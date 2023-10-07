作家李琴峰訪美遇襲、發文呼籲正視「亞裔歧視」，陳思宏力挺呼籲「我們不要就這樣算了」
我們想讓你知道的是
2021年以《彼岸花盛開之島》獲日本芥川獎的作家李琴峰揭露，上週與國際寫作計畫的作家們共訪芝加哥，行程最後一天，她獨自行動時遭到路人攻擊，也有台灣女性私訊來，告知她也有在歐美國家被青少年扔石頭的經驗。
2021年以《彼岸花盛開之島》獲日本芥川獎的作家李琴峰6日於臉書表示，訪美期間遭路人攻擊，雖無受傷，但這不是一起個別事件，而是當今美國社會對亞裔人種、特別是亞裔女性）歧視的縮影。她提醒，攻擊行為在美國真的會發生，亞裔的處境也真的不安全。
李琴峰表示，上週與國際寫作計畫（International Writing Program，IWP）的作家們共訪芝加哥，行程最後一天，她獨自行動時遭到路人攻擊。李琴峰説，她知道美國大都市不甚安全，走在街上都會保持警戒，不過因爲感冒身體虛弱，加上迷失方向，要低頭看地圖，便有些失去了警戒，遭人在右頰上用拳頭打了一拳，隨之而來是一陣大笑嬉鬧聲。李琴峰認為，那群調皮的黑人青少女會攻擊她，只因她是亞洲臉孔的女性，看起來好欺負。
李琴峰原本覺得，就只是輕輕被打一拳，打她的是個青少女，大概就是小孩惡作劇，反正沒受傷，報案也不會有用，事情過去就算了。不過和其他作家聊過之後，她發覺這並不是單一事件，而是當今美國社會對亞裔人種（特別是亞裔女性）歧視的縮影。
李琴峰指出，2022年1月，紐約地鐵有個亞裔女性遭人推落鐵軌，被列車輾過，當場死亡。犯人並不認識被害人，被害人被殺，只因她是亞裔女性，如此而已。
李琴峰也舉自身例子，國際寫作計畫的作家訪問團之前在看似和平的愛荷華城（Iowa City），也曾在路上被男性遊民辱罵許多種族歧視的難聽話語，韓國女作家甚至被吐口水。她上週以英文發表短文、陳述遇襲事件後，也有台灣女性私訊告知在歐美國家被青少年扔石頭的經驗。
李琴峰強調，自己沒有想要把事情鬧大，也沒有咎責或報警的意圖，只是想詳細寫出來。若說這篇文章有什麼效用，大概就是希望藉由網路傳播或媒體報導，提醒大家這種事是真的會發生、亞裔（特別是女性）在美國「真的不安全」。
旅德作家陳思宏也在臉書上聲援李琴峰。陳思宏指出，李琴峰是經歷過很多苦的作家，有匿名網路攻擊，但他更擔心，未來當更多國際作家會透過「國際寫作計畫」抵達美國，類似事件可能重演。他認為須啟動必要的機制，保護國際作家。
陳思宏表示，說出來，必須付出更多代價，但「萬一是刀子呢？萬一是槍呢？」他也引述台劇《人選之人- 造浪者》最受人共鳴的台詞「我們不要就這樣算了好不好」，呼籲讀者關注此事，也呼籲更多創作者透過書寫，揭露曾置身的苦痛現場。
根據美國聯邦調查局（FBI）2021年統計，當年因單一動機犯下的仇恨犯罪共有7074起，超過六成是因為種族歧視（4470起），遠高於宗教（1005起）、性別傾向（1127起）相關的歧視犯罪。
美國民間組織「停止歧視亞太裔」（Stop AAPI Hate）2023年調查則指出，自COVID-19疫情發生後，已收到超過1萬1000起針對亞裔美國人和太平洋島民的仇恨行為通報。調查並發現，全美近半數（49%）的亞裔美國人和太平洋島民都曾經歷因種族而起的歧視或不公平待遇，包括在餐廳吃飯、買菜、使用公共交通、在學校上學或在工作場所時、租房和購房、投票、以及與政府人員互動時。
「停止歧視亞太裔」指出，歧視對亞裔美國人和太平洋島民身心健康產生負面影響，有半數（50%）經歷歧視的亞裔美國人和太平洋島民表示，他們感到悲傷、焦慮或沮喪。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。