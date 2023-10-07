《蒼鷺與少年》：回顧昔日宮﨑駿，大師去哪了？收尾倉促、伏筆沒交代，拼貼風格缺少一貫性
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改編自小說的《蒼鷺與少年》，筆者沒看過小說，無法得知電影改編那些部份。然而，《蒼鷺與少年》劇情略為迷茫，轉折與連貫性有些模糊。前半段劇情鋪陳較為緩慢，後面劇情進度則很快，收尾非常倉促，埋了一堆伏筆最後也沒交代清楚，時空迴廊或平行時空的跳躍，再加上開放式結局，有如話只說一半。
「夢想不會逃走，逃走的永遠只有自己」，日本國寶級動畫大師宮﨑駿一再宣稱「退休前的最後一部作品」又「羊來了」，推出讓全球的吉卜力影迷癡等五年的最新作品《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），更在各地引起極大轟動，上映四天就打破《神隱少女》的紀錄，被看好有機會再次獲得第二座奧斯卡金像獎。
從1986年的《天空之城》開始到2013年《風起》，82歲的宮﨑駿已經多次宣布退休，表明不再製作長篇動畫，最多發表幾篇短篇動畫，但每次都撤回引退宣言，推出最後一部作品。2023年7月14日在日本上檔的《蒼鷺與少年》又傳出是大師的退休之作，也是宮﨑駿再次「黃牛」執導製作的長篇動畫電影。
根據吉卜力工作室負責人兼製作人鈴木敏夫表示，因為宮﨑駿想為孫子留下一部作品，通過這部電影，告訴孫子爺爺即將要到另一個世界去了，但他給你留下了這部電影。
本片採用手繪方式製作而成，歷經花費七年的時間，是吉卜力至今為止規模最大的製作，也是吉卜力首次以IMAX形式放映的作品，而台灣將是繼日本之後搶先全球看到這部鉅作的地方。
《蒼鷺與少年》改編自1937年日本昭和時代兒童文學作家，吉野源三郎的經典小說《你想活出怎樣的人生》，在日本票選百年讀者最喜愛的一本書中高居第二名，也是日本高中很受歡迎的讀物。
據吉野源三郎的說法，當初並未將本書設定成文學作品，而是一本倫理學書籍。小說後來被譽為日本兒童倫理文學的先驅，成為日本文學的經典作品，大阪國際兒童文學研究所還將本書列為1848年至1945年間百大最佳兒童書籍。
書中描述15歲的少年小哥白尼（本田潤一）與三個好朋友經歷的友情、勇氣、歧視、霸凌、貧富差距、人與社會的關係等一系列故事。
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
近年來，隨著技術不斷進步，生成式AI技術已邁入產業應用階段，雲端服務、運算晶片等相關產業也紛紛迎來噴發式的成長。全球市場研究機構TrendForce在今年5月的調查報告中指出，AI帶動伺服器與晶片的硬體需求成長，下半年AI運算風潮將持續滲透至雲端、電商、製造等專業領域；也就是說，跨領域的AI技術開發與雲端應用，亦是未來各大產業的主流發展趨勢。
面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
- 生成式 AI
- 現代化應用開發
- 開發者專案管理
- 開發維運一體化
- 雲端安全與韌性
- 雲端設計原則及架構最佳實務
- 資料庫進階應用
為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
AWS Dev Day帶您掌握現代開發趨勢！參與就送多項精美好禮
一年一度專屬於開發者的年度盛會怎能錯過？不只能在現場與眾多技術同好互動交流，還能接觸知名企業的第一手轉型及開發經驗，甚至現場還配有 AWS 的專業技術團隊，提供與會者最即時的服務諮詢。相信不論是尋求突破、創新的執行長、技術長、技術主管，還是期待自我賦能、增廣見聞的解決方案架構師、工程師等開發者，都能在各式議程中找到經驗參考或解決方案。除此之外，只要報名並出席活動，還有機會帶走防風傘、毛氈收納包等活動好禮！有得學、有得拿，不要猶豫了，立即點此報名吧！
AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。