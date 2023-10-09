南橫公路與天地13年拔河（下）：大自然不斷將面貌討回去，工程只能盡力而為

這一集，我們將和大家沿著南橫公路進入玉山國家公園，到達全台最高的隧道，跨越中央山脈到台東。這裡是過去南橫觀光的重心，生態保育的熱區，但莫拉克造成沿途數個十分驚心動魄的山體與公路崩塌，形成極難克服的工程瓶頸。

大叔走讀是來自兩個熱愛土地的歐吉桑傅志男與李根政，藉由空拍和書寫，為大家看見環境倡議者眼中的台灣。這集「南橫公路與天地十三年拔河」，將聚焦十三年來南橫公路修復工程與自然力的拔河。

這趟公路旅行也許是不太輕鬆的地理課，但卻難得可以藉由地景看見氣候變遷下的台灣。

Photo Credit: 地球公民基金會

小小玉穗溪變成洶湧土石河

你所看見的， 是花費國庫十億、兩年興建的明霸克露橋。卻在完工四年後，遭遇短短幾個小時的豪大雨，被土石流掩埋了。這座橋已是工程單位因應極端降雨情境而設計的堅固大橋，卻沒有料到本來是小小的玉穗溪，卻傾洩而下大量的土石流。

Photo Credit: 地球公民基金會

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這裡本來就是複雜的地理環境，莫拉克時，玉穗溪斜對岸的布唐布那斯溪，出現超大量土石流掩埋了「勤和明隧道」、並阻斷荖濃溪而形成堰塞湖。

至今14年過去，大多數的土石仍堆積於該處，雨季時仍能看見當時堰塞湖的模樣。而在一旁的清水溪也從小溪變成大河床的溪流土石滿滿。

在莫拉克之前，我曾在2009 年拍到勤和明隧道，當年維護已相當困難，莫拉克之後，荖濃溪的河床墊高了 10~60 公尺，明隧道就深埋於河床下成為路基，工程單位後來在原勤和明隧道上方興建道路與明霸克露橋。 沒想到，2021 年明霸克露橋再度被土石流沖毀掩埋；目前是用鋼便橋當成臨時道路。

明霸克露橋毀，告訴我們暴雨難以預則，工程只能盡力而為，這是一場和大自然有輸有贏的拔河，考驗我們與自然的共存方式。

上集結尾走進寶來到梅山口，是修復工程最艱鉅的區域，大自然不斷將面貌討回去。這集我們聚焦了解工程的極限，與公路和山林的定義。

為了瞭解八八風災後，在第一線從事南橫公路修復工程人員的看法，我們到了甲仙拜訪「交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段」的陳正偉段長（2023年升調至總局西部濱海公路臨時工程處主任工程司）。

Photo Credit: 地球公民基金會

陳段長14年來一直在修復這條公路，至今尚未離開岡位。

陳正偉段長在接受我們採訪時，開口便說：「南橫應該說是南橫山林，公路只是南橫的一部分。」

「八八風災，以及去年明霸克露橋沖毀，帶給工程人員很大的省思，沒有想過會有那麼大的風災對環境造成如此嚴重衝擊。希望公路能順應大自然有更好的設計，更具有韌性。」

Photo Credit: 地球公民基金會 極端雨量不斷帶來公路的損害，讓工程團隊開始將生態思維納入道路設計。武雄橋的截彎取直工程中，因施工會影響3百年檜木的樹冠層影響存活，經專家評估建議後，工程決定修改路線施工。

Photo Credit: 地球公民基金會 快速奔馳在南橫公路的人們，可能看不見，同一時間道路旁山壁上，工程人員正如蜘蛛人般吊在幾乎快垂直的山壁施工。為的是穩定道路上下邊坡、灌漿、復育植被，避免邊坡落石、坍方。 照片是中之關停車場之前，嚴重崩塌的山壁。

陳段長說：「2022年5月1日南横全線通車之後有一些遺憾，人潮實在太多了，918大地震前，每天有兩三千台車進來，相當於一萬多人進出南橫山區公路，地震後剩下兩百台車。

