《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》：我闔上育兒指南書，和被稱為「好媽媽」的朋友保持距離
我們想讓你知道的是
媽媽，也是第一次當媽媽。因此，發生失誤、有不懂的地方，這都是很正常的，可是為什麼我對他人的失誤如此寬容，卻在身為媽媽的我犯錯時產生了罪惡感呢？
文：尹婷恩
因為是第一次當媽媽
不瞞大家說，其實我很怕當媽媽。我不知道自己該當什麼樣的媽媽，也不知道媽媽該替孩子做什麼，只覺得自己必須無條件地待在孩子身邊，寸步不離。
在即便只是呼吸也覺得炎熱的七月天，致昊來到了世上。當時我的身體浮腫得很厲害，只要稍微走動一下就覺得頭暈目眩；只要開口說話，血壓就會飆升到一百七以上。醫生診斷我是得了子癲前症，讓我住進了「高危險產婦室」。在那個地方，每三小時就要量一次血壓。對子癲前症的患者來說，血壓是非常重要的，要是血壓一直居高不下，生命就會有危險，所以必須盡早生產。
基於對孩子的愧疚與罪惡感，無論身體狀況會如何，我都希望能多抱孩子一天，所以從測量血壓二十分鐘前開始，我就會播放古典音樂，讓心情平復下來。過了兩週左右，血壓降到了一百四左右，主治醫師說可以轉到一般病房了，這時我也才跟著安下心來。我用筆電觀看綜藝節目，咯咯笑個不停，後來接受胎動檢查，醫生卻說孩子的胎動非常微弱，不安感導致我的血壓再次飆到兩百，接著就在緊急的狀況下生下了致昊。
我曾經是個只要說起「孩子」二字，就會忍不住皺起眉頭嫌惡的人，可是我在生產過程中卻充滿了恐懼敬畏。我竟然當媽媽了，是個必須對一個孩子負起責任的媽媽了。我不敢相信，也沒有半點真實感。我生怕孩子會夭折，每天以淚洗面，有半年的時間，除了去醫院之外，我不曾讓孩子離開家裡半步。那段時間，我過著手忙腳亂的生活，只要時間一到，就趕緊餵孩子吃奶，幸好我的憂慮是多餘的，致昊成了頭好壯壯，很愛笑、很能吃也很能拉的孩子。
我抱持著必須好好養孩子的偏執念頭，而自我實現的需求也在這時探出頭來。生完孩子的一個月內，我就簽了新的散文集出版合約，每個月也會寫一兩個專欄。雖然很想全心投入工作，但我不斷對自己洗腦，為家人犧牲是第一順位，硬是把自我實現的需求給壓了下去。
就在育兒生活的某一天，我發現自己對纏著我不放的致昊視而不見，只顧著滑手機。這是怎麼回事？我還不如一邊工作，在能陪伴孩子時與他對視，把注意力集中在他身上，這樣不是比較好嗎？
媽媽，也是第一次當媽媽。
因此，發生失誤、有不懂的地方，這都是很正常的，可是為什麼我對他人的失誤如此寬容，卻在身為媽媽的我犯錯時產生了罪惡感呢？
我會不會是被那該死的理論所束縛，說什麼「三歲以前形成的依附關係，會對孩子的人格造成莫大的影響」，反而以待在孩子身邊為由，對他進行了情緒虐待？目前致昊吃喝拉撒睡都很正常，是個很愛笑、健康又漂亮的孩子，但會不會反而是身為媽媽的我被過去所綁住了？
我心想，我希望在致昊的心目中，我是個手邊做著自己的工作，充滿活力且幸福洋溢的媽媽，而不是每天在家中將自己憂鬱的影子投射在孩子身上，一天撐過一天的媽媽。要是再這樣下去，我說不定會變成用情緒勒索來自我補償的媽媽，對著孩子大吼：「我是怎麼把你養大的，你怎能這樣對我！」
