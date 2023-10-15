《芳喵的自律神經失調康復全攻略》：如果你想維持自律神經好棒棒，「咖啡」是第一個要捨棄的
我們想讓你知道的是
自我覺察能力的培養，首先要先願意坦然面對自己的感覺、情緒、想法，有意願才會察覺得到，這並不容易。有句話叫「自欺欺人」，當我們下意識覺得某件事、某個想法會讓我們感到痛苦的時候，就會自欺欺人，會逃避面對。
文：賴聖芳
康復後的心理狀態調整
自律神經失調的時候，脆弱的自律神經對我們的情緒很敏感，一點點的情緒波動都會被身體忠實的反饋出來，所以我常跟讀者說「你開心，自律神經就開心」。也因此，我常常勸讀者不要太依賴抗焦慮藥物「鎮定劑」，別一不舒服就吞藥，不舒服的時候，正是我們找出困擾點以及實驗處理方法的好機會。
在施醫師幫我治療的期間，我幾乎不怎麼碰抗焦慮藥物，他也只是讓我備用，然而我只動用過五次左右。當我很不舒服的時候，第一件會做的事情就是找原因，如果不是天氣的關係，也沒有做錯任何日常維護的事，那麼就往心理狀態方面找。
生活裡可能會有些顯而易見的事件造成心理狀態不太舒適，比如我之前遇到跳蚤事件，不小心把外面浪貓的跳蚤帶回家感染到我家的貓，整個居家環境都被跳蚤汙染了，要清理掉是件很麻煩的事，被跳蚤咬，癢得要命更是煩人、惱火。
這一類的事情，火速面對處理，正面對決，不要拖，不要花時間懊悔，不要花時間生氣，專心處理就好。事件本身是中立的，真正會引動我們的情緒的，是我們看待事件的想法，想得越多，情緒就越多，所以把心思都放在處理事件本身上面，就不會有時間去想多餘的東西。進階一點的做法是，不斷地轉換想法，直到找到一個能讓自己好過的想法。
另外，更多見的情況是，沒有什麼顯而易見的事件發生，這時候要轉往內心深處尋找，而要這樣做，需要自我覺察能力，能夠察覺自己的情緒、感覺，甚至是一閃而過、極細微的感覺、想法，能夠分辨自己的情緒、感覺裡有什麼成分，然後才能抽絲剝繭，分析自己是怎麼產生這些情緒的。
自我覺察能力的培養，首先要先願意坦然面對自己的感覺、情緒、想法，有意願才會察覺得到，這並不容易。有句話叫「自欺欺人」，當我們下意識覺得某件事、某個想法會讓我們感到痛苦的時候，就會自欺欺人，會逃避面對。
曾經有讀者說，他看我寫的那些關於心理層面的文章，常常覺得刺心，不想看；被刺了半年之後，有一天，他終於願意面對，願意去探查感到刺心的原因，瞬間看到了許多以前沒看到、沒發覺的東西。然後他又花了半年多去處理，病情就跳躍性地好了一半。
所以，這「願意面對」的第一步，並不容易，但只要你跨過去了，事情就容易得多。而我在生病的那些年，花了很多時間培養自我覺察的能力，也趁著身體反饋最立即的機會，多方實驗改變想法、改變處事方式等等的壓力應對策略。
之前的這些作為，為我打下很好的基礎，痊癒後，身體不再會立即反饋，但我已經可以在每一次感覺、情緒出現的時候，立即捕捉到，並且能夠快速分析原因，進而採取有效的處理。甚至，因為多年下來累積了許多實驗結果，我的百寶袋裡隨時都可以抓出應對各種情況、各種情緒的方法，大幅縮短情緒發酵的時間，也就是幾乎不會讓不開心的時間持續下去。
別讓多重刺激因素同時存在
不論是飲食忌口、還是熬夜晚睡、抑或是壓力事件，別讓這些會對自律神經造成重負荷的事情在同一天存在。比如今天已經睡眠不足了，最好就不要再喝咖啡去刺激自律神經。疑，不是精神不濟的時候最需要咖啡嗎？如果你只是想要精神好，喝咖啡當然是首選，但如果你想維持自律神經好棒棒的話，咖啡就是第一個要捨棄的。
我自己的做法，當有壓力事件的時候，在我尚未處理掉壓力源時，我會避免任何其他的刺激因素，不碰咖啡因，不晚睡等等，壓力越大，我遵守的禁忌就越多，甚至有可能完全回復病中所遵守的嚴格規範，極盡所能避掉所有額外的刺激因素，並盡可能加強對自律神經有益處的項目，將自律神經的負荷減到最低。
維持「日常維護」和「心理狀態調整」
施醫師認為，我之所以能夠經歷各種生活中比較重大的事件，比如半年左右的時間，每天去加護病房照顧弟弟，三不五時熬夜陪手術，後又經歷弟弟過世，都沒有復發跡象，健康良好，正是因為平常把自律神經的健康底子打得很好，又能迅速的調整心理狀態、將壓力處理妥當。
本章開頭就提到許多人反反覆覆地復發，一遇到事情就復發，如果能在生病時培養好基礎，康復後積極維持，就不需要每次一有事情就擔心復發，健康有底氣的話，就算真的遇到什麼嚴重的事情，也能安心地把全副心力都放在處理事情上，而不是擔心復發，或是處理復發。
所以，別吝嗇花時間照顧你的身體，別吝嗇花時間照顧你的心靈，這些事情，沒有別人能幫你代勞，偷懶不得。把你自己放在第一位並不是自私，自己好，才有心力照顧別人，自己好，才不會讓關心你的人愁雲慘霧、提心吊膽。再進一步說，讀者們喜歡我，很多時候不是因為我的痊癒經驗，而是因為他們從我身上找到他們所需要的力量，我怎麼做到的呢？我只是照顧好我自己的身心靈而已，就像你身邊有陽光樂觀的人，你也會被他感染正面的力量，近朱者赤，近墨者黑。如果你也能照顧好自己的身心靈，你身邊的人或許也會因你而得到力量。
芳喵說……
前面提過，咖啡一個月可以喝一次，晚睡可以偶爾為之，炸物也可以一個月吃一兩次等等。
但是，要特別注意，你不能今天喝咖啡，明天吃炸物，後天晚睡，再後天吃大辣麻辣鍋，這樣會等於你連續四天都在刺激自律神經。
在身體很健康的情況下，至少要保持半個月以上的淨空，才能再過一次其他的癮，不要讓刺激因素出現的太頻繁。如果身體已經有點異樣，肩頸痠痛、感覺疲勞，這已經有點自律神經不平衡了，最好把淨空時間拉長到一個月，或是乾脆先把身體狀態調養回健康狀態，再去享受那些有刺激性的事情。
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角色IP要出海！跨國特質、世界觀、獨特性皆不可或缺
我們想讓你知道的是
2023文博會角色IP論壇本場講者包括有擔任日本遠東三麗鷗社長與角色品牌授權協會副理事長的東山靖、法務出身的韓國文化內容授權協會（KOCLA）會長的趙泰奉，與近年在台灣成功引進不二馬大叔「我不是胖虎」角色的胡創有限公司負責人胡安之，從向海外推廣多樣IP的協會組織與單一代理商角度分享，進攻本地及國際市場時在法務與商業面的關鍵指標，並探討認為能獲得跨界成功的IP角色有哪些共同特質。
韓國KOCLA會長趙泰奉是法務背景出身，最早曾擔任國外精品如YSL、Disney進軍南韓時的協力工作，對於IP與品牌在進入新市場時的法律風險和推廣摩擦力，有第一線的經驗積累。三麗鷗的東山靖先生則已經是傳奇級的人物，他在1977年就提著一卡皮箱（裡面是各種IP娃娃）到美國去推銷，當時沒有人知道什麼是Hello Kitty，但他努力不懈地經營，也與各種美國主流文化藝術如安迪沃荷、紐約大都會博物館等做聯名合作，一步一步打下了Hello Kitty的江山。胡創文化的胡安之則是觀察歐美角色IP圖文授權圈近二十年，在2020年轉型成代理商，第一個買下授權的IP就是不二馬大叔「我不是胖虎」，在虎年做了非常多精彩的多元拓展，她也來分享目前亞洲IP在打進歐美市場的困難。
如何確定IP的成功率？從韓台日合作經驗說起
趙泰奉提出他跟文策院合作評選韓國授權展經驗分享，基本上除了從角色的原創性、世界觀、有無粉絲等基礎來評選，同時也會去考量角色有沒有具備韓國市場與文化能夠接受的特質，這就是跨海的關鍵。
除此之外，韓國更在乎法務面授權的考量，比如角色IP命名是否適合在韓國做正式登錄（文化以及語言上），如果不方便的話，後續推廣上會相當麻煩和困難。透過這幾個角度，最後選了六個認為比較可能在韓國成功的台灣IP在韓國推廣。有以女力代表且一針見血的時尚女「MEi MEi」（美美）、亞洲食物共感的「饅頭家族」、以狗與狗主人互動為主的「Bonbon法鬥哥」、把狗狗擬人化的「汪來汪趣」、結合宇宙探索與療癒風格的「小油畫」跟以哲學跟心靈思辨的「幾米-月亮忘記了」。透過這些分享能讓台灣的角色IP從業者大致了解韓國市場喜歡什麼。
東山靖也同樣強調了世界觀的重要性，他拿出四隻貓的圖，右邊三隻依序是鼎鼎有名的Hello Kitty、加菲貓和哆啦A夢，而最左邊的沒有人叫得出名字。他笑說：「因為這就只是一隻普通的小貓而已」。
右邊這三隻貓之所以成為角色，在於他們擁有自己的個性和世界觀，世界觀才是核心，獨特的美學是來協助呈現出世界觀的。扼要地說，面對貓這麼大的市場，如何找出自己的獨特性是關鍵。日本市場特別喜歡可愛，跟有點荒謬跟惡趣味（厭世）的「角色」。
