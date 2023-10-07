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2023/10/07,
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作家李琴峰訪美遇襲、發文呼籲正視「亞裔歧視」，陳思宏力挺呼籲「我們不要就這樣算了」

作家李琴峰訪美遇襲、發文呼籲正視「亞裔歧視」，陳思宏力挺呼籲「我們不要就這樣算了」
作家李琴峰（左）今年5月在台北誠品信義店舉辦講座資料照。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

2021年以《彼岸花盛開之島》獲日本芥川獎的作家李琴峰揭露，上週與國際寫作計畫的作家們共訪芝加哥，行程最後一天，她獨自行動時遭到路人攻擊，也有台灣女性私訊來，告知她也有在歐美國家被青少年扔石頭的經驗。

2021年以《彼岸花盛開之島》獲日本芥川獎的作家李琴峰6日於臉書表示，訪美期間遭路人攻擊，雖無受傷，但這不是一起個別事件，而是當今美國社會對亞裔人種、特別是亞裔女性）歧視的縮影。她提醒，攻擊行為在美國真的會發生，亞裔的處境也真的不安全。

李琴峰表示，上週與國際寫作計畫（International Writing Program，IWP）的作家們共訪芝加哥，行程最後一天，她獨自行動時遭到路人攻擊。李琴峰説，她知道美國大都市不甚安全，走在街上都會保持警戒，不過因爲感冒身體虛弱，加上迷失方向，要低頭看地圖，便有些失去了警戒，遭人在右頰上用拳頭打了一拳，隨之而來是一陣大笑嬉鬧聲。李琴峰認為，那群調皮的黑人青少女會攻擊她，只因她是亞洲臉孔的女性，看起來好欺負。

李琴峰原本覺得，就只是輕輕被打一拳，打她的是個青少女，大概就是小孩惡作劇，反正沒受傷，報案也不會有用，事情過去就算了。不過和其他作家聊過之後，她發覺這並不是單一事件，而是當今美國社會對亞裔人種（特別是亞裔女性）歧視的縮影。

李琴峰指出，2022年1月，紐約地鐵有個亞裔女性遭人推落鐵軌，被列車輾過，當場死亡。犯人並不認識被害人，被害人被殺，只因她是亞裔女性，如此而已。

李琴峰也舉自身例子，國際寫作計畫的作家訪問團之前在看似和平的愛荷華城（Iowa City），也曾在路上被男性遊民辱罵許多種族歧視的難聽話語，韓國女作家甚至被吐口水。她上週以英文發表短文、陳述遇襲事件後，也有台灣女性私訊告知在歐美國家被青少年扔石頭的經驗。

李琴峰強調，自己沒有想要把事情鬧大，也沒有咎責或報警的意圖，只是想詳細寫出來。若說這篇文章有什麼效用，大概就是希望藉由網路傳播或媒體報導，提醒大家這種事是真的會發生、亞裔（特別是女性）在美國「真的不安全」。

旅德作家陳思宏也在臉書上聲援李琴峰。陳思宏指出，李琴峰是經歷過很多苦的作家，有匿名網路攻擊，但他更擔心，未來當更多國際作家會透過「國際寫作計畫」抵達美國，類似事件可能重演。他認為須啟動必要的機制，保護國際作家。

陳思宏表示，說出來，必須付出更多代價，但「萬一是刀子呢？萬一是槍呢？」他也引述台劇《人選之人- 造浪者》最受人共鳴的台詞「我們不要就這樣算了好不好」，呼籲讀者關注此事，也呼籲更多創作者透過書寫，揭露曾置身的苦痛現場。

根據美國聯邦調查局（FBI）2021年統計，當年因單一動機犯下的仇恨犯罪共有7074起，超過六成是因為種族歧視（4470起），遠高於宗教（1005起）、性別傾向（1127起）相關的歧視犯罪。

美國民間組織「停止歧視亞太裔」（Stop AAPI Hate）2023年調查則指出，自COVID-19疫情發生後，已收到超過1萬1000起針對亞裔美國人和太平洋島民的仇恨行為通報。調查並發現，全美近半數（49%）的亞裔美國人和太平洋島民都曾經歷因種族而起的歧視或不公平待遇，包括在餐廳吃飯、買菜、使用公共交通、在學校上學或在工作場所時、租房和購房、投票、以及與政府人員互動時。

「停止歧視亞太裔」指出，歧視對亞裔美國人和太平洋島民身心健康產生負面影響，有半數（50%）經歷歧視的亞裔美國人和太平洋島民表示，他們感到悲傷、焦慮或沮喪。

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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