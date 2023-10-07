罰六萬護一生？實境節目《嗨！營業中2》走入山林，立委陳椒華爆涉違法開墾嫌疑

環境資訊中心記者 那滈報導

實境節目走入山林，卻被爆出破壞水土保持嫌疑。立委陳椒華和苗栗環團上月28日開記者會指控，知名實境節目《嗨！營業中2》在苗栗造橋鄉農地違建餐廳和民宿進行拍攝，濫伐苗栗1.2萬坪原始森林，違反水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法等多項法規。

陳椒華批評，經多次檢舉，苗栗縣政府才依最低標開罰6至8萬元。節目單位則透過媒體報導回應，僅在私人已開發完畢土地拍攝，且已在今年7月拍完撤出。

陳情接二連三，陳椒華批「罰六萬護一生」

餐廳經營實境節目《嗨！營業中2》由庹宗康、炎亞綸等多位藝人參與演出，9月初才剛完成第二季首播。

陳椒華揭露，節目組去年開始就在農牧用地違建餐廳和民宿，也破壞周遭山坡地保育區生態。這些行為同時違反水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法、區域計畫法、建築法、農業發展條例等多項法規，但苗栗縣府至今只依水土保持法最低標準開罰6至8萬元，陳情人多次檢舉才罰至四次、共26萬元，否則過往相關案例常常是「罰六萬護一生」。

陳椒華指出，當地原生植物是闊葉林和竹林，節目組濫伐後，土地出現大面積裸露，一旦下大雨很可能會引起土石流。陳椒華呼籲，目前餐廳還在持續違法營業，苗栗縣府不但應依其他相關法條對業者處以罰鍰，還應斷水斷電，強迫停止營業。

苗栗縣府在事後發布新聞稿澄清，除了四次的裁罰，目前仍積極持續調查，並未行政怠惰。陳椒華1日再透過臉書發文表示，製作單位好看娛樂則透過媒體回應，節目僅就私人已開發完畢土地之玻璃溫室進行拍攝，節目在今年7月拍完並全面撤出原場地，且拍攝場地從未作為營業餐廳使用。然而拍攝單位違法開墾是事實，縣府還任其拍攝完畢、播放完畢。

標題航照圖顯示闊葉林遭濫伐後土地大面積裸露 | 陳椒華辦公室提供

水土保持法的罰緩金額為新台幣6萬至30萬元。苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，全台許多縣市都有這種大型違法開發，但政府常常只依最低標準象徵性罰六萬元，網友們戲稱這叫「罰六萬護一生」，對節目單位或有錢的開發商而言不痛不癢，應連續重罰並限時改善，甚至要將節目收益列為「不法所得」追加罰緩。

立委陳椒華指控，節目組毫不掩藏，自曝濫墾山林地 | 陳椒華辦公室提供

首播完才上門稽查？議員：縣府橫向溝通糟糕

苗栗縣議員葉忠倫指出，此案違法開發面積巨大，且涉及到苗栗縣政府水利處、農業處、地政處等多個單位管轄範圍，但卻遲至9月中才發文通知土地所有權人排定農業、水保及警察等單位上門查報違建，理由竟是業者在門口有管制，可見縣府各單位之間的橫向溝通非常糟糕。

受邀出席的內政部國土管理署科長袁世芬回應，本案涉及11筆土地，有6筆是丙種建築用地、5筆是農牧用地，經苗栗縣政府查證，確實有自鋪水泥、石塊建築物情形。

袁世芬解釋，縣府在9月26日已按行政程序法要求土地持有人陳述意見，若查證屬實，也可依《區域計畫法》第21條、22條處新台幣6萬至30萬元罰鍰。然因此前縣府已依水保法開罰，可能會違反「一事不二罰」，這部分將由縣府裁定，內政部會持續督請地方依法行政。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

原標題：實境節目走入山林 遭立委陳椒華爆違法開墾嫌疑

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航