賴清德首度鬆口「讓蕭美琴進總統府」，郭台銘獨立參選宣布連署逾30萬份、提前達門檻
我們想讓你知道的是
民進黨總統參選人賴清德6日到花蓮輔選，參香時首度鬆口詢問「副總統蕭美琴贊成嗎？」對此，賴清德競辦發言人表示，賴清德是在花蓮行程與現場鄉親搏感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論，人選仍在徵詢中。
（中央社）民進黨總統參選人賴清德6日到花蓮輔選同黨立委參選人張美慧，參香時詢問民眾副總統推薦人選，現場高喊「蕭美琴」，賴接著說「一個送進總統府、一個送進立法院」。對此，賴清德競辦發言人郭雅慧表示，賴清德是在花蓮行程與現場鄉親搏感情，幽默回應鄉親的熱情推薦，選戰尚未進入副手人選實質討論，人選仍在徵詢中，目前仍以國家希望工程願景政見記者會為主軸，並未對副手有進一步討論。
民進黨總統參選人、副總統賴清德6日下午到訪花蓮，最後一站前往花蓮縣新城鄉協安宮參香祈福，他致詞表示，以信徒身分來訪，跟大家一樣都是在一般家庭長大，因為民主社會得到大家支持，才有機會進入總統府，幫助總統蔡英文推動國政，不論在什麼位置，就是要為大家服務。
駐美代表蕭美琴過去深耕花蓮逾10年，擔任立委期間在新城鄉順安村支持度高，是本命區，這次賴清德到訪村內的協安宮，獲當地民眾熱情簇擁。
賴清德致詞表示，下個月就要總統、副總統登記，詢問民眾有沒有推薦副總統人選？現場高喊「蕭美琴」。賴清德緊接著說「有影無影？贊成的人舉手，副總統蕭美琴贊成嗎？贊成的話掌聲鼓勵。」全場熱烈掌聲歡呼。
賴清德接著說，「那立法委員張美慧有沒有贊成？蕭美琴也美麗，張美慧也美麗，一個送進總統府、一個送進立法院好不好？」同樣獲得民眾熱情回應，現場氣氛熱絡。
郭台銘宣布連署超過30萬份、提前達門檻
爭取獨立參選2024總統資格，鴻海創辦人郭台銘搭檔藝人賴佩霞啟動連署，經過2週後，郭台銘6日宣布，已順利突破門檻，接下來將繼續衝刺，目標是越多越好。根據中選會規定，要取得總統、副總統候選人登記資格，郭台銘與賴佩霞須在11月2日前提出28萬9667人連署書件，中選會將在11月14日前公告連署結果。
郭台銘6日晚間參拜板橋江子翠鳳山寺後宣布，他的連署作業已在4日順利突破門檻，他感謝每一名連署人的支持，並表示接下來每一個連署都是一個責任；每一個簽名都是一個鞭策與鼓勵，「我會繼續努力，奮戰到底。」語畢，郭台銘旋即轉身離開，向廟前辦桌民眾致意。
郭台銘競選辦公室發言人陳家頤接著接受媒體聯訪補充，連署作業從9月20日啟動至今，份數已經超過30萬份，但這不是終點，團隊會繼續衝刺，目標是越多越好。
陳家頤說，之所以對連署狀況這麼低調，就是因為謹記龜兔賽跑故事的教訓，想要贏不但要勤奮，還要避免把兔子吵醒，所以這段時間團隊依照原本布局，在連署啟動2週後就達到門檻。
媒體詢問，郭台銘是否有望打破藍白合僵局。陳家頤指出，台灣人民想看到的是理念相同的合作，而不是為了權力或政治分贓的合作，也不樂見另一批政治人物上台玩相同的政治遊戲。陳家頤說，郭台銘的目標就是下架民進黨、政權輪替，他將讓台灣人民看到改變的力量，而在野整合不應該只看民調，更重要的是領導能力、經濟治國的能力。
對於在野整合狀況，郭台銘競選辦公室發言人黃士修6日下午接受媒體聯訪表示，郭台銘與民眾黨總統參選人柯文哲的支持者都是國民黨一直想拿卻拿不到的票源，而國民黨總統參選人侯友宜的支持度，比起個人又多來自於政黨基本盤，因此若不討論政策與價值理念，只是硬比民調、硬配對，各自的支持者將大量出走。
黃士修向國民黨呼籲，現在還有亡羊補牢的機會，應該盡快展開政策與價值理念的整合，繼續惡意放話將更消滅在野合作空間。
新聞來源
延伸閱讀
- 學者分析總統大選：賴清德有執政包袱，三腳督機率高，藍白難棄保整合也未必贏
- 《NHK》專訪賴清德：避免戰爭、穩定台海、確保世界和平，這是我的目標
- 四位中老年男性總統選戰打得冷清，20-25歲年輕女選民會想把票投給誰？
- 承諾女性閣員至少3成：侯、柯、賴今首度公布女性政策、少子化對策
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
“2024總統大選”的相關議題
- 2023-10-07 賴清德首度鬆口「讓蕭美琴進總統府」，郭台銘獨立參選宣布連署逾30萬份、提前達門檻
- 2023-10-06 學者分析總統大選：賴清德有執政包袱，三腳督機率高，藍白難棄保整合也未必贏
- 2023-10-06 《NHK》專訪賴清德：避免戰爭、穩定台海、確保世界和平，這是我的目標
Tags：
當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA