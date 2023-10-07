2023諾貝爾和平獎：伊朗維權人士穆哈瑪迪獄中獲獎，揭女獄友遭毒打到顴骨斷裂、腦震盪
我們想讓你知道的是
穆哈瑪迪表示，伊朗政府有系統地虐待女性，且將女性「恐怖分子化」，造成更多傷害與恐懼。她在獄中目擊許多伊朗政府針對女性抗議者做出非常殘忍、令人震驚的肢體暴行，受害者年齡從未成年到70歲婦人都有：
（中央社）挪威諾貝爾委員會6日宣布2023年諾貝爾和平獎得主，由正在坐牢的伊朗女權人士穆哈瑪迪獲殊榮，以表彰她「對抗伊朗婦女所受壓迫以及為提倡所有人的人權和自由所作奮鬥」。
諾貝爾獎官網在新聞稿中指出，穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的勇敢奮鬥讓自己付出極大代價，德黑蘭政權共逮捕她多達13次、5度將她定罪，總共處以31年徒刑和154下鞭刑。獲獎當下，穆哈瑪迪仍然身陷囹圄。挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表示：「如果伊朗當局做出正確決定，他們將會釋放她。這樣她就能在現場接受這項榮譽，這也是我們主要的期盼。」《路透社》報導，人權組織「前線戰士」（Front Line Defenders）指出，穆哈瑪迪目前在德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison）服刑。
《法新社》報導，現年51歲的穆哈瑪迪是記者和人權運動者，她因投身反對強制婦女戴希賈布頭巾（hijab）和反對死刑的維權運動，過去20年大部分時間一直反覆進出監獄。
去年的諾貝爾和平獎則是頒發給白俄羅斯人權運動人士畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）以及烏克蘭人權團體「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）。今年諾貝爾獎季首個獎項醫學獎2日在瑞典的斯德哥爾摩公布，3日宣布物理獎，4日揭曉化學獎，5日公布文學獎。6日宣布的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的獎項。經濟學獎則將於9日揭曉。
伊朗女權運動人士穆哈瑪迪獲2023年諾貝爾和平獎，仍身陷囹圄的她曾揭露女獄友慘遭毒打，受害者從未成年少女到70歲婦人都有，直指伊朗政府有系統地虐待女性，呼籲各界一同阻止伊朗政府暴行。
挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表在揭曉得主的第一句話，一反常態地用波斯語說出：「女人、生命、自由」，這是伊朗女性爭取權利運動表達團結的口號。
長期與穆哈瑪迪有合作關係的瑞典筆會（Svenska PEN）在得知穆哈瑪迪獲獎後，在臉書官方帳號上重新發表穆哈瑪迪在今年8月從伊朗首都德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison）寄出的一封信，並希望她能即刻獲釋。
被判坐牢31年，穆哈瑪迪信中揭伊朗監獄酷刑
穆哈瑪迪在信中寫道，她在獄中目擊許多伊朗政府針對女性抗議者做出非常殘忍、令人震驚的肢體暴行，希望透過信件表達憂心，並呼籲國際各界能夠共同努力，阻止伊朗政府針對國內女性的暴力持續惡化。
她說，過去幾個月，她見到許多被監禁的女人與女孩身上臉上都帶著許多瘀青，每次發生這種事情，她與獄友便會表達震撼與不滿，但這並沒有改善問題。伊文監獄裡針對女性的身體暴力已達到一個極致，報告與抗議不再足以阻擋。
她在信中記錄5個針對女性抗議者施暴的案例，這些受到政府暴力對待的女性，年齡從未成年到70歲婦人都有，這些女性受到毒打，有些人有腦震盪，有些人的牙齒斷裂。一位未成年少女被毒打到顴骨斷裂，臉頰腫脹，無法咀嚼食物。她們多數都沒有獲得適當的醫療幫助。
信中寫道，基於不同的政治因素與安全原因，通常不會有太多人被送進伊文女子監獄，但是過去3個月來，她在獄中看到越來越多針對女性的暴力與虐待行為。被抓進監獄的人不願意透露她們被如何對待，因為這會給她們帶來更多的威脅甚至加重刑期；她們的家人甚至不敢對外訴說這些抗議者的可怕遭遇，因為這可能會引來警察的暴力攻擊。
穆哈瑪迪表示，伊朗政府針對女性抗議者慘無人道的暴行與非法抓捕等行為，已經是有系統地虐待女性，且將女性「恐怖分子化」，造成更多傷害與恐懼。她籲請國際各界，無論是勇敢的個人、人權組織、女性組織或女權團體，從記者、作家到聯合國特別研究員，一起努力，阻止伊朗政府繼續針對女性抗議者施暴。
穆哈瑪迪說，伊朗政府應該了解，增加暴力以及壓抑女性並不會降低人們嚮往改變宗教領政的體制，暴力只會讓人們沒有其他選擇，繼續抗爭。伊文監獄是伊朗政府用來監禁政治犯的監獄，長期受到西方人權團體抨擊。美國2018年以「嚴重侵犯人權」為由將它列入黑名單。
獲和平獎可能讓獄中處境更艱難，拜登呼籲伊朗立即釋放穆哈瑪迪
瑞典媒體分析，獲得諾貝爾和平獎可能為穆哈瑪迪帶來益處，但也可能讓她在獄中的處境更加艱難，必須持續追蹤關心。
美國總統拜登6日敦促伊朗立即釋放繫獄的女權鬥士穆哈瑪迪，並在她獲得諾貝爾和平獎後稱讚她「不可動搖的勇氣」。《法新社》報導，拜登聲明指出：「這個獎項是一種認可…即世界仍聽見了穆哈瑪迪要求自由平等的響亮聲音。」拜登表示：「我敦促伊朗政府立即釋放她，以及她性別平等的倡議夥伴。」
聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）在日內瓦對記者表示，諾貝爾和平獎頒給穆哈瑪迪，「十足彰顯伊朗女性的勇氣和決心，以及她們對世界的啟發」。史勞塞爾同時再次呼籲伊朗當局釋放穆哈瑪迪。
穆哈瑪迪的家人則表示：「遺憾的是，納爾吉斯（穆哈瑪迪的名字）無法與我們一起分享這個非凡時刻。由於她遭受冤獄，我們無法看到她對這個振奮人心的好消息喜悅的反應。正如納爾吉斯常說的：勝利得來不易，但遲早會到來。」
新聞來源
- 諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪控伊朗暴行 揭女獄友遭毒打到腦震盪（中央社）
- 伊朗記者穆哈瑪迪獲諾貝爾和平獎 倡女權反死刑遭5度定罪判刑31年（中央社）
- 拜登促伊朗立即釋放諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪（中央社）
- 伊朗女權鬥士獲和平獎 聯合國：表彰伊朗女性勇氣（中央社）
延伸閱讀
- 艾米尼之死一週年，抗議浪潮給伊朗帶來了哪些變化？
- 專家談2023諾貝爾物理獎得主：「埃秒」是什麼概念？極短光脈衝又是什麼？新技術的影響有多深遠？
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA