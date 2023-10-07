星前外長籲兩岸組「一中邦聯」，前AIT處長分析3面向稱新加坡更適合加入「中國人的邦聯」

（中央社）新加坡前外長楊榮文日前拋出「台灣可考慮與中國共組一個中國人的邦聯」論調，引發議論，前美國在台協會處長司徒文投書媒體，認為新加坡比台灣更適合加入楊榮文提議的邦聯。

楊榮文9月在台灣「亞太千里論壇」上提出台灣可考慮與中國共組一個邦聯的論調，認為這是有助兩岸政治整合的第一步。共組「一個中國人的邦聯」，既能符合中華人民共和國對「一個中國」的渴望，又能符合台灣對於「一個中國」較為寬鬆的解讀，包括發展這類架構的時程和細節。

楊榮文當時在論壇上提出這套論點後，台下馬上就有年輕聽眾喊道「我們是台灣人，不是中國人」，楊榮文回應說，他能明白為什麼許多台灣人不希望成為中華人民共和國的一部分，台灣過去經歷威權政體統治，「要是我是台灣年輕人，我也會有同樣的想法」。

Photo Credit: 中央社 新加坡前外長楊榮文（右）13日在台北發表演說，提出台灣可考慮與中國共組邦聯。

不過楊榮文又說，儘管在這樣的氛圍下，考量台灣與中國文化與社會間的關聯，雙方仍有機會締結某種協定。

前AIT處長：新加坡才是「中華聯邦」的最佳候選者

前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）5日投書「台灣英文新聞」反駁楊榮文的論點，說考量台灣、中國、新加坡三者間的歷史文化、政經背景與互動，新加坡事實上比台灣更適合加入他自己提議的「中國人的邦聯」。

司徒文批評，從楊榮文的發言可看出他對於中國國家主席習近平的「兩岸統一進程」與統一野心所知甚少，也無視香港回歸中國後，「一國兩制」承諾毫不遮掩地遭到毀棄的慘痛例子。

司徒文寫道，楊榮文也不知道，現今多數台灣人對於中國共產黨統治下的中國嚮往程度低落，更遑論政治層面。司徒文推測，這也許與楊榮文身處的新加坡地緣政治偏安有關，才會有台灣人應與中國人「同文同種、理應合作」的這種錯誤認知。

談到同文同種，司徒文說，新加坡有75%的人口為華人，但完全沒有證據顯示新加坡華人因此就渴望成為中國公民，更別說是楊榮文自己，因此這個「中國人的邦聯」概念套用在台灣與未來兩岸方向，實在說不通。

司徒文隨後話鋒一轉表示，如果真的要建立一個「中國人的邦聯」，新加坡比台灣更適合嘗試加入。他提出幾點理由：第一，就土地面積來看，台灣面積是新加坡的50倍，新加坡和香港一樣同為彈丸之地，所以要吸納中共那套遊戲規則較為容易一些。

其次，台灣2340萬人中95%以上為華人，新加坡590萬人中，華人約占75%。新加坡人口組成中，華人比例雖不如台灣高，但華人在新加坡政治多位居要職，3屆總理都是華人。

再者，司徒文認為，新加坡也肯定比台灣更能適應中國共產黨政府的政治與社會制度，因為根據美國倡議團體「自由之家」（Freedom House）自由度的報告評比與排行，新加坡只能稱得上是有限度的自由，而中國是自由度低落。因此，新加坡人可能比台灣人更能適應「不自由的政治和司法系統」。

司徒文引用新加坡大學政治系教授莊嘉穎的說法指出，新加坡不僅是中國的主要經濟夥伴，也是中國最大的外國投資者，且在政治方面，中國也視新加坡為一個可靠夥伴，因為新加坡的社會與政治狀態受到更多控制。

除了政治統治相近，近年來，新加坡與中國富豪間也多有往來，中國富人把錢帶進新加坡，買進房產，間接推升新加坡通膨到14年來新高。

司徒文總結指出，與台灣相比，綜合客觀條件來看，新加坡比台灣更適合加入楊榮文所提出的「中國人的邦聯」。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：邱宜君