開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/07,
政治

星前外長籲兩岸組「一中邦聯」，前AIT處長分析3面向稱新加坡更適合加入「中國人的邦聯」

星前外長籲兩岸組「一中邦聯」，前AIT處長分析3面向稱新加坡更適合加入「中國人的邦聯」
前美國在台協會處長司徒文資料照。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

司徒文反諷，新加坡肯定比台灣更能適應中國共產黨政府的政治與社會制度，因為根據 美國倡議團體「自由之家」自由度的報告評比與排行，新加坡只能稱得上是有限度的自由，而中國是自由度低落。因此，新加坡人可能比台灣人更能適應「不自由的政治和司法系統」。

（中央社）新加坡前外長楊榮文日前拋出「台灣可考慮與中國共組一個中國人的邦聯」論調，引發議論，前美國在台協會處長司徒文投書媒體，認為新加坡比台灣更適合加入楊榮文提議的邦聯。

楊榮文9月在台灣「亞太千里論壇」上提出台灣可考慮與中國共組一個邦聯的論調，認為這是有助兩岸政治整合的第一步。共組「一個中國人的邦聯」，既能符合中華人民共和國對「一個中國」的渴望，又能符合台灣對於「一個中國」較為寬鬆的解讀，包括發展這類架構的時程和細節。

楊榮文當時在論壇上提出這套論點後，台下馬上就有年輕聽眾喊道「我們是台灣人，不是中國人」，楊榮文回應說，他能明白為什麼許多台灣人不希望成為中華人民共和國的一部分，台灣過去經歷威權政體統治，「要是我是台灣年輕人，我也會有同樣的想法」。

新加坡前外長與馬英九合影
Photo Credit: 中央社
新加坡前外長楊榮文（右）13日在台北發表演說，提出台灣可考慮與中國共組邦聯。

不過楊榮文又說，儘管在這樣的氛圍下，考量台灣與中國文化與社會間的關聯，雙方仍有機會締結某種協定。

前AIT處長：新加坡才是「中華聯邦」的最佳候選者

前美國在台協會（AIT）處長司徒文（William Stanton）5日投書「台灣英文新聞」反駁楊榮文的論點，說考量台灣、中國、新加坡三者間的歷史文化、政經背景與互動，新加坡事實上比台灣更適合加入他自己提議的「中國人的邦聯」。

司徒文批評，從楊榮文的發言可看出他對於中國國家主席習近平的「兩岸統一進程」與統一野心所知甚少，也無視香港回歸中國後，「一國兩制」承諾毫不遮掩地遭到毀棄的慘痛例子。

司徒文寫道，楊榮文也不知道，現今多數台灣人對於中國共產黨統治下的中國嚮往程度低落，更遑論政治層面。司徒文推測，這也許與楊榮文身處的新加坡地緣政治偏安有關，才會有台灣人應與中國人「同文同種、理應合作」的這種錯誤認知。

談到同文同種，司徒文說，新加坡有75%的人口為華人，但完全沒有證據顯示新加坡華人因此就渴望成為中國公民，更別說是楊榮文自己，因此這個「中國人的邦聯」概念套用在台灣與未來兩岸方向，實在說不通。

司徒文隨後話鋒一轉表示，如果真的要建立一個「中國人的邦聯」，新加坡比台灣更適合嘗試加入。他提出幾點理由：第一，就土地面積來看，台灣面積是新加坡的50倍，新加坡和香港一樣同為彈丸之地，所以要吸納中共那套遊戲規則較為容易一些。

其次，台灣2340萬人中95%以上為華人，新加坡590萬人中，華人約占75%。新加坡人口組成中，華人比例雖不如台灣高，但華人在新加坡政治多位居要職，3屆總理都是華人。

再者，司徒文認為，新加坡也肯定比台灣更能適應中國共產黨政府的政治與社會制度，因為根據美國倡議團體「自由之家」（Freedom House）自由度的報告評比與排行，新加坡只能稱得上是有限度的自由，而中國是自由度低落。因此，新加坡人可能比台灣人更能適應「不自由的政治和司法系統」。

司徒文引用新加坡大學政治系教授莊嘉穎的說法指出，新加坡不僅是中國的主要經濟夥伴，也是中國最大的外國投資者，且在政治方面，中國也視新加坡為一個可靠夥伴，因為新加坡的社會與政治狀態受到更多控制。

除了政治統治相近，近年來，新加坡與中國富豪間也多有往來，中國富人把錢帶進新加坡，買進房產，間接推升新加坡通膨到14年來新高。

司徒文總結指出，與台灣相比，綜合客觀條件來看，新加坡比台灣更適合加入楊榮文所提出的「中國人的邦聯」。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。