我闔上了育兒指南書。每個人的長相和性格都各有不同，就算為了我的孩子跟指南書上頭寫的不同而心急如焚，也無濟於事。我和被稱為「好媽媽」的朋友保持了距離，同時也拋下了和朋友比較時，覺得自己沒辦法成為「更好的媽媽」的罪惡感。
我減掉了足足增加二十公斤的體重，重返教職工作，也安排時間去參加讀書會，養成閱讀習慣。碰到必須獨自帶小孩的日子，我就會去找住在同一大樓、孩子與致昊同齡的媽媽們。我把已經厭倦育兒時感到孤單的媽媽們召集起來，並且把米飯拌入大碗中，大家邊吃邊共同照顧孩子。我開始要求老公積極參與育兒，把遮住腹部的寬版Ｔ恤扔掉，買了貼身裙，而我慢慢地開始感到幸福。
成為媽媽，等於是變成一人分飾多角。就像結婚需要適應期，育兒也不例外。為了度過適應期，好讓我、家人和孩子能和諧共存，我展開了一場生死決鬥，所以身體感到很疲倦，但精神上卻變幸福了。認真工作之後，和致昊一起度過的時光是如此珍貴，所以我變得更常擁抱孩子，也更常對孩子露出笑容。
唯有按自己的想法節奏生活，才會感到幸福的我，也因為照著自己的想法生活，讓一家子都感到幸福了。
放下必須成為好媽媽的執念吧。因為光是深愛孩子這點，妳就已經是個好媽媽了；因為這輩子是第一次當媽媽，本來就無法十全十美。
書籍介紹
本文摘錄自《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係：致那些費盡心思為他人活，卻迷失自己的人》，新經典文化出版
作者： 尹婷恩
譯者： 簡郁璇
繪者： 磨設(마설)
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無論是什麼模樣，選擇最符合自己的，然後幸福地過活，沒關係。人生就只有一次。我們睜開眼看到的今天，可能不會再有。
活著的「今天」，就是最特別的禮物。帶著感謝、寬恕、理解的心情去愛原原本本的自己，照自己的節奏生活吧
你完全有資格這麼做，因為你就是你。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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趣‧味妙不可言！格蘭傑單一麥芽威士忌繽紛新風貌，玩轉風味樂趣加倍
我們想讓你知道的是
格蘭傑單一麥芽威士忌打破威士忌高大上、充滿距離感的嚴肅印象，以嶄新品牌風貌引領新世代品飲風潮，追求妙不可言的品飲樂趣。
突破理性界限與窠臼，格蘭傑單一麥芽威士忌以嶄新品牌風貌，號召玩家在格蘭傑的風味中馳騁，反對知識霸凌、丟掉品飲包袱，先別管懂不懂，重點是敞開感官體驗就對了。
品味，無須多嘴——格蘭傑掀起新世代品飲風潮
「解釋那麼多幹麻？知道好喝就好！（There is nothing to explain…It’s just delicious! ）」對格蘭傑總製酒師比爾‧梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden） 而言，品嚐威士忌就這一句話。
熱愛實驗、充滿好奇，生物化學博士出身的比爾博士，帶有巧克力冒險工廠威利旺卡的瘋狂，不斷在威士忌世紀裡探索各種風味的可能性，鼓吹以好奇心取代嚴肅、以體驗取代教條，引領新世代威士忌品飲風潮。
