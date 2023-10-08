南橫公路與天地13年拔河（上）：從左鎮到梅山口，曾經的深谷已被砂石墊高數十公尺
我們想讓你知道的是
南橫公路上有著許多聚落，然而原本依山依水而生的居民，在原本就資源稀少情況下，遭到莫拉克風災無情襲擊，更是陷入資源匱乏的狀態。風雨不只造成當下災損，也讓後續生活更加困難。修復的展開不只是發生在土地與工程上，更需要發生在人群與人心中，緩緩帶來痊癒......
我是傅志男，在高雄楠梓仙溪旁的客家小聚落長大，喜歡用攝影和空拍記錄環境生態，也喜歡帶著大家實地走訪環境現場。現在是地球公民基金會董事、也擔任玉山國家公園解說志工。
我是李根政，金門人，90年代移居南臺灣。2007年為專心投入環境運動而辭去教職，和一群夥伴創辦地球公民。從事環境運動近三十年也熱愛藝術創作。現在是地球公民基金會董事長。
大叔走讀是來自兩個熱愛土地的歐吉桑，藉由空拍和書寫，為大家看見環境倡議者眼中的台灣。這集「南橫公路與天地十三年拔河」，聚焦十三年來南橫公路修復工程與自然力的拔河。
我們期盼藉由這個專題，讓行經南橫的人們不再只是走馬看花。而是能夠看懂台灣地景的語言、台灣氣候的軌跡。
這是大地用屢屢傷痕為所有台灣人上的一堂基礎生存課，我們應當謙卑學習。
公路是一場現代寓言，有些駛向綺麗發展的結局，有些則帶來進步失控的警醒。台灣島嶼年輕充滿活力，當人造建物嵌合其中時，這段關係就必然面對著不斷變動的挑戰。
南橫，繼中橫、北橫後台灣第三條橫貫東西的高山公路。海拔從零攀升至近三千米，在河谷與山野中這條公路面對著不只是地形崎嶇，也面對著台灣猛烈的氣候個性。
南橫公路自2009年莫拉克風災以來，屢次修復屢次潰敗，直到近年通車，但沿途仍有許多地景見證著這場人和自然有輸有贏的拔河。
人與自然都受傷了
14年前，莫拉克颱風導致小林部落474人不幸喪生。
那三天在南台灣降下的驚人雨量超過2300釐米，是相當於台灣整年降雨量。原本貫通東西部的南橫公路從此中斷13年，樹倒土散河道淤塞，山林的傷口即使到南橫以便道形式有條件通車的此刻，仍未痊癒。
而南部山區住民遇見的重大傷亡與財物損失，也讓我們見證氣候緊急的殘酷現實。
這是未來，不是過去
我們即將踏上的不只是一條路，也是一場對話，人與自然的對話。極端氣候讓高山公路屢建屢潰，但這些道路卻對沿途居民相當重要。有沒有什麼方式能夠同時滿足有路可用，又具備極端氣候的調適性？
莫拉克颱風後斷路13年，我們將沿著南橫路上的聚落與重大災損紀錄行走。圖文中描寫的是過去，但也可能是未來。面對極端氣候，南橫與台灣其他高山公路的未來，應該是什麼？
興建源起
南橫公路1968年興建，1972年完工通車。選擇此路線是因為擁有豐富的山林資源，經濟價值高，有原始森林可伐、經營水利、採礦、農牧開墾。而南橫公路山區路線的基礎，是沿著日治時期為了理蕃政策而開闢的「關山越嶺道」。
南橫公路開發後，除了山林資源的取用，也是西南部和東南部的重要通道。山區居民仰賴這條公路生活、運輸農產品、東西部布農族的聯繫。
公路起點在台南市中西區湯德章紀念公園，經過左鎮、甲仙、桃源，東端終點在台東縣的海端鄉、關山鎮交界處，全長約204公里，也稱台20線。
因為道路便利可輕易抵達高海拔，吸引眾多山林愛好者上山。大家耳熟的南橫三星（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山）、天池、檜谷、埡口雲海等都是著名景點。
竄入山林
從台南駛入左鎮，即進入南橫公路郊山地景。沿途會看見月世界地形，途經盛產芒果的玉井，路過供應大高雄和台南用水的南化水庫，就預備進入高雄山區。
對於像我們這樣住在高雄的人來說，不會特別注意到原來南橫公路西段的起點，在台南市湯德章紀念公園。
從這裡往東北方向前行，大約在左鎮區時進入山區。這裡有豐富的動物群化石出土，因此成立全台唯一的化石園區。
這裡也是泥岩地形非常發達的地方。泥岩地質乾燥時硬得像石頭，遇到水又變鬆軟易蝕，是不適合生活的惡地地質，只有生命力極強的刺竹和雜草還能存活。
因為很像月球般荒涼單調，也稱月世界。
從左鎮繼續往東來到盛產芒果的玉井後，接著進入南化區。
南化水庫供應大高雄和台南的用水，位在阿里山山脈烏山支稜西側。鄰近水庫的羌黃坑聚落，在莫拉克颱風來襲時，也因土石流沖刷到聚落民宅內造成嚴重受損。
從地形圖中我們可以清楚看見島嶼山脈的縱列，平常行駛在公路上很難用體感想像我們的大地如此精彩。
由此繼續往東走，將前往甲仙。
甲仙山區的稀有植物「少葉薑」
我們在《尋找湯姆生》的作者游永福先生帶領下，到南橫沿線甲仙山區去紀錄被列為瀕臨滅絕（EN），野外族群僅約百株的稀有植物——「少葉薑」。這群少葉薑就生長在產業道路旁的次生林，很容易受農業活動的干擾。
回來不久後，正準備投入與相關政府機構討論保育策略時，游老師卻傳來消息。
「我們觀察少葉薑的地點已經被整地，全數消失！」
想起趴在地上尋找到小小花朵的喜悅，最後竟是如此短暫的會面，不禁遺憾未能盡早有所行動。
少葉薑不是特例，這是台灣許多稀有植物的困境，需要政府和民間社會的共同努力。
溫泉之路
南橫公路從甲仙到達寶來，車程約半小時。這是從楠梓仙溪穿越玉山山脈，來到荖濃溪畔。荖濃溪，布農語laku laku，意思是「兇猛不定的河水」。大河與道路的拉扯，在接下來的路段顯得特別艱難。
還地於河
南橫公路從甲仙越過玉山山脈來到荖濃溪畔，沿著荖濃溪河岸往上游前往寶來。圖中是荖濃溪行水區內的數家旅館，在莫拉克風災時都被沖毀。洶湧的河水將過往人類使用的陸地收回，此刻的行水區已規劃為公園。
截彎取直與大跨距
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA