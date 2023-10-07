星前外長籲兩岸組「一中邦聯」，前AIT處長分析3面向稱新加坡更適合加入「中國人的邦聯」
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司徒文反諷，新加坡肯定比台灣更能適應中國共產黨政府的政治與社會制度，因為根據 美國倡議團體「自由之家」自由度的報告評比與排行，新加坡只能稱得上是有限度的自由，而中國是自由度低落。因此，新加坡人可能比台灣人更能適應「不自由的政治和司法系統」。
（中央社）新加坡前外長楊榮文日前拋出「台灣可考慮與中國共組一個中國人的邦聯」論調，引發議論，前美國在台協會處長司徒文投書媒體，認為新加坡比台灣更適合加入楊榮文提議的邦聯。
楊榮文9月在台灣「亞太千里論壇」上提出台灣可考慮與中國共組一個邦聯的論調，認為這是有助兩岸政治整合的第一步。共組「一個中國人的邦聯」，既能符合中華人民共和國對「一個中國」的渴望，又能符合台灣對於「一個中國」較為寬鬆的解讀，包括發展這類架構的時程和細節。
楊榮文當時在論壇上提出這套論點後，台下馬上就有年輕聽眾喊道「我們是台灣人，不是中國人」，楊榮文回應說，他能明白為什麼許多台灣人不希望成為中華人民共和國的一部分，台灣過去經歷威權政體統治，「要是我是台灣年輕人，我也會有同樣的想法」。
不過楊榮文又說，儘管在這樣的氛圍下，考量台灣與中國文化與社會間的關聯，雙方仍有機會締結某種協定。
前AIT處長：新加坡才是「中華聯邦」的最佳候選者
前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）5日投書「台灣英文新聞」反駁楊榮文的論點，說考量台灣、中國、新加坡三者間的歷史文化、政經背景與互動，新加坡事實上比台灣更適合加入他自己提議的「中國人的邦聯」。
司徒文批評，從楊榮文的發言可看出他對於中國國家主席習近平的「兩岸統一進程」與統一野心所知甚少，也無視香港回歸中國後，「一國兩制」承諾毫不遮掩地遭到毀棄的慘痛例子。
司徒文寫道，楊榮文也不知道，現今多數台灣人對於中國共產黨統治下的中國嚮往程度低落，更遑論政治層面。司徒文推測，這也許與楊榮文身處的新加坡地緣政治偏安有關，才會有台灣人應與中國人「同文同種、理應合作」的這種錯誤認知。
談到同文同種，司徒文說，新加坡有75%的人口為華人，但完全沒有證據顯示新加坡華人因此就渴望成為中國公民，更別說是楊榮文自己，因此這個「中國人的邦聯」概念套用在台灣與未來兩岸方向，實在說不通。
司徒文隨後話鋒一轉表示，如果真的要建立一個「中國人的邦聯」，新加坡比台灣更適合嘗試加入。他提出幾點理由：第一，就土地面積來看，台灣面積是新加坡的50倍，新加坡和香港一樣同為彈丸之地，所以要吸納中共那套遊戲規則較為容易一些。
其次，台灣2340萬人中95%以上為華人，新加坡590萬人中，華人約占75%。新加坡人口組成中，華人比例雖不如台灣高，但華人在新加坡政治多位居要職，3屆總理都是華人。
再者，司徒文認為，新加坡也肯定比台灣更能適應中國共產黨政府的政治與社會制度，因為根據美國倡議團體「自由之家」（Freedom House）自由度的報告評比與排行，新加坡只能稱得上是有限度的自由，而中國是自由度低落。因此，新加坡人可能比台灣人更能適應「不自由的政治和司法系統」。
司徒文引用新加坡大學政治系教授莊嘉穎的說法指出，新加坡不僅是中國的主要經濟夥伴，也是中國最大的外國投資者，且在政治方面，中國也視新加坡為一個可靠夥伴，因為新加坡的社會與政治狀態受到更多控制。
除了政治統治相近，近年來，新加坡與中國富豪間也多有往來，中國富人把錢帶進新加坡，買進房產，間接推升新加坡通膨到14年來新高。
司徒文總結指出，與台灣相比，綜合客觀條件來看，新加坡比台灣更適合加入楊榮文所提出的「中國人的邦聯」。
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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