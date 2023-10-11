2024總統大選倒數不到100天，一文了解四位候選人及他們的兩岸政策
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柯文哲在連任台北市長之後，便迅速與民進黨分割，並組成「民眾黨」，吸引了龐大的年輕中間選民及一些隱性的國民黨支持者。他們喜歡柯文哲辛辣的發言，在網路族群中柯文哲也一直擁有高人氣，特別獲得40歲以下男性支持者的歡迎。台灣各民調統計結果顯示，柯文哲支持率與侯友宜越來越接近，台灣政壇也開始傳出國民黨內希望與民眾黨談判，在總統大選結盟，以期將民進黨拉下馬。
新一屆台灣總統大選將在明（2024）年1月13日舉行，執政八年民進黨能否能打破台灣政壇的「八年魔咒」？或者台灣將迎來再一次的政黨輪替？
此外，目前支持度與國民黨呈現拉鋸的民眾黨候選人柯文哲，如何以第三勢力在台灣政壇崛起？ 而從國民黨內出走，獨立參選的台灣鴻海富士康創辦人郭台銘，也來勢洶洶，借著在兩岸成功致富的成功經驗能否吸引選民？
《BBC中文》為您介紹此次參戰的四位候選人及他們的兩岸政策。
賴清德：礦工之子的總統路
賴清德1959年出生於台北萬里山區的貧困礦工之家。 父親在他出生近百日，於一場礦災中不幸喪命。之後，賴母獨立扶養賴清德與其他5位手足長大。賴清德自小苦讀，中學畢業於台北名校建國中學並考入台灣大學複健系。大學畢業之後，考入台南成功大學醫學院，開啟在台南行醫之路。1994年他開始涉入政治，1996年首次參選民意代表，順利當選國民大會代表，一步一步逐漸成為民進黨黨內的明日之星。
賴清德的從政之路可謂一帆風順，從民意代表到台南市長，行政院長到副總統，賴清德從政鮮有挫折及醜聞，分析稱這來自於他政治上的自律，不接受灰色地帶的妥協，而妻子與兩位兒子作風低調，與政治及媒體社交圈絕緣。但賴清德也因此受到批評，有聲音認為他太過嚴肅，不好相處。
譬如，2017年，蔡英文執政初期遇到亂流，屬於民進黨大派系「新潮流」的賴清德上位行政院長一職，任職前後，蔡政府推出的「年金改革」，引發在台灣勢力龐大的「軍公教」退伍人士強烈反彈，同性婚姻合法化遭到黨內外保守派抵制等。賴清德領導的內閣強勢推出的勞工政策，亦引發勞工團體抨擊。尤其，當時賴清德曾提到，拿低薪照護老人的社福勞工，可說是為社會「積累功德」，這一說法引發了台灣輿論嚴厲的批評。
2015年，擔任台南市長一職時，為了抗議台南市市議會議長涉嫌貪污並對其施政公開挑釁，他選擇200多天不踏入市議會接受質詢，震撼政壇。批評者說因為「政治道德潔癖」，不進議會迴避市議員質詢，違逆了代議士政治及民主政治規則。當時，台灣監察院還對賴清德提出彈劾，賴清德時則稱不會後悔當時的決定。
2019年，在民進黨縣市選舉大敗後，賴清德辭去行政院長一職，在黨內初選，挑戰蔡英文連任總統之路，引發激烈的黨內鬥爭。之後賴清德落敗，並接受蔡英文邀請擔任副手。
有關兩岸政策，賴清德今年夏天投書《華爾街日報》，並提出台海和平的「四大支柱」，強調要加強台灣國防，兩岸問題維持現狀等主張。這被視為他在向美國政府及疑慮者「交心」。
許多分析皆認為，從賴清德的言論看來，他現在正務求減弱其「台獨」形象以爭取白宮信任，賴清德今年夏天談到，當前國際情勢複雜，他重申自己個人和蔡英文總統的兩岸路線上是一致的，立場「非常清楚、完全沒有模糊！」他又說，認同蔡英文說過的，台灣前途「必須由兩千三百萬人民共同決定」。
侯友宜：能帶領國民黨重返執政？
侯友宜是1957年在台灣南部嘉義縣的基層家庭出生。他長期在警界工作，從基層一路升遷到刑警、台灣警政署署長，之後在台灣中央警察大學獲得犯罪防治研究所法學博士。
他早期曾在民進黨前總統陳水扁任職時，被提拔在中央負責警政，後來他被時任國民黨籍新北市長的朱立倫提攜擔任副市長，被認為是在藍綠陣營都有人脈的政治人物。
和賴清德一樣，侯友宜在政壇順風順水。 支持者認為，他的「鐵腕施政」警察背景能給社會治安帶來新氣象。國民黨內則有批評認為他得到過陳水扁的提拔，與國民黨淵源不深，「黨性」不夠強。
不過，因為在新北市地方政治耕耘多年，掌握許多資源，侯受地方組織及人士歡迎，也與台灣許多媒體集團交好，獲得許多支持。譬如，兩岸「紅頂商人」蔡衍明領導的中天新聞集團及《中國時報》等媒體，便一直支持侯友宜。因此，有分析認為侯能夠得到台灣「統派」及北京接受，但批評者則說，他對於外交及國際事務沒有根基，很難處理繁複的台灣外交及美中台關係。
但也有評論者告訴《BBC》，就如同當年的韓國瑜一樣，侯友宜也面臨能否說服選民，自己連任新北市長不久便參選總統具有正當性，這是他面臨的最大挑戰之一。
侯友宜近日接受訪問時，提到自己接受合乎《中華民國憲法》的「九二共識」，但反對「一國兩制」下的「九二共識」。 他又說，自己主張「維持現狀」，能帶領台灣重回和平穩定，除了堅持民主自由之外，也要反對「台獨」、反對「一國兩制」，並加強台灣自我防衛能力。
國民黨主席朱立倫前（2021）年回覆習近平賀慶國民黨黨慶時也強調，兩岸人民同為炎黃子孫，深盼今後國共兩黨在「九二共識」及「反對台獨」基礎上，求同存異，並加強交流合作。支持者認為，國民黨重返執政，可以穩定兩岸關係，北京也會在台北接受「九二共識」下開啟對話。
柯文哲：第三勢力如何翻攪台灣政壇？
2014年底台灣直轄市台北市市長選舉，出現了一個很特別的人物——柯文哲。原是台大醫院醫生的柯文哲，在參選之前，與民進黨社團及政客來往親密（他是陳水扁入獄前後醫療團隊的主要成員）。除此之外， 他的從政經驗是「零」，是台灣社會的「政治素人」。柯文哲曾經自嘲，說自己在台大的人緣很差；若是票選台大醫院的院長，還未必選得上。但是他卻可以在國民黨及統派大本營的台北市選舉中，以無黨籍的身份參選市長並打敗前副總統連戰之子連勝文，捲起了政壇千堆雪。
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
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隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/