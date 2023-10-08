開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/08,
生活

日本旅客不來了：寧願去夏威夷和韓國，台灣觀光產業出了什麼問題？

日本旅客不來了：寧願去夏威夷和韓國，台灣觀光產業出了什麼問題？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

日本觀光客長年最愛旅遊的目的地是夏威夷、台灣和韓國的比拼，可以看出他們偏好自己熟悉地區和相似的文化，因此專家認為台灣並非無法挽回局勢，觀光局應加強中南部的新景點，提供更多誘因，設計新的旅遊意象。

日本客不來，但台灣觀光只靠日本人嗎？

今（2023）年六月日本旅遊公司統計資料，日本人初次海外旅行最想去的國家是夏威夷，第二名才是台灣，第三名則是韓國。由於夏威夷的許多旅遊從業人員會說日文且當地日本觀光客較多、宜人的景色，不難理解這成為日本人初次海外旅行的目的地，而台灣距離日本近、有許多日本人熟悉的旅遊勝地、美食小吃和濃厚的人情味成為第二名。

然而，去（2022）年同樣的評比台灣位居第一，二、三名則是夏威夷和韓國，除了想來台灣的旅客比例減少外，截至今年8月的台日觀光逆差已逾五倍，統計今年1至8月的日本旅客不到50萬人次，因此近日網路上就有不少討論「日本人不來了」的新聞，指出日本旅客來台恢復到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情前的五成，但日本旅客到韓國、東南亞已超過八成。

關於日本人不來台灣的討論多半會提到日幣貶值，來台機票、飯店價格上漲幅度增加，或是日本旅客習慣的自由行九人座包車也漲到平均一天超過六千元，大多歸咎到日本經濟衰退的事實上，觀光學者也提出台灣旅遊主打的夜市小吃並無新意，且東南亞的廉航也是吸引日本遊客的原因。

日本觀光客出國的考量

日本觀光客長年最愛旅遊的目的地是夏威夷、台灣和韓國的比拚，可以看出他們偏好自己熟悉地區和相似的文化，因此專家認為台灣並非無法挽回局勢，觀光局應加強中南部的新景點，提供更多誘因，設計新的旅遊意象。

根據觀光局官網的資料，2016年底，日本觀光客來到20萬人次，疫情前的2019年10月份曾高達22萬人次；2020年初疫情爆發後掉到零，去年10月份逐漸回溫，今年5月份升溫來到最高點8萬人次，不過和疫情前曾出現22萬人次的盛況依然有極大的落差。

由於經過疫情後日本人的消費習慣也趨於保守，受日幣貶值影響而出國意願減少近67%，日本人在出國旅行時首先會考慮預算，其中涉及到目的地選擇、住宿、交通、餐飲和活動等各個方面的費用。

今年五月主計處統計台灣消費者物價指數連續22月超過2%警戒線，這勢必也是外國旅客卻步的原因。或許前幾天媒體討論的台灣近幾年唯一沒漲價且多站停靠的「高鐵」能多加利用成為外國旅客遊台的重要誘因？（經常看到國外YouTuber讚嘆高鐵的便利）是否確保高鐵能夠有效地連接周邊城市和區域，滿足遊客的需求。

台灣的觀光能夠只靠日本嗎？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。