Netflix《貝克漢》紀錄片：面對無限轉折的足球生涯，他不斷透過意志力證明自己的存在

文：Netflix追劇筆記本

簡介

Netflix《貝克漢》紀錄片上線啦！其實Disney+也有出過一部關於他在美國成立的足球隊紀錄片，有興趣的觀眾可以自己找來看。不知道大家對貝克漢的印象是什麼？我記得在2002世界盃的時候貝克漢的一顆神奇的自由球讓貝克漢登上台灣某一家報紙的最大版面，他招牌的雞冠頭，還有帥氣的臉蛋，應該讓台灣人一夜之間都認識他。

以前我也踢過足球，對足球和足球員生涯略懂，其實真正去比較全球的足球員，貝克漢的球技其實算是中等的等級（比起梅西、菲戈、大羅、小羅那些，貝克漢的球技其實算還好而已，不過貝克漢的自由球真的很經典，他非常會刁鑽的進球角度，在《貝克漢》紀錄片中觀眾也會看到他無數個進球就是如此），任何的運動員一樣，都是靠著一個契機而成名，但貝克漢是不是真的有料？老實說我覺得還是有，他有個人的實力，而且他很會抓機會讓自己成功，只是時運上可能就沒有站在他這邊，足球生涯這條路對他來說相當艱辛（可是哪個運動員的運動生涯不是艱辛的？因此這裡我也不會特別去歌功頌德貝克漢遭遇的過程，我只會針對身為一個運動員帶給球迷、觀眾的那份感動與動力）。

其實《貝克漢》這部紀錄片並不是要說貝克漢有多厲害，而是他在足球生涯的起起落落，這跟大多數的球員都一樣，人生會有高峰也會有低谷，《貝克漢》這部紀錄片上我覺得應該是要去看貝克漢如何面對這些困境和被指責謾罵的那段日子後的成長，給那些在不管什麼階段的人們去做一個效仿的對象。當一個足球員在足球生涯中與受到大眾的唾棄時，會不會就這樣失去自己？

《貝克漢》這部紀錄片中談論的不是貝克漢的球技，更多談論的是貝克漢如何差點葬送自己足球生涯的轉折，以及貝克漢如何再次透過自己的意志力來證明自己的存在，這是這部紀錄片中我覺得最重要的。

影評評價5統整

你知道那一球會改變他的一生嗎？

曼聯的球探「亞歷克斯佛格森爵士」看到了貝克漢的才華，亞歷克斯碰到的是球隊是否有「強烈的求勝意志」，「我要打造年輕人可以成功的方法」，這是他的座右銘，找到年輕球員成立足球球團，而不是球隊。這個時期還在讀書階段（12-13歲）的貝克漢就已經跟亞歷克斯簽約。我個人蠻喜歡初期的貝克漢一直以來都給人一種謙虛不浮誇的特質，他享受球場，他享受足球，也把握機會。

我覺得這也造就他個人的心理素質得以強大的原因吧，面對後續足球生涯的坎坷時，他會虛心指責，懂得自省，足球本來就不是個人英雄的體育項目，靠的是團隊合作、戰術，還有膽識。在曼聯的那段時光，我覺得這是貝克漢蠻精彩也是很快樂的日子，曼聯是陪伴貝克漢長大的球隊，《貝克漢》第一集中導演特別強調出貝克漢身邊的幾個重要的隊友是很正確的方式，因為足球強調的是團隊的默契，貝克漢有說「我們（貝克漢與蓋瑞）之間的默契很特別」，還有其他的球員在形容貝克漢，球場上貝克漢是被隊友相信可以得分的那個人，但這反方面去看，也是因為貝克漢做到他能讓人相信和依靠的支柱。

1996-1997年：英格蘭新球季開賽，讓貝克漢成名的這一球，著實改變了他的足球生涯，當我聽到貝克漢形容自己踢出中線射門那一球是「我記得我看著球到右邊後往左飄，然後突然回正」，這就是俗稱的香蕉球，這種球是每個足球員都會的（球會旋轉是腳碰觸球的點和角度不同產生的），但是以準度來說貝克漢確實真的比其他選手更厲害一些，尤其是前面說到的世界盃那顆自由球，也是以轉彎的方式精彩進球，在《貝克漢》第一集一開頭關於貝克漢加入曼聯的那段足球生涯的畫面，觀眾就會發現貝克漢的進球幾乎都會是球門「邊邊角角」的刁鑽角度，這就是貝克漢個人的踢球特點。

貝克漢想要的不只是變成足球人

因為賺錢變得容易，代言為貝克漢賺進很多的錢，所以貝克漢一拿到錢就去買東西，也因為個人的名氣而讓貝克漢有了轉變，球團擔心的是貝克漢的心思被別的事業給分散，貝克漢與亞歷克斯兩人開始有了歧見——《貝克漢》這一段中呈現出教頭希望足球員可以有穩定的生活，並且能專心在足球賽事上，我可以理解亞歷克斯的想法，畢竟他的目標在《貝克漢》紀錄片一開始就已經說了，他要打造的是一種球員內心只有「求勝」的心態，而不是一種心不在焉。

因此在貝克漢和貝嫂交往時，貝克漢的媽媽也說「本來足球第一，現在突然不是」，這一點也呼應到亞歷克斯所擔心的結果，沒了紀律就無法發揮所有戰力，因為心思不在球賽上，再加上貝克漢本身是當時曼聯的最主要得分核心球員，前面有說過貝克漢靠著自己的得分讓隊友相信他，所以對上利物浦的時候貝克漢的失常連帶的也會影響到整個球隊的氛圍和士氣，可是貝克漢總有辦法證明自己的存在和選擇，就像是《貝克漢》第一集一開頭貝克漢選擇中場踢出那一球一樣，他對貝嫂戀情執著，也證明他可以做到兩者兼顧的選擇。

追求貝嫂對貝克漢來就像是場上的那球中線射門，他大膽地做出決定，而且也一定要做到，他的執著與固執用在他與貝嫂的感情上，看了紀錄片會發現貝克漢的決定很少會是讓他放棄或犧牲某樣東西的，婚姻與貝嫂中，貝克漢都不會想要失去，所以他可以放手一博。即便這為他帶來坐冷板板凳，但貝克漢再次做到他的存在價值，我蠻喜歡貝克漢面對自己無法出賽的反應，他一直自己練習自由球，《貝克漢》第一集看完，真的覺得貝克漢對貝嫂真的好專情啊！

Photo Credit: GettyImages 圖為貝克漢與其妻子維多莉亞（Victoria Beckham）。

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