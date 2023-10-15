《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係》：我闔上育兒指南書，和被稱為「好媽媽」的朋友保持距離

文：尹婷恩

因為是第一次當媽媽

不瞞大家說，其實我很怕當媽媽。我不知道自己該當什麼樣的媽媽，也不知道媽媽該替孩子做什麼，只覺得自己必須無條件地待在孩子身邊，寸步不離。

在即便只是呼吸也覺得炎熱的七月天，致昊來到了世上。當時我的身體浮腫得很厲害，只要稍微走動一下就覺得頭暈目眩；只要開口說話，血壓就會飆升到一百七以上。醫生診斷我是得了子癲前症，讓我住進了「高危險產婦室」。在那個地方，每三小時就要量一次血壓。對子癲前症的患者來說，血壓是非常重要的，要是血壓一直居高不下，生命就會有危險，所以必須盡早生產。

基於對孩子的愧疚與罪惡感，無論身體狀況會如何，我都希望能多抱孩子一天，所以從測量血壓二十分鐘前開始，我就會播放古典音樂，讓心情平復下來。過了兩週左右，血壓降到了一百四左右，主治醫師說可以轉到一般病房了，這時我也才跟著安下心來。我用筆電觀看綜藝節目，咯咯笑個不停，後來接受胎動檢查，醫生卻說孩子的胎動非常微弱，不安感導致我的血壓再次飆到兩百，接著就在緊急的狀況下生下了致昊。

我曾經是個只要說起「孩子」二字，就會忍不住皺起眉頭嫌惡的人，可是我在生產過程中卻充滿了恐懼敬畏。我竟然當媽媽了，是個必須對一個孩子負起責任的媽媽了。我不敢相信，也沒有半點真實感。我生怕孩子會夭折，每天以淚洗面，有半年的時間，除了去醫院之外，我不曾讓孩子離開家裡半步。那段時間，我過著手忙腳亂的生活，只要時間一到，就趕緊餵孩子吃奶，幸好我的憂慮是多餘的，致昊成了頭好壯壯，很愛笑、很能吃也很能拉的孩子。

我抱持著必須好好養孩子的偏執念頭，而自我實現的需求也在這時探出頭來。生完孩子的一個月內，我就簽了新的散文集出版合約，每個月也會寫一兩個專欄。雖然很想全心投入工作，但我不斷對自己洗腦，為家人犧牲是第一順位，硬是把自我實現的需求給壓了下去。

就在育兒生活的某一天，我發現自己對纏著我不放的致昊視而不見，只顧著滑手機。這是怎麼回事？我還不如一邊工作，在能陪伴孩子時與他對視，把注意力集中在他身上，這樣不是比較好嗎？

媽媽，也是第一次當媽媽。

因此，發生失誤、有不懂的地方，這都是很正常的，可是為什麼我對他人的失誤如此寬容，卻在身為媽媽的我犯錯時產生了罪惡感呢？

我會不會是被那該死的理論所束縛，說什麼「三歲以前形成的依附關係，會對孩子的人格造成莫大的影響」，反而以待在孩子身邊為由，對他進行了情緒虐待？目前致昊吃喝拉撒睡都很正常，是個很愛笑、健康又漂亮的孩子，但會不會反而是身為媽媽的我被過去所綁住了？

我心想，我希望在致昊的心目中，我是個手邊做著自己的工作，充滿活力且幸福洋溢的媽媽，而不是每天在家中將自己憂鬱的影子投射在孩子身上，一天撐過一天的媽媽。要是再這樣下去，我說不定會變成用情緒勒索來自我補償的媽媽，對著孩子大吼：「我是怎麼把你養大的，你怎能這樣對我！」

我闔上了育兒指南書。每個人的長相和性格都各有不同，就算為了我的孩子跟指南書上頭寫的不同而心急如焚，也無濟於事。我和被稱為「好媽媽」的朋友保持了距離，同時也拋下了和朋友比較時，覺得自己沒辦法成為「更好的媽媽」的罪惡感。

我減掉了足足增加二十公斤的體重，重返教職工作，也安排時間去參加讀書會，養成閱讀習慣。碰到必須獨自帶小孩的日子，我就會去找住在同一大樓、孩子與致昊同齡的媽媽們。我把已經厭倦育兒時感到孤單的媽媽們召集起來，並且把米飯拌入大碗中，大家邊吃邊共同照顧孩子。我開始要求老公積極參與育兒，把遮住腹部的寬版Ｔ恤扔掉，買了貼身裙，而我慢慢地開始感到幸福。

成為媽媽，等於是變成一人分飾多角。就像結婚需要適應期，育兒也不例外。為了度過適應期，好讓我、家人和孩子能和諧共存，我展開了一場生死決鬥，所以身體感到很疲倦，但精神上卻變幸福了。認真工作之後，和致昊一起度過的時光是如此珍貴，所以我變得更常擁抱孩子，也更常對孩子露出笑容。

唯有按自己的想法節奏生活，才會感到幸福的我，也因為照著自己的想法生活，讓一家子都感到幸福了。

放下必須成為好媽媽的執念吧。因為光是深愛孩子這點，妳就已經是個好媽媽了；因為這輩子是第一次當媽媽，本來就無法十全十美。

書籍介紹

本文摘錄自《自己的人生，按自己的節奏來，沒關係：致那些費盡心思為他人活，卻迷失自己的人》，新經典文化出版

作者： 尹婷恩

譯者： 簡郁璇

繪者： 磨設(마설)

韓國出版銷售突破四十萬本，YES24 BestSeller暢銷榜、韓國實體書店綜合暢銷榜！Kakao Talk網站票選「最想當禮物送人的書」第一名，書封出自韓國知名插畫家磨設(《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》封面繪者)

無論是什麼模樣，選擇最符合自己的，然後幸福地過活，沒關係。人生就只有一次。我們睜開眼看到的今天，可能不會再有。

活著的「今天」，就是最特別的禮物。帶著感謝、寬恕、理解的心情去愛原原本本的自己，照自己的節奏生活吧

你完全有資格這麼做，因為你就是你。

Photo Credit: 新經典文化

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航