日本作為IP大國，日本IP本身也進一步體現了為何「有故事」的IP與純圖文IP還是有著生命週期的差異，作為動漫IP的哆啦A夢，從1973年誕生以來，不但人物設定完整，更透過無數的動漫故事讓觀眾認為他是可以倚賴的可靠對象，讓每個小朋友都希望自己櫥櫃裡有一隻隨時會跑出來解救自己的哆啦A夢，而且在五十年後仍然有哆啦A夢電影版不斷延續故事與IP的生命，可以想見只要角色IP能繼續抓住每個世代兒童的心，IP生命甚至有可能持續不斷。
這也說明了為什麼世界第一的IP操作者迪士尼，不斷以拍攝動畫電影和超級英雄電影來達到IP生成的模式，因為有著完整的世界觀和角色設定，是IP角色生命與IP衍生商品（玩偶、玩具等實體商品）開發及創造穩定營收的最大靠山。
影音與社群平台崛起，創造亞洲IP打進北美市場的空間
而在主持人的提問下，胡安之則分享亞洲IP在歐美市場的碰撞，歐美市場確實對亞洲IP來說很難進入，即使日本是亞洲IP大國，目前能夠在歐美家喻戶曉的也就是Hello Kitty跟寶可夢。但近年則因為網路興起，社群的圖文傳播力量變大，加上串流平台興起，日本動畫影集成為世界主流焦點，可以說帶來非常大的改變。
胡安之分享了在台灣翻成胖吉貓的美國Pusheen案例，Pusheen是紅到變成FB官方貼圖，雖然創作者是美國人，但卻帶有日系風格，近期在抖音爆紅。美國最新受到高度討論的Squishmallows也是類似的案例，雖是美國創作者，卻帶有濃厚的日系風格，這兩個案例值得去思考亞洲IP經過什麼樣的轉化，可能打進歐美主流。
提升共感與互動！如何實際與你的顧客互動仍然最重要
胡安之提到的亞洲案例是在印尼，以LINE貼圖發跡而走紅的Milk & Mocha Bear系列，這系列走的就是很簡單的情侶互動，完全不需要文字或台詞，都是一看就能引起全世界各國共鳴的內容，傳播效率非常好。
東山靖提到認為現在的消費環境跟以前「衝動購物」大不同。如同電商崛起，現在消費者的行為是更目的導向，他會查好之後再下手。
胡安之也補充，消費者的意識很高，包含有所謂的『我推』文化。所謂『我推』文化指的是消費者會主動去推廣自己喜歡的商品，有意識地認為買東西就是為了要支持創作。這也是日本很特別的文化，消費者和粉絲會把自己當作IP商品的推手，像是漫畫如果可以賣到幾萬本，就會被翻拍成動畫，拍成動畫之後又會有更多、數以萬計的觀眾加進來，喜歡該作品的人也會有更多機會及管道來接觸到自己喜愛的作品角色IP。
東山靖強調，「在和消費者互動時需要優異的策劃能力，一定要有場域共享、共感，而且持續經營的經驗。」
提到一般的B2B策展固然重要，但一定要有B2C直接跟消費者見面的場合和互動，角色IP才能經營得久。除了版權交易，更要直接測試市場。坦白說即使是三麗鷗也有失敗案例，這個時代需要透過不斷地持續請作者來跟消費者互動溝通，來提升共感。
趙泰奉提出一個相當有趣的原則，韓國人開心的時候常常會說出『Cha Cha Cha』，其實這背後代表了三個英文字：Challenge（挑戰）、Chance（機會）、Change（改變），用這三個C的方式才能讓角色持續成功。
然而因為現在資訊傳播的管道多元化，所以怎麼找到自己的受眾，並持續與他們互動，是非常關鍵的。同樣重要的就是，怎麼讓角色經營者和創作者，既要持續對自己的角色保有高度熱忱，同時又必須做出創新與挑戰，去尋找新的適合自己的機會。
胡安之則分享她的直接行動：歐美市場其他大部分的人都對亞洲IP還是興趣缺缺，畢竟知名度和粉絲都還不高。不過直接帶著代理角色商品衝進美國Comic-Con（聖地牙哥國際漫畫展），用贈獎換讚的活動方式，卻成功讓不少人產生衝動購物的效果。
東山靖先生也在會後補充道：「就我推廣的經驗，其實每個國家、每個市場都有可能有意想不到的喜好，就像Hello Kitty其實在日本的時候其實排名大概在五、六名，可是在美國就是成為第一名。我也曾經遇過一個IP在其他國家推不太動，但在香港卻大受歡迎的經驗。IP出海的過程中，還是一個試錯（try and error）的過程，需要先去做，再觀察反應。」
此次韓台日三方分享，可以看到IP出海的美麗與哀愁，透過第一線不管是網路或面對面的消費者互動、讓消費者有感，是IP推廣的第一步；而IP出海的整體推廣策略，在進入每個不同國家時，有當地的夥伴協助找到市場切入點可以帶來有力的幫助，也許也是出海的路徑之一。