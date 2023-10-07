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2023/10/07,
中東

哈瑪斯發射5000枚火箭攻擊以色列！以國總理納坦雅胡宣布進入「戰爭狀態」

哈瑪斯發射5000枚火箭攻擊以色列！以國總理納坦雅胡宣布進入「戰爭狀態」
以色列對加薩走廊發動空襲，一棟住宅大樓冒出滾滾濃煙。Photo Credit:GettyImages

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哈瑪斯高階軍事指揮官戴夫表示，以色列軍隊屠殺數百名巴勒斯坦平民，「我們已經受夠了」，他稱7日稍早已向以色列發射了5000枚火箭，主要集中在敵方陣地、機場、軍事防禦基地。中東軍事分析師指出，以色列國防部指出，過去數小時內巴勒斯坦武裝部隊向以色列發射約2200枚火箭，已經超過2021年加薩衝突，當時11天的衝突中有4400枚火箭被發射。

（中央社）伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯」（Hamas）今（7）日聲稱發動突襲，巴勒斯坦槍手滲透到以色列南部地區，加薩走廊（Gaza Strip）一帶也展開一波波火箭攻擊。

《路透社》報導，哈瑪斯高階軍事指揮官戴夫（Mohammad Deif）在哈瑪斯媒體廣播中宣布展開這次行動，呼籲各地巴勒斯坦人加入戰鬥。戴夫說：「這一天，最偉大的戰役將終結地球上最後一場占領。」他還說，已經發射了5000枚火箭。

緊急服務單位表示，這場襲擊造成一名以色列女性喪生，救護人員被派遣到加薩走廊周圍地區，以色列各地也警報大作，包括耶路撒冷（Jerusalem）。

以色列媒體報導，槍手在史德洛特（Sderot）朝路人開火，社群媒體上流傳的影片顯示城市街道出現衝突。

以色列軍方在聲明中說，「一些恐怖分子從加薩走廊滲透進入以色列領土」，已通知加薩走廊周邊地區居民待在家中。聲明提到：「以色列國防軍將保衛以色列平民，哈瑪斯恐怖組織將為他們的行徑付出沉重代價。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室表示，尼坦雅胡將在數小時內會見高階安全官員。

衝突為何而起？

根據《半島電視台》報導，這起衝突由巴勒斯坦激進組織哈瑪斯轄下的武裝部隊「卡桑旅」發起，為代號「艾格撒風暴」（al-Aqsa Storm）的大規模反以色列軍事行動。卡桑旅表示，他們對以色列採取行動的原因之一，是回應以色列在聖城艾格撒清真寺的持續挑釁。

艾格撒清真寺位於東耶路撒冷的舊城，是穆斯林的聖地，就建在猶太人所稱猶太教最神聖的聖殿山（Temple Mount）上面。此地對於猶太、穆斯林來說都很重要，也是以色列與巴勒斯坦過去武裝衝突最激烈的地方之一，今年4月穆斯林齋戒月期間，以色列警方進入艾格撒清真寺，和前去做禮拜的民眾發生衝突，引發巴勒斯坦人強烈反彈，巴勒斯坦武裝團體並發射火箭越界攻擊以色列。

發射火箭數量更甚2021加薩衝突

《BBC》報導，哈瑪斯高階軍事指揮官戴夫表示，以色列軍隊屠殺數百名巴勒斯坦平民，「我們已經受夠了」，他稱7日稍早已向以色列發射了5000枚火箭，主要集中在敵方陣地、機場、軍事防禦基地。中東軍事分析師特鲁兹曼（Joe Truzman）在X平台指出，過去數小時內巴勒斯坦武裝部隊向以色列發射約2200枚火箭，已經超過2021年加薩衝突，當時11天的衝突中有4400枚火箭被發射。

根據《CNN》，週六的襲擊發生在當地時間晚上11時30分，多數的以色列人可能已經熟睡，目前各地有超過百人受傷。以色列南部城市亞實基倫（Ashkelon）住宅區也被火箭擊中而著火。

以色列國防部公佈的圖像顯示，火箭多落在以色列南部與中部城市。

《CNN》報導另指出，巴勒斯坦武裝份子進入鄰近加薩走廊的以色列屯墾區貝埃里（Kibbutz Beeri）與奈提哈薩拉（Netiv HaAsara），在該地挾持人質。以色列國防部發言人赫克特（Richard Hecht）7日於記者會上表示，哈瑪斯武裝分子利用滑翔傘從加薩陸地、海上和空中進入以色列。

以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）表示，哈瑪斯對以色列發動戰爭犯了「嚴重錯誤」。他強調以色列士兵「正在各地與敵人作戰」，「以色列國將贏得這場戰爭。」

以色列國防部宣布進入「戰爭準備狀態」（state of readiness for war），正在動員士兵並徵召預備役人員加入。

歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）嚴厲譴責哈瑪斯對以色列發動的攻擊，痛批「這是恐怖主義最卑劣形式」。馮德萊恩也稱，面對這樣令人髮指的攻擊，以色列有權進行自我防衛。

新聞來源

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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：邱宜君


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