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2023/10/07,
政治

賴清德首度鬆口「讓蕭美琴進總統府」，郭台銘獨立參選宣布連署逾30萬份、提前達門檻

賴清德首度鬆口「讓蕭美琴進總統府」，郭台銘獨立參選宣布連署逾30萬份、提前達門檻
民進黨總統參選人賴清德（前左2）6日到訪花蓮縣。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨總統參選人賴清德6日到花蓮輔選，參香時首度鬆口詢問「副總統蕭美琴贊成嗎？」對此，賴清德競辦發言人表示，賴清德是在花蓮行程與現場鄉親搏感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論，人選仍在徵詢中。

（中央社）民進黨總統參選人賴清德6日到花蓮輔選同黨立委參選人張美慧，參香時詢問民眾副總統推薦人選，現場高喊「蕭美琴」，賴接著說「一個送進總統府、一個送進立法院」。對此，賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德是在花蓮行程與現場鄉親搏感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論，人選仍在徵詢中，目前仍以國家希望工程願景政見記者會為主軸，並未對副手有進一步討論。

民進黨總統參選人、副總統賴清德6日下午到訪花蓮，最後一站前往花蓮縣新城鄉協安宮參香祈福，他致詞表示，以信徒身分來訪，跟大家一樣都是在一般家庭長大，因為民主社會得到大家支持，才有機會進入總統府，幫助總統蔡英文推動國政，不論在什麼位置，就是要為大家服務。

駐美代表蕭美琴過去深耕花蓮逾10年，擔任立委期間在新城鄉順安村支持度高，是本命區，這次賴清德到訪村內的協安宮，獲當地民眾熱情簇擁。

賴清德致詞表示，下個月就要總統、副總統登記，詢問民眾有沒有推薦副總統人選？現場高喊「蕭美琴」。賴清德緊接著說「有影無影？贊成的人舉手，副總統蕭美琴贊成嗎？贊成的話掌聲鼓勵。」全場熱烈掌聲歡呼。

賴清德接著說，「那立法委員張美慧有沒有贊成？蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？」同樣獲得民眾熱情回應，現場氣氛熱絡。

郭台銘宣布連署超過30萬份、提前達門檻

爭取獨立參選2024總統資格，鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞啟動連署，經過2週後，郭台銘6日宣布，已順利突破門檻，接下來將繼續衝刺，目標是越多越好。根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。

郭台銘6日晚間參拜板橋江子翠鳳山寺後宣布，他的連署作業已在4日順利突破門檻，他感謝每一名連署人的支持，並表示接下來每一個連署都是一個責任；每一個簽名都是一個鞭策與鼓勵，「我會繼續努力，奮戰到底。」語畢，郭台銘旋即轉身離開，向廟前辦桌民眾致意。

郭台銘競選辦公室發言人陳家頤接著接受媒體聯訪補充，連署作業從9月20日啟動至今，份數已經超過30萬份，但這不是終點，團隊會繼續衝刺，目標是越多越好。

郭台銘：連署已過門檻（1）
Photo Credit: 中央社
鴻海創辦人郭台銘（前）6日晚間在新北市鳳山寺出席活動時受訪表示，目前連署已超過門檻，感謝連署人支持。

陳家頤說，之所以對連署狀況這麼低調，就是因為謹記龜兔賽跑故事的教訓，想要贏不但要勤奮，還要避免把兔子吵醒，所以這段時間團隊依照原本布局，在連署啟動2週後就達到門檻。

媒體詢問，郭台銘是否有望打破藍白合僵局。陳家頤指出，台灣人民想看到的是理念相同的合作，而不是為了權力或政治分贓的合作，也不樂見另一批政治人物上台玩相同的政治遊戲。陳家頤說，郭台銘的目標就是下架民進黨、政權輪替，他將讓台灣人民看到改變的力量，而在野整合不應該只看民調，更重要的是領導能力、經濟治國的能力。

對於在野整合狀況，郭台銘競選辦公室發言人黃士修6日下午接受媒體聯訪表示，郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲的支持者都是國民黨一直想拿卻拿不到的票源，而國民黨總統參選人侯友宜的支持度，比起個人又多來自於政黨基本盤，因此若不討論政策與價值理念，只是硬比民調、硬配對，各自的支持者將大量出走。

黃士修向國民黨呼籲，現在還有亡羊補牢的機會，應該盡快展開政策與價值理念的整合，繼續惡意放話將更消滅在野合作空間。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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