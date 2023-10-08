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2023/10/08,
環境

南橫公路與天地13年拔河（上）：從左鎮到梅山口，曾經的深谷已被砂石墊高數十公尺

南橫公路與天地13年拔河（上）：從左鎮到梅山口，曾經的深谷已被砂石墊高數十公尺
Photo Credit: 地球公民基金會

我們想讓你知道的是

南橫公路上有著許多聚落，然而原本依山依水而生的居民，在原本就資源稀少情況下，遭到莫拉克風災無情襲擊，更是陷入資源匱乏的狀態。風雨不只造成當下災損，也讓後續生活更加困難。修復的展開不只是發生在土地與工程上，更需要發生在人群與人心中，緩緩帶來痊癒......

我是傅志男，在高雄楠梓仙溪旁的客家小聚落長大，喜歡用攝影和空拍記錄環境生態，也喜歡帶著大家實地走訪環境現場。現在是地球公民基金會董事、也擔任玉山國家公園解說志工。

我是李根政，金門人，90年代移居南臺灣。2007年為專心投入環境運動而辭去教職，和一群夥伴創辦地球公民。從事環境運動近三十年也熱愛藝術創作。現在是地球公民基金會董事長。

大叔走讀是來自兩個熱愛土地的歐吉桑，藉由空拍和書寫，為大家看見環境倡議者眼中的台灣。這集「南橫公路與天地十三年拔河」，聚焦十三年來南橫公路修復工程與自然力的拔河。

我們期盼藉由這個專題，讓行經南橫的人們不再只是走馬看花。而是能夠看懂台灣地景的語言、台灣氣候的軌跡。

這是大地用屢屢傷痕為所有台灣人上的一堂基礎生存課，我們應當謙卑學習。

公路是一場現代寓言，有些駛向綺麗發展的結局，有些則帶來進步失控的警醒。台灣島嶼年輕充滿活力，當人造建物嵌合其中時，這段關係就必然面對著不斷變動的挑戰。

南橫，繼中橫、北橫後台灣第三條橫貫東西的高山公路。海拔從零攀升至近三千米，在河谷與山野中這條公路面對著不只是地形崎嶇，也面對著台灣猛烈的氣候個性。

南橫公路自2009年莫拉克風災以來，屢次修復屢次潰敗，直到近年通車，但沿途仍有許多地景見證著這場人和自然有輸有贏的拔河。

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Photo Credit: 地球公民基金會
這等壯觀的河流沖積扇，是大地紀錄下 2021 年盧碧颱風帶來的強降雨。單日在高雄桃源山區累積超過700毫米，近台灣年均雨量三分之一，這讓玉穗溪爆發土石流形成罕見的完整沖積扇。

人與自然都受傷了

14年前，莫拉克颱風導致小林部落474人不幸喪生。

那三天在南台灣降下的驚人雨量超過2300釐米，是相當於台灣整年降雨量。原本貫通東西部的南橫公路從此中斷13年，樹倒土散河道淤塞，山林的傷口即使到南橫以便道形式有條件通車的此刻，仍未痊癒。

而南部山區住民遇見的重大傷亡與財物損失，也讓我們見證氣候緊急的殘酷現實。

這是未來，不是過去

我們即將踏上的不只是一條路，也是一場對話，人與自然的對話。極端氣候讓高山公路屢建屢潰，但這些道路卻對沿途居民相當重要。有沒有什麼方式能夠同時滿足有路可用，又具備極端氣候的調適性？

莫拉克颱風後斷路13年，我們將沿著南橫路上的聚落與重大災損紀錄行走。圖文中描寫的是過去，但也可能是未來。面對極端氣候，南橫與台灣其他高山公路的未來，應該是什麼？

興建源起

南橫公路1968年興建，1972年完工通車。選擇此路線是因為擁有豐富的山林資源，經濟價值高，有原始森林可伐、經營水利、採礦、農牧開墾。而南橫公路山區路線的基礎，是沿著日治時期為了理蕃政策而開闢的「關山越嶺道」。

