全球知名能量飲料「紅牛」其實源自泰國，由奧地利商人改為碳酸版本並推向國際
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曾是藥品行銷專家的奧地利人馬特希茨，一次在泰國洽公時嘗試了由許書標發明的能量飲料「Krating Daeng」，發現有效緩解他的時差反應，而在意識到這飲品具備在西方世界販售的潛力後，他向許書標尋求合作，希望能生產該飲料的碳酸版本，也就是後來全球知名的「紅牛」（Red Bull）。
標榜「送你一對翅膀」的全球知名能量飲料紅牛（Red Bull），公司總部雖然位於奧地利的薩爾斯堡，不過經營權卻有一半是掌握在一個泰國的家族，而這款在各種運動賽事皆可看到其贊助廣告的飲品，其實最初是由一位泰國人所發明。
從泰國鴨農到從事藥品銷售的許書標
生於泰國北部披集府的許書標（Chaleo Yoovidhya），父母是來自中國海南省的貧窮移民。1956年，原是泰國鴨農的許書標轉為從事藥品銷售，並創立以生產抗生素為主要商品的TC Pharmaceutical Industries（TCP）。1976年，他開始銷售富含咖啡因的能量飲料「Krating Daen」；「Daeng」在泰語中的意思是紅色，「Krating」則是高爾牛（印度次大陸發現的一種野牛）的泰語名稱，這款飲料推出後，廣受到泰國勞動階級的喜愛。
許書標當時之所以決定推出能量飲料，是因當時泰國市面上僅有一款日本能量品牌Lipovitan D，他因而將Lipovitan D調配地更甜以符合本地人喜好，此外也透過公牛的商標圖像，成功讓男性消費者想像「Krating Daen」能給予他們展現「男性雄風」的錯覺。
而在行銷策略上，許書標從泰國人熱愛的泰拳下手，特別針對泰拳的支持者推銷這款飲品，更透過贊助重要拳擊賽事與格鬥運動加強粉絲對飲料的好感，在雙管齊下的明確商標與行銷執行下，「Krating Daen」成功成為泰國的「國民飲料」。不過說到「Krating Daen」是如何成為「紅牛」，那就要從一位奧地利商人說起。
一位奧地利人讓「Krating Daeng」成為「紅牛」並走向國際
原是藥品行銷專家的奧地利人馬特希茨（Dietrich Mateschitz），一次在泰國洽公時嘗試了「Krating Daeng」，發現有效緩解他的時差反應，而在意識到「Krating Daeng」具備在西方世界販售的潛力後，他向許書標尋求合作，希望能生產該飲料的碳酸版本，並將其推廣到全世界。在取得協議後，1984年馬特希茨在奧地利成立公司Red Bull GmbH，並於1987年4月1日正式推出「紅牛」（Red Bull），商標也延續兩頭紅色公牛對峙的設計。
根據協議，馬特希茨持有該公司49% 的股份，許書標家族的11名成員持有49%股份，最後2%的股份由許書標長子許書恩完全擁有。這種合夥關係使兩人及其家族成員都成了超級富翁，許書標在2012年去世前已是泰國排名第二的富豪，身家估計擁有50億美元。
而儘管許書標是該品牌創始人之一，但他並不參與紅牛的經營運作，主要是由馬特希茨擔任紅牛執行長（CEO）。2022年10月馬特希茨去世後，他唯一的孩子，也是紅牛有機部門負責人Dietrich Mateschitz發表聲明表示，日後紅牛將由三位高階主管領導的董事會主導，包括擔任飲料業務執行長的Franz Watzlawick、企業專案和投資執行長Oliver Mintzlaff和和財務長Alexander Kirchmayr，他也表示將專注於管理從父親繼承49%的紅牛股份。
「Krating Daeng」與許書標家族
隨著紅牛在全球銷售大獲成功，「Krating Daeng」這個品牌在泰國依舊受到歡迎，不只咖啡因含量少於「紅牛」，經營也是獨立於「紅牛」之外，在泰國的便利商店和路邊售貨亭皆有販賣，主要客群是長時間工作的低薪工人，例如計程車、嘟嘟車、卡車和公車司機及建築工人。2019年，「Krating Daeng」還推出了新配方版本的「Kating Daeng Extra」，這是經過重新配置並採用新商標設計的產品，Kating Daeng表示將專注於新一代消費者的需求，當時還免費提供全國100萬瓶的試飲瓶，希望能鞏固泰國能量飲龍頭的地位。
而基於「Krating Daeng」和紅牛的成功，許書標家族每年都增加數百萬美元的資產，根據《彭博社》億萬富豪指數，自2022年1月以來，許書標家族的淨資產增加了78億美元（約新台幣2506萬3974萬元），總身價超過270億美元，其中大部分來自私人持有的紅牛股份。
如今紅牛控制著全球能量飲料25%的市場份額，多年來在馬特希茨主導下，公司投資了極限運動、一級方程式賽車，並收購了幾支足球隊，而在馬特希茨去世後，紅牛的品牌依然強勁，2022年全球銷量總計115.82億罐，比2021年還成長了18.1%，集團營業額從78.16億歐元（約新台幣2662萬6077萬8209元）增加到到96.84億歐元（約新台幣3298萬9628萬6615元），成長了23.9%。
不過許式家族成員近年來的私人行為，卻讓泰國人感到厭惡，甚至揚言要抵制「紅牛」。2012年，許書標的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌酒駕撞死交通警察後，依舊消遙法外、自由進出國門，因而在2017年遭到國際刑警組織通報，但令人吃驚的是，沃拉育的法拉利行車官方記錄，從最初的177公里/小時被竄改為79 公里/小時，泰國警方更在2020年7月表示，沃拉育撞死警察的案件已全部撤銷。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。