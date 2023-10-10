《葬送的芙莉蓮》：不是史詩，不是希臘悲劇，而是一部熱鬧又恬靜的公路旅程

文：龍鳥

2023秋番（10、11、12）動畫《葬送的芙莉蓮》，先是頂著「漫畫大賞」第一名、「手塚治虫文化賞」新生獎的原作名頭，改編動畫又是大張旗鼓地搞了個四集合一的首映，又是業界試映、先行放映甚麼甚麼的，真箇是野心巨大，要為天下先。

結果自然也沒甚麼好說的，那可是華麗絢爛、音畫皆美，聲優們注滿感情的演技不論，原作那被嫌棄呆板的分鏡，也在動畫導演的重新編排下整個活了起來，再加上那燃燒鈔能力一般的作畫表現，堪稱是一場全面升級。

說是水到渠成，然而世上本來沒甚麼一定的事情。說是原作多紮實、投了再多錢、導演再有才情野心也好，都不妨礙最後成品有機率變成業界笑話。

所以對這樣一部完全架空，沒有穿越、轉生、系統、金手指甚麼甚麼的正統奇幻動畫大作，附上再多掌聲都是不虧的。

掌握原作核心價值

從OP（片頭曲）就能聽得出來，導演對於整部動畫的定性非常清楚，就是一部童話般的奇幻故事，所謂Fantacy是也。沒有甚麼多餘的獨有之創見，或是只有導演自己才能理解的美學堅持。

那歡快的曲調述說著的是床邊故事，電子調音過的聲樂有如從水底傳出般的濕潤；短暫伏筆後盛大展開的是多種樂器的合聲，許多鍵盤、鼓聲單拉出來看是急促不安，但作為背景卻又如此和諧，最後，收在了藍調一般的優雅樂音中。

這很好地表現出了《葬送的芙莉蓮》不是史詩大部頭，不是希臘式悲劇，而是一部熱鬧又恬靜的公路旅程。恬靜的是芙莉蓮本人，熱鬧的是她的旅程；恬靜的是她的外在表現，熱鬧的卻是她內心中的波瀾。

OP就是向觀眾介紹這部動畫作品的門面，本來下多少功夫都是應該的。但受限於OP本身的長度限制和為了動畫服務的需求，幾百秒中又能容得下多少表現功夫呢？所以往往能聽出重複的手法。今年的《勇者死了》和《勇者赫魯庫》OP中就有一段相當有既視感的，都是日式西幻、都有勇者，這似乎也是理所當然的。

有鑑於此，有段時間OP受重視程度似乎有所下降，所謂沒了OP就有更多時間來鋪陳劇情，每逢重要事件當頭就要跳過OP，好像都成了慣例了。

所以，這兩年看到了這麼多明顯用了心血的OP，實在令人高興。而看到《葬送的芙莉蓮》請了正當紅的YOASOBI，創作出了這首既富新意、又有濃厚YOASOBI特色的《勇者》，更加令人驚喜。

Photo Credit: 《葬送的芙莉蓮》

改編動畫全面升級

改編原作的好處，就是可以站在巨人的肩膀上，甚至看得更遠。

《葬送的芙莉蓮》原作漫畫往往被人詬病表情僵硬、動作單調、分鏡呆板，尤其是一進入戰鬥劇情，常常看不出來到底兩邊是在幹嘛，這雖然有些誇大，但多少是實話；但背負著這些不利要素，仍然紅透半邊天，可見本作文戲的精細，不必多說。

而這些不利要素，在動畫團隊的幫襯下，完美進行了全面升級。

還要多虧四集合一的宣發策略，直接就把文武戲一起上給各路看官品鑑，也或許這就是四集合一的原理？在第三集《殺人魔法》中，芙莉蓮和徒弟費倫來了第一場真正意義上的武戲，也遇見了劇中第一個中BOSS「腐敗之賢老」庫瓦爾。

原作裡兩邊站著對轟就完事了。

動畫不但把這「兩邊對轟」做得盡善盡美，庫瓦爾面對一度封印自己的大敵時依然優游自信，殺手鐧「殺人魔法」被證實已遭破解無用時也能迅速對應，展現出多變的攻擊手段與強大威力，費倫的防禦魔法不斷被擠壓、破壞，那毀天滅地般的氣勢誠然不凡。

而最後一擊，卻是由趁著徒弟全力防禦的空檔、藉著無數魔法轟擊的光影掩護下飛上天空的芙莉蓮本蓮，對著依然自信站在原地的庫瓦爾發出的。剛剛脫出封印的庫瓦爾顯然不知道芙莉蓮會飛，面對這張底牌反應慢了半拍，死在自己開發的「殺人魔法」之下。

要說經緯還是那個經緯，但是動畫把血肉填進了有些空洞的骨架中，能夠瞬間看穿、模仿，並設法突破人類80年防禦魔法的庫瓦爾顯得更加強大而機敏，它會輸只是因為芙莉蓮在這八十年裡攢了不只一張底牌。

許多改編動畫就因為站在巨人的肩膀上，反而不敢做出更新，哪怕原作就明顯作壞了的橋段也是如此，就怕被扣上一頂「破壞原作」的大帽子。但在這邊，顯然動畫組得了相當的授權，能夠對許多原作不及處作補強甚至是補救。

當然有些東西顯然還是不能改的，比如贏下庫瓦爾後，芙莉蓮記起了附近村落裡的長老，就是當年偷掀她裙子的臭小鬼，而在回憶裡勇者欣梅爾怒氣沖沖地對臭小鬼說：「我也想看啊！」這種日本特有的性騷擾段子其實大可不必。日本文化圈以外的觀眾想必很難理解為什麼日本人這麼愛偷看內褲。

不過，可能製作組考慮到欣梅爾在芙莉蓮面前慣常就是這麼不正經，甚至是通過這種不正經來掩飾自己的情意，倒也是可以理解。

Photo Credit: 木棉花提供

架空奇幻捲土重來？

過去一段時間裡日本動畫轉生、穿越、系統、金手指當道，不時聽見人說「正統奇幻已死」！老實說筆者沒甚麼感覺，畢竟對岸網小早就到了是個人都要穿越一下，不拿個外掛不好意思說自己是主角的地步。不喜歡別看嘛！

但今（2023）年日本動畫似乎到了整個「異世界潮流」的退潮之時，整體作品的數量變少是一回事，但就連本已式微的正經架空奇幻的製作水準也明顯提高不少。

而且，就連早就退潮不知道多久的MMO網遊都跑出來了，可見還是那句老話，潮流是一時的，時代的風尚終究會轉回來的。