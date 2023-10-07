《蒼鷺與少年》：回顧昔日宮﨑駿，大師去哪了？收尾倉促、伏筆沒交代，拼貼風格缺少一貫性

「夢想不會逃走，逃走的永遠只有自己」， 日本國寶級動畫大師宮﨑駿一再宣稱「退休前的最後一部作品」又「 羊來了」，推出讓全球的吉卜力影迷癡等五 年的最新作品《 蒼鷺與少年》（君たちはどう生きるか），更在各地引起極大轟動， 上映四 天就打破《神隱少女》的紀錄， 被看好有機會再次獲得第二座奧斯卡金像獎。

從 1986 年的《天空之城》開始到 2013 年《風起》， 82 歲的 宮﨑駿已經多次宣布退休，表明不再製作長篇動畫， 最多發表幾篇短篇動畫，但每次都撤回引退宣言， 推出最後一部作品。 2023 年 7 月 14日在日本上檔的《蒼鷺與少年》又傳出是大師的退休之作，也是宮﨑駿再次「黃牛」執導製作的長篇動畫電影。

根據吉卜力工作室負責人兼製作人鈴木敏夫表示， 因為宮﨑駿想為孫子留下一部作品，通過這部電影， 告訴孫子爺爺即將要到另一個世界去了，但他給你留下了這部電影。

本片採用手繪方式製作而成，歷經花費七 年的時間， 是吉卜力至今為止規模最大的製作，也是吉卜力首次以 IMAX 形式 放映的作品，而台灣將是繼日本之後搶先全球看到這部鉅作的地方。

《蒼鷺與少年》改編自 1937 年日本昭和時代兒童文學作家，吉野源 三郎的經典小說《你想活出怎樣的人生》， 在日本票選百年讀者最喜愛的一本書中高居第二 名， 也是日本高中很受歡迎的讀物。

據吉野源三郎的說法， 當初並未將本書設定成文學作品，而是一本倫理學書籍。 小說後來被譽為日本兒童倫理文學的先驅， 成為日本文學的經典作品，大阪國際兒童文學研究所還將本書列為 1 848 年至 1945 年間百大最佳兒童書籍。