也許太容易得到東西人就不會珍惜，中之關步 道維護的還好，但南横公路的垃圾多很多，四處是撿不完垃圾。我在想，公路要帶給地方什麼樣的願景，一下子湧入太多人潮不一定是好事。」

我們一起討論到：南橫公路是否有機會，依據不同路段的環境條件，沿線部落、社區的生活與生計、文化，國人觀光，或者國防戰備替代道路的需求，重新定位其修建和維護的等級。

南橫應該說是南橫山林，公路只是南橫的一部分。

進入玉山

從梅山口進入玉山國家公園後是豐富的生態系統。2021年南橫通車時，大排長龍車流就是山友們期盼已久南橫的中高海拔山林。

Photo Credit: 地球公民基金會

梅山部落

進入南橫公路西段最後一個部落-梅山部落（馬舒霍爾Masuhuaz）。位在荖濃溪舊河道的高位河階地形上。八八風災時部落受到風災破壞較少，但因南橫公路沿線嚴重損壞，對外交通中斷下度過一段獨立遺世的部落生活。

Photo Credit: 地球公民基金會

這張呈現出崩塌面積巨大與工程車渺小的照片，廣為媒體引用。

梅山明隧道在過了梅山口約700公尺處，莫拉克風災後搶修十分困難，這是南橫公路西段只能通車至梅山口的原因。

Photo Credit: 地球公民基金會

海拔2,280公尺的天池本是旅遊的大熱點，旁邊的中之關古道更是許多登山、生態愛好者夢寐以求再度踏上的山徑。過了天池路段才200公尺處，有一坡面高度超過500公尺的崩塌，是因為2017年6月初的強降雨造成超級大的崩塌，此路段在2021年才完工。

Photo Credit: 地球公民基金會

過了武雄橋來到海拔近2500公尺的檜谷路段，檜谷也是南橫必定造訪的生態熱點，臺灣紅檜與臺灣雲杉高聳入雲、周遭生態非常豐富。但除了本就有的關山北峰下大崩塌外，八八水災後在檜谷下方出現了非常大的崩塌，雖專家說應該安全無虞，但在此脆弱的公路上仍需持續觀察留意。

Photo Credit: 地球公民基金會

從前的天池週邊都是草原，但經過13年的休養，天池周圍已變成森林，我不禁著想：如果路沒斷會怎麼樣？

山林休養、動物來去自如

南橫豐富的生態資源，在斷路後更加蓬勃發展。白面鼯鼠、山羌、藍腹鷴、青條花蜂、水晶蘭......。從梅山口到向陽已封閉13年，許多野生動物回來了。然而2022年5月通車後，野生動物出沒少了許多，遊客帶上山的垃圾也大增。長期觀測此區的生態學者呼籲開放要循序漸進，避免生態受到過大擾動。

身為玉山國家公園的解說員，有超過十年無法進入梅山口以上的區域，欣賞紀錄高山縱谷壯觀景緻及翠綠森林，有些遺憾。但是，也因此，動植物的生活環境受到更少人為的干擾。這裡是國家公園，即使未來全線通車，如果可以維持夜間封閉，可讓環境持續復育，也減少山區的管理和救護成本。

Photo Credit: 地球公民基金會

南橫公路的「大關山隧道」是全台海拔最高的隧道（2722.39公尺），因為穿越海拔 3222 公尺的大關山而得名。受到莫拉克風災大雨的襲擊，大量宣洩而下的土石，掩蓋掉「大關山隧道口」。

隧道西口旁有一生態熱點-埡口林道，八八水災後也有一大崩塌而無法再探訪；隧道東口則是過去遊客欣賞壯觀的雲海景致最佳地點，冷冽的寒風、觀雲海的同好和埡口黑輪攤的阿伯，都是到訪南橫無法忘記的美好回憶。

Photo Credit: 地球公民基金會

向東而行