多次檢舉，苗栗縣政府才依最低標開罰6至8萬元。節目單位則透過媒體報導回應，僅在私人已開發完畢土地拍攝，且已在今年7月拍完撤出。
陳情接二連三，陳椒華批「罰六萬護一生」
餐廳經營實境節目《嗨！營業中2》由庹宗康、炎亞綸等多位藝人參與演出，9月初才剛完成第二季首播。
陳椒華揭露，節目組去年開始就在農牧用地違建餐廳和民宿，也破壞周遭山坡地保育區生態。這些行為同時違反水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法、區域計畫法、建築法、農業發展條例等多項法規，但苗栗縣府至今只依水土保持法最低標準開罰6至8萬元，陳情人多次檢舉才罰至四次、共26萬元，否則過往相關案例常常是「罰六萬護一生」。
陳椒華指出，當地原生植物是闊葉林和竹林，節目組濫伐後，土地出現大面積裸露，一旦下大雨很可能會引起土石流。陳椒華呼籲，目前餐廳還在持續違法營業，苗栗縣府不但應依其他相關法條對業者處以罰鍰，還應斷水斷電，強迫停止營業。
苗栗縣府在事後發布新聞稿澄清，除了四次的裁罰，目前仍積極持續調查，並未行政怠惰。陳椒華1日再透過臉書發文表示，製作單位好看娛樂則透過媒體回應，節目僅就私人已開發完畢土地之玻璃溫室進行拍攝，節目在今年7月拍完並全面撤出原場地，且拍攝場地從未作為營業餐廳使用。然而拍攝單位違法開墾是事實，縣府還任其拍攝完畢、播放完畢。
水土保持法的罰緩金額為新台幣6萬至30萬元。苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，全台許多縣市都有這種大型違法開發，但政府常常只依最低標準象徵性罰六萬元，網友們戲稱這叫「罰六萬護一生」，對節目單位或有錢的開發商而言不痛不癢，應連續重罰並限時改善，甚至要將節目收益列為「不法所得」追加罰緩。
首播完才上門稽查？議員：縣府橫向溝通糟糕
苗栗縣議員葉忠倫指出，此案違法開發面積巨大，且涉及到苗栗縣政府水利處、農業處、地政處等多個單位管轄範圍，但卻遲至9月中才發文通知土地所有權人排定農業、水保及警察等單位上門查報違建，理由竟是業者在門口有管制，可見縣府各單位之間的橫向溝通非常糟糕。
受邀出席的內政部國土管理署科長袁世芬回應，本案涉及11筆土地，有6筆是丙種建築用地、5筆是農牧用地，經苗栗縣政府查證，確實有自鋪水泥、石塊建築物情形。
袁世芬解釋，縣府在9月26日已按行政程序法要求土地持有人陳述意見，若查證屬實，也可依《區域計畫法》第21條、22條處新台幣6萬至30萬元罰鍰。然因此前縣府已依水保法開罰，可能會違反「一事不二罰」，這部分將由縣府裁定，內政部會持續督請地方依法行政。
本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此
原標題：實境節目走入山林 遭立委陳椒華爆違法開墾嫌疑
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。