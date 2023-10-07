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TNL+ 2023/10/07,
影劇

《蒼鷺與少年》：回顧昔日宮﨑駿，大師去哪了？收尾倉促、伏筆沒交代，拼貼風格缺少一貫性

《蒼鷺與少年》：回顧昔日宮﨑駿，大師去哪了？收尾倉促、伏筆沒交代，拼貼風格缺少一貫性
《蒼鷺與少年》劇照｜Photo Credit: 甲上娛樂提供

我們想讓你知道的是

改編自小說的《蒼鷺與少年》，筆者沒看過小說，無法得知電影改編那些部份。然而，《蒼鷺與少年》劇情略為迷茫，轉折與連貫性有些模糊。前半段劇情鋪陳較為緩慢，後面劇情進度則很快，收尾非常倉促，埋了一堆伏筆最後也沒交代清楚，時空迴廊或平行時空的跳躍，再加上開放式結局，有如話只說一半。

「夢想不會逃走，逃走的永遠只有自己」，日本國寶級動畫大師宮﨑駿一再宣稱「退休前的最後一部作品」又「羊來了」，推出讓全球的吉卜力影迷癡等五年的最新作品《蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），更在各地引起極大轟動，上映四天就打破《神隱少女》的紀錄，被看好有機會再次獲得第二座奧斯卡金像獎。

1986年的《天空之城》開始到2013年《風起》，82歲的宮﨑駿已經多次宣布退休，表明不再製作長篇動畫，最多發表幾篇短篇動畫，但每次都撤回引退宣言，推出最後一部作品。2023714日在日本上檔的《蒼鷺與少年》又傳出是大師的退休之作，也是宮﨑駿再次「黃牛」執導製作的長篇動畫電影。

根據吉卜力工作室負責人兼製作人鈴木敏夫表示，因為宮﨑駿想為孫子留下一部作品，通過這部電影，告訴孫子爺爺即將要到另一個世界去了，但他給你留下了這部電影。

本片採用手繪方式製作而成，歷經花費七年的時間，是吉卜力至今為止規模最大的製作，也是吉卜力首次以IMAX形式放映的作品，而台灣將是繼日本之後搶先全球看到這部鉅作的地方。

《蒼鷺與少年》改編自1937年日本昭和時代兒童文學作家，吉野源三郎的經典小說《你想活出怎樣的人生》，在日本票選百年讀者最喜愛的一本書中高居第二名，也是日本高中很受歡迎的讀物。

據吉野源三郎的說法，當初並未將本書設定成文學作品，而是一本倫理學書籍。小說後來被譽為日本兒童倫理文學的先驅，成為日本文學的經典作品，大阪國際兒童文學研究所還將本書列為1848年至1945年間百大最佳兒童書籍。

書中描述15歲的少年小哥白尼（本田潤一）與三個好朋友經歷的友情、勇氣、歧視、霸凌、貧富差距、人與社會的關係等一系列故事。

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