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2023/10/07,
運動

亞運卡巴迪台灣女子隊奪銀，創史上最佳成績卻面臨選手年齡斷層

亞運卡巴迪台灣女子隊奪銀，創史上最佳成績卻面臨選手年齡斷層
亞運卡巴迪女子台灣隊摘銀，創史上最佳成績。Photo Credit: 中央社

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台灣在亞運「卡巴迪」項目獲得好成績，但選手透露，現在台灣高中組是完全沒有選手的，可能國中畢業因升學問題沒有繼續練習，在台灣也沒有適合的高中，教練也希望透過得牌，讓愈來愈多人知道這個運動。

亞運卡巴迪台灣女子代表隊今（7）日以25比26，僅1分之差不敵印度、奪下銀牌，不過這已是我國在卡巴迪項目上獲得最好成績的一次。選手表示，卡巴迪運動在台灣正面臨「選手斷層」，希望透過本次亞運捎來捷報，能吸引更多新血加入。

卡巴迪起源於南亞印度、巴基斯坦和孟加拉，類似台灣民間遊戲老鷹捉小雞，屬於接觸性運動。比賽分上下半場，由兩隊七人進行，一方派出一名隊員「襲擊者」到對方半場進攻，「襲擊者」如果觸及某一名防守方隊員，或將他摔倒並順利回到己方半場則得分，進攻過程中「襲擊者」要屏住呼吸，並不斷喊著「卡巴迪、卡巴迪」。防守方可捉住「襲擊者」來得分。卡巴迪自1990年起正式列入亞運會項目。

（中央社）亞運卡巴迪台灣女子代表隊今天惜以25比26僅1分之差不敵印度，奪下銀牌，不過教練蔡威暘已經為台灣選手們感到驕傲，隊長莊雅涵則說：「1分之差是我們繼續努力的動力。」

台灣隊與印度隊在上半場打得膠著，雖然最後被拉開，上半場以9比14落後；下半場在剩4分多鐘時一口氣拿4分逆轉，不過最終仍可惜以25比26僅1分之差不敵印度隊，拿下銀牌，但已經寫下台灣卡巴迪項目歷史新頁。

賽後台灣隊總教練蔡威暘表示，「我對女子隊表現感到驕傲，我想跟她們說，妳們是最棒的，要抬起頭、不要低頭。」蔡威暘也認為，台灣女子團隊非常勇猛，「每個人都有像雄獅般的心，下半場比數落後7分時並沒有放棄。」

最後以1分之差飲恨奪銀，蔡威暘坦言當然很可惜，「但這就是命，從哪裡跌倒就從哪裡爬起來，下一屆亞運我們就知道印度會出什麼樣的選手。」賽後選手哭成一片，蔡威暘說：「她們都說想要拿金色的，但她們下一屆應該還是會回來，我還是會回來協助她們。」

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Photo Credit: 中央社
亞運卡巴迪台灣女子代表隊7日在金牌戰對上強權印度隊，僅1分之差惜敗印度隊，拿下銀牌。賽後台灣隊員在場上露出悲傷神情，相互擁抱。

隊長莊雅涵則表示，今天比賽進攻有保持一樣的水準，但防守還可以做得更好，要多一點自信跟表現，「1分之差輸給印度我覺得很可惜，但我相信這次比賽有給她們足夠壓力，讓她們覺得我們是很有實力的隊伍，成功威脅到從以前都是冠軍的印度隊，1分之差也是讓我們可以持續努力的動力。」

這次卡巴迪女子代表隊奪銀創下最佳成績，男子隊首度成軍就摘銅，蔡威暘認為，這對台灣卡巴迪整體環境一定有正向影響，「很多人可能本來不懂卡巴迪，但一看金牌戰就幫忙加油，就會問這是什麼項目，愈來愈多人知道這個運動，也希望這項運動慢慢成長。」

卡巴迪女子選手遇斷層，盼更多人來「體驗看看」

摘下亞運銀牌的台灣卡巴迪女子代表隊陣容偏年輕，包括隊長莊雅涵僅22歲，「3朝元老」馮綉真24歲，不過現在正面臨高中選手斷層的困境，她們都希望有更多年輕好手一起加入。

雖然台灣隊今天在金牌戰以1分之差不敵強權印度隊，不過從2014年仁川亞運未晉級、2018年雅加達亞運銅牌、到杭州亞運摘銀，女子代表隊的進步有目共睹。隊長莊雅涵表示，這次在技術上有針對各國來做改變，也透過重量訓練增強力氣、速度及體能，並且持續增重，是進步的關鍵。

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Photo Credit: 中央社
亞運卡巴迪台灣女子代表隊7日在金牌戰對上強權印度隊，雖然落後了大半場，但在剩4分多鐘時一口氣拿4分逆轉，不過最終仍以25比26不敵印度隊，拿下銀牌。

莊雅涵指出，上一屆奪銅牌之後，有感受到國中組、大學組選手變多，「但現在台灣高中組是完全沒有選手的，大家可能國中畢業後因為升學問題就沒有繼續練習，在台灣也沒有適合的高中。」因此年僅22歲的莊雅涵期盼台灣有更多好手來練卡巴迪，她提到，上屆亞運台灣隊平均年齡只有19歲，到這屆大概22歲左右，「如果有新血加入一定是更有幫助，但是如果下一屆還有機會繼續努力的話，我們年紀還算是可以的。」

而年僅24歲的主力攻擊手馮綉真已經是「3朝元老」，這次是陣中第2年長，從仁川亞運年僅15歲是年紀最小，到現在成為學姊，她坦言，「壓力有愈來愈大，因為快要沒有學姊了。」馮綉真也期待有更多人來玩卡巴迪，「可以來體驗看看，得分的瞬間很有成就感。」

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Photo Credit: 中央社
亞運卡巴迪台灣女子代表隊7日在金牌戰與強權印度隊交手，台灣隊選手馮綉真（黑衣）賽中積極搶分應戰。

不過這次以1分之差錯失金牌，馮綉真仍大嘆可惜，「就像是考試考第2名、離第1名只差一點的感覺，大家拚戰的精神已經很努力了，雖然已經比上屆進步一點，但是可以再更好，還是比較遺憾。」至於自己還會不會有下一屆、再挑戰金牌，她則笑說：「下次我可能有點老了，要看一下身體狀況。」

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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