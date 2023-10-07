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2023/10/07,
影劇

周潤發：97後很多事情變了，但香港電影人仍會盡最大努力

周潤發：97後很多事情變了，但香港電影人仍會盡最大努力
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

周潤發表示，在1980年代很多人都看香港電影，對此感到自豪，「但1997年後很多事情改變了，我們要留意政府的方向，這是非常重要，否則很難取得資金拍電影。因為中國市場太大，所以我們要找解決方法。」不過，他又說，香港電影製作人會盡最大努力，拍攝出具香港精神的電影。

（中央社）香港影星周潤發在今年釜山國際影展獲頒年度亞洲電影人獎，他日前出席記者會時表示，「中國對電影有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批」，奈何中國市場龐大，所以要找出解決方法。

為期10天的釜山影展4日揭開序幕，香港影帝周潤發今年獲頒亞洲電影人獎。

周潤發在釜山出席記者會時，一名外籍記者以英語提問，指周潤發在香港電影黃金年代拍攝了很多作品，認為現在香港電影業如何。

周潤發以英語回答，指「因為中國有很多審查要求，所以我們的劇本必須經過很多不同部門審批，所以我們要很清楚劇本內容」，「我們現在有限制，對電影製作人是很困難。」

他又說，在1980年代很多人都看香港電影，對此感到自豪，「但1997年（香港主權移交）後很多事情改變了，我們要留意政府的方向，這是非常重要，否則很難取得資金拍電影。因為中國市場太大，所以我們要找解決方法。」

不過，周潤發表示，香港電影製作人會盡最大努力，拍攝出具香港精神的電影。

周潤發又提到，很開心見到韓國電影承傳了香港電影發揚光大，揚威荷里活。

他表示，韓國電影題材廣闊，可能因為韓國政府的支持及創作自由度大，韓國創作人有無限想像力，對於很多韓國電影題材都感到很驚訝。

周潤發表示，經過3年疫情觀眾習慣在家中看電影，連很舊的電影都再看一遍，現在全世界的電影業界都很辛苦，要想辦法吸引觀眾入戲院。

有記者問及有關周潤發捐出巨額財產一事，周潤發笑言，「錢是我太太捐出的，不是我捐的，我不想捐，我每月只有數千元使用。」

他直言，錢財是身外物，死時帶不走，所以給予有需要的人。

中國當局對電影題材一直都有不少限制，香港實施《國安法》後，也令電影製作人在取材時小心翼翼，不少電影被指涉及敏感題材或情節，而被要求刪改情節才能放映，甚至被禁止放映。

新聞來源：

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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