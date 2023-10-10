《葬送的芙莉蓮》：不是史詩，不是希臘悲劇，而是一部熱鬧又恬靜的公路旅程
我們想讓你知道的是
2023秋番（10、11、12）動畫《葬送的芙莉蓮》，頂著「漫畫大賞」第一名、「手塚治虫文化賞」新生獎的原作名頭，改編動畫又是大張旗鼓地搞了個四集合一的首映，又是業界試映、先行放映甚麼甚麼的，真箇是野心巨大，要為天下先。對這樣一部完全架空，沒有穿越、轉生、系統、金手指甚麼甚麼的正統奇幻動畫大作，附上再多掌聲都是不虧的。
文：龍鳥
2023秋番（10、11、12）動畫《葬送的芙莉蓮》，先是頂著「漫畫大賞」第一名、「手塚治虫文化賞」新生獎的原作名頭，改編動畫又是大張旗鼓地搞了個四集合一的首映，又是業界試映、先行放映甚麼甚麼的，真箇是野心巨大，要為天下先。
結果自然也沒甚麼好說的，那可是華麗絢爛、音畫皆美，聲優們注滿感情的演技不論，原作那被嫌棄呆板的分鏡，也在動畫導演的重新編排下整個活了起來，再加上那燃燒鈔能力一般的作畫表現，堪稱是一場全面升級。
說是水到渠成，然而世上本來沒甚麼一定的事情。說是原作多紮實、投了再多錢、導演再有才情野心也好，都不妨礙最後成品有機率變成業界笑話。
所以對這樣一部完全架空，沒有穿越、轉生、系統、金手指甚麼甚麼的正統奇幻動畫大作，附上再多掌聲都是不虧的。
掌握原作核心價值
從OP（片頭曲）就能聽得出來，導演對於整部動畫的定性非常清楚，就是一部童話般的奇幻故事，所謂Fantacy是也。沒有甚麼多餘的獨有之創見，或是只有導演自己才能理解的美學堅持。
那歡快的曲調述說著的是床邊故事，電子調音過的聲樂有如從水底傳出般的濕潤；短暫伏筆後盛大展開的是多種樂器的合聲，許多鍵盤、鼓聲單拉出來看是急促不安，但作為背景卻又如此和諧，最後，收在了藍調一般的優雅樂音中。
這很好地表現出了《葬送的芙莉蓮》不是史詩大部頭，不是希臘式悲劇，而是一部熱鬧又恬靜的公路旅程。恬靜的是芙莉蓮本人，熱鬧的是她的旅程；恬靜的是她的外在表現，熱鬧的卻是她內心中的波瀾。
OP就是向觀眾介紹這部動畫作品的門面，本來下多少功夫都是應該的。但受限於OP本身的長度限制和為了動畫服務的需求，幾百秒中又能容得下多少表現功夫呢？所以往往能聽出重複的手法。今年的《勇者死了》和《勇者赫魯庫》OP中就有一段相當有既視感的，都是日式西幻、都有勇者，這似乎也是理所當然的。
有鑑於此，有段時間OP受重視程度似乎有所下降，所謂沒了OP就有更多時間來鋪陳劇情，每逢重要事件當頭就要跳過OP，好像都成了慣例了。
所以，這兩年看到了這麼多明顯用了心血的OP，實在令人高興。而看到《葬送的芙莉蓮》請了正當紅的YOASOBI，創作出了這首既富新意、又有濃厚YOASOBI特色的《勇者》，更加令人驚喜。
改編動畫全面升級
改編原作的好處，就是可以站在巨人的肩膀上，甚至看得更遠。
《葬送的芙莉蓮》原作漫畫往往被人詬病表情僵硬、動作單調、分鏡呆板，尤其是一進入戰鬥劇情，常常看不出來到底兩邊是在幹嘛，這雖然有些誇大，但多少是實話；但背負著這些不利要素，仍然紅透半邊天，可見本作文戲的精細，不必多說。
而這些不利要素，在動畫團隊的幫襯下，完美進行了全面升級。
還要多虧四集合一的宣發策略，直接就把文武戲一起上給各路看官品鑑，也或許這就是四集合一的原理？在第三集《殺人魔法》中，芙莉蓮和徒弟費倫來了第一場真正意義上的武戲，也遇見了劇中第一個中BOSS「腐敗之賢老」庫瓦爾。
原作裡兩邊站著對轟就完事了。
動畫不但把這「兩邊對轟」做得盡善盡美，庫瓦爾面對一度封印自己的大敵時依然優游自信，殺手鐧「殺人魔法」被證實已遭破解無用時也能迅速對應，展現出多變的攻擊手段與強大威力，費倫的防禦魔法不斷被擠壓、破壞，那毀天滅地般的氣勢誠然不凡。
而最後一擊，卻是由趁著徒弟全力防禦的空檔、藉著無數魔法轟擊的光影掩護下飛上天空的芙莉蓮本蓮，對著依然自信站在原地的庫瓦爾發出的。剛剛脫出封印的庫瓦爾顯然不知道芙莉蓮會飛，面對這張底牌反應慢了半拍，死在自己開發的「殺人魔法」之下。