南橫公路開發後，除了山林資源的取用，也是西南部和東南部的重要通道。山區居民仰賴這條公路生活、運輸農產品、東西部布農族的聯繫。​

公路起點在台南市中西區湯德章紀念公園，經過左鎮、甲仙、桃源，東端終點在台東縣的海端鄉、關山鎮交界處，全長約204公里，也稱台20線。​

因為道路便利可輕易抵達高海拔，吸引眾多山林愛好者上山。大家耳熟的南橫三星（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山）、天池、檜谷、埡口雲海等都是著名景點。

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Photo Credit: 地球公民基金會

竄入山林

從台南駛入左鎮，即進入南橫公路郊山地景。沿途會看見月世界地形，途經盛產芒果的玉井，路過供應大高雄和台南用水的南化水庫，就預備進入高雄山區。

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Photo Credit: 地球公民基金會

對於像我們這樣住在高雄的人來說，不會特別注意到原來南橫公路西段的起點，在台南市湯德章紀念公園。

從這裡往東北方向前行，大約在左鎮區時進入山區。這裡有豐富的動物群化石出土，因此成立全台唯一的化石園區。

這裡也是泥岩地形非常發達的地方。泥岩地質乾燥時硬得像石頭，遇到水又變鬆軟易蝕，是不適合生活的惡地地質，只有生命力極強的刺竹和雜草還能存活。

因為很像月球般荒涼單調，也稱月世界。

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Photo Credit: 地球公民基金會

從左鎮繼續往東來到盛產芒果的玉井後，接著進入南化區。

南化水庫供應大高雄和台南的用水，位在阿里山山脈烏山支稜西側。鄰近水庫的羌黃坑聚落，在莫拉克颱風來襲時，也因土石流沖刷到聚落民宅內造成嚴重受損。

從地形圖中我們可以清楚看見島嶼山脈的縱列，平常行駛在公路上很難用體感想像我們的大地如此精彩。

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Photo Credit: 地球公民基金會

由此繼續往東走，將前往甲仙。

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Photo Credit: 地球公民基金會
甲仙，在1890年代因為伐樟取腦而繁盛。南橫公路開通後轉為觀光盛地，曾經盛產「檳榔心芋種」，讓甲仙的芋頭冰成為旅客的最愛。不過在莫拉克風災後，甲仙市區聯外橋梁幾乎中斷。當時甲仙大橋因為前一年辛樂克颱風被沖斷、還是施工狀態。災後的甲仙致力於社區營造，深度挖掘生態人文，希望旅人不只是前往南橫山林的中繼路過。

甲仙山區的稀有植物「少葉薑」

我們在《尋找湯姆生》的作者游永福先生帶領下，到南橫沿線甲仙山區去紀錄被列為瀕臨滅絕（EN），野外族群僅約百株的稀有植物——「少葉薑」。這群少葉薑就生長在產業道路旁的次生林，很容易受農業活動的干擾。

回來不久後，正準備投入與相關政府機構討論保育策略時，游老師卻傳來消息。

「我們觀察少葉薑的地點已經被整地，全數消失！」

想起趴在地上尋找到小小花朵的喜悅，最後竟是如此短暫的會面，不禁遺憾未能盡早有所行動。

少葉薑不是特例，這是台灣許多稀有植物的困境，需要政府和民間社會的共同努力。

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Photo Credit: 地球公民基金會

溫泉之路

南橫公路從甲仙到達寶來，車程約半小時。這是從楠梓仙溪穿越玉山山脈，來到荖濃溪畔。荖濃溪，布農語laku laku，意思是「兇猛不定的河水」。大河與道路的拉扯，在接下來的路段顯得特別艱難。

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Photo Credit: 地球公民基金會

還地於河

南橫公路從甲仙越過玉山山脈來到荖濃溪畔，沿著荖濃溪河岸往上游前往寶來。圖中是荖濃溪行水區內的數家旅館，在莫拉克風災時都被沖毀。洶湧的河水將過往人類使用的陸地收回，此刻的行水區已規劃為公園。

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Photo Credit: 地球公民基金會
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Photo Credit: 地球公民基金會

截彎取直與大跨距


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