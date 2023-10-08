北韓官媒《勞動新聞》記者月薪僅新台幣83元，傳藉旅行特權謀利收賄、換取糧食

文：Taylor Mei

據《自由亞洲電台》（RFA）報導，北韓官報《勞動新聞》（Rodong Sinmun）記者近期愈來愈常利用他們的職權及自由，以相關報導或內容來交換米糧或是其他資源，將新聞專業及應完成的工作擺在第二位。

在北韓的「自由之身」，一個月賺不到100元新台幣

《勞動新聞》屬北韓朝鮮勞動黨中央委員會機關報，也是北韓當地民眾最常閱讀的報紙。而該報記者，不僅擁有好的名聲，能獲得一般北韓人無法享受到的自由，甚至能靠不正當的手段獲取利益以彌補低薪。

一名出於人身安全考量，而不願透露姓名的平壤居民向《自由亞洲電台》表示，享有崇高地位的《勞動新聞》記者現在已經無需寫好文章，而是要能夠找到可以做生意的話題。這些記者握有的旅行通行證，讓他們相較於一般北韓公民，幾乎可以去任何他們想去的地方。

「如果你出示這張旅行通行證，北韓當局無法控制你，」平安南道的一名居民說。 「有記者以報導為藉口，在金礦區檜倉郡購買黃金，然後他們透過新義州邊境地區將黃金出售給中國，非法謀利。」

根據《自由亞洲電台》報導，知情人士表示，過去部分《勞動新聞》記者可以為工廠或農場經理寫有利的報導，以換取食物或商品。但自從1990年代中期北韓經濟崩潰以來，政府分配的工作工資遠遠不足以維持生計。據悉，記者每月收到的3500韓元（約83元台幣），只夠在市場上購買600公克的米。

不寫文章的北韓記者

如今，記者們考量的是如何從報導中賺錢，而不是透過報導來為民眾服務及提供資訊。「這是一個生存問題，」知情人士指出，有些記者甚至不寫文章，而是利用他們的旅行特權來交易大宗商品。不過，要成為《勞動新聞》的記者並不容易。候選人必須從頂尖大學畢業，且具有無可挑剔的學業表現，甚至必須來自對國家展現堅定忠誠的家族。