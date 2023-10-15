《芳喵的自律神經失調康復全攻略》：如果你想維持自律神經好棒棒，「咖啡」是第一個要捨棄的

文：賴聖芳

康復後的心理狀態調整

自律神經失調的時候，脆弱的自律神經對我們的情緒很敏感，一點點的情緒波動都會被身體忠實的反饋出來，所以我常跟讀者說「你開心，自律神經就開心」。也因此，我常常勸讀者不要太依賴抗焦慮藥物「鎮定劑」，別一不舒服就吞藥，不舒服的時候，正是我們找出困擾點以及實驗處理方法的好機會。

在施醫師幫我治療的期間，我幾乎不怎麼碰抗焦慮藥物，他也只是讓我備用，然而我只動用過五次左右。當我很不舒服的時候，第一件會做的事情就是找原因，如果不是天氣的關係，也沒有做錯任何日常維護的事，那麼就往心理狀態方面找。

生活裡可能會有些顯而易見的事件造成心理狀態不太舒適，比如我之前遇到跳蚤事件，不小心把外面浪貓的跳蚤帶回家感染到我家的貓，整個居家環境都被跳蚤汙染了，要清理掉是件很麻煩的事，被跳蚤咬，癢得要命更是煩人、惱火。

這一類的事情，火速面對處理，正面對決，不要拖，不要花時間懊悔，不要花時間生氣，專心處理就好。事件本身是中立的，真正會引動我們的情緒的，是我們看待事件的想法，想得越多，情緒就越多，所以把心思都放在處理事件本身上面，就不會有時間去想多餘的東西。進階一點的做法是，不斷地轉換想法，直到找到一個能讓自己好過的想法。

另外，更多見的情況是，沒有什麼顯而易見的事件發生，這時候要轉往內心深處尋找，而要這樣做，需要自我覺察能力，能夠察覺自己的情緒、感覺，甚至是一閃而過、極細微的感覺、想法，能夠分辨自己的情緒、感覺裡有什麼成分，然後才能抽絲剝繭，分析自己是怎麼產生這些情緒的。

自我覺察能力的培養，首先要先願意坦然面對自己的感覺、情緒、想法，有意願才會察覺得到，這並不容易。有句話叫「自欺欺人」，當我們下意識覺得某件事、某個想法會讓我們感到痛苦的時候，就會自欺欺人，會逃避面對。

曾經有讀者說，他看我寫的那些關於心理層面的文章，常常覺得刺心，不想看；被刺了半年之後，有一天，他終於願意面對，願意去探查感到刺心的原因，瞬間看到了許多以前沒看到、沒發覺的東西。然後他又花了半年多去處理，病情就跳躍性地好了一半。

所以，這「願意面對」的第一步，並不容易，但只要你跨過去了，事情就容易得多。而我在生病的那些年，花了很多時間培養自我覺察的能力，也趁著身體反饋最立即的機會，多方實驗改變想法、改變處事方式等等的壓力應對策略。

之前的這些作為，為我打下很好的基礎，痊癒後，身體不再會立即反饋，但我已經可以在每一次感覺、情緒出現的時候，立即捕捉到，並且能夠快速分析原因，進而採取有效的處理。甚至，因為多年下來累積了許多實驗結果，我的百寶袋裡隨時都可以抓出應對各種情況、各種情緒的方法，大幅縮短情緒發酵的時間，也就是幾乎不會讓不開心的時間持續下去。

別讓多重刺激因素同時存在

不論是飲食忌口、還是熬夜晚睡、抑或是壓力事件，別讓這些會對自律神經造成重負荷的事情在同一天存在。比如今天已經睡眠不足了，最好就不要再喝咖啡去刺激自律神經。疑，不是精神不濟的時候最需要咖啡嗎？如果你只是想要精神好，喝咖啡當然是首選，但如果你想維持自律神經好棒棒的話，咖啡就是第一個要捨棄的。

我自己的做法，當有壓力事件的時候，在我尚未處理掉壓力源時，我會避免任何其他的刺激因素，不碰咖啡因，不晚睡等等，壓力越大，我遵守的禁忌就越多，甚至有可能完全回復病中所遵守的嚴格規範，極盡所能避掉所有額外的刺激因素，並盡可能加強對自律神經有益處的項目，將自律神經的負荷減到最低。

維持「日常維護」和「心理狀態調整」

施醫師認為，我之所以能夠經歷各種生活中比較重大的事件，比如半年左右的時間，每天去加護病房照顧弟弟，三不五時熬夜陪手術，後又經歷弟弟過世，都沒有復發跡象，健康良好，正是因為平常把自律神經的健康底子打得很好，又能迅速的調整心理狀態、將壓力處理妥當。

本章開頭就提到許多人反反覆覆地復發，一遇到事情就復發，如果能在生病時培養好基礎，康復後積極維持，就不需要每次一有事情就擔心復發，健康有底氣的話，就算真的遇到什麼嚴重的事情，也能安心地把全副心力都放在處理事情上，而不是擔心復發，或是處理復發。

所以，別吝嗇花時間照顧你的身體，別吝嗇花時間照顧你的心靈，這些事情，沒有別人能幫你代勞，偷懶不得。把你自己放在第一位並不是自私，自己好，才有心力照顧別人，自己好，才不會讓關心你的人愁雲慘霧、提心吊膽。再進一步說，讀者們喜歡我，很多時候不是因為我的痊癒經驗，而是因為他們從我身上找到他們所需要的力量，我怎麼做到的呢？我只是照顧好我自己的身心靈而已，就像你身邊有陽光樂觀的人，你也會被他感染正面的力量，近朱者赤，近墨者黑。如果你也能照顧好自己的身心靈，你身邊的人或許也會因你而得到力量。

芳喵說……

前面提過，咖啡一個月可以喝一次，晚睡可以偶爾為之，炸物也可以一個月吃一兩次等等。

但是，要特別注意，你不能今天喝咖啡，明天吃炸物，後天晚睡，再後天吃大辣麻辣鍋，這樣會等於你連續四天都在刺激自律神經。

在身體很健康的情況下，至少要保持半個月以上的淨空，才能再過一次其他的癮，不要讓刺激因素出現的太頻繁。如果身體已經有點異樣，肩頸痠痛、感覺疲勞，這已經有點自律神經不平衡了，最好把淨空時間拉長到一個月，或是乾脆先把身體狀態調養回健康狀態，再去享受那些有刺激性的事情。

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