儘管傳統的威士忌品飲者有一段制式化的品飲流程，講究產區、製程、桶型，仰賴教科書一般的知識背景，然而新世代的玩家在乎的是體驗，是酒液入口帶來最直觀的感受。因此，不願墨守成規、樂於擁抱時代變化的格蘭傑，致力打破威士忌傳統的高大上形象與距離感，致敬那些瀟灑不羈且自由奔放的人們，邀請渴望精彩又喜愛驚喜的生活玩家，打破規矩、放棄說理，以感性體驗威士忌之美，感受「趣・味 妙不可言」的格蘭傑。
精彩，任你暢玩——格蘭傑新世代風貌
嶄新風貌的格蘭傑，不再是深色暗沉的老學究，而要做繽紛絢爛的實驗家，相信人人都能享受威士忌的美味樂趣——不限場合、不限喝法，重點是用自己喜歡的方式來享用！除了耳目一新的全新改版包裝，在全新高彩度、高對比的形象廣告裡面，加入格蘭傑標誌性的「長頸鹿」彩蛋可細細探索。
事實上，在眾多鹿角攢動的蘇格蘭威士忌品牌中，格蘭傑的「長頸鹿」正好顯得標新立異、獨樹一格，這是因為格蘭傑採用蘇格蘭最高的蒸餾器、樓板以上總高達 5.14 公尺，正好與一隻成年長頸鹿同高；與其解釋細長的銅製頸部確保只有最純淨的蒸汽能夠到達頂端進而做出純淨且芳香四溢的威士忌，還不如用長頸鹿更讓人印象深刻。
趣味，妙不可言——格蘭傑的美味交響曲
格蘭傑威士忌系列彷彿一場交響樂，每一篇樂章都奏出獨特的旋律，卻又共享豐富層次與絲滑口感，總散發著令人難以抗拒的水蜜桃、香草和柑橘的香氣主軸，而這就不得不提到奠定酒廠風格的經典格蘭傑ORIGINAL。
徜徉在秋夜晚風中，彷彿一首優美的小夜曲，其柑橘和成熟蜜桃香氣，與香草的溫和結合，賦予口感奶油般柔順，像是寧靜夜晚中遠方傳來的悠揚琴音，以十年的熟成展現出格蘭傑的優雅精髓，成為威士忌愛好者不可錯過的品味之選。
不能錯過還有格蘭傑12年PX雪莉桶LASANTA，古銅金色酒液散發出葡萄乾、蜂蜜、帶著肉桂的香氣，點綴出烤焦糖杏桃的甜味，飽滿甜蜜的口感，柑橘、薑和奶油太妃糖的風味，種種溫暖而明亮的意象，彷彿在舌尖品嚐到梵谷的麥田系列油畫。
格蘭傑14年波特桶QUINTA RUBAN則彷彿進入了秋天傍晚的森林，帶來香草木質氣味以及香甜柑橘氣息，漫步在森林小徑，在舌尖上一步步輕輕地踩踏出漿果、水果軟糖、玫瑰花香、薄荷巧克力的風味，變化多樣而舒服。
在新興品飲風潮下，近期最受歡迎的莫過於格蘭傑「X」單一麥芽威士忌。「 Ｘ 」意味著「 Cross 」，也就是無論老饕或初心者，想要純飲、加冰加水，或跨界軟飲、水果、超商飲料，都能迸出美好滋味；其自由奔放的香氣，帶有西洋梨、香草、柳橙的多汁芬芳，尾韻中至長的清爽感，口感則彷彿由柳橙冰沙轉為灑滿巧克力軟糖的焦糖布丁，簡直就是一段浪漫又瘋狂的即興爵士。
而作為巔峰創舉的格蘭傑「稀印」（Signet），則以高溫烘焙的巧克力麥芽拉開序幕，歷經繁複製酒過程，揉合格蘭傑酒窖古老威士忌庫存，最終打造出華麗辛香、摩卡咖啡風味的高潮，尾韻交融溫和奶油糖香氣。從深黑色瓶身到迷人風味，都不禁令人想到《教父》這部電影，尊絕不凡且深不可測，
每一款格蘭傑單一麥芽威士忌都有自己的個性、獨樹一格的風味。想要體驗水、麥芽與橡木交織出的驚喜，感受趣味妙不可言的威士忌，現在就跟上新世代品飲風潮，踏上格蘭傑的美味之旅。