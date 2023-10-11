2024總統大選倒數不到100天，一文了解四位候選人及他們的兩岸政策

新一屆台灣總統大選將在明（2024）年1月13日舉行，執政八年民進黨能否能打破台灣政壇的「八年魔咒」？或者台灣將迎來再一次的政黨輪替？

此外，目前支持度與國民黨呈現拉鋸的民眾黨候選人柯文哲，如何以第三勢力在台灣政壇崛起？ 而從國民黨內出走，獨立參選的台灣鴻海富士康創辦人郭台銘，也來勢洶洶，借著在兩岸成功致富的成功經驗能否吸引選民？

《BBC中文》為您介紹此次參戰的四位候選人及他們的兩岸政策。

賴清德：礦工之子的總統路

Photo Credit：BBC News 賴清德的從政之路可謂一帆風順

賴清德1959年出生於台北萬里山區的貧困礦工之家。 父親在他出生近百日，於一場礦災中不幸喪命。之後，賴母獨立扶養賴清德與其他5位手足長大。賴清德自小苦讀，中學畢業於台北名校建國中學並考入台灣大學複健系。大學畢業之後，考入台南成功大學醫學院，開啟在台南行醫之路。1994年他開始涉入政治，1996年首次參選民意代表，順利當選國民大會代表，一步一步逐漸成為民進黨黨內的明日之星。

賴清德的從政之路可謂一帆風順，從民意代表到台南市長，行政院長到副總統，賴清德從政鮮有挫折及醜聞，分析稱這來自於他政治上的自律，不接受灰色地帶的妥協，而妻子與兩位兒子作風低調，與政治及媒體社交圈絕緣。但賴清德也因此受到批評，有聲音認為他太過嚴肅，不好相處。

譬如，2017年，蔡英文執政初期遇到亂流，屬於民進黨大派系「新潮流」的賴清德上位行政院長一職，任職前後，蔡政府推出的「年金改革」，引發在台灣勢力龐大的「軍公教」退伍人士強烈反彈，同性婚姻合法化遭到黨內外保守派抵制等。賴清德領導的內閣強勢推出的勞工政策，亦引發勞工團體抨擊。尤其，當時賴清德曾提到，拿低薪照護老人的社福勞工，可說是為社會「積累功德」，這一說法引發了台灣輿論嚴厲的批評。

2015年，擔任台南市長一職時，為了抗議台南市市議會議長涉嫌貪污並對其施政公開挑釁，他選擇200多天不踏入市議會接受質詢，震撼政壇。批評者說因為「政治道德潔癖」，不進議會迴避市議員質詢，違逆了代議士政治及民主政治規則。當時，台灣監察院還對賴清德提出彈劾，賴清德時則稱不會後悔當時的決定。

2019年，在民進黨縣市選舉大敗後，賴清德辭去行政院長一職，在黨內初選，挑戰蔡英文連任總統之路，引發激烈的黨內鬥爭。之後賴清德落敗，並接受蔡英文邀請擔任副手。

有關兩岸政策，賴清德今年夏天投書《華爾街日報》，並提出台海和平的「四大支柱」，強調要加強台灣國防，兩岸問題維持現狀等主張。這被視為他在向美國政府及疑慮者「交心」。

許多分析皆認為，從賴清德的言論看來，他現在正務求減弱其「台獨」形象以爭取白宮信任，賴清德今年夏天談到，當前國際情勢複雜，他重申自己個人和蔡英文總統的兩岸路線上是一致的，立場「非常清楚、完全沒有模糊！」他又說，認同蔡英文說過的，台灣前途「必須由兩千三百萬人民共同決定」。

侯友宜：能帶領國民黨重返執政？

Photo Credit：BBC News 侯友宜長期在警界工作

侯友宜是1957年在台灣南部嘉義縣的基層家庭出生。他長期在警界工作，從基層一路升遷到刑警、台灣警政署署長，之後在台灣中央警察大學獲得犯罪防治研究所法學博士。

他早期曾在民進黨前總統陳水扁任職時，被提拔在中央負責警政，後來他被時任國民黨籍新北市長的朱立倫提攜擔任副市長，被認為是在藍綠陣營都有人脈的政治人物。

和賴清德一樣，侯友宜在政壇順風順水。 支持者認為，他的「鐵腕施政」警察背景能給社會治安帶來新氣象。國民黨內則有批評認為他得到過陳水扁的提拔，與國民黨淵源不深，「黨性」不夠強。

不過，因為在新北市地方政治耕耘多年，掌握許多資源，侯受地方組織及人士歡迎，也與台灣許多媒體集團交好，獲得許多支持。譬如，兩岸「紅頂商人」蔡衍明領導的中天新聞集團及《中國時報》等媒體，便一直支持侯友宜。因此，有分析認為侯能夠得到台灣「統派」及北京接受，但批評者則說，他對於外交及國際事務沒有根基，很難處理繁複的台灣外交及美中台關係。

但也有評論者告訴《BBC》，就如同當年的韓國瑜一樣，侯友宜也面臨能否說服選民，自己連任新北市長不久便參選總統具有正當性，這是他面臨的最大挑戰之一。

侯友宜近日接受訪問時，提到自己接受合乎《中華民國憲法》的「九二共識」，但反對「一國兩制」下的「九二共識」。 他又說，自己主張「維持現狀」，能帶領台灣重回和平穩定，除了堅持民主自由之外，也要反對「台獨」、反對「一國兩制」，並加強台灣自我防衛能力。

國民黨主席朱立倫前（2021）年回覆習近平賀慶國民黨黨慶時也強調，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後國共兩黨在「九二共識」及「反對台獨」基礎上，求同存異，並加強交流合作。支持者認為，國民黨重返執政，可以穩定兩岸關係，北京也會在台北接受「九二共識」下開啟對話。

柯文哲：第三勢力如何翻攪台灣政壇？

Photo Credit：BBC News 原是台大醫院醫生的柯文哲

2014年底台灣直轄市台北市市長選舉，出現了一個很特別的人物——柯文哲。原是台大醫院醫生的柯文哲，在參選之前，與民進黨社團及政客來往親密（他是陳水扁入獄前後醫療團隊的主要成員）。除此之外， 他的從政經驗是「零」，是台灣社會的「政治素人」。柯文哲曾經自嘲，說自己在台大的人緣很差；若是票選台大醫院的院長，還未必選得上。但是他卻可以在國民黨及統派大本營的台北市選舉中，以無黨籍的身份參選市長並打敗前副總統連戰之子連勝文，捲起了政壇千堆雪。