要說經緯還是那個經緯，但是動畫把血肉填進了有些空洞的骨架中，能夠瞬間看穿、模仿，並設法突破人類80年防禦魔法的庫瓦爾顯得更加強大而機敏，它會輸只是因為芙莉蓮在這八十年裡攢了不只一張底牌。
許多改編動畫就因為站在巨人的肩膀上，反而不敢做出更新，哪怕原作就明顯作壞了的橋段也是如此，就怕被扣上一頂「破壞原作」的大帽子。但在這邊，顯然動畫組得了相當的授權，能夠對許多原作不及處作補強甚至是補救。
當然有些東西顯然還是不能改的，比如贏下庫瓦爾後，芙莉蓮記起了附近村落裡的長老，就是當年偷掀她裙子的臭小鬼，而在回憶裡勇者欣梅爾怒氣沖沖地對臭小鬼說：「我也想看啊！」這種日本特有的性騷擾段子其實大可不必。日本文化圈以外的觀眾想必很難理解為什麼日本人這麼愛偷看內褲。
不過，可能製作組考慮到欣梅爾在芙莉蓮面前慣常就是這麼不正經，甚至是通過這種不正經來掩飾自己的情意，倒也是可以理解。
架空奇幻捲土重來？
過去一段時間裡日本動畫轉生、穿越、系統、金手指當道，不時聽見人說「正統奇幻已死」！老實說筆者沒甚麼感覺，畢竟對岸網小早就到了是個人都要穿越一下，不拿個外掛不好意思說自己是主角的地步。不喜歡別看嘛！
但今（2023）年日本動畫似乎到了整個「異世界潮流」的退潮之時，整體作品的數量變少是一回事，但就連本已式微的正經架空奇幻的製作水準也明顯提高不少。
而且，就連早就退潮不知道多久的MMO網遊都跑出來了，可見還是那句老話，潮流是一時的，時代的風尚終究會轉回來的。
Tags：
雷亞遊戲作品下載破億的秘密，聯手Google Cloud開源又節流
我們想讓你知道的是
2011 年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），從 2013 年就攜手 Google Cloud 導入相關雲端服務，雙方合作長達十年的關鍵是什麼？
2011年創立的雷亞遊戲（Rayark Inc.），秉持把感動永久留存在玩家心中的信念與堅持，不論是音樂節奏、休閒趣味、科幻動作、又或是策略RPG不同型態的作品，都希望創造出呈現時代回憶的經典製作。每回推出新款遊戲都能叫好又叫座，雷亞遊戲旗下作品的總下載數，全球上看1.3億次。
「我們的優勢，在於故事的呈現及藝術表現，創造出一個讓玩家與故事有聯結的世界觀，」雷亞遊戲技術長Alvin Chung回應。為了精進作品內涵、拓展遊戲更多可能性，雷亞遊戲從2013年就開始積極將開發架構、維運流程搬遷到雲端環境，進而讓團隊養成敏捷的協作文化。
Alvin Chung解釋，「我們希望把更多心力投入設計遊戲本身，同時優化玩家體驗服務，而不是過度分心或花太多資源去顧及底層網路架構，透過雲端工具源創造更大的效益。」若把一款遊戲從無到有，可拆分為企劃、開發、測試、上線等流程，這些不同階段的工作環境，雷亞目前是放在Google Cloud平台上運行。
完善數據治理工程，雷亞遊戲成立數據部門洞悉營運實況
一款遊戲要讓玩家感動，絕對不能只有感性要素，更需要從理性角度洞察玩家行為數據，才能讓用戶的留存保持穩定。尤其現代企業都知道，數據對於公司經營等同石油的價值，於是，雷亞決定成立數據部門，作為輔佐商業決策判斷的後勤核心團隊。
雷亞遊戲產品發行處數據分析部部長Denny Huang表示，「以前只用database，資料的細緻度不夠；打個比方，透過database只能看存摺的結餘，無法回溯歷程資訊；後來成立數據部門，把伺服器的log收進資料倉儲Google BigQuery，等於帳本的每筆明細都會留下記錄，再結合商業智慧與分析軟體Tableau，讓DAU（日活躍用戶）、MAU（月活躍用戶數）、留存率、付費率這些指標以視覺化圖表完整呈現。」
為了貼近玩家的需求、打造出更符合市場想法的作品，雷亞的營運團隊也希望藉由數據深入鞏固與玩家的黏著度，進而排除不利玩家留存的情境，就能事先透過BigQuery搭配Firebase實現A/B Testing。Alvin Chung舉例，遊戲業相當重視玩家前10分鐘的留存率，如果發現新手歷程在某一區卡關過久，他們就會調閱BigQuery內的玩家行為資料，找出用戶成長停滯的原因，進而修正遊戲的設計機制。透藉由此檢視及驗證方法，促使玩家加入遊戲的前10分鐘留存率提升50%。
盤點目前雷亞數據部門使用BigQuery的數據狀況，每天處理報表容量達9TB、單日300G流量，以及儲存操作紀錄超過300TB。如此龐大的資料量，雷亞也透過BigQuery搭配Tableau，落實更細緻的商業邏輯判斷。
Denny Huang分享其中一個情境：他們想知道玩家在特定戰場，怎麼運用卡牌的排列組合，這時候就能借助BigQuery及機器學習的運算，掌握某個關卡的通關率是否落在合理範圍。後續透過數據分析，找到禮包購買率的最佳時機點，並微調設定禮包內容物，以強化玩家購買誘因，讓特定產品付費率增加17%、 單一活動營收增加16%。
把關伺服器預算有效節流，借助BigQuery從每月縮短到每日掌握報表
如果說提升禮包購買率、留存時間拉長，對於遊戲開發商是「開源」策略，那麼透過Google Cloud來檢視整體服務的運作效率，則屬於「節流」手段。雷亞遊戲就提到，他們所部署的伺服器牽涉相當龐大的機器種類，內容涵蓋資料倉儲單元、資料庫單元、以及運算單元，運行過程勢必就會有所花費，這也是遊戲商的成本之一。
雷亞遊戲網站可靠性工程（SRE）工程師Gene Liu表示，「洞察伺服器維運數據，可以知道我們的後端服務是否有效率？服務品質如何？又或是有沒有讓玩家收到錯誤訊息狀況？透過監控整體後端服務的健康程度以及資源用量，讓我們知道研發資源需優先最佳化哪些項目。」
從上述情境可觀察到，SRE的主要工作就是要確保確保遊戲對內和對外服務的穩定，並且維持一定品質的玩家遊玩體驗。以對內服務來說，遊戲伺服器傳數據給BigQuery的過程，不但要保持通暢，而且也盡可能不會掉失任何資料。不過也因為遊戲玩家來自全球不同時區，等於系統的流量高低峰是24小時在變動；甚至若有特殊行銷檔期，玩家在同一時間大量湧入領獎勵，SRE團隊就要花更多時間在監測伺服器的運作狀態。
Gene Liu對此提到，「我們的後端服務部署於Google Kubernetes Engine之上，後端服務向BigQuery寫入資料是透過Pub/Sub,而Pub/Sub與BigQuery都是全代管的服務，可以大幅度减輕我們的工作負擔，不用手動擴展或縮減設定雲端服務所使用的資源，跟以前的維運工具相比，現在的管理模式可以節省非常多時間。」
另一方面，Gene Liu接著說，雷亞也在雲端環境架設資料視覺化網路應用程式平台Grafana，Grafana可以在網路瀏覽器內顯示資料圖表，並提供警告功能。因此一旦監測到數據峰值異常，就能立刻行動來最佳化産品的效能，或是有效排除伺服器原本不應浪費的成本。
「現在雲端服務的費用以raw data傳到BigQuery後，能透過Grafana即時檢視哪個專案的伺服器以及流量花多少錢，或發現花費異常時候，可以找到是哪個專案開的運算資源。以前要每個月收到帳單才知道費用，現在則是可以即時得知系統數據，並在數小時內掌握各項雲端服務的費用。」Gene Liu補充道。
期待以敏捷方式迭代產品，提供玩家即時又彈性服務
雷亞與Google Cloud的合作，除了上述相關應用，其他還包含Cloud Load Balancing、Compute Engine、Dataflow、Cloud Monitoring、Cloud Logging以及Google Workspace等解決方案，在其他業務及跨部門協作過程有廣泛運用。
Alvin Chung最後回應，「我們多年來觀察Google Cloud持續發布新功能，讓雷亞在做數據分析、維運上更穩定，也希望借力於雲端讓我們越來越省心，專注在遊戲的開發或加速迭代新的産品，更即時觀察市場的回應，進而縮短time to market的腳步。」
由此可見，雷亞遊戲在實現打造具時代回憶的偉大作品之際，藝術也要融合技術，除了讓玩家在遊戲過程感到幸福，同時也基於雲端應用，提供玩家快速又彈性的滿意服務。