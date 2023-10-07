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2023/10/07,
政治

柯文哲漫畫自傳序惹怒台漫界，競辦宣布：新書被誤解，延至10月中上市

柯文哲漫畫自傳序惹怒台漫界，競辦宣布：新書被誤解，延至10月中上市
台灣民眾黨總統參選人柯文哲資料照。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

柯文哲在《漫畫柯文哲》自序中指出，在台灣漫畫向來好像只是小孩子的事情、「沒有看到用漫畫來探討重要主題」引發爭議，競選辦公室今（7）日解釋，柯文哲非常尊重出版業，新書未上市即被誤解引發議論，實非原意。

（中央社）民眾黨總統參選人柯文哲新書《漫畫柯文哲》尚未上市，自序就因提到台灣漫畫引發議論。柯文哲競選辦公室今（7）日表示，造成台漫從業者感到不被尊重，實非原意，書籍將重新印刷，延後上市。

柯文哲在《漫畫柯文哲》自序中指出，在台灣漫畫向來好像只是小孩子的事情，對大人而言純屬博君一笑、娛樂搞笑用的，「目前在台北市的西門町和華陰街有動漫基地，但是我去參訪時，發現裡面的書架上，擺最多的是來自日本的少女浪漫漫畫，還是沒有看到用漫畫來探討重要主題。」

這番自序引發議論，柯文哲競選辦公室今天透過媒體群組解釋，柯文哲非常尊重出版業，更支持並重視漫畫從業人員，新書未上市即被誤解引發議論，或造成台漫從業者感到不被尊重，實非原意。

柯文哲競選辦公室指出，柯文哲團隊昨天與出版社溝通處理，書籍將重新印刷後再出版，原預計今天開賣的新書，將延後至10月中旬上市；原訂14日在台中誠品中友店、15日台北城邦書房舉辦的讀者見面會，仍將如期舉辦，並將於現場限量首賣《漫畫柯文哲》、《柯文哲台灣筆記》兩本新書。

出版社商周稍早也於臉書公告此事。對此變動，商周出版深深向支持此二本新書的朋友致歉，懇請大家見諒。

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責任編輯：黃筱歡
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