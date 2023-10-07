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2023/10/07,
國際

2023諾貝爾和平獎：伊朗維權人士穆哈瑪迪獄中獲獎，揭女獄友遭毒打到顴骨斷裂、腦震盪

2023諾貝爾和平獎：伊朗維權人士穆哈瑪迪獄中獲獎，揭女獄友遭毒打到顴骨斷裂、腦震盪
2023年諾貝爾和平獎由伊朗女權運動人士穆哈瑪迪獲得。Photo Credit: GettyImages

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穆哈瑪迪表示，伊朗政府有系統地虐待女性，且將女性「恐怖分子化」，造成更多傷害與恐懼。她在獄中目擊許多伊朗政府針對女性抗議者做出非常殘忍、令人震驚的肢體暴行，受害者年齡從未成年到70歲婦人都有：

（中央社）挪威諾貝爾委員會6日宣布2023年諾貝爾和平獎得主，由正在坐牢的伊朗女權人士穆哈瑪迪獲殊榮，以表彰她「對抗伊朗婦女所受壓迫以及為提倡所有人的人權和自由所作奮鬥」。

諾貝爾獎官網在新聞稿中指出，穆哈瑪迪（Narges Mohammadi）的勇敢奮鬥讓自己付出極大代價，德黑蘭政權共逮捕她多達13次、5度將她定罪，總共處以31年徒刑和154下鞭刑。獲獎當下，穆哈瑪迪仍然身陷囹圄。挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表示：「如果伊朗當局做出正確決定，他們將會釋放她。這樣她就能在現場接受這項榮譽，這也是我們主要的期盼。」《路透社》報導，人權組織「前線戰士」（Front Line Defenders）指出，穆哈瑪迪目前在德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison）服刑。

《法新社》報導，現年51歲的穆哈瑪迪是記者和人權運動者，她因投身反對強制婦女戴希賈布頭巾（hijab）和反對死刑的維權運動，過去20年大部分時間一直反覆進出監獄。

去年的諾貝爾和平獎則是頒發給白俄羅斯人權運動人士畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）、俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）以及烏克蘭人權團體「公民自由中心」（Centre for Civil Liberties）。今年諾貝爾獎季首個獎項醫學獎2日在瑞典的斯德哥爾摩公布，3日宣布物理獎，4日揭曉化學獎，5日公布文學獎。6日宣布的和平獎是唯一在挪威奧斯陸頒發的獎項。經濟學獎則將於9日揭曉。

伊朗女權運動人士穆哈瑪迪獲2023年諾貝爾和平獎，仍身陷囹圄的她曾揭露女獄友慘遭毒打，受害者從未成年少女到70歲婦人都有，直指伊朗政府有系統地虐待女性，呼籲各界一同阻止伊朗政府暴行。

挪威諾貝爾委員會主席賴斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）表在揭曉得主的第一句話，一反常態地用波斯語說出：「女人、生命、自由」，這是伊朗女性爭取權利運動表達團結的口號。

長期與穆哈瑪迪有合作關係的瑞典筆會（Svenska PEN）在得知穆哈瑪迪獲獎後，在臉書官方帳號上重新發表穆哈瑪迪在今年8月從伊朗首都德黑蘭的伊文監獄（Evin Prison）寄出的一封信，並希望她能即刻獲釋。

被判坐牢31年，穆哈瑪迪信中揭伊朗監獄酷刑

穆哈瑪迪在信中寫道，她在獄中目擊許多伊朗政府針對女性抗議者做出非常殘忍、令人震驚的肢體暴行，希望透過信件表達憂心，並呼籲國際各界能夠共同努力，阻止伊朗政府針對國內女性的暴力持續惡化。

她說，過去幾個月，她見到許多被監禁的女人與女孩身上臉上都帶著許多瘀青，每次發生這種事情，她與獄友便會表達震撼與不滿，但這並沒有改善問題。伊文監獄裡針對女性的身體暴力已達到一個極致，報告與抗議不再足以阻擋。

她在信中記錄5個針對女性抗議者施暴的案例，這些受到政府暴力對待的女性，年齡從未成年到70歲婦人都有，這些女性受到毒打，有些人有腦震盪，有些人的牙齒斷裂。一位未成年少女被毒打到顴骨斷裂，臉頰腫脹，無法咀嚼食物。她們多數都沒有獲得適當的醫療幫助。

信中寫道，基於不同的政治因素與安全原因，通常不會有太多人被送進伊文女子監獄，但是過去3個月來，她在獄中看到越來越多針對女性的暴力與虐待行為。被抓進監獄的人不願意透露她們被如何對待，因為這會給她們帶來更多的威脅甚至加重刑期；她們的家人甚至不敢對外訴說這些抗議者的可怕遭遇，因為這可能會引來警察的暴力攻擊。

穆哈瑪迪表示，伊朗政府針對女性抗議者慘無人道的暴行與非法抓捕等行為，已經是有系統地虐待女性，且將女性「恐怖分子化」，造成更多傷害與恐懼。她籲請國際各界，無論是勇敢的個人、人權組織、女性組織或女權團體，從記者、作家到聯合國特別研究員，一起努力，阻止伊朗政府繼續針對女性抗議者施暴。

穆哈瑪迪說，伊朗政府應該了解，增加暴力以及壓抑女性並不會降低人們嚮往改變宗教領政的體制，暴力只會讓人們沒有其他選擇，繼續抗爭。伊文監獄是伊朗政府用來監禁政治犯的監獄，長期受到西方人權團體抨擊。美國2018年以「嚴重侵犯人權」為由將它列入黑名單。

獲和平獎可能讓獄中處境更艱難，拜登呼籲伊朗立即釋放穆哈瑪迪

瑞典媒體分析，獲得諾貝爾和平獎可能為穆哈瑪迪帶來益處，但也可能讓她在獄中的處境更加艱難，必須持續追蹤關心。

美國總統拜登6日敦促伊朗立即釋放繫獄的女權鬥士穆哈瑪迪，並在她獲得諾貝爾和平獎後稱讚她「不可動搖的勇氣」。《法新社》報導，拜登聲明指出：「這個獎項是一種認可…即世界仍聽見了穆哈瑪迪要求自由平等的響亮聲音。」拜登表示：「我敦促伊朗政府立即釋放她，以及她性別平等的倡議夥伴。」

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人史勞塞爾（Elizabeth Throssell）在日內瓦對記者表示，諾貝爾和平獎頒給穆哈瑪迪，「十足彰顯伊朗女性的勇氣和決心，以及她們對世界的啟發」。史勞塞爾同時再次呼籲伊朗當局釋放穆哈瑪迪。

穆哈瑪迪的家人則表示：「遺憾的是，納爾吉斯（穆哈瑪迪的名字）無法與我們一起分享這個非凡時刻。由於她遭受冤獄，我們無法看到她對這個振奮人心的好消息喜悅的反應。正如納爾吉斯常說的：勝利得來不易，但遲早會到來。」

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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