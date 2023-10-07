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2023/10/07,
印太

全球知名能量飲料「紅牛」其實源自泰國，由奧地利商人改為碳酸版本並推向國際

全球知名能量飲料「紅牛」其實源自泰國，由奧地利商人改為碳酸版本並推向國際
熱銷全球的能量飲紅牛（Red Bull）。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

曾是藥品行銷專家的奧地利人馬特希茨，一次在泰國洽公時嘗試了由許書標發明的能量飲料「Krating Daeng」，發現有效緩解他的時差反應，而在意識到這飲品具備在西方世界販售的潛力後，他向許書標尋求合作，希望能生產該飲料的碳酸版本，也就是後來全球知名的「紅牛」（Red Bull）。

標榜「送你一對翅膀」的全球知名能量飲料紅牛（Red Bull），公司總部雖然位於奧地利的薩爾斯堡，不過經營權卻有一半是掌握在一個泰國的家族，而這款在各種運動賽事皆可看到其贊助廣告的飲品，其實最初是由一位泰國人所發明。

從泰國鴨農到從事藥品銷售的許書標

生於泰國北部披集府的許書標（Chaleo Yoovidhya），父母是來自中國海南省的貧窮移民。1956年，原是泰國鴨農的許書標轉為從事藥品銷售，並創立以生產抗生素為主要商品的TC Pharmaceutical Industries（TCP）。1976年，他開始銷售富含咖啡因的能量飲料「Krating Daen」；「Daeng」在泰語中的意思是紅色，「Krating」則是高爾牛（印度次大陸發現的一種野牛）的泰語名稱，這款飲料推出後，廣受到泰國勞動階級的喜愛。

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Photo Credit：Wikipedia
「Krating Daen」的商標，和紅牛商標完全相同。

許書標當時之所以決定推出能量飲料，是因當時泰國市面上僅有一款日本能量品牌Lipovitan D，他因而將Lipovitan D調配地更甜以符合本地人喜好，此外也透過公牛的商標圖像，成功讓男性消費者想像「Krating Daen」能給予他們展現「男性雄風」的錯覺。

而在行銷策略上，許書標從泰國人熱愛的泰拳下手，特別針對泰拳的支持者推銷這款飲品，更透過贊助重要拳擊賽事與格鬥運動加強粉絲對飲料的好感，在雙管齊下的明確商標與行銷執行下，「Krating Daen」成功成為泰國的「國民飲料」。不過說到「Krating Daen」是如何成為「紅牛」，那就要從一位奧地利商人說起。

一位奧地利人讓「Krating Daeng」成為「紅牛」並走向國際

原是藥品行銷專家的奧地利人馬特希茨（Dietrich Mateschitz），一次在泰國洽公時嘗試了「Krating Daeng」，發現有效緩解他的時差反應，而在意識到「Krating Daeng」具備在西方世界販售的潛力後，他向許書標尋求合作，希望能生產該飲料的碳酸版本，並將其推廣到全世界。在取得協議後，1984年馬特希茨在奧地利成立公司Red Bull GmbH，並於1987年4月1日正式推出「紅牛」（Red Bull），商標也延續兩頭紅色公牛對峙的設計。

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Photo Credit: GettyImages
熱銷全球的能量飲紅牛（Red Bull），商標延續著泰國能量飲「Krating Daen」的設計。

根據協議，馬特希茨持有該公司49% 的股份，許書標家族的11名成員持有49%股份，最後2%的股份由許書標長子許書恩完全擁有。這種合夥關係使兩人及其家族成員都成了超級富翁，許書標在2012年去世前已是泰國排名第二的富豪，身家估計擁有50億美元。

而儘管許書標是該品牌創始人之一，但他並不參與紅牛的經營運作，主要是由馬特希茨擔任紅牛執行長（CEO）。2022年10月馬特希茨去世後，他唯一的孩子，也是紅牛有機部門負責人Dietrich Mateschitz發表聲明表示，日後紅牛將由三位高階主管領導的董事會主導，包括擔任飲料業務執行長的Franz Watzlawick、企業專案和投資執行長Oliver Mintzlaff和和財務長Alexander Kirchmayr，他也表示將專注於管理從父親繼承49%的紅牛股份。

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Photo Credit: GettyImages
已故的紅牛執行長馬特希茨與名演員阿諾·史瓦辛格（左）與席維斯·史特龍（右）2002年的合影。

「Krating Daeng」與許書標家族

隨著紅牛在全球銷售大獲成功，「Krating Daeng」這個品牌在泰國依舊受到歡迎，不只咖啡因含量少於「紅牛」，經營也是獨立於「紅牛」之外，在泰國的便利商店和路邊售貨亭皆有販賣，主要客群是長時間工作的低薪工人，例如計程車、嘟嘟車、卡車和公車司機及建築工人。2019年，「Krating Daeng」還推出了新配方版本的「Kating Daeng Extra」，這是經過重新配置並採用新商標設計的產品，Kating Daeng表示將專注於新一代消費者的需求，當時還免費提供全國100萬瓶的試飲瓶，希望能鞏固泰國能量飲龍頭的地位。

而基於「Krating Daeng」和紅牛的成功，許書標家族每年都增加數百萬美元的資產，根據《彭博社》億萬富豪指數，自2022年1月以來，許書標家族的淨資產增加了78億美元（約新台幣2506萬3974萬元），總身價超過270億美元，其中大部分來自私人持有的紅牛股份。

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Photo Credit: GettyImages
2011年，許書標的長子許書恩和Geox創辦人兼董事長Mario Moretti Polegato，出席在英國倫敦哈洛德百貨公司（Harrods）舉辦的紅牛宣傳活動上合影。

如今紅牛控制著全球能量飲料25%的市場份額，多年來在馬特希茨主導下，公司投資了極限運動、一級方程式賽車，並收購了幾支足球隊，而在馬特希茨去世後，紅牛的品牌依然強勁，2022年全球銷量總計115.82億罐，比2021年還成長了18.1%，集團營業額從78.16億歐元（約新台幣2662萬6077萬8209元）增加到到96.84億歐元（約新台幣3298萬9628萬6615元），成長了23.9%。

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2022年5月，在摩納哥蒙地卡羅F1世界錦標賽中由紅牛所贊助的車隊。

不過許式家族成員近年來的私人行為，卻讓泰國人感到厭惡，甚至揚言要抵制「紅牛」。2012年，許書標的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）涉嫌酒駕撞死交通警察後，依舊消遙法外、自由進出國門，因而在2017年遭到國際刑警組織通報，但令人吃驚的是，沃拉育的法拉利行車官方記錄，從最初的177公里/小時被竄改為79 公里/小時，泰國警方更在2020年7月表示，沃拉育撞死警察的案件已全部撤銷。


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